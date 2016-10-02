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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

2 أكتوبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
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1

الجزيرة-طلال الشعشاع

2

الجزيرة-مفرح الزيادي

3

الجزيرة-عبد الله المرزوق

4

الجزيرة-سعود الماضي

5

الجزيرة-منال محمد

6

الجزيرة-محمود الهمزاني

7

الجزيرة-رشيد السليم

8

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-كاريكاتير

11

الوطن-هنداوي

12

الوطن-خالد



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص

    ااببووححمموودد

    الملح والقبلة .. وشفيك عسى ما شر يمكن فاهمة خطأ ⁉
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  2. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    👾👽👾

    😂 😂 😂 ابو خشم المنتصر بالله الشيباني رايح الصين معاهم روحه بلا رجعة
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  3. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج 🃏 رشيد سليم .. رسوماتك تنطبق عليك .. بس بدل ناقد , مهرج .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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  4. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.. ابو خشم المنتصر بالله الشيباني.. الخبر..عندك..انت***
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  5. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    أحسن .. قلعتي .. عشآن عذّبت نفسي ❤️ حبيبتي ❤️ وسهّرتهـا ..
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  6. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:5319

    المنتصر بالله

    وش صار في موضوع الحمير من ترسي علاه المناقصه نبي نصدر حمير إلى الصين واليابان وكوريا الشمالية لتحسين وضعي المالي عندي مصاريف كثر على حبايبي في الكوده
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  7. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:7040

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صبحهم بالخير
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  8. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:5319

    المنتصر بالله

    الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة أشم ريحه قشرى اليوم ونا متعود على ⚘🌷🍀☘ والخزامى والقحويان والنفل ورياحين نجد
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  9. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:5319

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد ⚘🌷💘💘🍀☘💔💔🌿🌾💝💝🍃🌳🌴💖💖⚘🌷🔒🔓👺
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  10. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    أبو مصلفح الرياض

    عجبي لهذا الزمن الرديء فلم بورات بطله الدلخ أخذ جائزة أفضل ممثل محمود عباس يعزي نتنياهو في بيريز اليمنيين مايسمعوا كلام أسيادهم السعوديين أمريكا قلبت.
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  11. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    ال يونايتد نيشن

    تمثل ال United Station
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  12. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    الفضاوة .. هي اللي قاعدة أسويّه في هذا الصّباح !
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  13. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    أبو مصلفح الرياض

    يقول... الله لايرده وهو صادق على أعداء مريكا أن يخشوا أمريكا لكن على أصدقائها أن يخشوها أكثر وهناك قصة من الابتدائية أذكرها أكلت يوم أكل الثور الأبيض
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  14. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    أبو مصلفح الرياض

    صباح الخيرااات أخباركم طيبين عساكم باالعافية يقولك أمريكا شيكا بيكا تبدل الحال بعد ماكنت الصديق مالنا اليوم غير مانكسب شفيق سامحوني بعدت أنا عن الطريق
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  15. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    طانجون

    بخصوص كاريكاتير الهليهيل اش يقصد يوم يقول والله قديم صراحة كاريكاتيراته بايخه وقديمه
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  16. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    حسيبك الله....

    ‏ذا صاحبي واغليه لا تزعجوني.. // مانيب ادوّر له مع الناس زلّه،، *** :: ان ضاق به صدري تشيله متوني.. // الين يرجع صاحبي في محلّه !. ***
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