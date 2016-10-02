صحفي أمريكي يكشف لـ”سلمان الأنصاري” أسباب غضب واشنطن من السعودية

صحيفة المرصد:كشف الباحث السعودي المعروف، سلمان الأنصاري، عن حوار دار بينه وبين صحفي أمريكي معروف، حول أسباب غضب واشنطن من الرياض.
وقال “الأنصاري” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “صديق أمريكي وصحفي معروف قال لي بأن الرياض أغضبت واشنطن حينما أفشلت المشروع الأمريكي/الإيراني في بسط نفوذ الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط”.
كما أكد الباحث السعودي، من خلال تغريداته على “فقط للتذكير، أنا مواطن سعودي وليس لدي أي إرتباط رسمي مع حكومة خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه، وكل آرائي ومقولاتي وتغريداتي تمثلني شخصيا فقط”.
وأوضح “الأنصاري”، أن “لجنة شئون العلاقات العامة السعودية الأمريكية”، والتي تعرف اختصارا بـ”سابراك” والتي يرأسها هي مبادرة شخصية وليس لها أي صلة بأي جهة حكومية.
يذكر أن الكونجرس قد أقر قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “جاستا” الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين، بمقاضاة دول أجنبية يتنمي إليها منفذو هجمات سبتمبر 2001 باعتبارها مسؤولة عن الأحداث، على الرغم من “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد القانون.
تعليقات ( 94 )
سلمانمن حماقة اذناب المجوس الاخونجية يهاجمون الانصاري ومصدر الخبر امريكي هههههههه
سبحان اللههذه هي الحقيقة أبي من أبي ورضي من رضي فأمريكا الماسونية هي من وضعت الخميني المجوسي ودولته وزرعت اﻹخوان بعد الحرب العالمية الثانية في منطقتنا واﻷن يحصد
عبدالعزيز//موقفنا من الاخوان خونة الدين والاوطان لايعني عدم ابرام اتفاقيات مع تركيا او غيرها فهولاء ارادوا بيع اوطاننا لامريكا وايران وهذا لايخفى على احد
سلمانمافيه انجس واقذر من الاخونجية غطوا حتى على اسيادهم المجوس
البازتوقيت غريب جدا لظهور هذا الأنصاري !! لماذا هذا التزامن مع نجاح زيارة سمو ولي العهد لتركيا وتوقيع مشروع تعاون استراتيجي بين البلدين في كافة الأصعدة !!
سلمانالاخونجي كل تعليق باسم ههههههههههههه
علي العمريودي. اصدق. يا الطبب. بس. زمان تغير
سلمانمازال فيه اذناب للاخونج المجوس يحتاجون تصفية****
عيدكلام سقيم يدل على افلاس فكري رهيب
ابو فيصل الرياضشكلهم متأثرين باعلام السيسي . كل مشاكل العالم سببها الاخوان ..؟ الاخوان لفق لهم اشياء ليست فيهم ولان اصبحو سبب قانون جستا صراحة كلام تافه ولايدخل عقل
سلمانلله درك يالسيسي دمرت مشروع اخوان الشياطين واسقطت حكمهم وجعلتهم عبرة لكل الخونة
حفراوياصحاب البدل مستلمين هنا
داعس رقبة الزيدي الحوثيمن صنع الاحزمه من فجر في 11 ب سبتمبر انهم الأخوان جماعة ايران
ملاهيتعليق 67 سلمان رواتب الجيش المصري كامل من المعونه الامريكبه -
سلمانالله يعينك يالانصاري ستتعرض لابشع الالفاظ والاتهامات من الاخونج كعادتهم اذا كشقفت امرهم - وهذه هي حيلة اذناب المجوس
يالانصاري انت مع اجتماع الكلمة ووحدة الصف بين المسلمين والا مع امريكا ؟!لاعلاقة لي بالاخوان لكن اتكلم من واقع . ولي العهد زار تركيا امس واتفقا على تعاون مستقبلي مشترك بين البلدين وتصريحك يبدو لي محاولة لأفشال هذا التعاون .
سلمانكانت مهمة الاخونجيه اخوان المجوس هي اكمال الهلال المجوسي وافشلهم الملك عبدالله الله يرحمه
هكذا هم هواة السياسةلم تضرب الأمة في مقتل مثل ما يقوم به بعض المصلحجية والمنافقون هواة البروز الاعلامي الذين يدلون بآراء لاتمت للعقل والمنطق فضلا عن السياسة بشي
سلمانلماذا امريكا قطعت معوناتها لمصر عند عزل مرسي العياط ؟ الاجابة في الموضوع اعلاه
سلمانشهادة الاخونجية بأن خامنئي امام للمسلمين كافية لولائهم لايران
ليالي نجدت 66 عبدالعزيز ،،،، عاد انت مصدق إنها مبادرة شخصية ؟!
عبداللهعلاقة ايران والاخونج لاتخفى احد ... وصراخ ايران بسبب عزل مرسي يؤكد المعلومة
داعس رقبة الزيدي الحوثيسحقآ لجماعة ايران الشاذه لعن الله من يؤيدهم
ملاهيماصدقت انت وصديقك الامريكي سبب غضب امريكا هو افشال المشروع الامريكي الايراني في اليمن وسوريا الاخوان ملهم علاقه
ليالي نجدتحليل ركيك لأبعد حد لا يعدو عن كونه محاولة تزلف مبتذلة لا تخفى على كل متابع عاقل ومتزن
سعداقول بلاش ضحك على الناس
سلمانالرياض أغضبت واشنطن حينما أفشلت المشروع الأمريكي/الإيراني في بسط نفوذ الإخوان المسلمين ”.............. ولايزال الاخونج يحاولون الانكار هههههههههه
عبدالعزيزلاينبغي أن ينشيء فرد لجنة هامة وخطيرة باسم المملكة في دولة عظمى خاصة وان مثل تلك المؤسسات بحاجة الى خبراء سياسيون محنكون ذوي خبرات طويلة جدا
محمدالحمد لله انه صرح ان ليس له ارتباط بمؤسسات الدولة فتحليلاته وكتاباته لاترتقي للمسؤولية وقد تصل لحد الاحراج خاصة مع بعض الدول الصديقة والشقيقة
خالداثبتلك رجولتي شوف المكان الي يعجبك اقابلك فيه واثبتك رجولتي
حوار مع صديق صحفي امريكيإن الطيور على اشكالها تقع، لا شك ان تفسيرهما لغضب واشطن لايمت للمهنية بصلة ولايصدر من متخصصين في التحليلات السياسية وانما من خبث أو هواة في السياسة
ناقد مش حاقدمخالف (؛
مروانالأنصاري رئيس "سابراك" لم يخرج ليتحدث عن فشلهم بعد إقرار قانون جاستا بل ليهاجم الإخوان !!!!!
عدي 88حسبنا الله ونعم الوكيل كل تعليق يمثل صاحبه ويعبر عن اخلاقه وتربيته
داعس رقبة الزيدي الحوثيولد الخميني و لد ***امثالك تحس انك رجال
خالد****
داعس رقبة الزيدي الحوثيكثر الدعس على عرضك خلاك متعدد المعرفات ههههههخخخ لا شرف لا كرامه لك يا زيدي
عدي 88اعوذبالله تعليقات منحطه واخلاق دنيئه بعيده عن الدين والوطنية
خالدولد الاصل والقبايل ما يتخبى بمعرفات كثيرة نسائية ورجالية يا قلم الخميني والبهتان ولفساد انت مريض نفسي وانا راح افضحك على الناس ياملحد
تابعوا تغريداته وتحكمون على نصائحهالمتتبع لتغريداته يستنتج ان لوبيه بدلا من تسخير الجهود للدفاع عن المملكة ومصالحها منصب كليا على مهاجمة تركيا والاخوان بخبث لايمت للوطنية والعقل بصلة
خالدوالله يا قلم قم القذرة كا تحرك فيني شعرة اياه الملحد والله لافضحك بمعرفاتك وافكارك والحادك وفسادك وانا وانت يالخميني الزيدي الرافضي والزمن طويل
خالدت 21 المعذرة المقصود ت 22 الملحد قلم قم الخميني
داعس رقبة الزيدي الحوثيابوك في طهران و امك في تورا بورا اعداء الاوطان جماعة ايران
عبداللهت 37 جماعة ايران لن تقوم لهم قائمه بعد اليوم انكشف امرهم و فضحهم الله لعن الله مؤيديهم هذولا جماعتك انت ياملحد يارافضي
داعس رقبة الزيدي الحوثيارقصي يا خالده زوجة خامنئي في جبال صعده ارقصي
عبدالله****
عجيبةلا يوجد من هم اشد على اهل السنة والجماعة من بشار وحكومة العسكر في مصر ومنذ 60 سنة تزييف الحقائق او تزيين الاكاذيب لن يجدي نفعا فقد سقط القناع
عليالله يلعنك ويلعن ايران معاك يا ***
عليويلعن والديك معاهم ياكذاب
خليلت 23 لا تنسى دواجن الأخوين
داعس رقبة الزيدي الحوثيمعروف انك ***و ندخل على عارك يا زيدي عميل المجوس
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها داعس رقبة الزيدي الحوثي و المهاااا و الحربي و اخونجي خائن أوطان
داعس رقبة الزيدي الحوثيندخل عقر محارمك
خليلثم من هو هذا الصديق الأمريكي والصحفي المشهور ؟؟؟؟ من حقنا نعرف لمزيد من الشفافية
داعس رقبة الزيدي الحوثيجماعة ايران لن تقوم لهم قائمه بعد اليوم انكشف امرهم و فضحهم الله لعن الله مؤيديهم
تعليق 12 يلعنك الله لوحدك ( شوف اردوغان يوم امس ويش يقولالاخوان ليس من كوكب ثاني . اغلبهم ارجل وافضل عند الله مك . بعدين حط لك معرف زي الناس ( داعس على رقاب الحوثي والزيدي) وانت والله ماتعرف تفرق بينهم
خليلهههههههههههه اجل زعلانين علشان الرياض افشلت المشروع الأمريكي/الإيراني في بسط نفزوذ الإخوان في الشرق الاوسط خخخخخخخخخخخحححح
خالدت21 ياقلم البهتان والكذب والفساد تخسى ويخسي ممشاك يالخسيس يالايراني الملحد
العابرما أرى إلا عميل صهيوني لتأكيد المقولة اكذب و اكذب و استمر في الكذب حتى يصدق الناس
داعس رقبة الزيدي الحوثيلعن الله والديك يا حوثي زنوووووة الخميني المجوسي
خالدمادامك يا قلم البهتان والكذب قاعد تدخل بعدة معرفات يبقى انت انسان مريض غير سوى وعندك انفصام بشخصيتك ومرض عقلي ونفسي ولو فيك خير ماتدخل زي الصرصور بمعر
متابع قلم الكذبالله من الخراط وش دخل الاخوان بجاستا ايران وإسرائيل والإمارات اكبر من فرح بسقوط الاخوان اسرائيل أعلنت بانه أفضل من انتصار ٦٧ وإيران شوف معممينهم وتعرف
سلمانتحليل واحد ما تعشى امس والتفكير محدود هههههه
فوبيا الاخوان اصبحت من الماضيهذا الباحث لم اراه مسلطا قلمه سوى ضد الاخوان حتى وصلت به العباطة الفكرية التباهي بالانقلاب على اردوغان ومتناسيا وقوف تركيا الثابت مع المملكة وتوجهاتها
طقطقههههههههههههههه كلامه مضحك هذا الشاب الغندور .... ياحليلك .. لو أمريكا ورا الأخوان .. والله لا أنت ولاغيرك تقدر تقول لهم كيف الحال ؟؟؟
الزمن الخاينههههه والله ضحكتني طيب وين تم اللقاء في الكوفي شوب ولا مممم ماراح اقول
خالدت12 ويلعنك معاهم ياقلم البهتان والخراب والفساد والكذب
زائرابوفوازأذكر زمان مسميات مطعم لاخوين بقاله لاخوين مغسلة لاخوين معرض لاخوين للسيارات هل لها علاقه بي لإخوان لني كنت اشتري منهم لذلك أخاف أكون داعم مدري
داعس رقبة الزيدي الحوثيرافع راسه لك يا خالده خميني
من بعيد.غريب صمت الجهات المسؤلة في السعودية على قانون جاستا وكان الامر يخص جزر القمر
تسطيح الجريمة جريمة بذاتهاكيف يكون باحثا وملما بابجديات السياسة وهو يعزو سبب النفاق والتآمر الامريكي منذ احدث سبتمبر ضد المملكة بالاخوان .هذه جريمة فكرية لايسكت عنها
خالدمااقتنعت والموضوع اكبر من صحفيين اثنان في اشياء كثيرة تدور بالخفاء ومخطط لها على مستوى عالمي امريكي صهيوني ليبرالي ماسوني
داعس رقبة الزيدي الحوثيسحق جماعة ايران و مصادرة الموالهم و منازلهم و سحب جنسياتهم و طردهم الى ارضهم تورا بورا لعن الله من يؤيدهم موسسي السذوذ و السبايا
جلجلهعيني في عينك ياواد .....؟؟؟؟؟؟؟ طيب صدقناك ... بس لاعاد تعيدها
الكلام غير صحيح وانا لا اعلم لماذا يزج باسم الاخوان في موضوع امريكالنكن صادقين مع انفسنا . أمريكا زعلت عشان ان روسيا خربت المشروع الأمريكي الإيراني في سوريا . أمريكا كانت تحاول تحويل سوريا لعراق ثاني لكن فشلة .
داعس رقبة الزيدي الحوثيلعن الله المتعاطفين مع الأخونجيه جماعة الخميني اعداء الخليج
ابو فيصلالله يريد بنا وبوطننا وقيادتنا خير .. مؤامرات وتخطيطات تستهدف هذا البلد الامين .. والله سيرد كيدهم في نحورهم باذنه تعالى .
داعس رقبة الزيدي الحوثيعلى دول الخليج التحرك و دك جماعة ايران المارقين هؤلاء يحرض يحرضون ضدكم
المهااااهالشي واضح من بعد موقف امريكا من اسقاط الاخونجيه ودفاعهم المستميت عن مرسي،، فالاخونجيه ماعهم الا وسيله لتحقيق اهداف الامريكان والصهاينه والمجوس في الش
الشنفرهمتى افشلنا مشروع الاخوان' السيسي اللي انقلب على الاخوان لايكون السيسي سعودي كلام فاضي الانصاري يفكر ان المتلقي السعودي غبي ويقدر يمشي عليه سوالفه
الحربيهذ ذنب مرسي وربعه وسي شي سحب عليهم هههههه
1Naserوالله ماعندك سالفة ...
مدمرامريكا تبحث عن مصلحتها وبس وما عندها ولاء للمحالف لها عكس روسيا ،، اتمنا حلف اسلامي يشمل مصر وتركيا بقيادة السعوديه
نهاره ابيضيجب انا نطالب بمحاكمة اليهود على كل فلسطيني قتل و كل منزل هدم الدعوا سوليف يااوباما
داعس رقبة الزيدي الحوثيلعن الله الأخوان ابناء ***منبع صانعي الأحزمه عملاء الخميني
sami1111اقطعو عنهم البترول ويجون يزحفون الاوطان ما يحميها الا اهلها واي قرش برا الوطن لعن الله مرسله
اخونجي خائن أوطانالرياض أغضبت واشنطن حينما أفشلت المشروع الأمريكي/الإيراني في بسط نفوذ الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط”