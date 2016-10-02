النقل:استبعاد كافة الأجانب العاملين في تطبيقات “كريم وأوبر”

صحيفة المرصد: أعلنت وزارة النقل عن حصول شركة أوبر على ترخيص لمزاولة نشاط النقل وتوجيه المركبات (تطبيقات النقل) بالسوق السعودية، وقال المشرف العام على التسويق في الوزارة تركي الطعيمي بحسب صحيفة “الجزيرة “ إن الوزارة ستخصص العمل عبر (كريم وأوبر) للسعوديين واستبعاد كافة الأجانب العاملين في هذه التطبيقات بسياراتهم الخاصة مع إمكانية عمل الأجانب فقط من خلال منشآت الأجرة العامة والخاصة التي يعملون تحت كفالتها مؤكداً بأن هذه الإجراءات تعتبر خطة من قبل الوزارة لتصحيح الوضع الحالي والانتقال الكامل لتطبيق الشروط الجديدة والتي تركزت على استبعاد كافة الأجانب العاملين بمركباتهم الخاصة, وأضاف بأن الوزارة تشترط الربط الكامل مع (منصة وصل) وهي الخدمة التي تنظم توجيه المركبات من خلال التطبيقات.
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تعليقات ( 96 )
بن ملجمأبو مصلفح الرياض{{مافش اجاب هنا كلهم سعوديين بس هذا صداهم وانت تحسبه صوت اجنبي , الاجنبي نعم اليوم هنا وبكره مرتحل والرزق في كل ارض}}
مباركابو مصلفح قام ****من حر مافيه الخناق بدا يضيق على حلوقهم مايشبعون يبونها ابديه يمنيتك بالصين يذبحون لهم كلاب الحقهم الله لا يردك ولا طس لبشار حبيبك
عبدالله الحارثيباقي أخبار جديدة تدعم قطاع الأعمال السعودي ابن الوطن يجيب أن يعمل في كل مجال وإنشاء الله قريبا جدا أخبار ممتازه الله يطول في عمر سلمان الحزم
مهمذس معطلمتى سوف ينظر للوظائف الهندسيه مئتان الف مهندس اجنبي بالبلد بأعتراف الهيئه الهندسيه!!!!؟
أبو مصلفح الرياضيوم الأجانب بيطلعون بيطلعون بكيفهم وان كانوا مجبورين ياياه ماراح يطلعون إلاوخذوا حلالهم معهم كثير قليل الأيام دول والزمن دوار والحكمةتقول كل شيء معقول
فيصلالله لا يهينكم ي النقل انتو ومكتب العمل السعوده على اوبر ومحلات الجوالات وطقتها وخل الاجنبي يسرح ويمرح في الشركات والسعودي سواق ولا بياع
زائر قديمجاك مريض المرصد يتفلسف ، الاحساس بالتشرد مصيبه وطامه كبرى
راي عامالي تعليق 80 تري مملكنك تمن عاله عليها الاجنبي يعمل بشرف وياخذ راتب ضعيف وراتبه كله ما يساوي سهرتين من سهراتك اخدم وطنك ولا تاخذ من حافز وقوم اشتغل
أبو مصلفح الرياضالبعض أحس إنه بيموت لو طلع من السعودية الأرزاق بيد الله وع قد سعيك ورضا والدينك عنك الله بيعطيك واعمل لآخرتك وبلاش مسكنة للي يسوى وللي مايسوى شيء يغبن
فاهمبمعني التفاف على النظام وتظليل
فاهمبتكريم وابرا وسألته والسعودي قال بسيارته الخاصة ولازم الموديل جديد وهذا اللة صار واللة شهيد على مااقول
راعي الثانيهدام الامور وصلت لكذا الايام الجايه بتسير المواطنه فئات الاولويه للقبيلي ثمن الخضيري ثمن المتجنس او صنيفر ثمن المتجنس الله وعلم،
أبو مصلفح الرياضشخصيا والله مهيء نفسي ممكن بكرة يقلك 5 سنوات تجدد اقامتك وتروح الحل ياعزوتي انك أقلها يكون عندك بيت في بلدك عندك حلال هنا لاتتوسع أكثر الوضع يبيله صبر
مباركبالمدن الرئيسيه وباق المد ماف ولا راح يجي ولازال المنافس مصيطر متى يمنع اشتر باص وخذ حصانه وارقام الحريم غير السواق الخاص فيه ثغرات كثير وملاحظات
أبو مصلفح الرياضمن جد إحنا نخاف من التغيير والله بجوانزو الصين يمنيين فاتحين مطاعم وعايشين فل الفل ومكاتب جملة ومكاتب تخريج بضائع لاسعودة ولا غيره لاتتمسكن لأحد
فاهمقبل فترة فضولي دعاني اشوف وش سالفة السيارات الجديدة اللى واقفة فى الأراضي الفاضية لقيتها لمؤسسة لواحد قحطاني يشترط نقل كفالة ويقسط السيارة على الأجنبي
شمس و قمرقرار صحيح👍 نعم ادعموا شباب مملكتي والله يوفقهم ... ولكل اجنبي نقول لكم مملكتي ليست جمعيه خيرية لفقراء العالم الكل يرحل لوطنه الام وكافي عاله ع مملكتي
أبو مصلفح الرياضمدري شوية الأجانب اللي مثل حالتي بس مو مثل تفكيري الماسخ يقولوا مواليد وقطع ارزاق ياخي ان حدتنا الظروف اجمع اللي لك هنا والله كريم ارض الله واسعة
رسامممتاز خلي المساكين يترزقون الله . البطاله في ازدياد وهذه إحدى الحلول الناجحة 👏👍
شكرا ياوزارة النقلوزارة النقل نعم هذا القرار الجيد
ناسيهذا الذي فلحتوا فيه سب الاجانب والشيعة شاطرين في السب اما مالك وماعليك ولا انتوا هنا
رد بسيطعلى هامان يافرعون ، مافي شي يبنى ببلاش كل شي بحقه ، لاتسوي منّه علينا وأفلام هندية كل ألي بنيناه بفلوسنا وحلالنا بعرق جبيننا
سعوديالحمدلله الان راح اطلع سياره جديده وابدا العمل خارج دوامي الرسمي وعمري ماشفت مرجفين مثل اليمنه الاتصالات وصاحوا منها والحين التكاسي ياخي عيب عليكم
على هامان يافرعون672 أكتوبر, 2016 , 13:18 م دواس الظلما ،،،، دواس القطل والله هههههههههههه
دواس الظلماوالله يالوافد الحاقد لو مالقيت نعمه وطيبه وتسامح من حكومة وأهل هذا البلد لكان نلاقيك ميت من الجوع وهاج من البلد ثاني يوم .. آآآآه يالخسيس بانت نواياكم
على هامان يافرعون672 أكتوبر, 2016 , 13:18 م دواس الظلما ،،،،،، دواس القطل والله هههههههههههههه
زائرالمعرف ( صريح ) ياوافد أوبرا وكريم ماهو أي شخص يدخلها والنظام الأمني فيها قوي . لاتحاول تشوهه بس
على هامان يافرعون612 ابوناصر يا اخوان الحمدلله والخير كثير والله كريم لاتقطعون رزق مخلوق الكل رزقه علا الله:: الأرزاق بيد الله يابوناصر ماهي بيد الشمردق
على هامان يافرعونوالله يالضعيف انت وياه لولا الله ثم هذولي الأجانب ماكان واحد فيكم بنى غرفه 4X4 شعبي ماهو مسلح !!! 48ساعه توقفوا عمال النظافه عن العمل خستم شعب ناكر
دواس الظلماأشتغلوا المولدين والأجانب والوافدين ... فعلاً يحاربوننا في بلدنا .. ولاعندهم ذرة حياء أو خجل أو إعتراف بجميل هذا البلد وشعبه .. أبد يبون كل شي لهم ؟؟
هلالعلى هامان يافرعون بلدك أولى فيك ' القرار أتى في محله .
محب المملكةرد 48 أحسن قرار خلونا نحس انا في بلدنا وقلصوا اعداد الاجانب فوجودهم خطر وقنبلة موقوته. مو عاجبك ارحل ودع البلد لاهله الله يحفظ لنا بلدنا وولاة امرنا
كيف الحال ؟؟؟وش اللي مقعدك ياصرخة صمت .. وديرتك ترى فيها أرزاق .. رح ترزق الله فيها .. وبعدين اللي أمه سعوديه ينتسب لديرة أبوه الأجنبي .. عيالنا أولى بخير بلدهم
موظفبارك الله فيكم ياوزارة النقل ، في شباب يدور لقمة العيش وعاطل وماله غير سيارته يكد عليها وعلى عائلته
صبحيالاجانب من زمان مفروض بالشلوت
ابوناصريا اخوان الحمدلله والخير كثير والله كريم لاتقطعون رزق مخلوق الكل رزقه علا الله
صريحخبر سيّء جداً.بعض السعوديين لا يعرفون شي اسمه ستر على أعراض المسلمين.لو يمسك أدنى ممسك على اي فتاة او امراة تكرب معه يشهر فيها ويفضحها ويشوهه سمعتها.
على هامان يافرعونامريكا من يوم يولد من بطن امه الأجنبي لديهم على طول تجنيس وهيه دوله عظمى اوخمس سنوات وجنسيه وحنا جالسين نقامط على الوافدين مايدرون ان الأرزاق بيد الله
رندنعم هذا القرار الناجح سينتعش اقتصاد البلد بدل ماكانت الملايين والمليارات تحول خارج البلد
زائرالأجانب مسببين قلق أطردوهم بدون لا تضيقون عليهم واعلمو أن الله يرى والظلم ظلمات الأرض أرض الله والمال مال الله والبشر عباد الله أهم شي لا للظلم .
على هامان يافرعون482 أكتوبر, 2016 , 13:02 م صرخة صمت :::::: كلامك عين الصواب لكن الحسد ونكران الجميل هو الي مخلينا مسنترين عند البنوك من قرض في قرض
ناسيالشغلات التي يتكبر عليها الاجنبي يخلوها لكم
على هامان يافرعونعز الله بتضرب فينا الشمس باالشوارع الين يتحرك ويجينا ابو كبسه وعقال
صرخة صمتقطع الاعناق ولا قطع الارزاق
صرخة صمتالمفروض الي مولود بالسعودية يستثنى والي امه سعودية في ناس مولودين هنا و مكافحين وفيهم خير للبلد بس مامعهم جنسية والي سجلاته خالية من الجرائم يستثنى
نايفت25 ابو خالد انت راضي ان*** تطلع مع سعودي غير محرم لها . مافيك غيرة على ****
ناسيالذي يشوف فرحكم يقول وظايف في شركات النفط كلها تتكيس على سياراتكم الخاصة ليش الفرح مدري
وجهة نظرنطالب بتسريع القرار ياوزارة النقل وجزيتم خيرا
صرخة صمتفية اجانب مولودين في السعودية وحياتهم كلها فيها حتى ابوه ممكن مولود فيها واكثرهم لايعرفون بلدهم هذولا مفروض يتعاملون كأنهم سعوديين بلاش عنصرية
طواني الهم ***هذا الكلام الصح // وهذا اللي نطالب فيه من زمان الأجانب ماخلوا شي في البلد ماشاركو ابناؤه فيه .. والافنديات اللي موعاجبهن القرار يدقونها كعابي ..الخلا
🌹قرار صائب 👍 ١٠٠٪
روزكويس في ناس مساكين يشتغلون ويكدون على أهلهم
Mohammedسبب المشاكل والغلا الفاحش وهدر الماء والقاذورات اعزكم الله والجرايم ابحث عنها تجد من ورائها الأجانب بس من يفهم ذلك
أبو خالدابو نواف اكثر مشاكل للعوايل من الاجانب وبعدين نظرة السعوديات عند الاجانب نظره سيئه جدا
ناسيترى ماهي وظيفة على سياراتكم ويجب يكون مديلها حديث اقل شي 2014 موديلها
زائرياوزارة النقل أوجه ألف تحية شكرا ، قرار سليم يصب في مصلحة الوطن
القناص2قرار حكيم وإن كان جاء متئخر نقول بصدق وامانه الوافدين تغلغلو في مفاصل الاقتصاد مماجعل المواطن يصارع على لقمة عيشه وهذا مخالف للأنظمة والمواطنه
شكرا ياوزارة النقلوالله قرار في محله . فلوسنا في البلد أحسن شي ، سمننا في دقيقنا
صبحيالاجانب مفروض من زمان ***.
على هامان يافرعون292 أكتوبر, 2016م يمني عاشق الدمام مامعكم حق وبتتعطل المصالح وشماغ والعقال مش حق عمل :::: تصدق اني من اشد معارضيك بس الحين كلامك صح ***
ابوليانبيض الله وجهيكم
أبو خالدوالله ثم والله ان الاجنبي يكره شي اسمه سعودي يابو نواف لو ***تطلع مع اجنبي راح يقول في نفسه ماعندهم رجال بالبلد
داعس رقبة الزيدي الحوثيمخالف للنشر
ابوليانبيض الله وجهيكم
أبو خالدالشاب السعودي والله انه حامي حريم البلد احسن من الاجنبي لكن انت يابو نواف ما اتوقع انك سعودي
شمسالحمدلله على إصدار هذا القرار نحن في حاجه للتكاتف مع المواطنين
ناسيانا اشتغلت على تاكسي خسرت اكثر من ماربحت ***
يمني عاشق الدماممامعكم حق وبتتعطل المصالح وشماغ والعقال مش حق عمل
أبو خالدابو نواف اكثر مشاكل للعوايل من الاجانب وبعدين نظرة السعوديات عند الاجانب نظره سيئه جدا
خبر مفرحممتاز جدا ماراح يهتم بالبلد إلا أهلها
جبال سديركل ***ياتعليق 22
أبو خالدابو نواف انته راظي ان ***تطلع مع اجنبي
تالينالله يبشركم بالخير 👏
أبو خالدبيض الله وجهكم والله انا بسجل بكريم احسن الاجانب نبفاهم يطلعون الا اللي عنده عوايل يجلسون اما الباقين برى
جبال سديرتعليق 13 القصيدة من ضمن ابياتها حناالعرب يامدعين العروبة--وحنا هل التوحيد وانتم لة اجناب----يوم الفقر شلتو علينا عيوبة =واليوم عقب النفط جيتولناانساب
زائرهخبر مثلج أتمنى تطبيقه
ابونوافخبر سيئ..للامانه الاجانب افضل..اغلب السعودىين لايحترمون الانظمه وخصوصيه العوائل..
الناقدشكراً وزارة النقل على هذا القرار . . , وإن شاء الله سعودة باقي المهن في الشركات والمؤسسات حتى يستفيد المواطن من خيرات بلده ،،
Ymni mahbobنبي الأجانب يطلعون نبي نشتغل .،.،،،،،،،
قلتكانت تعرض يانت السعودي بصور مثل صور بطاقه الاحوال فكان يقع التختيار بون منافسه للاجنبي والوافدات لاتطلب السعودي ابدا وبعض السعوديات تعاطف فقط
الحسود لا يسودداعس رقبة الزيدي الحوثي خبر سار اطردو الزيود و السوريين(((هذا من طيب اصلك)))
Ymni mahbobطلعوا الأجانب كلهم وخلو السعودين يشتغلون زي العالم.،.،.،.،.،
قلتليش تتاخر مثل تلك القرارات المهمه للمواطن ليش يرفع بصره للسماء ويطلب من الله تصحيح مدخوله ورزقه اول من تسابق لكريم هم المصاريه واليمنيين
تعليق 1 فيه قصيدة الامير خالد الفيصل يقول منهم العرب يعبر فيها عن فتره مرة علينالكن الموضوع مش القصيدة . كان فيه كلام قبل القصيدة يقول الأمير مابي أتذكر مامر بنا من جروح وفقر. فعلا مر بنا أزمات لكن لحمدلله نخرج منها منتصرين .
ابوالحمزةدرءاً للريبة اتمنى من يعملون مع هذه التطبيقات أن يكون على سيارته علامة تدل على أنها سيارة أجرة لكي يميز المواطن بين الأجرة والفاسدة
ابو غلاياخواني احد يقولي ويجزاة خير كيف التقديم عن طريق اوبرا ارجو احد يفيدني بسرعة ويش الشروط
مدمرتعليق ٦ روح انت ادفع للشركه ١٧٠ ويطلعون الاجنبي والباقي حلال عليك ،، اكيد ما تقدر ،،اذا الموضوع ضيقت عين وحسد وبس الرازق في السماء الحمد لله ،،
داعس رقبة الزيدي الحوثيخبر سار اطردو الزيود و السوريين
معليش عندي ثل في الفهموابي افهم مغزى هذي الجملة والتي وردة في الخبر (( مع إمكانية عمل الأجانب فقط من خلال منشآت الأجرة العامة والخاصة )) ؟؟
عشتار بندر الحمدانهذا لا يكفي ، نريد اخراج الاجانب من سوق سيارات الاجرة بالكامل . الشركات متسترة عليهم .مطلوب منه مبلغ يومي مقطوع 170 ريال و الباقي له
تنبيهيجب أن تعلم وزراة النقل ان هناك مافيا تقودها العمالة الوافدة من طراز سيارة عشرة راكب وفوق لتوصيل الطلاب والطالبات مجهولين الهوية والله يعلم مايحصل !!!
الحسود لا يسودالسعودي احوج
عنادمافيش فلوس ياحبيبي مافيش فلوس
عنادعقبال الصيدليات اللي كلها اجانب !!!!
عناداحياناً تكون الازمات الاقتصاديه للبلد نعمه كبيره لأنها تطهره من الاجانب وكل ****والمجرمين المتكدسين وتفتح الباب للمواطن في ابسط حقوقه