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حساب STC على تويتر يفقد 98 ألف متابع ..والشيخ العودة يشارك في حملة المقاطعة

2 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص
حساب STC على تويتر يفقد 98 ألف متابع ..والشيخ العودة يشارك في حملة المقاطعة
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صحيفة المرصد-متابعات:تعرض حساب شركة الاتصالات السعودية” stc ” لحملة غير مسبوقة لإلغاء المتابعة خلال الساعات الماضية حيث فقد الحساب حوالي 100 ألف متابع خلال ساعات وجيزة من بدء حملة “راح نفلسكم”.

ودشن المغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاق إلغاء متابعة STC ، حيث أدى مشاركة بعض الشخصيات المهمة في الهاشتاق من بينها الشيخ سلمان العودة إلى فقدان الشركة هذا العدد الكبير من المتابعين.

وانطلقت حملة “راح نفلسكم” اعتباراً من الساعة السادسة من مساء أمس ووصل الهاشتاق الترند ووجد تفاعلاً كبيراً من المغردين.

وكانت شركة stc قد ألغت النت المفتوح الأمر الذي أغضب مشتركيها.

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تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 41
    2 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    ابو ساري

    الله اكبر الله اكبر الله اكبر ،،،، يالك من شجاع ومقدام يا عودة
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  2. 40
    2 أكتوبر, 2016 , 13:44 م
    عدد التعليقات:3943

    العنيد

    على العموم المقاطعه اليوم الأحد بإذن الله ١/١ من الساعه ٦مساء حتى الساعه١٠ مساء
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  3. 39
    2 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    sami1111

    شعب ما يعرف ياخذ حقه المقاطعه تبي جد وتحمل مو ساعه والا يوم والا يومين لو عندنا ثقافة المقاطعه الحقيقيه لما تجراء تاجر ولا شركة على التلاعب بنا
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  4. 38
    2 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    على هامان يافرعون

    362 أكتوبر, Inst: romnsy.11 هذه عاده فينا يالسعوديين وشركاتنا مسوين زحمه من غير شيئ الصين تعدوا المليارنسمه وشركاتهم مثل الرز والنت عندهم صاروخ
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  5. 37
    2 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    نظام

    الله اكبر
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  6. 36
    2 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    Inst: romnsy.11

    فعلا النت هنا غالي جدا ، وفي دول شرق آسيا رخيص واتصال رائع رغم عدد سكانهم اكثر منا
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  7. 35
    2 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    ظامي اليل

    بس.هذا العدد؟؟؟!!!.
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  8. 34
    2 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    عموري

    عقول تهذي بما لا تعي يقاطعون المغرب وبعدها ينسون
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  9. 33
    2 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    عمر

    ابغا اعرف اللي مفوتر كيف يقاطع. دافع دافع اخر الشهر. والعودة مفوتر
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  10. 32
    2 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    88

    يا تعليق 22 اغلاق الكهرباء مستحيل بس اغلاق كافه اجهزه التكيف الا واحد بس و اجتماع الاسره كلها للنوم فى غرفه واحده هم و الشغاله و السواق
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  11. 31
    2 أكتوبر, 2016 , 12:55 م

    جامي

    حتى لوقطعت النت نهائيا لايجب مقاطعتها
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  12. 30
    2 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    رحمه

    تفاهة عقول
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  13. 29
    2 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    رحمه

    ضحاله عقول
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  14. 28
    2 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    المعلق

    استغفرالله العظيم .سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  15. 27
    2 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    المعلق

    رحمه قلتي سخافه وجاتك اللايكات المحترمه
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  16. 26
    2 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    البيروقراطي

    قبل فترة جات رساله نصية بجوالي ٢٠٠ميقا و١جيجيا اشتراك مع اتصال ..الناس وصلت للباقات المفتوحه والاتصالات لازالو عايشين بالميقا و1ميحا و5 جيجا شي مخجل
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  17. 25
    2 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    رحمه

    ايران السبب
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  18. 24
    2 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    رحمه

    لا يفعل هذا الاسلوب الا **** ...يالاه اجيب لكم سبب
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  19. 23
    2 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    عدنان

    نبي خط مفتوح وتكون اسعارها غير عن الاسعار الاولى وتكون مخفضه الى النص لان اسعارها بالدولة المجاورة لاتتعدى١٥٠ريال لثلاث اشهر وعندنا ب٣٠٠ وزياده
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  20. 22
    2 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    الزهراني

    اتحداكم تسون هذي حركه في شركة الكهرباء بس فقط سكرو سكين الكهرب حق بيوتكم من ساعه 12الظهر الي ساعه خمسه عصرااتحداكم هههههه
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  21. 21
    2 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    عناد

    20/ هذا العالم حنا وضعنا غير وكل شيء لنا غير والله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 20
    2 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    البيروقراطي

    العالم وصل الى الخط المفتوح ومفصله على كيفك تبي اسبوع اسبوعين او شهر او حتى سنه ولايعترفون بالباقات 200ميجا او حتى 1جيجا اللي قاعدين يرسلونها لنا
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  23. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    STC

    تسون الي تبونه بس مردكم للشركه 😁هههههههههه تراني موظف وهم ***طبعا وعترف ههههههه
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  24. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    عبدالعزيز 333

    المقاطعة ممتازة جدا وان شاء الله تنجح وينزلون اسعارهم وخدماتهم تكون سريعة
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  25. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    رحمه

    سخافه عقول
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  26. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    عناد

    الكنود سيعود قريباً بقوووه :)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    عناد

    مجرد تحويلك رقمك من stc الى مشغل آخر في الحالتين رغم سوء الخدمه تكسب عرض وتضر الشركه ***وتساهم مساهمه فعاله في المقاطعه
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  28. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    خل الناس تتعود على المطابه بحقوقها

    للأسف خدمات الاتصالات للأسف وصل الى الحضيض لا واخرتها الغاء الباقة المفتوحة . عشان أبو هنود والبنقلاديشي . يشترك في خط دي اس ال ويأجره على اصدقاه
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  29. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    البيروقراطي

    من امس ونا جوالي عالطاير ومطفي ،نبي نرتاح شوي من هم الاتصالات ومنها دعم المقاطعه
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  30. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 12:06 م

    عناد

    لنجاح المقاطعه تحويل الارقام من stc الى مشغل آخر وهذا اللعن عليهم من الثلاث ساعات بكثير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 12:05 م

    عناد

    موبايلي في بدايتها كانت مميزه في خدماتها وتعاملها واسعارها ولكن الشروط والمضايقات من هيئة الاتصالات اجبرتها ان تدخل ****
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  32. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    فهد

    الهمممممه يارجال ماتخسر شي كلها ثلاث ساعات تكفووون اليوم ثاني يوم
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  33. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    ابو سعيج

    نرجو أن تستمر المقاطعة لمدة شهر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  34. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 12:01 م

    عناد

    صحيح ان شركة الاتصالات حكوميه وهي من خرب علينا شركة موبايلي وخلتها تمشي على نهجها ولكن المقاطعه دمار شامل اذا تمت بصمله مع وجود البدائل من برامج !!
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  35. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    سعيدان

    الاتصالات السعوديه فى قلوبنا وحمله فاشله اللهم اجعل كيدهم فى نحورهم
    لا يعجبني(15) اعجبني(1)
  36. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    قلت

    لن تهز مقاطعتكم الاتصالات 98الف عدد لايذكر بعدد مشتركين الاتصالات اذا استغنيتم عن الخادمه والسواق سوف تستغنون عن الاتصالات
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  37. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    Viva STC

    الاتصالات السعوديه انا معكم الى الاخير والله ينصركم
    لا يعجبني(14) اعجبني(0)
  38. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    رحمه

    اي شيء لا يوحد الناس ويكسر مصالح الدوله واعمدتها تجد ****في المقدمه اتصالات السعوديه او زين او مبايلي هي مؤسسات الدوله وليس لاي احد الحق في ضربها
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  39. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    عناد

    الشعب الكويتي قاطع شركات الاسماك بسبب ارتفاع الاسعار في خلال اسبوع نزل السعر الى اكثر من النصف ومن بعدها صارت حملات المقاطعه سلاح مستخدم بوعي !
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  40. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص

    عناد

    الحمله تحتاج وقفه صامله وصادقه من الجميع الغني والفقير وسترون شركات الاتصالات الى اي منقلب سينقلبون عليه والخضوووووع
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  41. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    عناد

    أحترم كل من له متابعين ويشارك المجتمع حملاتهم ومطالبهم رغم العروض والامتيازات والرشاوي المقدمه لهم .
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)

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