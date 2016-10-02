“الضمان الصحي” يلزم الأفراد بالكشف عن 25 مرضاً قبل حصولهم على التأمين

صحيفة المرصد:قرر مجلس الضمان الصحي إلزام الأفراد بالكشف عن 25 مرضاً،قبل إبرام عقد التأمين الصحي مع الشركات.

ووفقاً لصحيفة”المدينة” أوضح المجلس أنه بناءً على هذا القرار تمّ توحيد نموذج الكشف الطبي للأفراد الراغبين في الحصول على التأمين الصحي، من خلال جملة من الأمور التي يجب الإفصاح عنها.

بلإضافة إلى قيام شركات التأمين برفض المطالبة أو التغطية كلياً عند عدم الإفصاح عن وجود الحالات المشار إليها قبل فترة سريان العقد، والتواصل مع المستشفيات التي يتعامل معها العميل؛ لتزويدها بأي معلومات طبية قد تحتاجها لتقييم المخاطر.