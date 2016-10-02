النقل:استبعاد كافة الأجانب العاملين في تطبيقات “كريم وأوبر”

صحيفة المرصد: أعلنت وزارة النقل عن حصول شركة أوبر على ترخيص لمزاولة نشاط النقل وتوجيه المركبات (تطبيقات النقل) بالسوق السعودية، وقال المشرف العام على التسويق في الوزارة تركي الطعيمي بحسب صحيفة “الجزيرة “ إن الوزارة ستخصص العمل عبر (كريم وأوبر) للسعوديين واستبعاد كافة الأجانب العاملين في هذه التطبيقات بسياراتهم الخاصة مع إمكانية عمل الأجانب فقط من خلال منشآت الأجرة العامة والخاصة التي يعملون تحت كفالتها مؤكداً بأن هذه الإجراءات تعتبر خطة من قبل الوزارة لتصحيح الوضع الحالي والانتقال الكامل لتطبيق الشروط الجديدة والتي تركزت على استبعاد كافة الأجانب العاملين بمركباتهم الخاصة, وأضاف بأن الوزارة تشترط الربط الكامل مع (منصة وصل) وهي الخدمة التي تنظم توجيه المركبات من خلال التطبيقات.