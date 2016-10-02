صحفي أمريكي يكشف لـ”سلمان الأنصاري” أسباب غضب واشنطن من السعودية

صحيفة المرصد:كشف الباحث السعودي المعروف، سلمان الأنصاري، عن حوار دار بينه وبين صحفي أمريكي معروف، حول أسباب غضب واشنطن من الرياض.

وقال “الأنصاري” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “صديق أمريكي وصحفي معروف قال لي بأن الرياض أغضبت واشنطن حينما أفشلت المشروع الأمريكي/الإيراني في بسط نفوذ الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط”.

كما أكد الباحث السعودي، من خلال تغريداته على “فقط للتذكير، أنا مواطن سعودي وليس لدي أي إرتباط رسمي مع حكومة خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه، وكل آرائي ومقولاتي وتغريداتي تمثلني شخصيا فقط”.

وأوضح “الأنصاري”، أن “لجنة شئون العلاقات العامة السعودية الأمريكية”، والتي تعرف اختصارا بـ”سابراك” والتي يرأسها هي مبادرة شخصية وليس لها أي صلة بأي جهة حكومية.

يذكر أن الكونجرس قد أقر قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “جاستا” الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين، بمقاضاة دول أجنبية يتنمي إليها منفذو هجمات سبتمبر 2001 باعتبارها مسؤولة عن الأحداث، على الرغم من “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد القانون.