حساب STC على تويتر يفقد 98 ألف متابع ..والشيخ العودة يشارك في حملة المقاطعة

صحيفة المرصد-متابعات:تعرض حساب شركة الاتصالات السعودية” stc ” لحملة غير مسبوقة لإلغاء المتابعة خلال الساعات الماضية حيث فقد الحساب حوالي 100 ألف متابع خلال ساعات وجيزة من بدء حملة “راح نفلسكم”.

ودشن المغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاق إلغاء متابعة STC ، حيث أدى مشاركة بعض الشخصيات المهمة في الهاشتاق من بينها الشيخ سلمان العودة إلى فقدان الشركة هذا العدد الكبير من المتابعين.

وانطلقت حملة “راح نفلسكم” اعتباراً من الساعة السادسة من مساء أمس ووصل الهاشتاق الترند ووجد تفاعلاً كبيراً من المغردين.

وكانت شركة stc قد ألغت النت المفتوح الأمر الذي أغضب مشتركيها.