فيديو :سيدة أرادت بيع خاتم ذهب في مدينة دالاس الأميركية.. شاهد: ردة فعل البائع السوري !

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثّر، يظهر شاباً سورياً بموقفٍ استثنائي في مدينة دالاس الأميركية.
ووفقاً لمجلة”لها” فقد دخلت سيّدة برفقة طفليها الى متجر للصاغة، بهدف بيع طوقها المصنوع من ذهب، والذي أهدته ايّاها والدتها.
وبعدما سألها البائع عن السبب الذي دفعها الى بيع هذه القطعة، كشفت انّها تعاني من مشاكل مادية، وتريد اصلاح عطلٍ في المنزل.
فما كان من الشاب الشهم، الّا ان دفع لها ثمن الطوق، وأعاده اليها، وقال لها: “لا تذهبي اي مكان آخر عندما تريدين بيعه، فسأشتريه مرّة أخرى.”
تعليقات ( 43 )
سامرسبحانك ربي هذا بهتان عظيم اقسم بالله ان بعض المعلقين مرضي نفسيين ..اشققتم عن قلب هذا السوري أخزاكم الله ...
قصيمي معتق20 الهمداني هذا ليس بيهودي شوف كيف لحقها لحد باب الخروج وبعدين اليهودي مستحيل يعطي كسرة خبز ناشف وهم معروفين بالبخل والحركات واضحه انو سوري . خذي رقمي
سوط الحقأخلاق إنسانية رفيعة قلّ ما تجدها في هذا الزمن ومن يقول أخلاق المسلمين أو العرب كيف عرفتم أنه مسلم عربي الإنسانية ليست محصورة بِنَا نحن أوهام ..
قصيمي معتقابتدأ عمرها مشاوير العذاب راح يبيعها هدومها وبيتها
ليالي نجدتعليق 1 هههههههههه انت توحي
خالدالنساء والاطفال يموتو في سوريا تحت القصف الروسي الايراني وين شهامته وشهامة السوريين عن الحريم والاطفال الي يموتو في بلدهم ليش هاربيين بطلو استخفاف وكذ
قصيمي معتقمن لحظة اعطاها الفلوس والعقد فقد دخلت نفق مظلم لاخروج منه حتى تموت او يموت
Ymni mahbobانا قاعد افكر ليش يشبكها وعنده من الزين عد وغلط .اكيد اني فاهم غلط ويعتقد ان نيته زينه والله اعلم.لو كان في الخليج كان قلت انه كذاب بس في أمريكا صدق..
مسماريمني مكروه وهمداني نفس التفكير ونفس الطينه تفكيرهم***
عبداللهحلقة طاش ما طاش لو فيهم خير السوريين ماهربوو من بلدهم وتبطخوا في الدول الثانية واكثرهم من الشباب اي انسانية ما شفتوا بالاخبار كيف الحريم والاطفال يموت
ابو فيصل الرياضفي ناس تحب تفعل الخير بدون مقابل و هم يجدون سعادة عندما يفعلون هاذا الشي . مقطع الفيديو يحرك مشاعر الانسان ولايهم جنسية الشخص عربي او غربي .
سلطانمين شاف السوريين عندنا بالاسواق كيف متميلحين مع الحريم وكيف لابسين فضايح فضايح
Ymni mahbobولك شو ي زلمه ولك اكلناه من قبلك......
👡👡👡يمني محبوب.يرى الناس بعين طبعه. افاااااا عليك. خساره فيك عربي يمني.
صالحبل قولوا هذه اخلاق الاسلام لاتجعلوا الموضوع عروبي اخرجوا الناس من الكفر الى الاسلام عرفوهم به وبتعاليمه .. جزاك الله خيرا يابن الشام بس ليتك ماحتضنتها
محمدهههه تعالو شوفوا السوريين عندنا اكثر من ثلاثة مليون ونصف سوري شوفوا كيف*** ومشاكل مع المواطنيين
يا الهمدانيانت انسان مستهتر ولكن بمشيئة الله شعب الله المختار سيلقنك درساً لن تنساه والايام بيننا وتعرف قدر الشعب الي ضفك من العدم
الهمداني23- Ymni mahbob(الان تأكدت انك لست يمني اليمني تفكيره انساني وادمي اكثر من تفكيرك)
Ymni mahbobولَك شو ي زلمه أنا عارف شو نيتك ما بتكدب ما بتكدب ههههه
Ymni mahbobعامل كيف يقدر ان يعطي امراه لا يعرفها فلوس ....وبعدين قال اتصلي علي اذا دعتك الحاجه .....ايش معناها الفهيم بيفهمها على الطاير والغبي ما يفهمها.......
ااببووححممووددهذي كبر امه .. يدخل عليه منهن اصغر واجمل منها .. وخاصة العربيات الفاتنات .. فعلا المرأة محتاجة .. والرجل العربي السوري في الفيديو كان نبيل صاحب موقف
مراقبرهييييييييييييييييييييييييييييييييب
الهمدانيهذا الفديو ***وهو يحكي قصة يهودي ليغير من نظرة شعب الله المختار بس العرب لزقوها بالقوة في مسلم تركي اول وبعدين قربوها لسوري وبكره يمكن يكون سعودي!؟!
محايدأنا لن أدخل في النيات لكن محلات الذهب والمجوهرات في امريكا يكون عادة حراس يحمون المتجر أثناء الدوام . اعتقد انه مسلسل او شيء دعائي والله أعلم .
مخالف للنشرعلى فكره اليمنيه والسورن والعرب بالذات في محلات النساء في الاسواق هاذي طريقتهم مع حريمكم اذا شافها بدون محرم اقسم بالله
مخالف للنشرسوري يعرف يصيد مضبوط
علي مرشدتمثيل
ناقد مش حاقدقلبي يتفطر ! ماهذا الهراء (؛
قصيمي معتقعاداة السوري كيف ينصب شبكة الصيد لضحاياه
جنوبية..🌻🌻مانبي ندخل بالنويا بس شنسوي الفديو واضح مثل بعض الناس عندنا هذا رقمي اذا تبين شي دقي ترقيم بطريقة دبلوماسية جهنمية خروفية
مسمارتعليق رقم 1 لاتنظر للناس بعين طبعك فالرجل عربي وعنده شيمة العربي ونخوته قد لاتكون عندك اذا هذا تفكيرك السطحي
طير شلوىت٢،٣ هذا اللي احنا فالحين فيه بس الاستهزاءالانتقاص من الغير ياخي خلك على المبدأ الإنساني واترك عنك المغازل والتفكير السئ عموما كلن يرى الناس بعين طبعه
راقعيكون التمثيل مؤثراً جداً وخصوصاً عندما يكون هناك طرف عربي متفرس!
على هامان يافرعونفديو من عهد هتلر
1Naserاخباركم قديمة ..
طواني الهم ***ألخير في أمتي إلى يوم القيامه ... هذا الشخص سفير مشرف للمسلمين والعرب ... الله يجزاه كل خير ...
منصورمعقولة
سعودة القطاع الخاصكفو شرف العرب وبيض وجيههم واظهرهم بصورتهم الحقيقية وهذا طبع الرجال الاصيلين.
himaبرضو انتبهي منو,انتي امريكيه وتعرفين انو مافي شي ببلاش وبلذات من الاجانب,الله يحميكي ويعطيكي على قد نيتك.
Br0kenمو لله , رقمها بالاخير هههههه