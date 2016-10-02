فيديو :سيدة أرادت بيع خاتم ذهب في مدينة دالاس الأميركية.. شاهد: ردة فعل البائع السوري !

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثّر، يظهر شاباً سورياً بموقفٍ استثنائي في مدينة دالاس الأميركية.

ووفقاً لمجلة”لها” فقد دخلت سيّدة برفقة طفليها الى متجر للصاغة، بهدف بيع طوقها المصنوع من ذهب، والذي أهدته ايّاها والدتها.

وبعدما سألها البائع عن السبب الذي دفعها الى بيع هذه القطعة، كشفت انّها تعاني من مشاكل مادية، وتريد اصلاح عطلٍ في المنزل.

فما كان من الشاب الشهم، الّا ان دفع لها ثمن الطوق، وأعاده اليها، وقال لها: “لا تذهبي اي مكان آخر عندما تريدين بيعه، فسأشتريه مرّة أخرى.”