الوليد بن طلال يبيع فندق “فورسيزونز تورنتو” بـ 645 مليون

صحيفة المرصد-متابعات:أعلنت شركة المملكة القابضة عن إتمام صفقة بيع فندق فورسيزونز تورونتو المملوك لها بالكامل مقابل 225 مليون دولار كندي أي (645 مليون ريال )، لمجموعة شركات عائلية تابعة لشاهد خان.

وقالت الشركة المملكة للأمير الوليد بن طلال في إعلان نشرته على موقع”تدوال” اليوم أنها ستتحصل على تدفقات نقدية من الصفقة تبلغ 76 مليون دولار كندي أي (217 مليون ريال ) ،مشيرة إلى أنه تم تنفيذ الصفقة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي وحققت الشركة على إثرها أرباحا من عملية البيع تقدر بحوالي 17 مليون دولار كندي أي (48 مليون ريال ) ستظهر ضمن نتائج الربع الثالث من العام 2016م.