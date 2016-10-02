صحيفة المرصد:خطفت الفنانة الفلسطينية ونجمة برنامج أراب أيدول، منال موسى، الأنظار بعد أن قامت بنشر فيديو لها استعرضت فيه جمال وطول شعرها، وذلك خلال تسريحه عند مصفف شعرها الخاص.واختارت منال أن تقص شعرها، إلا أنها طلبت من المصفف عدم تقصيره، حيث داعبت “الفانز” بتعليق كتبت فيه: “ما تخافوا صبايا ما قصيت كثير”.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
16
3٬581
مند 10 ساعات
24
16٬065
مند 18 ساعة
المرصد الرياضي
الأهلي يقيل غوميز ويكشف عن اسم المدرب الجديد
56
9٬507
مند 2 يومين
47
13٬835
مند 2 يومين
10
2٬438
مند 2 يومين
اخبار منوعة
فيديو: الفنانة الفلسطينية “منال موسى” تثير غيرة الفتيات بطول شعرها!
16
1٬469
مند 24 دقيقة
167
16٬285
مند 18 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو : معلم هندي يضرب الطلاب ويصفع الطالبات بطريقة وحشية
27
4٬971
مند 11 ساعة
اخبار فنية
صابرين بعد أن خلعت حجابها تصدم جمهورها بهذه المعلومة عن زوجها!
36
20٬533
مند 2 يومين
82
32٬816
مند 4 أيام
82
28٬699
مند 5 أيام
111
17٬383
مند 5 أيام
اخبار ثقافية
صديق المفكر “القصيمي” يكشف أسراره ويوضح حقيقة نسبه وسبب رفضه العودة للمملكة
92
12٬416
مند 2 يومين
46
3٬495
مند أسبوع واحد
48
7٬370
مند أسبوع واحد
اخبار صحية
إغلي الموز واشربه.. وهذا ما يحدث لجسمك
71
27٬165
مند 1 يوم
51
23٬689
مند 4 أيام
24
12٬444
مند 4 أيام
اخبار اقتصادية
مصرفيون يحذرون من انسحاب السعودية من الأسواق الأمريكية
44
7٬458
مند 2 يومين
3
4٬785
مند 4 أيام
20
4٬110
مند 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف على تفاصيل أول رحلة بالطائرة للملك عبد العزيز – صور
11
5٬541
مند أسبوع واحد
الاخيرة
26
4٬033
مند 2 يومين
17
3٬187
مند 3 أيام
16
2٬510
مند 4 أيام
تعليقات ( 16 )
جنوبية..🌻🌻والله مافيها جمال رحو شفوها باليوتيوب المرصد اختارت أحلى صورة لها يمكن غيري يشوفها حلوة انا اشوفها عادية نجوى كرم كبيرة بالعمر واحلى منها
عدد التعليقات:1
Xx5halidxXاذا صار لها او لشعرها شي اتمنى تصدقون سالفه العين والحسد ياللي تنكرونه
أرزة 🌲 لبنانعجبتني فكرة القص بمكنة الحلاقة الرجالية أسهل بدل المقص ويزبط مايزبط
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرههههه اللي يلمس ويقص رجال وشعرها ليس فقط يحكم عليه زوج المستقبل بل كل من شاهده يمكن يقول زوجها شعرك مو حلو قصيه تقول غيرك شافوه يمدحونه جسمها حلو ايضا
عدد التعليقات:1
هيفاء @الحين تعتبرين هذا شعر طويل ههههههه
أرزة 🌲 لبنانماشاءالله حلو شعرا أحلى شي الشعر لما يكون عالطبيعة بدون صبغات أنا إذا بئص منو 1 سم بيوجعني ألبي علين
جنوبية..🌻🌻عشتو تثير غيرة السعوديات تعالي ياحبيبتي شوفي شعورنا والله تبكيك من القهر ومبين شعرك مسحوب بالبروتين أما احنا طبيعي يالله روحي سويلنا ورق عنب
بن ملجموين بيت ابوها عشان ندخل بيتهم من الباب؟؟؟؟
طانجون****
⭐️💎 عهود 💎⭐️كبكم من الحسد يابنت انتي وإياها مو عشان البنت أحلى منكم تحسدونها .
( Rima ريما ) 🍎الصراحة هي أحلي مني ومنك ياصرخة صمت .
صرخة صمتمو معقول ماصدق أحلى مني !! انا أحلى منها كثير انا بنت ابوي .
ناسيهذا الجمال هذا الكمال هذا الحلى
المنضبطالبنت حلوة وفيها عقل على ما يبدو