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صحفي أمريكي يكشف لـ”سلمان الأنصاري” أسباب غضب واشنطن من السعودية

2 أكتوبر, 2016 , 13:57 م
صحفي أمريكي يكشف لـ”سلمان الأنصاري” أسباب غضب واشنطن من السعودية
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صحيفة المرصد:كشف الباحث السعودي المعروف، سلمان الأنصاري، عن حوار دار بينه وبين صحفي أمريكي معروف، حول أسباب غضب واشنطن من الرياض.

وقال “الأنصاري” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “صديق أمريكي وصحفي معروف قال لي بأن الرياض أغضبت واشنطن حينما أفشلت المشروع الأمريكي/الإيراني في بسط نفوذ الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط”.

كما أكد الباحث السعودي، من خلال تغريداته على “فقط للتذكير، أنا مواطن سعودي وليس لدي أي إرتباط رسمي مع حكومة خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه، وكل آرائي ومقولاتي وتغريداتي تمثلني شخصيا فقط”.

وأوضح “الأنصاري”، أن “لجنة شئون العلاقات العامة السعودية الأمريكية”، والتي تعرف اختصارا بـ”سابراك” والتي يرأسها هي مبادرة شخصية وليس لها أي صلة بأي جهة حكومية.

يذكر أن الكونجرس قد أقر قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “جاستا” الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين، بمقاضاة دول أجنبية يتنمي إليها منفذو هجمات سبتمبر 2001 باعتبارها مسؤولة عن الأحداث، على الرغم من “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد القانون.



تعليقات ( 94 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 94
    2 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    سلمان

    من حماقة اذناب المجوس الاخونجية يهاجمون الانصاري ومصدر الخبر امريكي هههههههه
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  2. 93
    2 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    سبحان الله

    هذه هي الحقيقة أبي من أبي ورضي من رضي فأمريكا الماسونية هي من وضعت الخميني المجوسي ودولته وزرعت اﻹخوان بعد الحرب العالمية الثانية في منطقتنا واﻷن يحصد
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  3. 92
    2 أكتوبر, 2016 , 15:48 م

    عبدالعزيز//

    موقفنا من الاخوان خونة الدين والاوطان لايعني عدم ابرام اتفاقيات مع تركيا او غيرها فهولاء ارادوا بيع اوطاننا لامريكا وايران وهذا لايخفى على احد
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  4. 91
    2 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    سلمان

    مافيه انجس واقذر من الاخونجية غطوا حتى على اسيادهم المجوس
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  5. 90
    2 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    الباز

    توقيت غريب جدا لظهور هذا الأنصاري !! لماذا هذا التزامن مع نجاح زيارة سمو ولي العهد لتركيا وتوقيع مشروع تعاون استراتيجي بين البلدين في كافة الأصعدة !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 89
    2 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    سلمان

    الاخونجي كل تعليق باسم ههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 88
    2 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    علي العمري

    ودي. اصدق. يا الطبب. بس. زمان تغير
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  8. 87
    2 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    سلمان

    مازال فيه اذناب للاخونج المجوس يحتاجون تصفية****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 86
    2 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    عيد

    كلام سقيم يدل على افلاس فكري رهيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 85
    2 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    ابو فيصل الرياض

    شكلهم متأثرين باعلام السيسي . كل مشاكل العالم سببها الاخوان ..؟ الاخوان لفق لهم اشياء ليست فيهم ولان اصبحو سبب قانون جستا صراحة كلام تافه ولايدخل عقل
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  11. 84
    2 أكتوبر, 2016 , 15:33 م

    سلمان

    لله درك يالسيسي دمرت مشروع اخوان الشياطين واسقطت حكمهم وجعلتهم عبرة لكل الخونة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 83
    2 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    حفراوي

    اصحاب البدل مستلمين هنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 82
    2 أكتوبر, 2016 , 15:31 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    من صنع الاحزمه من فجر في 11 ب سبتمبر انهم الأخوان جماعة ايران
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 81
    2 أكتوبر, 2016 , 15:31 م

    ملاهي

    تعليق 67 سلمان رواتب الجيش المصري كامل من المعونه الامريكبه -
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 80
    2 أكتوبر, 2016 , 15:30 م

    سلمان

    الله يعينك يالانصاري ستتعرض لابشع الالفاظ والاتهامات من الاخونج كعادتهم اذا كشقفت امرهم - وهذه هي حيلة اذناب المجوس
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 79
    2 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    يالانصاري انت مع اجتماع الكلمة ووحدة الصف بين المسلمين والا مع امريكا ؟!

    لاعلاقة لي بالاخوان لكن اتكلم من واقع . ولي العهد زار تركيا امس واتفقا على تعاون مستقبلي مشترك بين البلدين وتصريحك يبدو لي محاولة لأفشال هذا التعاون .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 78
    2 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    سلمان

    كانت مهمة الاخونجيه اخوان المجوس هي اكمال الهلال المجوسي وافشلهم الملك عبدالله الله يرحمه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  18. 77
    2 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    هكذا هم هواة السياسة

    لم تضرب الأمة في مقتل مثل ما يقوم به بعض المصلحجية والمنافقون هواة البروز الاعلامي الذين يدلون بآراء لاتمت للعقل والمنطق فضلا عن السياسة بشي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 76
    2 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    سلمان

    لماذا امريكا قطعت معوناتها لمصر عند عزل مرسي العياط ؟ الاجابة في الموضوع اعلاه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  20. 75
    2 أكتوبر, 2016 , 15:23 م

    ولي العهد كان بتركيا امس واهداه اردوغان وسام الجمهورية وهو دلالة على عمق العلاقة بين تركيا والمملكة وهذا يناقض كلامك يالانصاري !
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 74
    2 أكتوبر, 2016 , 15:23 م

    سلمان

    شهادة الاخونجية بأن خامنئي امام للمسلمين كافية لولائهم لايران
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 73
    2 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    ليالي نجد

    ت 66 عبدالعزيز ،،،، عاد انت مصدق إنها مبادرة شخصية ؟!
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  23. 72
    2 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    عبدالله

    علاقة ايران والاخونج لاتخفى احد ... وصراخ ايران بسبب عزل مرسي يؤكد المعلومة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 71
    2 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    سحقآ لجماعة ايران الشاذه لعن الله من يؤيدهم
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  25. 70
    2 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    ملاهي

    ماصدقت انت وصديقك الامريكي سبب غضب امريكا هو افشال المشروع الامريكي الايراني في اليمن وسوريا الاخوان ملهم علاقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 69
    2 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    ليالي نجد

    تحليل ركيك لأبعد حد لا يعدو عن كونه محاولة تزلف مبتذلة لا تخفى على كل متابع عاقل ومتزن
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  27. 68
    2 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    سعد

    اقول بلاش ضحك على الناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  28. 67
    2 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    سلمان

    الرياض أغضبت واشنطن حينما أفشلت المشروع الأمريكي/الإيراني في بسط نفوذ الإخوان المسلمين ”.............. ولايزال الاخونج يحاولون الانكار هههههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  29. 66
    2 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    عبدالعزيز

    لاينبغي أن ينشيء فرد لجنة هامة وخطيرة باسم المملكة في دولة عظمى خاصة وان مثل تلك المؤسسات بحاجة الى خبراء سياسيون محنكون ذوي خبرات طويلة جدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 65
    2 أكتوبر, 2016 , 15:06 م

    محمد

    الحمد لله انه صرح ان ليس له ارتباط بمؤسسات الدولة فتحليلاته وكتاباته لاترتقي للمسؤولية وقد تصل لحد الاحراج خاصة مع بعض الدول الصديقة والشقيقة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  31. 64
    2 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    خالد

    اثبتلك رجولتي شوف المكان الي يعجبك اقابلك فيه واثبتك رجولتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 63
    2 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    حوار مع صديق صحفي امريكي

    إن الطيور على اشكالها تقع، لا شك ان تفسيرهما لغضب واشطن لايمت للمهنية بصلة ولايصدر من متخصصين في التحليلات السياسية وانما من خبث أو هواة في السياسة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  33. 62
    2 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    ناقد مش حاقد

    مخالف (؛
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 61
    2 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    مروان

    الأنصاري رئيس "سابراك" لم يخرج ليتحدث عن فشلهم بعد إقرار قانون جاستا بل ليهاجم الإخوان !!!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  35. 60
    2 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    عدي 88

    حسبنا الله ونعم الوكيل كل تعليق يمثل صاحبه ويعبر عن اخلاقه وتربيته
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 59
    2 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ولد الخميني و لد ***امثالك تحس انك رجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 58
    2 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    خالد

    ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 57
    2 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    كثر الدعس على عرضك خلاك متعدد المعرفات ههههههخخخ لا شرف لا كرامه لك يا زيدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 56
    2 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    عدي 88

    اعوذبالله تعليقات منحطه واخلاق دنيئه بعيده عن الدين والوطنية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 55
    2 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    خالد

    ولد الاصل والقبايل ما يتخبى بمعرفات كثيرة نسائية ورجالية يا قلم الخميني والبهتان ولفساد انت مريض نفسي وانا راح افضحك على الناس ياملحد
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  41. 54
    2 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    تابعوا تغريداته وتحكمون على نصائحه

    المتتبع لتغريداته يستنتج ان لوبيه بدلا من تسخير الجهود للدفاع عن المملكة ومصالحها منصب كليا على مهاجمة تركيا والاخوان بخبث لايمت للوطنية والعقل بصلة
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  42. 53
    2 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    خالد

    والله يا قلم قم القذرة كا تحرك فيني شعرة اياه الملحد والله لافضحك بمعرفاتك وافكارك والحادك وفسادك وانا وانت يالخميني الزيدي الرافضي والزمن طويل
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  43. 52
    2 أكتوبر, 2016 , 14:52 م

    مازال في عصر استغفال العقول !!
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  44. 51
    2 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    خالد

    ت 21 المعذرة المقصود ت 22 الملحد قلم قم الخميني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 50
    2 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    دخلت احسب عنده سالفة وعلم الظاهر ان صديقه مفلل وقت حديثهم هذا اذا فيه صديق طلعنا بضحكه
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  46. 49
    2 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ابوك في طهران و امك في تورا بورا اعداء الاوطان جماعة ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 48
    2 أكتوبر, 2016 , 14:47 م

    عبدالله

    ت 37 جماعة ايران لن تقوم لهم قائمه بعد اليوم انكشف امرهم و فضحهم الله لعن الله مؤيديهم هذولا جماعتك انت ياملحد يارافضي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 47
    2 أكتوبر, 2016 , 14:47 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ارقصي يا خالده زوجة خامنئي في جبال صعده ارقصي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 46
    2 أكتوبر, 2016 , 14:45 م

    عبدالله

    ****
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  50. 45
    2 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    عجيبة

    لا يوجد من هم اشد على اهل السنة والجماعة من بشار وحكومة العسكر في مصر ومنذ 60 سنة تزييف الحقائق او تزيين الاكاذيب لن يجدي نفعا فقد سقط القناع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 44
    2 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    علي

    الله يلعنك ويلعن ايران معاك يا ***
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  52. 43
    2 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    علي

    ويلعن والديك معاهم ياكذاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 42
    2 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    خليل

    ت 23 لا تنسى دواجن الأخوين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 41
    2 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    معروف انك ***و ندخل على عارك يا زيدي عميل المجوس
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  55. 40
    2 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها داعس رقبة الزيدي الحوثي و المهاااا و الحربي و اخونجي خائن أوطان
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  56. 39
    2 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ندخل عقر محارمك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  57. 38
    2 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    خليل

    ثم من هو هذا الصديق الأمريكي والصحفي المشهور ؟؟؟؟ من حقنا نعرف لمزيد من الشفافية
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  58. 37
    2 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    جماعة ايران لن تقوم لهم قائمه بعد اليوم انكشف امرهم و فضحهم الله لعن الله مؤيديهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 36
    2 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    تعليق 12 يلعنك الله لوحدك ( شوف اردوغان يوم امس ويش يقول

    الاخوان ليس من كوكب ثاني . اغلبهم ارجل وافضل عند الله مك . بعدين حط لك معرف زي الناس ( داعس على رقاب الحوثي والزيدي) وانت والله ماتعرف تفرق بينهم
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  60. 35
    2 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    خليل

    هههههههههههه اجل زعلانين علشان الرياض افشلت المشروع الأمريكي/الإيراني في بسط نفزوذ الإخوان في الشرق الاوسط خخخخخخخخخخخحححح
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  61. 34
    2 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    خالد

    ت21 ياقلم البهتان والكذب والفساد تخسى ويخسي ممشاك يالخسيس يالايراني الملحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 33
    2 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    العابر

    ما أرى إلا عميل صهيوني لتأكيد المقولة اكذب و اكذب و استمر في الكذب حتى يصدق الناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  63. 32
    2 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    لعن الله والديك يا حوثي زنوووووة الخميني المجوسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  64. 31
    2 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    خالد

    مادامك يا قلم البهتان والكذب قاعد تدخل بعدة معرفات يبقى انت انسان مريض غير سوى وعندك انفصام بشخصيتك ومرض عقلي ونفسي ولو فيك خير ماتدخل زي الصرصور بمعر
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  65. 30
    2 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    للعمل فقط الي يقوم اقطعوا البترول عنهم امريكا لم تعتد تشتري البترول من السعوديه . الصين ودول شرق اسيا الان هي من يشتري النفط السعودي
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  66. 29
    2 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    متابع قلم الكذب

    الله من الخراط وش دخل الاخوان بجاستا ايران وإسرائيل والإمارات اكبر من فرح بسقوط الاخوان اسرائيل أعلنت بانه أفضل من انتصار ٦٧ وإيران شوف معممينهم وتعرف
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  67. 28
    2 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    سلمان

    تحليل واحد ما تعشى امس والتفكير محدود هههههه
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  68. 27
    2 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    فوبيا الاخوان اصبحت من الماضي

    هذا الباحث لم اراه مسلطا قلمه سوى ضد الاخوان حتى وصلت به العباطة الفكرية التباهي بالانقلاب على اردوغان ومتناسيا وقوف تركيا الثابت مع المملكة وتوجهاتها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  69. 26
    2 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    طقطقه

    هههههههههههههه كلامه مضحك هذا الشاب الغندور .... ياحليلك .. لو أمريكا ورا الأخوان .. والله لا أنت ولاغيرك تقدر تقول لهم كيف الحال ؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  70. 25
    2 أكتوبر, 2016 , 14:26 م

    الزمن الخاين

    ههههه والله ضحكتني طيب وين تم اللقاء في الكوفي شوب ولا مممم ماراح اقول
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  71. 24
    2 أكتوبر, 2016 , 14:26 م

    خالد

    ت12 ويلعنك معاهم ياقلم البهتان والخراب والفساد والكذب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 23
    2 أكتوبر, 2016 , 14:25 م

    زائرابوفواز

    أذكر زمان مسميات مطعم لاخوين بقاله لاخوين مغسلة لاخوين معرض لاخوين للسيارات هل لها علاقه بي لإخوان لني كنت اشتري منهم لذلك أخاف أكون داعم مدري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 22
    2 أكتوبر, 2016 , 14:25 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    رافع راسه لك يا خالده خميني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 21
    2 أكتوبر, 2016 , 14:23 م

    من بعيد.

    غريب صمت الجهات المسؤلة في السعودية على قانون جاستا وكان الامر يخص جزر القمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  75. 20
    2 أكتوبر, 2016 , 14:22 م

    تسطيح الجريمة جريمة بذاتها

    كيف يكون باحثا وملما بابجديات السياسة وهو يعزو سبب النفاق والتآمر الامريكي منذ احدث سبتمبر ضد المملكة بالاخوان .هذه جريمة فكرية لايسكت عنها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  76. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 14:22 م

    خالد

    مااقتنعت والموضوع اكبر من صحفيين اثنان في اشياء كثيرة تدور بالخفاء ومخطط لها على مستوى عالمي امريكي صهيوني ليبرالي ماسوني
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  77. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    سحق جماعة ايران و مصادرة الموالهم و منازلهم و سحب جنسياتهم و طردهم الى ارضهم تورا بورا لعن الله من يؤيدهم موسسي السذوذ و السبايا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    يانصارى هذا كلام كله من مخيلتك امريكا لاتفكر فيك ولا فى غيرك اذا رغبت فى عمل شئ وانما مصالحها هى التى تحدد اهدافها ولا أحد يستطيع يمنعها من اهدافها
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  79. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    كلام فاضي فوالله لو كانت امريكا خلف الإخوان ما تجرأ احد بالإنقلاب عليهم ، فهاهي امريكا خلف اسرائيل فمن يستطيع ان يمسهم بشعره من الشرق او الغرب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  80. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    جلجله

    عيني في عينك ياواد .....؟؟؟؟؟؟؟ طيب صدقناك ... بس لاعاد تعيدها
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  81. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    يا أنصاري لا أنت ولا صديقك تعرفون السبب لأنه مذكور في القرآن وسنة النبي فلا تضللون على الناس أمريكا تحارب الإسلام وتستغل بعض العملاء لتنفيذ ذلك .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  82. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    الكلام غير صحيح وانا لا اعلم لماذا يزج باسم الاخوان في موضوع امريكا

    لنكن صادقين مع انفسنا . أمريكا زعلت عشان ان روسيا خربت المشروع الأمريكي الإيراني في سوريا . أمريكا كانت تحاول تحويل سوريا لعراق ثاني لكن فشلة .
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  83. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    لعن الله المتعاطفين مع الأخونجيه جماعة الخميني اعداء الخليج
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  84. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    ابو فيصل

    الله يريد بنا وبوطننا وقيادتنا خير .. مؤامرات وتخطيطات تستهدف هذا البلد الامين .. والله سيرد كيدهم في نحورهم باذنه تعالى .
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  85. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    على دول الخليج التحرك و دك جماعة ايران المارقين هؤلاء يحرض يحرضون ضدكم
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  86. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    المهاااا

    هالشي واضح من بعد موقف امريكا من اسقاط الاخونجيه ودفاعهم المستميت عن مرسي،، فالاخونجيه ماعهم الا وسيله لتحقيق اهداف الامريكان والصهاينه والمجوس في الش
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  87. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    الشنفره

    متى افشلنا مشروع الاخوان' السيسي اللي انقلب على الاخوان لايكون السيسي سعودي كلام فاضي الانصاري يفكر ان المتلقي السعودي غبي ويقدر يمشي عليه سوالفه
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  88. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    الحربي

    هذ ذنب مرسي وربعه وسي شي سحب عليهم هههههه
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  89. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    1Naser

    والله ماعندك سالفة ...
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  90. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    مدمر

    امريكا تبحث عن مصلحتها وبس وما عندها ولاء للمحالف لها عكس روسيا ،، اتمنا حلف اسلامي يشمل مصر وتركيا بقيادة السعوديه
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  91. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 14:03 م

    نهاره ابيض

    يجب انا نطالب بمحاكمة اليهود على كل فلسطيني قتل و كل منزل هدم الدعوا سوليف يااوباما
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  92. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    لعن الله الأخوان ابناء ***منبع صانعي الأحزمه عملاء الخميني
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  93. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    sami1111

    اقطعو عنهم البترول ويجون يزحفون الاوطان ما يحميها الا اهلها واي قرش برا الوطن لعن الله مرسله
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  94. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    اخونجي خائن أوطان

    الرياض أغضبت واشنطن حينما أفشلت المشروع الأمريكي/الإيراني في بسط نفوذ الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط”
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