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“الضمان الصحي” يلزم الأفراد بالكشف عن 25 مرضاً قبل حصولهم على التأمين

2 أكتوبر, 2016 , 12:57 م
“الضمان الصحي” يلزم الأفراد بالكشف عن 25 مرضاً قبل حصولهم على التأمين
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صحيفة المرصد:قرر مجلس الضمان الصحي إلزام الأفراد بالكشف عن 25 مرضاً،قبل إبرام عقد التأمين الصحي مع الشركات.

ووفقاً لصحيفة”المدينة” أوضح المجلس أنه بناءً على هذا القرار تمّ توحيد نموذج الكشف الطبي للأفراد الراغبين في الحصول على التأمين الصحي، من خلال جملة من الأمور التي يجب الإفصاح عنها.

بلإضافة إلى قيام شركات التأمين برفض المطالبة أو التغطية كلياً عند عدم الإفصاح عن وجود الحالات المشار إليها قبل فترة سريان العقد، والتواصل مع المستشفيات التي يتعامل معها العميل؛ لتزويدها بأي معلومات طبية قد تحتاجها لتقييم المخاطر.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    ابو ساري

    يعني بالعربي يبونك تأمن بالألوف وتروح تتعالج لسخونة وزكام وكحه
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  2. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    عبادي

    في الدول المتقدمة انظمة التأمين خط احمر واي اجحاف بها ضد المواطنين يؤدي الى حملات احتجاجات وتتظاهرات واسعة من كافة مؤسسات المجتمع المدنية واطياف الشعب
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  3. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 13:38 م

    راي عام

    مقهورين من الاجانب خلكم في مصيبنكم احسن ولاقولكم تامين في دبي او اي دوله خليجيه علي الاقل عندهم شفافيه وسيبكم من المقارنه كل ما جت مصيبه قلتوا الاجانب
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  4. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    88

    الأمور التي يجب الإفصاح عنها
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  5. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    الدب العاقل

    اسعار تأمين المواطن أضعاف اسعار تأمين الأجانب كلمت شركتين قالوا من عمر 30-45 6000 ريال والثانية 7500 ريال والمندوب يعطيك سعر والموقع سعر والمكتب سعر
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  6. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    حقيقه

    الان تاكدت ان بعض الادارات تعمل ضد مصلحة المواطن هل يعقل مثل هذا القرار يصدر على المواطنين والاجانب يمرحوا ويسرحوا في البلد حسبنا الله ونعم الوكيل
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  7. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    متابع قلم الكذب

    يفون واحد سليم من جميع الأمراض حتى ما يدفعون يمكن يخسرون شرهتكم اذا جيناكم الاعمار بيد الله مو بيدكم فلوس مافيه مجاني مافيه
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  8. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    خالد الحبيب

    كل شبء عندنا فوضى وإجتهادات شخصية لعينة تبي ولا شوف لك اقرب جدار يعني في كل الدول تحصل نظام معين معمول به منذ الزل عالميا تجي عندنا تحصل نظام مختلف
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  9. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    علياء

    والأجنبي تأمينه بلاش على الشركات والمؤسسات ومتى ما طقت براسه راح المستشفى
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