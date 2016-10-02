“الضمان الصحي” يلزم الأفراد بالكشف عن 25 مرضاً قبل حصولهم على التأمين

صحيفة المرصد:قرر مجلس الضمان الصحي إلزام الأفراد بالكشف عن 25 مرضاً،قبل إبرام عقد التأمين الصحي مع الشركات.
ووفقاً لصحيفة”المدينة” أوضح المجلس أنه بناءً على هذا القرار تمّ توحيد نموذج الكشف الطبي للأفراد الراغبين في الحصول على التأمين الصحي، من خلال جملة من الأمور التي يجب الإفصاح عنها.
بلإضافة إلى قيام شركات التأمين برفض المطالبة أو التغطية كلياً عند عدم الإفصاح عن وجود الحالات المشار إليها قبل فترة سريان العقد، والتواصل مع المستشفيات التي يتعامل معها العميل؛ لتزويدها بأي معلومات طبية قد تحتاجها لتقييم المخاطر.
تعليقات ( 9 )
ابو سارييعني بالعربي يبونك تأمن بالألوف وتروح تتعالج لسخونة وزكام وكحه
عباديفي الدول المتقدمة انظمة التأمين خط احمر واي اجحاف بها ضد المواطنين يؤدي الى حملات احتجاجات وتتظاهرات واسعة من كافة مؤسسات المجتمع المدنية واطياف الشعب
راي عاممقهورين من الاجانب خلكم في مصيبنكم احسن ولاقولكم تامين في دبي او اي دوله خليجيه علي الاقل عندهم شفافيه وسيبكم من المقارنه كل ما جت مصيبه قلتوا الاجانب
88الأمور التي يجب الإفصاح عنها
الدب العاقلاسعار تأمين المواطن أضعاف اسعار تأمين الأجانب كلمت شركتين قالوا من عمر 30-45 6000 ريال والثانية 7500 ريال والمندوب يعطيك سعر والموقع سعر والمكتب سعر
حقيقهالان تاكدت ان بعض الادارات تعمل ضد مصلحة المواطن هل يعقل مثل هذا القرار يصدر على المواطنين والاجانب يمرحوا ويسرحوا في البلد حسبنا الله ونعم الوكيل
متابع قلم الكذبيفون واحد سليم من جميع الأمراض حتى ما يدفعون يمكن يخسرون شرهتكم اذا جيناكم الاعمار بيد الله مو بيدكم فلوس مافيه مجاني مافيه
خالد الحبيبكل شبء عندنا فوضى وإجتهادات شخصية لعينة تبي ولا شوف لك اقرب جدار يعني في كل الدول تحصل نظام معين معمول به منذ الزل عالميا تجي عندنا تحصل نظام مختلف
علياءوالأجنبي تأمينه بلاش على الشركات والمؤسسات ومتى ما طقت براسه راح المستشفى