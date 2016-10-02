  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الوليد بن طلال يبيع فندق “فورسيزونز تورنتو” بـ 645 مليون

2 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص
الوليد بن طلال يبيع فندق “فورسيزونز تورنتو” بـ 645 مليون
  • 3٬417
  • 18
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-متابعات:أعلنت شركة المملكة القابضة عن إتمام صفقة بيع فندق فورسيزونز تورونتو المملوك لها بالكامل مقابل 225 مليون دولار كندي أي (645 مليون ريال )، لمجموعة شركات عائلية تابعة لشاهد خان.

وقالت الشركة المملكة للأمير الوليد بن طلال في إعلان نشرته على موقع”تدوال” اليوم أنها ستتحصل على تدفقات نقدية من الصفقة تبلغ 76 مليون دولار كندي أي (217 مليون ريال ) ،مشيرة إلى أنه تم تنفيذ الصفقة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي وحققت الشركة على إثرها أرباحا من عملية البيع تقدر بحوالي 17 مليون دولار كندي أي (48 مليون ريال ) ستظهر ضمن نتائج الربع الثالث من العام 2016م.



تعليقات ( 18 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    المثالي

    تكفى يابو طلال لا تنسانا من الدلاله 2.5
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    على هامان يافرعون

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    الخوف مليح

    الرجال قال خلني انفذ بجلدي لاتتصادر او يحجر جاستا على املاكي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    اخس يا تابع

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    هههههههه

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    88

    قريبا ربما نسمع صفقة بيع كبيرة لمجمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    قريبا ربما نسمع صفقة بيع كبيرة في بنك ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    حامد كرزاي

    بالتوفيق..🎶🎶〽
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    الفلاوي

    احسبته اغلا من كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    مخالف للنشر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    الحسود لا يسود

    الله يزيده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    مخالف للنشر

    بس فيه ناس عندهم فلوس ماراح تتحرك حتى يتحرك جبل احد من مكانه هاذي فلوس ياحبيبي تصنع المستحيل وتخلق الاحلام وتميتها وتحييها المال هو الحياه بل كل حياة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 12:16 م

    صور مع تحيه

    الهروب الكبير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 12:16 م

    صور مع تحيه

    انفذ بجلدك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 12:06 م

    Ymni mahbob

    ارقع لحولك كم تشقي قلبي ورد الربيع من له سواك يجني والزرع اخضر والقريش بالاحجان .
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  16. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    88

    و يستمر مسلسل الشركات الضخمه بن لادن و المعجل و سعودي اوجيه و سعد الصانع و الان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    رادع

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    عناد

    مافيش فلوس ياحبيبي مافيش فلوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم