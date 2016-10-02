فيديو: سلسلة وثائقية عن دهانات الجزيرة في قناة ناشونال جيوغرافيك

صحيفة المرصد: تواصل قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي عرض سلسلتها الوثائقية عن شركة دهانات الجزيرة عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في الشرق الأوسط والأقاليم المجاورة, والمؤلفة من أربع حلقات, وتبث القناة حلقات هذه السلسلة الوثائقية مرتين يومياً ما بين 8 مساءً و 10 مساءً بتوقيت السعودية.

وبوسع مشاهدي القناة الوثائقية الرائدة في الشرق الأوسط التعرّف خلال الحلقات الأربع على العديد من عمليات صناعة وإنتاج الدهانات والألوان, فضلاً عن الاطلاع على دهانات الجزيرة من الداخل, شاملة لبداية تأسيسها ومراحل تطورها على امتداد ما يقارب 40 سنة, بما في ذلك رصد مصنعها الآلي المتطوّر المنتج لدهانات على أعلى مستوى من الجودة وفق المعايير العالمية, وألوانها المتميزة, وأكاديميتها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وأشار الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح مدير عام شركة دهانات الجزيرة إلى أهمية إبراز قناة ناشونال جيوغرافيك الوثائقية لمشاهديها مسارات التطور التي شهدتها صناعة الدهانات لاسيما خلال القرن العشرين والقرن الحالي, ومجاراتها للتطور العمراني في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وعلى وجه التحديد في المملكة العربية السعودية, ناهيكم عن إطلاعهم على جهود دهانات الجزيرة ومساعيها لتوظيف منتجاتها عالية الجودة خدمةً لعملائها وتلبية لاحتياجاتهم وتحقيقاً لرغباتهم وطموحاتهم, وتقديمها حلولاً بتقنيات مبتكرة لتغدو الحياة أجمل وأكثر متعة مع الدهانات والألوان.

ودعا الرميح مشاهدي القناة لمتابعة السلسلة الوثائقية عن دهانات الجزيرة وما أحدثته من نقلات نوعية على مختلف الصعد, مما مكّنها من وضع بصمتها على الكثير من كبرى المنشآت في المملكة كجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومطار الملك عبد العزيز الدولي وتوسعة الحرم المكي الشريف, موضحاً بأن القناة تكشف لهم بصورة احترافية وجذابة معلومات مهمة تثري ثقافتهم وتزيد من خبراتهم في كل ما يتعلق بالدهانات والألوان, مشيراً إلى أنها تقدّم دهانات الجزيرة كنموذج ملهم للآخرين لأنها تقود سوق الدهانات في المنطقة, مجسّدة شعار ( صنع في السعودية) كعلامة بارزة وجواز مرور للانطلاق إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف بأن السلسلة الوثائقية تلقي نظرة على علم الدهان والتلوين, الذي يعود لآلاف السنين, وما شهده من تطور حقيقي خلال القرن الأخير لجهة إنتاج دهانات فائقة المواصفات, وتعرض لمجموعة عمليات التدقيق التي تنفذها دهانات الجزيرة خلال مراحل الإنتاج المختلفة, واستخدامها أحدث التقنيات المسرّعة لعملية الإنتاج ودقتها, ضماناً لجودة المنتج النهائي وتحقيقاً لشعارها المعروف ( جودة وجمال), وتبرز مركز الأبحاث والتطوير في الشركة, الذي يعدّ العمود الفقري لعمليات تصنيع الدهان من خلال ابتكار منتجات جديدة ومتنوعة, ملائمة لمناخ المملكة والشرق الأوسط, وتتحدث عن دهانات الجزيرة بوصفها أول شركة دهانات سعودية وعربية تتبنى معايير الاستدامة الفائقة لتكون منتجاتها صحية ومسؤولة بيئياً.

وتنطلق السلسلة لتسلط الضوء على المصنع الآلي الحديث والمتكامل في الشركة, الوحيد والفريد من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تقنيات التصنيع, وتأتي على مراقبة الجودة التي تجري في كافة مراحل الإنتاج لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية, بالإضافة إلى العمليات اللوجستية عالية الدقة التي تصب في خدمة العميل وتلبية متطلباته, بما فيها خدمة التصميم الداخلي التي يقدّمها خبراء الشركة المختصون بالديكور والألوان في عدد من معارضها التي يزيد عددها عن 650 معرضاً داخل المملكة وخارجها.

هذا وحرصت دهانات الجزيرة على بث حلقات السلسلة الوثائقية في قناتها على اليوتيوب التالي.