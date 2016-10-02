بالفيديو:شاهد..شاب يصيب “عقال عريس” بطلقة طائشة

صحيفة المرصد:تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة قيام شاب باطلاق نار في الهواء أثناء الاحتفال بعرس أحد المواطنين, لتخرج منه رصاصة طائشة أصابت عقال المواطن وكادت أن تقتله.

كما طالب المغردون بضبط هذا الشاب ومساءلته وتجريده من سلاحه، وتدخل الجهات الأمنية للسيطرة على استخدام الأسلحة النارية في الأفراح والمناسبات.

وانتشر على موقع “تويتر” اليوم الأحد وسم “عقال العريس”، تداول فيه المغردون الواقعة، معبرين عن استنكارهم الشديد لها، ومطالبين الجهات الأمنية بضبط هؤلاء المتهورين ومعاقبتهم، ومنع إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات.