فيديو..وزير النقل العراقي يثير ضجة : مركبات فضائية اقلعت من مطار ذي قار قبل 5000 عام

صحيفة المرصد: تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير النقل العراقي، كاظم فنجان الحمامي، خلال افتتاحه مطار ذي قار جنوب العراق، وأن “ذي قار تعتبر ضمت أول مطار في الكرة الأرضية قبل نحو 5000 عام قبل الميلاد.”

وقال الحمامي في كلمته: “الحقيقة هذه هي الزيارة الأولى لمطار ذي قار الدولي، هذا المطار الذي أول مطار في الكرة الأرضية أنشئ، انشئ في هذا المكان وهذه قصة طويلة ربما لا تعلمون بها وربما قسم كبير من الناس الموجودين في ذي قار ذاتها لا يعلمون أن أو المطارات التي أنشأت على كوكب الأرض قبل خمسة آلاف سنة قبل الميلاد أنشأت في ذي قار..”

وتابع الحمامي قائلا: “ما يميز هذا المكان (ذي قار) وربما هذه معلومة أخرى للمشاهد الكريم ان هذا المكان هو أكثر الأماكن أمانا تهبط فيه الطائرات وتقلع منه لأن هناك بعض المؤثرات الجوية التي تثقل تحركات الطائرة وتؤثر على مناورتها غير موجودة في مطار ذي قار..”

ولفت الوزير العراقي قائلا: “السومريون عندما استقروا في هذه الأرض كانوا يعلمون أن هذه الأرض بأجوائها هي أجواء ملائمة للتحليق في الفضاءات وكان من هنا تنطلق المركبات الفضائية السومرية نحو الكواكب الأخرى، والسومريون أول من اكتشفوا الكوكب رقم 12 الذي اعترفت به وكالة ناسا الفضائية قبل بضعة أيام..”

وفي تعليق على مقطع الفيديو قال G-HR: “هذا كلام موزون ومذكور في الكتاب المقدس التوراة سفر الرؤيا لمن اراد الاطلاع،” في حين علق صاحب حساب Stealth قائلا: “مكتوب بسفر التكوين مركبات فضائية تقلع من ذي قار. الواحد لازم يكتب يحكم عقله قبل ليكذب كذبه..”

من جهته قال صاحب حساب Youlike: “هذا كلام وزير! والله الحكومة الصفوية الفارسية العراقية ضحكت العالم علينا﻿،” ليرد معيظم قائلا: “أستاذ كاظم السلام عليكم. انت تتكلم مع ناس بسطاء فلاحين وكسبه لا يملكون من هذا العلوم إلا الشيء البسيط ارجو منك أن تلقي هذه المحاضرة في جامعة ذي قار مع الأسف انت جاي تقول للناس البسطاء.”

CNN

