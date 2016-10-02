حساب STC على تويتر يفقد 98 ألف متابع ..والشيخ العودة يشارك في حملة المقاطعة

صحيفة المرصد-متابعات:تعرض حساب شركة الاتصالات السعودية” stc ” لحملة غير مسبوقة لإلغاء المتابعة خلال الساعات الماضية حيث فقد الحساب حوالي 100 ألف متابع خلال ساعات وجيزة من بدء حملة “راح نفلسكم”.
ودشن المغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاق إلغاء متابعة STC ، حيث أدى مشاركة بعض الشخصيات المهمة في الهاشتاق من بينها الشيخ سلمان العودة إلى فقدان الشركة هذا العدد الكبير من المتابعين.
وانطلقت حملة “راح نفلسكم” اعتباراً من الساعة السادسة من مساء أمس ووصل الهاشتاق الترند ووجد تفاعلاً كبيراً من المغردين.
وكانت شركة stc قد ألغت النت المفتوح الأمر الذي أغضب مشتركيها.
تعليقات ( 41 )
ابو ساريالله اكبر الله اكبر الله اكبر ،،،، يالك من شجاع ومقدام يا عودة
عدد التعليقات:3943
العنيدعلى العموم المقاطعه اليوم الأحد بإذن الله ١/١ من الساعه ٦مساء حتى الساعه١٠ مساء
sami1111شعب ما يعرف ياخذ حقه المقاطعه تبي جد وتحمل مو ساعه والا يوم والا يومين لو عندنا ثقافة المقاطعه الحقيقيه لما تجراء تاجر ولا شركة على التلاعب بنا
على هامان يافرعون362 أكتوبر, Inst: romnsy.11 هذه عاده فينا يالسعوديين وشركاتنا مسوين زحمه من غير شيئ الصين تعدوا المليارنسمه وشركاتهم مثل الرز والنت عندهم صاروخ
نظامالله اكبر
Inst: romnsy.11فعلا النت هنا غالي جدا ، وفي دول شرق آسيا رخيص واتصال رائع رغم عدد سكانهم اكثر منا
ظامي اليلبس.هذا العدد؟؟؟!!!.
عموريعقول تهذي بما لا تعي يقاطعون المغرب وبعدها ينسون
عمرابغا اعرف اللي مفوتر كيف يقاطع. دافع دافع اخر الشهر. والعودة مفوتر
88يا تعليق 22 اغلاق الكهرباء مستحيل بس اغلاق كافه اجهزه التكيف الا واحد بس و اجتماع الاسره كلها للنوم فى غرفه واحده هم و الشغاله و السواق
جاميحتى لوقطعت النت نهائيا لايجب مقاطعتها
رحمهتفاهة عقول
رحمهضحاله عقول
المعلقاستغفرالله العظيم .سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
المعلقرحمه قلتي سخافه وجاتك اللايكات المحترمه
البيروقراطيقبل فترة جات رساله نصية بجوالي ٢٠٠ميقا و١جيجيا اشتراك مع اتصال ..الناس وصلت للباقات المفتوحه والاتصالات لازالو عايشين بالميقا و1ميحا و5 جيجا شي مخجل
رحمهايران السبب
رحمهلا يفعل هذا الاسلوب الا **** ...يالاه اجيب لكم سبب
عدناننبي خط مفتوح وتكون اسعارها غير عن الاسعار الاولى وتكون مخفضه الى النص لان اسعارها بالدولة المجاورة لاتتعدى١٥٠ريال لثلاث اشهر وعندنا ب٣٠٠ وزياده
الزهرانياتحداكم تسون هذي حركه في شركة الكهرباء بس فقط سكرو سكين الكهرب حق بيوتكم من ساعه 12الظهر الي ساعه خمسه عصرااتحداكم هههههه
عناد20/ هذا العالم حنا وضعنا غير وكل شيء لنا غير والله المستعان
البيروقراطيالعالم وصل الى الخط المفتوح ومفصله على كيفك تبي اسبوع اسبوعين او شهر او حتى سنه ولايعترفون بالباقات 200ميجا او حتى 1جيجا اللي قاعدين يرسلونها لنا
STCتسون الي تبونه بس مردكم للشركه 😁هههههههههه تراني موظف وهم ***طبعا وعترف ههههههه
عبدالعزيز 333المقاطعة ممتازة جدا وان شاء الله تنجح وينزلون اسعارهم وخدماتهم تكون سريعة
رحمهسخافه عقول
عنادالكنود سيعود قريباً بقوووه :)
عنادمجرد تحويلك رقمك من stc الى مشغل آخر في الحالتين رغم سوء الخدمه تكسب عرض وتضر الشركه ***وتساهم مساهمه فعاله في المقاطعه
خل الناس تتعود على المطابه بحقوقهاللأسف خدمات الاتصالات للأسف وصل الى الحضيض لا واخرتها الغاء الباقة المفتوحة . عشان أبو هنود والبنقلاديشي . يشترك في خط دي اس ال ويأجره على اصدقاه
البيروقراطيمن امس ونا جوالي عالطاير ومطفي ،نبي نرتاح شوي من هم الاتصالات ومنها دعم المقاطعه
عنادلنجاح المقاطعه تحويل الارقام من stc الى مشغل آخر وهذا اللعن عليهم من الثلاث ساعات بكثير
عنادموبايلي في بدايتها كانت مميزه في خدماتها وتعاملها واسعارها ولكن الشروط والمضايقات من هيئة الاتصالات اجبرتها ان تدخل ****
فهدالهمممممه يارجال ماتخسر شي كلها ثلاث ساعات تكفووون اليوم ثاني يوم
ابو سعيجنرجو أن تستمر المقاطعة لمدة شهر.
عنادصحيح ان شركة الاتصالات حكوميه وهي من خرب علينا شركة موبايلي وخلتها تمشي على نهجها ولكن المقاطعه دمار شامل اذا تمت بصمله مع وجود البدائل من برامج !!
سعيدانالاتصالات السعوديه فى قلوبنا وحمله فاشله اللهم اجعل كيدهم فى نحورهم
قلتلن تهز مقاطعتكم الاتصالات 98الف عدد لايذكر بعدد مشتركين الاتصالات اذا استغنيتم عن الخادمه والسواق سوف تستغنون عن الاتصالات
Viva STCالاتصالات السعوديه انا معكم الى الاخير والله ينصركم
رحمهاي شيء لا يوحد الناس ويكسر مصالح الدوله واعمدتها تجد ****في المقدمه اتصالات السعوديه او زين او مبايلي هي مؤسسات الدوله وليس لاي احد الحق في ضربها
عنادالشعب الكويتي قاطع شركات الاسماك بسبب ارتفاع الاسعار في خلال اسبوع نزل السعر الى اكثر من النصف ومن بعدها صارت حملات المقاطعه سلاح مستخدم بوعي !
عنادالحمله تحتاج وقفه صامله وصادقه من الجميع الغني والفقير وسترون شركات الاتصالات الى اي منقلب سينقلبون عليه والخضوووووع
عنادأحترم كل من له متابعين ويشارك المجتمع حملاتهم ومطالبهم رغم العروض والامتيازات والرشاوي المقدمه لهم .