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فيديو..وزير النقل العراقي يثير ضجة : مركبات فضائية اقلعت من مطار ذي قار قبل 5000 عام

2 أكتوبر, 2016 , 13:17 م
فيديو..وزير النقل العراقي يثير ضجة : مركبات فضائية اقلعت من مطار ذي قار قبل 5000 عام
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صحيفة المرصد: تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير النقل العراقي، كاظم فنجان الحمامي، خلال افتتاحه مطار ذي قار جنوب العراق، وأن “ذي قار تعتبر ضمت أول مطار في الكرة الأرضية قبل نحو 5000 عام قبل الميلاد.”

وقال الحمامي في كلمته: “الحقيقة هذه هي الزيارة الأولى لمطار ذي قار الدولي، هذا المطار الذي أول مطار في الكرة الأرضية أنشئ، انشئ في هذا المكان وهذه قصة طويلة ربما لا تعلمون بها وربما قسم كبير من الناس الموجودين في ذي قار ذاتها لا يعلمون أن أو المطارات التي أنشأت على كوكب الأرض قبل خمسة آلاف سنة قبل الميلاد أنشأت في ذي قار..”

وتابع الحمامي قائلا: “ما يميز هذا المكان (ذي قار) وربما هذه معلومة أخرى للمشاهد الكريم ان هذا المكان هو أكثر الأماكن أمانا تهبط فيه الطائرات وتقلع منه لأن هناك بعض المؤثرات الجوية التي تثقل تحركات الطائرة وتؤثر على مناورتها غير موجودة في مطار ذي قار..”

ولفت الوزير العراقي قائلا: “السومريون عندما استقروا في هذه الأرض كانوا يعلمون أن هذه الأرض بأجوائها هي أجواء ملائمة للتحليق في الفضاءات وكان من هنا تنطلق المركبات الفضائية السومرية نحو الكواكب الأخرى، والسومريون أول من اكتشفوا الكوكب رقم 12 الذي اعترفت به وكالة ناسا الفضائية قبل بضعة أيام..”

وفي تعليق على مقطع الفيديو قال G-HR: “هذا كلام موزون ومذكور في الكتاب المقدس التوراة سفر الرؤيا لمن اراد الاطلاع،” في حين علق صاحب حساب Stealth قائلا: “مكتوب بسفر التكوين مركبات فضائية تقلع من ذي قار. الواحد لازم يكتب يحكم عقله قبل ليكذب كذبه..”

من جهته قال صاحب حساب Youlike: “هذا كلام وزير! والله الحكومة الصفوية الفارسية العراقية ضحكت العالم علينا﻿،” ليرد معيظم قائلا: “أستاذ كاظم السلام عليكم. انت تتكلم مع ناس بسطاء فلاحين وكسبه لا يملكون من هذا العلوم إلا الشيء البسيط ارجو منك أن تلقي هذه المحاضرة في جامعة ذي قار مع الأسف انت جاي تقول للناس البسطاء.”
CNN



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    وكان عند السومريون اتصالات فضائيه تحدد اتجاه المركبات الفضائيه والحفريات اثبتت ان الغرف تحت الارض والسلاح ليس القوس والسهم بل صواريخ عابرة القارات ههه
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  2. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    من جبل عسير

    هيه خذلك من الخاق باق... اهم شيء لا يغيرون الفرس وإذنابهم اسم المطار ويصبح اسمه مطار ماني.. قلت له سبحان ربي ... قال لي س .... ن ماني.
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  3. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    هو صادق ان العراق فاقد العقل قبل 5000 مليون سنه
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  4. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    لو ضبطها وبهرها كان قال المركبات الفضائيه تقلع من ذي قار وتهبط بكربلاء لزوار للارض التي يقتل فيها الحسين وكانو يبكون يقولون سيقتل بعد ٥٠٠٠ سنه ههههههه
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  5. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    زمن الذكريات

    ويش تحس فيه يافنجان مهايطي فضائي قال 5000سنه قبل الميلاد
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  6. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    YASSER

    مابقي الا يقول : السومريون كانو يتاجروا بالتمور من العراق , السومريون كانو يشربو لبن البل ويحمسو القهوه والمهيلة , والله عيب
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  7. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    زمن الذكريات

    ويش تحس فيه يافنجان مهايطي فضائي قال 5000سنه قبل الميلاد
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  8. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    السنبتيك

    هههههههه يااا بطني من كثر الضحك
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  9. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    زمن الذكريات

    ويش تحس فيه يافنجان مهايطي فضائي قال 5000سنه قبل الميلاد
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  10. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    عيصو

    فيه واحد معمم قال ان الحسين رضي الله عنه عاصر موسى عليه السلام !!!! اما ذنب ايران فنجان هذا شكله مثقل التحشيشه
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  11. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    مشفوح

    حتى جدتي تقول المركبات الفضائية كانت توقف عند بيتها ويشترون بر وسمن ومساويك وأهم شيء يحرصون عليه الضبان
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  12. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    فهد العتيبي

    معممين او الا
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  13. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    هههههههههه

    المطلوب الجعل يقول لاقين مكالمات بالجوال بينه وبين القاعدة ومحول فلوس ماتشفون انه مختفي
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  14. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    الرافضه لا اتوقع منهم اي كذبه
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  15. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    واضح

    والمجوسي استدل بالتوارة وهي منهجهم ودينهم
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  16. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    سلمان ناصر

    الحين تستغربون هذي ولا تستغربون المعممين عندهم يقولون ان سفينة نوح عليه السلام بعد الطوفان رست في كربلاء دوناً عن باقي الاماكن على الكره الارضيه!!
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  17. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    الدب العاقل

    هههههههه الصنف قوي
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  18. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    88

    عادي المصريين و المكسيكين و غيرهم ادعوا قبله ان اسلافهم الفراعنه و غيرهم قبل الميلاد كانوا على اتصال بالفضاء
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