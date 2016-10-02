فيديو: الفنانة الفلسطينية “منال موسى” تثير غيرة الفتيات بطول شعرها!

صحيفة المرصد:خطفت الفنانة الفلسطينية ونجمة برنامج أراب أيدول، منال موسى، الأنظار بعد أن قامت بنشر فيديو لها استعرضت فيه جمال وطول شعرها، وذلك خلال تسريحه عند مصفف شعرها الخاص.واختارت منال أن تقص شعرها، إلا أنها طلبت من المصفف عدم تقصيره، حيث داعبت “الفانز” بتعليق كتبت فيه: “ما تخافوا صبايا ما قصيت كثير”.