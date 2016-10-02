الوليد بن طلال يبيع فندق “فورسيزونز تورنتو” بـ 645 مليون

صحيفة المرصد-متابعات:أعلنت شركة المملكة القابضة عن إتمام صفقة بيع فندق فورسيزونز تورونتو المملوك لها بالكامل مقابل 225 مليون دولار كندي أي (645 مليون ريال )، لمجموعة شركات عائلية تابعة لشاهد خان.
وقالت الشركة المملكة للأمير الوليد بن طلال في إعلان نشرته على موقع”تدوال” اليوم أنها ستتحصل على تدفقات نقدية من الصفقة تبلغ 76 مليون دولار كندي أي (217 مليون ريال ) ،مشيرة إلى أنه تم تنفيذ الصفقة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي وحققت الشركة على إثرها أرباحا من عملية البيع تقدر بحوالي 17 مليون دولار كندي أي (48 مليون ريال ) ستظهر ضمن نتائج الربع الثالث من العام 2016م.
تعليقات ( 18 )
المثاليتكفى يابو طلال لا تنسانا من الدلاله 2.5
على هامان يافرعونمخالف
الخوف مليحالرجال قال خلني انفذ بجلدي لاتتصادر او يحجر جاستا على املاكي
اخس يا تابعمخالف
ههههههههمخالف
88قريبا ربما نسمع صفقة بيع كبيرة لمجمع
حامد كرزايبالتوفيق..🎶🎶〽
الفلاوياحسبته اغلا من كذا
مخالف للنشرمخالف للنشر
الحسود لا يسودالله يزيده
مخالف للنشربس فيه ناس عندهم فلوس ماراح تتحرك حتى يتحرك جبل احد من مكانه هاذي فلوس ياحبيبي تصنع المستحيل وتخلق الاحلام وتميتها وتحييها المال هو الحياه بل كل حياة
صور مع تحيهالهروب الكبير
صور مع تحيهانفذ بجلدك
Ymni mahbobارقع لحولك كم تشقي قلبي ورد الربيع من له سواك يجني والزرع اخضر والقريش بالاحجان .
88و يستمر مسلسل الشركات الضخمه بن لادن و المعجل و سعودي اوجيه و سعد الصانع و الان
رادعمخالف للنشر
عنادمافيش فلوس ياحبيبي مافيش فلوس