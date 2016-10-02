فيصل القاسم للعرب: لا تحلموا بمعاقبة الأمريكان

صحيفة المرصد:سخر الاعلامي السوري الشهير والمذيع في قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم من مطالب بعض العرب بمحاسبة الولايات المتحدة الأميركية عن جرائمها٬ وأكد أنهم أضعف بكثير من أن يطالبوا بذلك.

وقال القاسم في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“: ”كم هم ساذجون الذين يطالبون بوضع قوانين عربية تحاسب الأمريكيين على جرائمهم في بلادنا٬ صدقوني العرب أضعف حتى من مجرد التفكير بها٬ فما بالك بأن يسنوها. كان الله في عونهم“.

واستدل الإعلامي السوري بتجربة ”صدام حسين“ الذي تمرد على الأميركان واستبدل الدولار بعملة اليورو فعاقبته الولايات المتحدة أشد عقاب٬ حسبما ذكر القاسم منشور آخر: ”ذات يوم هدد صدام حسين الأمريكيين بالتخلي عن الدولار واستخدام اليورو بدلاً عنه٬ وفعل٬ لكن أمريكا عاقبته اشد العقاب. لا

تحلموا بمعاقبة الأمريكان“.

لكنه شبه النظام الأميركي بالسوري الذي يستولي على أملاك شعبه إذا ثاروا عليه٬ كذلك تفعل واشنطن مع كل من يعارض سياستها٬ متابعاً: ”لم يعد هناك فرق بين النظام الأمريكي والنظام السوري. إذا غضب عليك نظام الأسد يحجز على أملاكك بتهم باطلة٬ وإذا غضب عليك النظام الأمريكي يستولي على

استثماراتك في أمريكا بحجج باطلة كما يفعل الآن مع السعودية“.

وختم القاسم متهكماً من القوانين الدولية التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية والدول الكبرى قائلاً:”وسلم لي على حكم العدالة الأمريكية والقانون الدولي.