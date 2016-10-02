كيف وصفت صحف أميركية “أبو سن”؟

صحيفة المرصد:وصل المراهق السعودي “أبو سن” الذي أثار جدلا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي في الفترة الماضية من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت على يوناو younow، إلى صفحات بعض الصحف الأميركية.

ووفقاً لموقع “العربية نت” نشرت صحيفة “نيوز ويك” وموقع “mashable” الأميركي عن أشهر مراهق سعودي في الفترة الأخيرة، وقالت “بسنه الملتوية وابتسامته العريضة، نجح أبو سن في كسب قلب كريستينا ومتابعيه حول العالم، أثار الثنائي كريستينا وأبو سن السعودي جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انتشار العديد من أشرطة الفيديو من ثنائي عبر younow قد وصلت بعض مقاطع الفيديو مشاهدات عالية جدا وحقق أحدها ما يقرب من نصف مليون من المشاهدات في 6 أيام”.

وفقا لما نشرته هذه الصحف، فإن كريستينا صاحبة الـ21 عاماً، شكلت مع “أبو سن” ثنائياً طالما أثار تهكم وسخرية الآلاف من المتابعين حول العالم من خلال دقائق الغزل والمداعبات بين الطرفين اللذين استطاعا التغلب على حاجز اللغة بالإشارات تارة، أو بالكلمات المتقاطعة تارة أخرى، على مبدأ؛ “الحب يكسر حدود القارات واللغات”.

هنا، على طريقة جائزة نوبل للحمقى التي تم منحها قبل أيام، يبدو أن هناك تسمية أخرى قد ينالها “أبو سن” المراهق السعودي الذي وصل العالمية لكن بطريقة أقرب إلى “الغباء”، وذلك من خلال فيديوهات تبادلها مع عدد من النساء والرجال حول العالم، خصوصاً مع كريستينا الأميركية التي نجح بسرقة قلبها خلال وقت قصير من الزمن إلى درجة أنه تعرض للسجن، ويواجه تهماً قد تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.