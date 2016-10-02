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فيديو: الفنانة الفلسطينية “منال موسى” تثير غيرة الفتيات بطول شعرها!

2 أكتوبر, 2016 , 13:26 م
فيديو: الفنانة الفلسطينية “منال موسى” تثير غيرة الفتيات بطول شعرها!
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صحيفة المرصد:خطفت الفنانة الفلسطينية ونجمة برنامج أراب أيدول، منال موسى، الأنظار بعد أن قامت بنشر فيديو لها استعرضت فيه جمال وطول شعرها، وذلك خلال تسريحه عند مصفف شعرها الخاص.واختارت منال أن تقص شعرها، إلا أنها طلبت من المصفف عدم تقصيره، حيث داعبت “الفانز” بتعليق كتبت فيه: “ما تخافوا صبايا ما قصيت كثير”.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    اتحدى هيفاء تجيء تعلق هنا الحسد مايخليها
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  2. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    جنوبية..🌻🌻

    والله مافيها جمال رحو شفوها باليوتيوب المرصد اختارت أحلى صورة لها يمكن غيري يشوفها حلوة انا اشوفها عادية نجوى كرم كبيرة بالعمر واحلى منها
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  3. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 13:44 م
    عدد التعليقات:1

    Xx5halidxX

    اذا صار لها او لشعرها شي اتمنى تصدقون سالفه العين والحسد ياللي تنكرونه
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  4. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    أرزة 🌲 لبنان

    عجبتني فكرة القص بمكنة الحلاقة الرجالية أسهل بدل المقص ويزبط مايزبط
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  5. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    ت3 و4 و5 هذا واحد حاقد يسرق معرفات البنات
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  6. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    ههههه اللي يلمس ويقص رجال وشعرها ليس فقط يحكم عليه زوج المستقبل بل كل من شاهده يمكن يقول زوجها شعرك مو حلو قصيه تقول غيرك شافوه يمدحونه جسمها حلو ايضا
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  7. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 13:42 م
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    الحين تعتبرين هذا شعر طويل ههههههه
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  8. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 13:40 م

    أرزة 🌲 لبنان

    ماشاءالله حلو شعرا أحلى شي الشعر لما يكون عالطبيعة بدون صبغات أنا إذا بئص منو 1 سم بيوجعني ألبي علين
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  9. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 13:40 م

    جنوبية..🌻🌻

    عشتو تثير غيرة السعوديات تعالي ياحبيبتي شوفي شعورنا والله تبكيك من القهر ومبين شعرك مسحوب بالبروتين أما احنا طبيعي يالله روحي سويلنا ورق عنب
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  10. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    بن ملجم

    وين بيت ابوها عشان ندخل بيتهم من الباب؟؟؟؟
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  11. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    طانجون

    ****
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  12. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    ⭐️💎 عهود 💎⭐️

    كبكم من الحسد يابنت انتي وإياها مو عشان البنت أحلى منكم تحسدونها .
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  13. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    ( Rima ريما ) 🍎

    الصراحة هي أحلي مني ومنك ياصرخة صمت .
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  14. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    صرخة صمت

    مو معقول ماصدق أحلى مني !! انا أحلى منها كثير انا بنت ابوي .
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  15. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    ناسي

    هذا الجمال هذا الكمال هذا الحلى
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  16. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    المنضبط

    البنت حلوة وفيها عقل على ما يبدو
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