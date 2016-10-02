شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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تعليقات ( 16 )
ااببووححممووددالملح والقبلة .. وشفيك عسى ما شر يمكن فاهمة خطأ ⁉
👾👽👾😂 😂 😂 ابو خشم المنتصر بالله الشيباني رايح الصين معاهم روحه بلا رجعة
ااببووححمموودد🃏 المهرج 🃏 رشيد سليم .. رسوماتك تنطبق عليك .. بس بدل ناقد , مهرج .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
🌸 الملح و القبلة 🌸أحسن .. قلعتي .. عشآن عذّبت نفسي ❤️ حبيبتي ❤️ وسهّرتهـا ..
عدد التعليقات:5319
المنتصر باللهوش صار في موضوع الحمير من ترسي علاه المناقصه نبي نصدر حمير إلى الصين واليابان وكوريا الشمالية لتحسين وضعي المالي عندي مصاريف كثر على حبايبي في الكوده
عدد التعليقات:7040
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صبحهم بالخير
عدد التعليقات:5319
المنتصر باللهالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة أشم ريحه قشرى اليوم ونا متعود على ⚘🌷🍀☘ والخزامى والقحويان والنفل ورياحين نجد
عدد التعليقات:5319
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد ⚘🌷💘💘🍀☘💔💔🌿🌾💝💝🍃🌳🌴💖💖⚘🌷🔒🔓👺
أبو مصلفح الرياضعجبي لهذا الزمن الرديء فلم بورات بطله الدلخ أخذ جائزة أفضل ممثل محمود عباس يعزي نتنياهو في بيريز اليمنيين مايسمعوا كلام أسيادهم السعوديين أمريكا قلبت.
ال يونايتد نيشنتمثل ال United Station
🌸 الملح و القبلة 🌸الفضاوة .. هي اللي قاعدة أسويّه في هذا الصّباح !
أبو مصلفح الرياضيقول... الله لايرده وهو صادق على أعداء مريكا أن يخشوا أمريكا لكن على أصدقائها أن يخشوها أكثر وهناك قصة من الابتدائية أذكرها أكلت يوم أكل الثور الأبيض
أبو مصلفح الرياضصباح الخيرااات أخباركم طيبين عساكم باالعافية يقولك أمريكا شيكا بيكا تبدل الحال بعد ماكنت الصديق مالنا اليوم غير مانكسب شفيق سامحوني بعدت أنا عن الطريق
طانجونبخصوص كاريكاتير الهليهيل اش يقصد يوم يقول والله قديم صراحة كاريكاتيراته بايخه وقديمه
حسيبك الله....ذا صاحبي واغليه لا تزعجوني.. // مانيب ادوّر له مع الناس زلّه،، *** :: ان ضاق به صدري تشيله متوني.. // الين يرجع صاحبي في محلّه !. ***