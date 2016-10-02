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كيف وصفت صحف أميركية “أبو سن”؟

2 أكتوبر, 2016 , 13:50 م
كيف وصفت صحف أميركية “أبو سن”؟
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صحيفة المرصد:وصل المراهق السعودي “أبو سن” الذي أثار جدلا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي في الفترة الماضية من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت على يوناو younow، إلى صفحات بعض الصحف الأميركية.

ووفقاً لموقع “العربية نت” نشرت صحيفة “نيوز ويك” وموقع “mashable” الأميركي عن أشهر مراهق سعودي في الفترة الأخيرة، وقالت “بسنه الملتوية وابتسامته العريضة، نجح أبو سن في كسب قلب كريستينا ومتابعيه حول العالم، أثار الثنائي كريستينا وأبو سن السعودي جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انتشار العديد من أشرطة الفيديو من ثنائي عبر younow قد وصلت بعض مقاطع الفيديو مشاهدات عالية جدا وحقق أحدها ما يقرب من نصف مليون من المشاهدات في 6 أيام”.

وفقا لما نشرته هذه الصحف، فإن كريستينا صاحبة الـ21 عاماً، شكلت مع “أبو سن” ثنائياً طالما أثار تهكم وسخرية الآلاف من المتابعين حول العالم من خلال دقائق الغزل والمداعبات بين الطرفين اللذين استطاعا التغلب على حاجز اللغة بالإشارات تارة، أو بالكلمات المتقاطعة تارة أخرى، على مبدأ؛ “الحب يكسر حدود القارات واللغات”.

هنا، على طريقة جائزة نوبل للحمقى التي تم منحها قبل أيام، يبدو أن هناك تسمية أخرى قد ينالها “أبو سن” المراهق السعودي الذي وصل العالمية لكن بطريقة أقرب إلى “الغباء”، وذلك من خلال فيديوهات تبادلها مع عدد من النساء والرجال حول العالم، خصوصاً مع كريستينا الأميركية التي نجح بسرقة قلبها خلال وقت قصير من الزمن إلى درجة أنه تعرض للسجن، ويواجه تهماً قد تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.

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تعليقات ( 52 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 52
    2 أكتوبر, 2016 , 15:48 م

    لا احد يتشمت في ابو سن

    سنه هذا خلقة الله .أبو سن من ضمن الملايين اللي يستخدمون اليوناو ،، وعشانه انشهر حقدو عليه وبدل ماينصحونه اخذو يشهرون فيه.وان شاء الله يتم نصحه واطلاقه
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  2. 51
    2 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    علي العمري

    تعليق. ٣٦. هههههههكلمته مجتمع محافظ. حلوه. منك. جت. علي. المسكين. ابو سن. هذا
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  3. 50
    2 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    راشد

    خل سنّه ينفعه وخل السجن يربيه ويربي امثاله وخل المتابعين والداعمين والمشجعين ينفعونه محنا ناقصين خرفان شوهو سمعة مجتمعنا وسمعة الشباب السعودي
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  4. 49
    2 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    ابو فيصل الرياض

    لكن ماهي التهم الموجهة الى ابو سن ..؟ وهل حقا يستحق السجن ؟
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  5. 48
    2 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    ت 35

    على شحمه واستح من بعض الكلام اللي مثلك . حاقد على أبو سن عشان انشهر .وين المشكلة . هو غلط باستخدام البرنامج . وبينصحونه واتهاء الموضوع.
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  6. 47
    2 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    يامعد الموضوع

    با الله مبسوط من بعض الردود وبالذات ٣٥
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  7. 46
    2 أكتوبر, 2016 , 15:12 م

    جوفي منذو مبطي

    استغفرالله العظيم ***
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  8. 45
    2 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    مراقب

    شاب خلوق.وهيئته صغير بالسن.ومراهق والفراغ القاتل الذي هو فيه وزمن التقنية أدى الى الاخطاء الذي ارتكبها. وباذن الله يتغير ويتعلم من خطئه الكثيرين
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  9. 44
    2 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    (ريما Rima)🍎

    اخرجوا ابو سن . واسجنوا المتطرفين الارهابيين.. ابو سن لم يؤذي احد
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  10. 43
    2 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    saeed s

    أتوقع ان القاضي سوف يطلق سراحه لعدم وجود قضية يحاسب عليها وربما يأمر برد اعتباره وتعويضه.
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  11. 42
    2 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    سلطان

    يستاهل السجن فضحنا بين الامم
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  12. 41
    2 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    مواطن ولكن ،،،،

    الحمدلله والشكر
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  13. 40
    2 أكتوبر, 2016 , 14:52 م

    مراقب

    ابوسن المشهور قابلته بالصدفة في مجمع اتصالات بجنوب الرياض .وتفاجئت به وسلم علي وسلمت عليه وتحادثة معه بانتقاده والظحك وقابلني بقمةالاخلاق والروعة يتبع
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  14. 39
    2 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    زائرابوفواز

    البارح كرستينا على القنوات لامركيه تقول وا امركياه جاك الفرج يابوسن
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  15. 38
    2 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    ريناد

    هو جالس يوسع صدرة ويضحك الاخرين لكن البعض نظرو للموضوع بمنظار ديني وتقليدي الانسان مخير بافعالة وتصرفاتة هو شاب راشد بالغ الي مايبغى يشوفة لا يشوفه
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  16. 37
    2 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    زائرابوفواز

    قوم عشانه كان مابه كلافه
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  17. 36
    2 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    صرخة صمت

    ابو سن لازم يعرف ان فية حدود واخلاق واعراف ودين ومجتمع محافظ ويترك الاستهتار
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  18. 35
    2 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    ابوسن يتحرش في ولد وهي سبب سجنه جعله مايطلع نتفه ويجاهر انه بزرنحي وفحل وهو حفره
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  19. 34
    2 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    زائرابوفواز

    آخر قصيده لي كرستينا لامركيه في ابوسن في'لاعلام لامريكي$ البارحه ممرحت من عقب ابوسن /شالوه في الجيب لاسود حسافه/تكفون لامريكان ياأهل الفن/
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  20. 33
    2 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    صرخة صمت

    ابو سن شاب مراهق جاهر بما يفعلة اغلب متابعية مراهقين واطفال وهذا خطر شديد على مستقبلهم يتأثرون فية ويقلدونة ربي يهدية ويصلحة
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  21. 32
    2 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    ريناد

    ابو سن عنده حس دعابة ويضحك الاخرين مااذى احد اي نعم عنده شطحات يجيب فيها العيد لكنه انسان بسيط تركتو القتلة وبياعين المخدرات هو حررررررررررررررررررررر
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  22. 31
    2 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    جنوبية..🌻🌻

    متى نخلص من ابوسن وحتى وهو بالسجن اخباره ماشية الصحيفة الأمريكية متضايقة من السعودية أنها أوقفت الفساد ماجاء القرار على مودهم يبونه يستمر
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  23. 30
    2 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    استغفر الله العظيم

    ت17 / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ _ وقال عليه الصلاة والسلام : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
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  24. 29
    2 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    ( ريما Rima )🍎

    اصلا أبو سن يستاهل السجن هذا ماجنت يداه□■خروج
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  25. 28
    2 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    لك الله يابو سن

    أبو سن مراهق واستخدم اليوناو بطريقة غلط . ولاشك ان البعض في نفس المجال شنوا حملة على أبو سن حسد وغيرة . صدقوني أبو سن قبله نضيف لكن الحسد ويش نسويبه
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  26. 27
    2 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    قلت

    كرستينا اعترفت بسرلوكان ابو سن يعرف لغه كان قطع الاتصال فورا لاكن عبث المراهقين وجهل اللغه اوقعهم بحرج وهم لايعلمون ادخلوقوقل وكتبوسعوديه تكشف سركرستي
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  27. 26
    2 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    الهمداني

    ( ريما Rima )🍎 لقبي منتحل أقسم بالله العظيم(((ليس مهم كل تعليقاتك داون)))
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  28. 25
    2 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    يجب نصحه واخذ عليه تعهد وإطلاق صراحه ويجب احضار والده واخذ تعهد على والده فهو صغير بالسن واستثمار موهبته في التمثيل وعدم تركه مع رفقاء السوء
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  29. 24
    2 أكتوبر, 2016 , 14:28 م

    ( ريما Rima )🍎

    لقبي منتحل أقسم بالله العظيم
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  30. 23
    2 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    أبو بنيان

    اخس يابوسن وصل العالمية
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  31. 22
    2 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    بن ملجم

    والله ان وصل بوسن للصحف الغربية انه بيصير بطل مابعده بطل تبون تطفونه طلقوه واذا استمرت شهرته فهذا شي من الله وش بيديكم خلوه يبطع يمكن نفتخر فيه بيوم
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  32. 21
    2 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    فواز

    إثارة الرأي العام بمثل هالمواضيع السطحية في الإعلام راح تخلق قضية بكرة الأمريكان راح يتداولون في وسائل إعلامهم إن السعودية تهمش حقوق الإنسان وحرياته
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  33. 20
    2 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    شكوكو

    ابوسن قضية في كل شيء..في السجن وين بيحطونه..عمره 19 وشكله أبو 16 .. إن حطوه مع الكبار مشكلة وإن حطوه مع من هم تحت 18 مشكلة..عفو وإن شاء الله مايعودها.
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  34. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    زائرابوفواز

    لك الله يأبا سونين لقد اوجعنا فرقاك يقولون كرستينا هامت في نفود امريكا تبحث عنك وتقول واسنيناه أين نت ياقهرهم ولكن قانون جيستالهابي المراصد
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  35. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْ

    والخرفان الكبار وش وضعهم يعني جت على ابو سن ؟؟؟
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  36. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    (ريما Rima)🍎

    هههها ابو سن لذيذ وكيووت ..انا متابعه لكل مقاطعه .خصوصآ مع كرستينا..ونزلت اليوناو عشانه..والله موهوب الولد😃😃
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  37. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    فواز

    (خصوصاً مع كريستينا الأميركية التي نجح بسرقة قلبها خلال وقت قصير من الزمن ) ههههههه سرق قلبها أجل أقول والله ان هالأمريكييات يضحكون على هالحمقى للشهرة
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  38. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    بن ملجم

    لا استبعد ان كرستينا تفعلها وتجي لزيارة بوسن وبعدين تعمل ازمة دولية وعالمية عشان ابوسن ترى هذه امريكية والامريكية اذا حبت حبها ماهو هين اطلقوا ابوسن
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  39. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    هدى نجد

    لا ترى الصحف الأمريكية الحين تتكلم عن قانون (قانون يسمح بـ"مقاضاة السعودية ) وأنتم خلكم في مواضيع أبوسن
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  40. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    اي حب مصدقين فضول واستغراب وفضاوة وطلعت مع غيرة وسحبت عليه هذي تربايه ابوه يشجعة ويتابعه باعتراف الورع ابو خشة عنز بدو
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  41. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    سعد

    والله ما فهمت شي منهم الا كلمة I Love You 2 <<>> I Love You
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  42. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    لا ولله انهم يبون ينشرون الرذيله بين شبابنا والا ابو سن مسكين مغفل
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  43. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    بن ملجم

    ابو سن يستاهل كل خير وما اصابه من سوء غير بسبب الغيرة منه ومن الشهرة التي حققها في خلال ايام وغيره يدفع ملايين ولا يصل لنصف شهرته بوسن يستاهل كل خير
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  44. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    hima

    لو سابوه فحالو,ماحد دري عنو.
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  45. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    أفريقي

    من يلومه في حب كريستينا بدويات أمريكا أرقى من بدويات أبوسن
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  46. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    لنكون منصفين

    أبو سن مراهق ويجب احتواه وتوجيهه . لكن تسجنه 3 سنوات او حت 6 شهور . الرجال يطلع بعدها ناقم ومحطم .لذلك ياخي يجب نصحه وتعديلة . صح هو مخطي لكن يجب نصحه
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  47. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    سبق ان علقت وقلت ليس حبا في ابو سن وانما كرستينا مدفوعه من جهات لاثبات غباء شباب الوطن ولاجل يستغلونه لاحقا بقضايا تثار ضدنا مستقبلا
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  48. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    الحب يكسر الحواجز لماذا سجن أبوسن ؟ لم يتخفى وراء اسم مستعار كجهابذة تويتر ولم يسيء الي اي شخص
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  49. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    البرنس

    الورع ذا معرف ل نفسه والى كان مصار له كذا والى فيه احد يوجهه الاتجاه الصحيح
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  50. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    حق لكي طلب تعويض ارفعي طلبك الى محاكم لاهاي
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  51. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:14156

    هيفاء @

    حبيتها الحب يكسر حدود القارات ههههههه اتمنى خلع السن بأسرع وقت
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  52. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    ريناد

    هذة نهاية الخرفان ههههههههههههه
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