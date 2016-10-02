كيف وصفت صحف أميركية “أبو سن”؟

صحيفة المرصد:وصل المراهق السعودي “أبو سن” الذي أثار جدلا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي في الفترة الماضية من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت على يوناو younow، إلى صفحات بعض الصحف الأميركية.
ووفقاً لموقع “العربية نت” نشرت صحيفة “نيوز ويك” وموقع “mashable” الأميركي عن أشهر مراهق سعودي في الفترة الأخيرة، وقالت “بسنه الملتوية وابتسامته العريضة، نجح أبو سن في كسب قلب كريستينا ومتابعيه حول العالم، أثار الثنائي كريستينا وأبو سن السعودي جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انتشار العديد من أشرطة الفيديو من ثنائي عبر younow قد وصلت بعض مقاطع الفيديو مشاهدات عالية جدا وحقق أحدها ما يقرب من نصف مليون من المشاهدات في 6 أيام”.
وفقا لما نشرته هذه الصحف، فإن كريستينا صاحبة الـ21 عاماً، شكلت مع “أبو سن” ثنائياً طالما أثار تهكم وسخرية الآلاف من المتابعين حول العالم من خلال دقائق الغزل والمداعبات بين الطرفين اللذين استطاعا التغلب على حاجز اللغة بالإشارات تارة، أو بالكلمات المتقاطعة تارة أخرى، على مبدأ؛ “الحب يكسر حدود القارات واللغات”.
هنا، على طريقة جائزة نوبل للحمقى التي تم منحها قبل أيام، يبدو أن هناك تسمية أخرى قد ينالها “أبو سن” المراهق السعودي الذي وصل العالمية لكن بطريقة أقرب إلى “الغباء”، وذلك من خلال فيديوهات تبادلها مع عدد من النساء والرجال حول العالم، خصوصاً مع كريستينا الأميركية التي نجح بسرقة قلبها خلال وقت قصير من الزمن إلى درجة أنه تعرض للسجن، ويواجه تهماً قد تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.
تعليقات ( 52 )
لا احد يتشمت في ابو سنسنه هذا خلقة الله .أبو سن من ضمن الملايين اللي يستخدمون اليوناو ،، وعشانه انشهر حقدو عليه وبدل ماينصحونه اخذو يشهرون فيه.وان شاء الله يتم نصحه واطلاقه
علي العمريتعليق. ٣٦. هههههههكلمته مجتمع محافظ. حلوه. منك. جت. علي. المسكين. ابو سن. هذا
راشدخل سنّه ينفعه وخل السجن يربيه ويربي امثاله وخل المتابعين والداعمين والمشجعين ينفعونه محنا ناقصين خرفان شوهو سمعة مجتمعنا وسمعة الشباب السعودي
ابو فيصل الرياضلكن ماهي التهم الموجهة الى ابو سن ..؟ وهل حقا يستحق السجن ؟
ت 35على شحمه واستح من بعض الكلام اللي مثلك . حاقد على أبو سن عشان انشهر .وين المشكلة . هو غلط باستخدام البرنامج . وبينصحونه واتهاء الموضوع.
يامعد الموضوعبا الله مبسوط من بعض الردود وبالذات ٣٥
جوفي منذو مبطياستغفرالله العظيم ***
مراقبشاب خلوق.وهيئته صغير بالسن.ومراهق والفراغ القاتل الذي هو فيه وزمن التقنية أدى الى الاخطاء الذي ارتكبها. وباذن الله يتغير ويتعلم من خطئه الكثيرين
(ريما Rima)🍎اخرجوا ابو سن . واسجنوا المتطرفين الارهابيين.. ابو سن لم يؤذي احد
saeed sأتوقع ان القاضي سوف يطلق سراحه لعدم وجود قضية يحاسب عليها وربما يأمر برد اعتباره وتعويضه.
سلطانيستاهل السجن فضحنا بين الامم
مواطن ولكن ،،،،الحمدلله والشكر
مراقبابوسن المشهور قابلته بالصدفة في مجمع اتصالات بجنوب الرياض .وتفاجئت به وسلم علي وسلمت عليه وتحادثة معه بانتقاده والظحك وقابلني بقمةالاخلاق والروعة يتبع
زائرابوفوازالبارح كرستينا على القنوات لامركيه تقول وا امركياه جاك الفرج يابوسن
رينادهو جالس يوسع صدرة ويضحك الاخرين لكن البعض نظرو للموضوع بمنظار ديني وتقليدي الانسان مخير بافعالة وتصرفاتة هو شاب راشد بالغ الي مايبغى يشوفة لا يشوفه
زائرابوفوازقوم عشانه كان مابه كلافه
صرخة صمتابو سن لازم يعرف ان فية حدود واخلاق واعراف ودين ومجتمع محافظ ويترك الاستهتار
زائرابوفوازآخر قصيده لي كرستينا لامركيه في ابوسن في'لاعلام لامريكي$ البارحه ممرحت من عقب ابوسن /شالوه في الجيب لاسود حسافه/تكفون لامريكان ياأهل الفن/
صرخة صمتابو سن شاب مراهق جاهر بما يفعلة اغلب متابعية مراهقين واطفال وهذا خطر شديد على مستقبلهم يتأثرون فية ويقلدونة ربي يهدية ويصلحة
رينادابو سن عنده حس دعابة ويضحك الاخرين مااذى احد اي نعم عنده شطحات يجيب فيها العيد لكنه انسان بسيط تركتو القتلة وبياعين المخدرات هو حررررررررررررررررررررر
جنوبية..🌻🌻متى نخلص من ابوسن وحتى وهو بالسجن اخباره ماشية الصحيفة الأمريكية متضايقة من السعودية أنها أوقفت الفساد ماجاء القرار على مودهم يبونه يستمر
استغفر الله العظيمت17 / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ _ وقال عليه الصلاة والسلام : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
( ريما Rima )🍎اصلا أبو سن يستاهل السجن هذا ماجنت يداه□■خروج
لك الله يابو سنأبو سن مراهق واستخدم اليوناو بطريقة غلط . ولاشك ان البعض في نفس المجال شنوا حملة على أبو سن حسد وغيرة . صدقوني أبو سن قبله نضيف لكن الحسد ويش نسويبه
قلتكرستينا اعترفت بسرلوكان ابو سن يعرف لغه كان قطع الاتصال فورا لاكن عبث المراهقين وجهل اللغه اوقعهم بحرج وهم لايعلمون ادخلوقوقل وكتبوسعوديه تكشف سركرستي
الهمداني( ريما Rima )🍎 لقبي منتحل أقسم بالله العظيم(((ليس مهم كل تعليقاتك داون)))
( ريما Rima )🍎لقبي منتحل أقسم بالله العظيم
أبو بنياناخس يابوسن وصل العالمية
بن ملجموالله ان وصل بوسن للصحف الغربية انه بيصير بطل مابعده بطل تبون تطفونه طلقوه واذا استمرت شهرته فهذا شي من الله وش بيديكم خلوه يبطع يمكن نفتخر فيه بيوم
فوازإثارة الرأي العام بمثل هالمواضيع السطحية في الإعلام راح تخلق قضية بكرة الأمريكان راح يتداولون في وسائل إعلامهم إن السعودية تهمش حقوق الإنسان وحرياته
شكوكوابوسن قضية في كل شيء..في السجن وين بيحطونه..عمره 19 وشكله أبو 16 .. إن حطوه مع الكبار مشكلة وإن حطوه مع من هم تحت 18 مشكلة..عفو وإن شاء الله مايعودها.
زائرابوفوازلك الله يأبا سونين لقد اوجعنا فرقاك يقولون كرستينا هامت في نفود امريكا تبحث عنك وتقول واسنيناه أين نت ياقهرهم ولكن قانون جيستالهابي المراصد
دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْوالخرفان الكبار وش وضعهم يعني جت على ابو سن ؟؟؟
(ريما Rima)🍎هههها ابو سن لذيذ وكيووت ..انا متابعه لكل مقاطعه .خصوصآ مع كرستينا..ونزلت اليوناو عشانه..والله موهوب الولد😃😃
فواز(خصوصاً مع كريستينا الأميركية التي نجح بسرقة قلبها خلال وقت قصير من الزمن ) ههههههه سرق قلبها أجل أقول والله ان هالأمريكييات يضحكون على هالحمقى للشهرة
بن ملجملا استبعد ان كرستينا تفعلها وتجي لزيارة بوسن وبعدين تعمل ازمة دولية وعالمية عشان ابوسن ترى هذه امريكية والامريكية اذا حبت حبها ماهو هين اطلقوا ابوسن
هدى نجدلا ترى الصحف الأمريكية الحين تتكلم عن قانون (قانون يسمح بـ"مقاضاة السعودية ) وأنتم خلكم في مواضيع أبوسن
سعدوالله ما فهمت شي منهم الا كلمة I Love You 2 <<>> I Love You
بن ملجمابو سن يستاهل كل خير وما اصابه من سوء غير بسبب الغيرة منه ومن الشهرة التي حققها في خلال ايام وغيره يدفع ملايين ولا يصل لنصف شهرته بوسن يستاهل كل خير
himaلو سابوه فحالو,ماحد دري عنو.
أفريقيمن يلومه في حب كريستينا بدويات أمريكا أرقى من بدويات أبوسن
لنكون منصفينأبو سن مراهق ويجب احتواه وتوجيهه . لكن تسجنه 3 سنوات او حت 6 شهور . الرجال يطلع بعدها ناقم ومحطم .لذلك ياخي يجب نصحه وتعديلة . صح هو مخطي لكن يجب نصحه
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرسبق ان علقت وقلت ليس حبا في ابو سن وانما كرستينا مدفوعه من جهات لاثبات غباء شباب الوطن ولاجل يستغلونه لاحقا بقضايا تثار ضدنا مستقبلا
البرنسالورع ذا معرف ل نفسه والى كان مصار له كذا والى فيه احد يوجهه الاتجاه الصحيح
داعس رقبة الزيدي الحوثيحق لكي طلب تعويض ارفعي طلبك الى محاكم لاهاي
عدد التعليقات:14156
هيفاء @حبيتها الحب يكسر حدود القارات ههههههه اتمنى خلع السن بأسرع وقت
رينادهذة نهاية الخرفان ههههههههههههه