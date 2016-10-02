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النقل:استبعاد كافة الأجانب العاملين في تطبيقات “كريم وأوبر”

2 أكتوبر, 2016 , 12:15 م
النقل:استبعاد كافة الأجانب العاملين في تطبيقات “كريم وأوبر”
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صحيفة المرصد: أعلنت وزارة النقل عن حصول شركة أوبر على ترخيص لمزاولة نشاط النقل وتوجيه المركبات (تطبيقات النقل) بالسوق السعودية، وقال المشرف العام على التسويق في الوزارة تركي الطعيمي بحسب صحيفة “الجزيرة “ إن الوزارة ستخصص العمل عبر (كريم وأوبر) للسعوديين واستبعاد كافة الأجانب العاملين في هذه التطبيقات بسياراتهم الخاصة مع إمكانية عمل الأجانب فقط من خلال منشآت الأجرة العامة والخاصة التي يعملون تحت كفالتها مؤكداً بأن هذه الإجراءات تعتبر خطة من قبل الوزارة لتصحيح الوضع الحالي والانتقال الكامل لتطبيق الشروط الجديدة والتي تركزت على استبعاد كافة الأجانب العاملين بمركباتهم الخاصة, وأضاف بأن الوزارة تشترط الربط الكامل مع (منصة وصل) وهي الخدمة التي تنظم توجيه المركبات من خلال التطبيقات.



تعليقات ( 96 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 96
    2 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    بن ملجم

    أبو مصلفح الرياض{{مافش اجاب هنا كلهم سعوديين بس هذا صداهم وانت تحسبه صوت اجنبي , الاجنبي نعم اليوم هنا وبكره مرتحل والرزق في كل ارض}}
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  2. 95
    2 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    مبارك

    ابو مصلفح قام ****من حر مافيه الخناق بدا يضيق على حلوقهم مايشبعون يبونها ابديه يمنيتك بالصين يذبحون لهم كلاب الحقهم الله لا يردك ولا طس لبشار حبيبك
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  3. 94
    2 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    عبدالله الحارثي

    باقي أخبار جديدة تدعم قطاع الأعمال السعودي ابن الوطن يجيب أن يعمل في كل مجال وإنشاء الله قريبا جدا أخبار ممتازه الله يطول في عمر سلمان الحزم
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  4. 93
    2 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    مهمذس معطل

    متى سوف ينظر للوظائف الهندسيه مئتان الف مهندس اجنبي بالبلد بأعتراف الهيئه الهندسيه!!!!؟
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  5. 92
    2 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    أبو مصلفح الرياض

    يوم الأجانب بيطلعون بيطلعون بكيفهم وان كانوا مجبورين ياياه ماراح يطلعون إلاوخذوا حلالهم معهم كثير قليل الأيام دول والزمن دوار والحكمةتقول كل شيء معقول
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  6. 91
    2 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    فيصل

    الله لا يهينكم ي النقل انتو ومكتب العمل السعوده على اوبر ومحلات الجوالات وطقتها وخل الاجنبي يسرح ويمرح في الشركات والسعودي سواق ولا بياع
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  7. 90
    2 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    زائر قديم

    جاك مريض المرصد يتفلسف ، الاحساس بالتشرد مصيبه وطامه كبرى
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  8. 89
    2 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    راي عام

    الي تعليق 80 تري مملكنك تمن عاله عليها الاجنبي يعمل بشرف وياخذ راتب ضعيف وراتبه كله ما يساوي سهرتين من سهراتك اخدم وطنك ولا تاخذ من حافز وقوم اشتغل
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  9. 88
    2 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    أبو مصلفح الرياض

    البعض أحس إنه بيموت لو طلع من السعودية الأرزاق بيد الله وع قد سعيك ورضا والدينك عنك الله بيعطيك واعمل لآخرتك وبلاش مسكنة للي يسوى وللي مايسوى شيء يغبن
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  10. 87
    2 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    فاهم

    بمعني التفاف على النظام وتظليل
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  11. 86
    2 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    فاهم

    بتكريم وابرا وسألته والسعودي قال بسيارته الخاصة ولازم الموديل جديد وهذا اللة صار واللة شهيد على مااقول
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  12. 85
    2 أكتوبر, 2016 , 13:38 م

    راعي الثانيه

    دام الامور وصلت لكذا الايام الجايه بتسير المواطنه فئات الاولويه للقبيلي ثمن الخضيري ثمن المتجنس او صنيفر ثمن المتجنس الله وعلم،
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  13. 84
    2 أكتوبر, 2016 , 13:38 م

    أبو مصلفح الرياض

    شخصيا والله مهيء نفسي ممكن بكرة يقلك 5 سنوات تجدد اقامتك وتروح الحل ياعزوتي انك أقلها يكون عندك بيت في بلدك عندك حلال هنا لاتتوسع أكثر الوضع يبيله صبر
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  14. 83
    2 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    مبارك

    بالمدن الرئيسيه وباق المد ماف ولا راح يجي ولازال المنافس مصيطر متى يمنع اشتر باص وخذ حصانه وارقام الحريم غير السواق الخاص فيه ثغرات كثير وملاحظات
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  15. 82
    2 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    أبو مصلفح الرياض

    من جد إحنا نخاف من التغيير والله بجوانزو الصين يمنيين فاتحين مطاعم وعايشين فل الفل ومكاتب جملة ومكاتب تخريج بضائع لاسعودة ولا غيره لاتتمسكن لأحد
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  16. 81
    2 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    فاهم

    قبل فترة فضولي دعاني اشوف وش سالفة السيارات الجديدة اللى واقفة فى الأراضي الفاضية لقيتها لمؤسسة لواحد قحطاني يشترط نقل كفالة ويقسط السيارة على الأجنبي
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  17. 80
    2 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    شمس و قمر

    قرار صحيح👍 نعم ادعموا شباب مملكتي والله يوفقهم ... ولكل اجنبي نقول لكم مملكتي ليست جمعيه خيرية لفقراء العالم الكل يرحل لوطنه الام وكافي عاله ع مملكتي
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  18. 79
    2 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    أبو مصلفح الرياض

    مدري شوية الأجانب اللي مثل حالتي بس مو مثل تفكيري الماسخ يقولوا مواليد وقطع ارزاق ياخي ان حدتنا الظروف اجمع اللي لك هنا والله كريم ارض الله واسعة
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  19. 78
    2 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    رسام

    ممتاز خلي المساكين يترزقون الله . البطاله في ازدياد وهذه إحدى الحلول الناجحة 👏👍
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  20. 77
    2 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    شكرا ياوزارة النقل

    وزارة النقل نعم هذا القرار الجيد
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  21. 76
    2 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    ناسي

    هذا الذي فلحتوا فيه سب الاجانب والشيعة شاطرين في السب اما مالك وماعليك ولا انتوا هنا
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  22. 75
    2 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    رد بسيط

    على هامان يافرعون ، مافي شي يبنى ببلاش كل شي بحقه ، لاتسوي منّه علينا وأفلام هندية كل ألي بنيناه بفلوسنا وحلالنا بعرق جبيننا
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  23. 74
    2 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    سعودي

    الحمدلله الان راح اطلع سياره جديده وابدا العمل خارج دوامي الرسمي وعمري ماشفت مرجفين مثل اليمنه الاتصالات وصاحوا منها والحين التكاسي ياخي عيب عليكم
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  24. 73
    2 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    على هامان يافرعون

    672 أكتوبر, 2016 , 13:18 م دواس الظلما ،،،، دواس القطل والله هههههههههههه
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  25. 72
    2 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    دواس الظلما

    والله يالوافد الحاقد لو مالقيت نعمه وطيبه وتسامح من حكومة وأهل هذا البلد لكان نلاقيك ميت من الجوع وهاج من البلد ثاني يوم .. آآآآه يالخسيس بانت نواياكم
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  26. 71
    2 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    على هامان يافرعون

    672 أكتوبر, 2016 , 13:18 م دواس الظلما ،،،،،، دواس القطل والله هههههههههههههه
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  27. 70
    2 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    زائر

    المعرف ( صريح ) ياوافد أوبرا وكريم ماهو أي شخص يدخلها والنظام الأمني فيها قوي . لاتحاول تشوهه بس
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  28. 69
    2 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    على هامان يافرعون

    612 ابوناصر يا اخوان الحمدلله والخير كثير والله كريم لاتقطعون رزق مخلوق الكل رزقه علا الله:: الأرزاق بيد الله يابوناصر ماهي بيد الشمردق
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  29. 68
    2 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    على هامان يافرعون

    والله يالضعيف انت وياه لولا الله ثم هذولي الأجانب ماكان واحد فيكم بنى غرفه 4X4 شعبي ماهو مسلح !!! 48ساعه توقفوا عمال النظافه عن العمل خستم شعب ناكر
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  30. 67
    2 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    دواس الظلما

    أشتغلوا المولدين والأجانب والوافدين ... فعلاً يحاربوننا في بلدنا .. ولاعندهم ذرة حياء أو خجل أو إعتراف بجميل هذا البلد وشعبه .. أبد يبون كل شي لهم ؟؟
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  31. 66
    2 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    هلال

    على هامان يافرعون بلدك أولى فيك ' القرار أتى في محله .
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  32. 65
    2 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    محب المملكة

    رد 48 أحسن قرار خلونا نحس انا في بلدنا وقلصوا اعداد الاجانب فوجودهم خطر وقنبلة موقوته. مو عاجبك ارحل ودع البلد لاهله الله يحفظ لنا بلدنا وولاة امرنا
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  33. 64
    2 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    كيف الحال ؟؟؟

    وش اللي مقعدك ياصرخة صمت .. وديرتك ترى فيها أرزاق .. رح ترزق الله فيها .. وبعدين اللي أمه سعوديه ينتسب لديرة أبوه الأجنبي .. عيالنا أولى بخير بلدهم
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  34. 63
    2 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    موظف

    بارك الله فيكم ياوزارة النقل ، في شباب يدور لقمة العيش وعاطل وماله غير سيارته يكد عليها وعلى عائلته
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  35. 62
    2 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    صبحي

    الاجانب من زمان مفروض بالشلوت
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  36. 61
    2 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    ابوناصر

    يا اخوان الحمدلله والخير كثير والله كريم لاتقطعون رزق مخلوق الكل رزقه علا الله
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  37. 60
    2 أكتوبر, 2016 , 13:12 م

    صريح

    خبر سيّء جداً.بعض السعوديين لا يعرفون شي اسمه ستر على أعراض المسلمين.لو يمسك أدنى ممسك على اي فتاة او امراة تكرب معه يشهر فيها ويفضحها ويشوهه سمعتها.
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  38. 59
    2 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    على هامان يافرعون

    امريكا من يوم يولد من بطن امه الأجنبي لديهم على طول تجنيس وهيه دوله عظمى اوخمس سنوات وجنسيه وحنا جالسين نقامط على الوافدين مايدرون ان الأرزاق بيد الله
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  39. 58
    2 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    رند

    نعم هذا القرار الناجح سينتعش اقتصاد البلد بدل ماكانت الملايين والمليارات تحول خارج البلد
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  40. 57
    2 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    زائر

    الأجانب مسببين قلق أطردوهم بدون لا تضيقون عليهم واعلمو أن الله يرى والظلم ظلمات الأرض أرض الله والمال مال الله والبشر عباد الله أهم شي لا للظلم .
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  41. 56
    2 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    على هامان يافرعون

    482 أكتوبر, 2016 , 13:02 م صرخة صمت :::::: كلامك عين الصواب لكن الحسد ونكران الجميل هو الي مخلينا مسنترين عند البنوك من قرض في قرض
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  42. 55
    2 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    ناسي

    الشغلات التي يتكبر عليها الاجنبي يخلوها لكم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  43. 54
    2 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    على هامان يافرعون

    عز الله بتضرب فينا الشمس باالشوارع الين يتحرك ويجينا ابو كبسه وعقال
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  44. 53
    2 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    صرخة صمت

    قطع الاعناق ولا قطع الارزاق
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  45. 52
    2 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    صرخة صمت

    المفروض الي مولود بالسعودية يستثنى والي امه سعودية في ناس مولودين هنا و مكافحين وفيهم خير للبلد بس مامعهم جنسية والي سجلاته خالية من الجرائم يستثنى
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  46. 51
    2 أكتوبر, 2016 , 13:04 م

    نايف

    ت25 ابو خالد انت راضي ان*** تطلع مع سعودي غير محرم لها . مافيك غيرة على ****
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  47. 50
    2 أكتوبر, 2016 , 13:04 م

    ناسي

    الذي يشوف فرحكم يقول وظايف في شركات النفط كلها تتكيس على سياراتكم الخاصة ليش الفرح مدري
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 49
    2 أكتوبر, 2016 , 13:04 م

    وجهة نظر

    نطالب بتسريع القرار ياوزارة النقل وجزيتم خيرا
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  49. 48
    2 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    صرخة صمت

    فية اجانب مولودين في السعودية وحياتهم كلها فيها حتى ابوه ممكن مولود فيها واكثرهم لايعرفون بلدهم هذولا مفروض يتعاملون كأنهم سعوديين بلاش عنصرية
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  50. 47
    2 أكتوبر, 2016 , 13:00 م

    طواني الهم ***

    هذا الكلام الصح // وهذا اللي نطالب فيه من زمان الأجانب ماخلوا شي في البلد ماشاركو ابناؤه فيه .. والافنديات اللي موعاجبهن القرار يدقونها كعابي ..الخلا
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  51. 46
    2 أكتوبر, 2016 , 13:00 م

    🌹

    قرار صائب 👍 ١٠٠٪‏
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  52. 45
    2 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    روز

    كويس في ناس مساكين يشتغلون ويكدون على أهلهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 44
    2 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    Mohammed

    سبب المشاكل والغلا الفاحش وهدر الماء والقاذورات اعزكم الله والجرايم ابحث عنها تجد من ورائها الأجانب بس من يفهم ذلك
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  54. 43
    2 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    أبو خالد

    ابو نواف اكثر مشاكل للعوايل من الاجانب وبعدين نظرة السعوديات عند الاجانب نظره سيئه جدا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  55. 42
    2 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    ناسي

    ترى ماهي وظيفة على سياراتكم ويجب يكون مديلها حديث اقل شي 2014 موديلها
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  56. 41
    2 أكتوبر, 2016 , 12:55 م

    زائر

    ياوزارة النقل أوجه ألف تحية شكرا ، قرار سليم يصب في مصلحة الوطن
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  57. 40
    2 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    القناص2

    قرار حكيم وإن كان جاء متئخر نقول بصدق وامانه الوافدين تغلغلو في مفاصل الاقتصاد مماجعل المواطن يصارع على لقمة عيشه وهذا مخالف للأنظمة والمواطنه
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  58. 39
    2 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    شكرا ياوزارة النقل

    والله قرار في محله . فلوسنا في البلد أحسن شي ، سمننا في دقيقنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  59. 38
    2 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    صبحي

    الاجانب مفروض من زمان ***.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  60. 37
    2 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    على هامان يافرعون

    292 أكتوبر, 2016م يمني عاشق الدمام مامعكم حق وبتتعطل المصالح وشماغ والعقال مش حق عمل :::: تصدق اني من اشد معارضيك بس الحين كلامك صح ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  61. 36
    2 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    ابوليان

    بيض الله وجهيكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  62. 35
    2 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    أبو خالد

    والله ثم والله ان الاجنبي يكره شي اسمه سعودي يابو نواف لو ***تطلع مع اجنبي راح يقول في نفسه ماعندهم رجال بالبلد
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  63. 34
    2 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 33
    2 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    ابوليان

    بيض الله وجهيكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 32
    2 أكتوبر, 2016 , 12:51 م

    أبو خالد

    الشاب السعودي والله انه حامي حريم البلد احسن من الاجنبي لكن انت يابو نواف ما اتوقع انك سعودي
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  66. 31
    2 أكتوبر, 2016 , 12:50 م

    شمس

    الحمدلله على إصدار هذا القرار نحن في حاجه للتكاتف مع المواطنين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 30
    2 أكتوبر, 2016 , 12:50 م

    ناسي

    انا اشتغلت على تاكسي خسرت اكثر من ماربحت ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  68. 29
    2 أكتوبر, 2016 , 12:50 م

    يمني عاشق الدمام

    مامعكم حق وبتتعطل المصالح وشماغ والعقال مش حق عمل
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  69. 28
    2 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    أبو خالد

    ابو نواف اكثر مشاكل للعوايل من الاجانب وبعدين نظرة السعوديات عند الاجانب نظره سيئه جدا
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  70. 27
    2 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    خبر مفرح

    ممتاز جدا ماراح يهتم بالبلد إلا أهلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 26
    2 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    جبال سدير

    كل ***ياتعليق 22
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 25
    2 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    أبو خالد

    ابو نواف انته راظي ان ***تطلع مع اجنبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  73. 24
    2 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    تالين

    الله يبشركم بالخير 👏
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  74. 23
    2 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    أبو خالد

    بيض الله وجهكم والله انا بسجل بكريم احسن الاجانب نبفاهم يطلعون الا اللي عنده عوايل يجلسون اما الباقين برى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  75. 22
    2 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    جبال سدير

    تعليق 13 القصيدة من ضمن ابياتها حناالعرب يامدعين العروبة--وحنا هل التوحيد وانتم لة اجناب----يوم الفقر شلتو علينا عيوبة =واليوم عقب النفط جيتولناانساب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 21
    2 أكتوبر, 2016 , 12:45 م

    زائره

    خبر مثلج أتمنى تطبيقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  77. 20
    2 أكتوبر, 2016 , 12:44 م

    ابونواف

    خبر سيئ..للامانه الاجانب افضل..اغلب السعودىين لايحترمون الانظمه وخصوصيه العوائل..
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  78. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 12:42 م

    الناقد

    شكراً وزارة النقل على هذا القرار . . , وإن شاء الله سعودة باقي المهن في الشركات والمؤسسات حتى يستفيد المواطن من خيرات بلده ،،
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  79. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 12:42 م

    Ymni mahbob

    نبي الأجانب يطلعون نبي نشتغل .،.،،،،،،،
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  80. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    قلت

    كانت تعرض يانت السعودي بصور مثل صور بطاقه الاحوال فكان يقع التختيار بون منافسه للاجنبي والوافدات لاتطلب السعودي ابدا وبعض السعوديات تعاطف فقط
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  81. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    الحسود لا يسود

    داعس رقبة الزيدي الحوثي خبر سار اطردو الزيود و السوريين(((هذا من طيب اصلك)))
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  82. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    Ymni mahbob

    طلعوا الأجانب كلهم وخلو السعودين يشتغلون زي العالم.،.،.،.،.،
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  83. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 12:37 م

    قلت

    ليش تتاخر مثل تلك القرارات المهمه للمواطن ليش يرفع بصره للسماء ويطلب من الله تصحيح مدخوله ورزقه اول من تسابق لكريم هم المصاريه واليمنيين
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  84. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 12:37 م

    تعليق 1 فيه قصيدة الامير خالد الفيصل يقول منهم العرب يعبر فيها عن فتره مرة علينا

    لكن الموضوع مش القصيدة . كان فيه كلام قبل القصيدة يقول الأمير مابي أتذكر مامر بنا من جروح وفقر. فعلا مر بنا أزمات لكن لحمدلله نخرج منها منتصرين .
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  85. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    ابوالحمزة

    درءاً للريبة اتمنى من يعملون مع هذه التطبيقات أن يكون على سيارته علامة تدل على أنها سيارة أجرة لكي يميز المواطن بين الأجرة والفاسدة
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  86. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

    ابو غلا

    ياخواني احد يقولي ويجزاة خير كيف التقديم عن طريق اوبرا ارجو احد يفيدني بسرعة ويش الشروط
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  87. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    مدمر

    تعليق ٦ روح انت ادفع للشركه ١٧٠ ويطلعون الاجنبي والباقي حلال عليك ،، اكيد ما تقدر ،،اذا الموضوع ضيقت عين وحسد وبس الرازق في السماء الحمد لله ،،
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  88. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    والله الأجانب مكلين الأخضر واليابس أوقات أقول أنا باالسعوديه ولا احلم ؟؟؟
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  89. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    خبر سار اطردو الزيود و السوريين
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  90. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    معليش عندي ثل في الفهم

    وابي افهم مغزى هذي الجملة والتي وردة في الخبر (( مع إمكانية عمل الأجانب فقط من خلال منشآت الأجرة العامة والخاصة )) ؟؟
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  91. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    عشتار بندر الحمدان

    هذا لا يكفي ، نريد اخراج الاجانب من سوق سيارات الاجرة بالكامل . الشركات متسترة عليهم .مطلوب منه مبلغ يومي مقطوع 170 ريال و الباقي له
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  92. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    تنبيه

    يجب أن تعلم وزراة النقل ان هناك مافيا تقودها العمالة الوافدة من طراز سيارة عشرة راكب وفوق لتوصيل الطلاب والطالبات مجهولين الهوية والله يعلم مايحصل !!!
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  93. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    الحسود لا يسود

    السعودي احوج
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  94. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    عناد

    مافيش فلوس ياحبيبي مافيش فلوس
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  95. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    عناد

    عقبال الصيدليات اللي كلها اجانب !!!!
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  96. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    عناد

    احياناً تكون الازمات الاقتصاديه للبلد نعمه كبيره لأنها تطهره من الاجانب وكل ****والمجرمين المتكدسين وتفتح الباب للمواطن في ابسط حقوقه
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