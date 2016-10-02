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فيديو :سيدة أرادت بيع خاتم ذهب في مدينة دالاس الأميركية.. شاهد: ردة فعل البائع السوري !

2 أكتوبر, 2016 , 14:35 م
فيديو :سيدة أرادت بيع خاتم ذهب في مدينة دالاس الأميركية.. شاهد: ردة فعل البائع السوري !
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثّر، يظهر شاباً سورياً بموقفٍ استثنائي في مدينة دالاس الأميركية.

ووفقاً لمجلة”لها” فقد دخلت سيّدة برفقة طفليها الى متجر للصاغة، بهدف بيع طوقها المصنوع من ذهب، والذي أهدته ايّاها والدتها.

وبعدما سألها البائع عن السبب الذي دفعها الى بيع هذه القطعة، كشفت انّها تعاني من مشاكل مادية، وتريد اصلاح عطلٍ في المنزل.

فما كان من الشاب الشهم، الّا ان دفع لها ثمن الطوق، وأعاده اليها، وقال لها: “لا تذهبي اي مكان آخر عندما تريدين بيعه، فسأشتريه مرّة أخرى.”



تعليقات ( 43 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 43
    2 أكتوبر, 2016 , 15:43 م

    سامر

    سبحانك ربي هذا بهتان عظيم اقسم بالله ان بعض المعلقين مرضي نفسيين ..اشققتم عن قلب هذا السوري أخزاكم الله ...
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  2. 42
    2 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    قصيمي معتق

    20 الهمداني هذا ليس بيهودي شوف كيف لحقها لحد باب الخروج وبعدين اليهودي مستحيل يعطي كسرة خبز ناشف وهم معروفين بالبخل والحركات واضحه انو سوري . خذي رقمي
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  3. 41
    2 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    الله اعلم بنيته.....
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  4. 40
    2 أكتوبر, 2016 , 15:31 م

    سوط الحق

    أخلاق إنسانية رفيعة قلّ ما تجدها في هذا الزمن ومن يقول أخلاق المسلمين أو العرب كيف عرفتم أنه مسلم عربي الإنسانية ليست محصورة بِنَا نحن أوهام ..
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  5. 39
    2 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    قصيمي معتق

    ابتدأ عمرها مشاوير العذاب راح يبيعها هدومها وبيتها
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  6. 38
    2 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    ليالي نجد

    تعليق 1 هههههههههه انت توحي
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  7. 37
    2 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    خالد

    النساء والاطفال يموتو في سوريا تحت القصف الروسي الايراني وين شهامته وشهامة السوريين عن الحريم والاطفال الي يموتو في بلدهم ليش هاربيين بطلو استخفاف وكذ
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  8. 36
    2 أكتوبر, 2016 , 15:26 م

    قصيمي معتق

    من لحظة اعطاها الفلوس والعقد فقد دخلت نفق مظلم لاخروج منه حتى تموت او يموت
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  9. 35
    2 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    Ymni mahbob

    انا قاعد افكر ليش يشبكها وعنده من الزين عد وغلط .اكيد اني فاهم غلط ويعتقد ان نيته زينه والله اعلم.لو كان في الخليج كان قلت انه كذاب بس في أمريكا صدق..
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  10. 34
    2 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    مسمار

    يمني مكروه وهمداني نفس التفكير ونفس الطينه تفكيرهم***
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  11. 33
    2 أكتوبر, 2016 , 15:23 م

    عبدالله

    حلقة طاش ما طاش لو فيهم خير السوريين ماهربوو من بلدهم وتبطخوا في الدول الثانية واكثرهم من الشباب اي انسانية ما شفتوا بالاخبار كيف الحريم والاطفال يموت
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  12. 32
    2 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    ابو فيصل الرياض

    في ناس تحب تفعل الخير بدون مقابل و هم يجدون سعادة عندما يفعلون هاذا الشي . مقطع الفيديو يحرك مشاعر الانسان ولايهم جنسية الشخص عربي او غربي .
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  13. 31
    2 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    سلطان

    مين شاف السوريين عندنا بالاسواق كيف متميلحين مع الحريم وكيف لابسين فضايح فضايح
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  14. 30
    2 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    Ymni mahbob

    ولك شو ي زلمه ولك اكلناه من قبلك......
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  15. 29
    2 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    👡👡👡

    يمني محبوب.يرى الناس بعين طبعه. افاااااا عليك. خساره فيك عربي يمني.
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  16. 28
    2 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    صالح

    بل قولوا هذه اخلاق الاسلام لاتجعلوا الموضوع عروبي اخرجوا الناس من الكفر الى الاسلام عرفوهم به وبتعاليمه .. جزاك الله خيرا يابن الشام بس ليتك ماحتضنتها
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  17. 27
    2 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    محمد

    هههه تعالو شوفوا السوريين عندنا اكثر من ثلاثة مليون ونصف سوري شوفوا كيف*** ومشاكل مع المواطنيين
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  18. 26
    2 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    يا الهمداني

    انت انسان مستهتر ولكن بمشيئة الله شعب الله المختار سيلقنك درساً لن تنساه والايام بيننا وتعرف قدر الشعب الي ضفك من العدم
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  19. 25
    2 أكتوبر, 2016 , 15:17 م

    الهمداني

    23- Ymni mahbob(الان تأكدت انك لست يمني اليمني تفكيره انساني وادمي اكثر من تفكيرك)
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  20. 24
    2 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    Ymni mahbob

    ولَك شو ي زلمه أنا عارف شو نيتك ما بتكدب ما بتكدب ههههه
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  21. 23
    2 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    Ymni mahbob

    عامل كيف يقدر ان يعطي امراه لا يعرفها فلوس ....وبعدين قال اتصلي علي اذا دعتك الحاجه .....ايش معناها الفهيم بيفهمها على الطاير والغبي ما يفهمها.......
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  22. 22
    2 أكتوبر, 2016 , 15:11 م

    ااببووححمموودد

    هذي كبر امه .. يدخل عليه منهن اصغر واجمل منها .. وخاصة العربيات الفاتنات .. فعلا المرأة محتاجة .. والرجل العربي السوري في الفيديو كان نبيل صاحب موقف
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  23. 21
    2 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    مراقب

    رهييييييييييييييييييييييييييييييييب
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  24. 20
    2 أكتوبر, 2016 , 15:06 م

    الهمداني

    هذا الفديو ***وهو يحكي قصة يهودي ليغير من نظرة شعب الله المختار بس العرب لزقوها بالقوة في مسلم تركي اول وبعدين قربوها لسوري وبكره يمكن يكون سعودي!؟!
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  25. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    محايد

    أنا لن أدخل في النيات لكن محلات الذهب والمجوهرات في امريكا يكون عادة حراس يحمون المتجر أثناء الدوام . اعتقد انه مسلسل او شيء دعائي والله أعلم .
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  26. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    مخالف للنشر

    على فكره اليمنيه والسورن والعرب بالذات في محلات النساء في الاسواق هاذي طريقتهم مع حريمكم اذا شافها بدون محرم اقسم بالله
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  27. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    مخالف للنشر

    سوري يعرف يصيد مضبوط
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  28. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    علي مرشد

    تمثيل
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  29. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    ناقد مش حاقد

    قلبي يتفطر ! ماهذا الهراء (؛
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  30. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    الإنسانيه احساس عظيم قلةمن يمتلكه لله درك ونعم الأخلاق ؟؟؟
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  31. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    قصيمي معتق

    عاداة السوري كيف ينصب شبكة الصيد لضحاياه
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  32. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    جنوبية..🌻🌻

    مانبي ندخل بالنويا بس شنسوي الفديو واضح مثل بعض الناس عندنا هذا رقمي اذا تبين شي دقي ترقيم بطريقة دبلوماسية جهنمية خروفية
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  33. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    مسمار

    تعليق رقم 1 لاتنظر للناس بعين طبعك فالرجل عربي وعنده شيمة العربي ونخوته قد لاتكون عندك اذا هذا تفكيرك السطحي
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  34. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    طير شلوى

    ت٢،٣ هذا اللي احنا فالحين فيه بس الاستهزاءالانتقاص من الغير ياخي خلك على المبدأ الإنساني واترك عنك المغازل والتفكير السئ عموما كلن يرى الناس بعين طبعه
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  35. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    راقع

    يكون التمثيل مؤثراً جداً وخصوصاً عندما يكون هناك طرف عربي متفرس!
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  36. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    هههههههه الله يصلح النيه والذريه ممكن رخيص سعرالطوق وقال خلنا نضبط الشقراء ونتزوج ونحصل على الجنسيه
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  37. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    على هامان يافرعون

    فديو من عهد هتلر
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  38. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    1Naser

    اخباركم قديمة ..
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  39. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    طواني الهم ***

    ألخير في أمتي إلى يوم القيامه ... هذا الشخص سفير مشرف للمسلمين والعرب ... الله يجزاه كل خير ...
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  40. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    منصور

    معقولة
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  41. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    سعودة القطاع الخاص

    كفو شرف العرب وبيض وجيههم واظهرهم بصورتهم الحقيقية وهذا طبع الرجال الاصيلين.
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  42. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    hima

    برضو انتبهي منو,انتي امريكيه وتعرفين انو مافي شي ببلاش وبلذات من الاجانب,الله يحميكي ويعطيكي على قد نيتك.
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  43. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    Br0ken

    مو لله , رقمها بالاخير هههههه
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)

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