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“موبايلي” و”زين” تؤكدان إيقاف باقات الإنترنت المفتوح.. ومغردون يتوعدون “راح نفلسكم”

2 أكتوبر, 2016 , 16:49 م
“موبايلي” و”زين” تؤكدان إيقاف باقات الإنترنت المفتوح.. ومغردون يتوعدون “راح نفلسكم”
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صحيفة المرصد:أكدت شركتا “موبايلي” و”زين” إيقاف إصدار أو تجديد باقات الإنترنت اللامحدود مسبقة الدفع، وذلك بعد أيام من إعلان شركة “الاتصالات السعودية” ذلك وصدور بيان هيئة الاتصالات بهذا الخصوص.

وقالت “موبايلي” رداً على مغرد على حسابها بموقع “تويتر” اليوم الأحد: “لقد تم إيقاف خدمة الباقة اللامحدودة لشرائح البيانات، لضمان حصول جميع عملاء البيانات على تجربة عملاء أفضل”.

فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة من خطاب رسمي وجهته شركة “زين” لموظفيها نوهت فيه إلى “أنه سيتم إيقاف بيع وتجديد جميع باقات البيانات اللامحدودة مسبقة الدفع، وذلك عند الساعة (11:59) من مساء أمس السبت في جميع فروع زين”.

بدوره، لم يعلق الحساب الرسمي للشركة بموقع “تويتر” على مغرد طلب التوضيح بشأن صورة للخطاب المتداول.

وكانت شركة “الاتصالات السعودية” أكدت في وقت سابق أنه تم إيقاف باقات الإنترنت اللامحدود مسبقة الدفع، فيما أوضحت هيئة الاتصالات قبل أيام أن الإيقاف يشمل مشتركي الدفع المقدم فقط، ولا يتضمن المشتركين في الباقات المفوترة.

وكان مغردون قد بدأو بالامس في حملة مقاطعة ضد stc ودشن ناشطون هاشتاق #راح_نفلسكم وطلبوا من المتابعين ان تستمر المقاطعة لمدة اسبوع كامل تبدأ عند الساعة 6 الى 9 مساء يومياً. وذلك لتكبيد شركات الاتصالات خسائر بسبب ما تقوم به من ايقاف لبعض الخدمات.



تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 37
    2 أكتوبر, 2016 , 17:48 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    وش اللي صار بالزمن وش جرا له ؟؟ كلن يمشي ماسكن جوّالـه !! -- عهود الأديبة الأريبة -- ودّي اخليها معلقة أسميها(( معلقة المقاطعة ))
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  2. 36
    2 أكتوبر, 2016 , 17:42 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    اذا الشعب يوماً أراد الحياة .. أبو القاسم الشابّي
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  3. 35
    2 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    صبّ الدلة وصبّ من الشاهي بيالة .. فيذا المغرب يازينها من حالة .. قاطع قاطع قاطع لاتقول لا له
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  4. 34
    2 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    الرأي العام

    هل استخدامنا صحيح للانترنت خاصة الباقة المفتوحة التي على ابراج الجوال قبل المقاطعة حاسبوا انفسكم ياحقين سنابات الاستقرام الواتسب
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  5. 33
    2 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    وش اللي صار بزمننا وش جرا له .. كلن يمشي وبيده ماسكن جواله .. نسى مقاضي بيته وترك عياله .. قاطع معي زين والاتصالات وموبايله
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  6. 32
    2 أكتوبر, 2016 , 17:36 م

    رحمه

    يالاه خلاص مقاطعتكم فشلت يالاه امشي انجر على بيتك
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  7. 31
    2 أكتوبر, 2016 , 17:36 م
    عدد التعليقات:5331

    بسمه

    عاشق // بلاش تثبيط العزيمة !!!!اي شي بيكون مؤثر صدقني !!
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  8. 30
    2 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    عفاف اللحياني

    إذا قرار إقاف النت المفتوف يصب في مصلحة الوطن ولمواطن مافيه مانع ونؤيده بقوه
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  9. 29
    2 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    اسمرعبر

    انا مقفل جوالاتي واللي يبغاني يتصل على البيجر
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  10. 28
    2 أكتوبر, 2016 , 17:30 م
    عدد التعليقات:1749

    عاشق الجورري

    يا مقاطع ما دامك في أمس الحاجة للأتصالات فأعلم بانك لا تستغني عن خدماتها فأقول لك حط بطيخه صيفي في بطنك و نم قبل دخول فصل الشتاء 😂😂😂
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  11. 27
    2 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    قامط وبعدين معك !!
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  12. 26
    2 أكتوبر, 2016 , 17:27 م
    عدد التعليقات:1749

    عاشق الجورري

    أرى من البعض وتفكيرة الضحل يناطح جبل ،، أنتبه لا تندرم رقبتك يا مناطح ،،، حفظ الله مملكتي من كيد الأعداء الى الأمام يا بلادي .
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  13. 25
    2 أكتوبر, 2016 , 17:23 م
    عدد التعليقات:5331

    بسمه

    وصلوها لنا بالتقسيط ههههههه على دفعات ..كنا معشمين بزين طلع مثلهم حسبي الله عليهم 😏اصبحت حرب ياقوم لاهوادة فيها ⚔نموت لكن ماتموت الكرامة 😡
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  14. 24
    2 أكتوبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:1749

    عاشق الجورري

    مقاطع لا تفكر شركة في مكانة الأتصالات السعودية تعلن أفلاسها من أجل أنك قاطعتها أو عدة ألاف مثلك ،،
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  15. 23
    2 أكتوبر, 2016 , 17:16 م
    عدد التعليقات:5331

    بسمه

    10/جبال سدير . كلامك سليم فعلاً ..لكن الاستمرار بالمقاطعه مهم ومثل مايقولوا العيار اللي مايصيب يدوووش 👌🏻
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  16. 22
    2 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    مخالف للنشر
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  17. 21
    2 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    علي العمري

    اليوم. من الساعه ٦. الي. ٩. اف. كل يوم.
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  18. 20
    2 أكتوبر, 2016 , 17:15 م

    الى الله المشتكى

    الغوا النت وارتاحوا وقيمة الاشتراك حطوها بكل اسبوع طلعه مع ابنائك وترفيه احسن من انك تدفع بنت فاشل واخبار تسد النفس
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  19. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 17:14 م

    مقاطع

    الى عاشق الجوري مصارف كبرى وشركات طيران وشركات عالمية فلست فدوام الحال من المحال
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  20. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    مقاطع

    ثقافة المقاطعة ثقافة رادعة للجشع ويجب علينا تفعيلها وتنظيمها
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  21. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    خالد

    مخالف للنشر
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  22. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    أجامل أيامي

    مخالف للنشر
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  23. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 17:10 م
    عدد التعليقات:1749

    عاشق الجورري

    إستثمار شركة الأتصالات STC في عديد من الدول ،، يعني تبتقنعوني صنت و عزوز و ابو صالح و مشبب يبون يقاطعونها تفلس 😂😂😂😂 الله يحفظ بلدي من كيد الأعداء
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  24. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 17:09 م

    خالد

    اسمها شركة يعني عايشين برواتبهم وبشركتهم على المواطنين ولو المواطنين وفلوسهم ودعمهم راح ينخرب بيتهم ويشحدو ويخسروا اذا لما تقاطعوهم راح يخسروان الملان
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  25. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 17:08 م

    كشك

    افا وش السالفة
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  26. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 17:07 م

    محمد 266

    ياخي الواحد يفكر بعقل مع نظر اقتصاديه مبدأية وبعدين تعال كم تحتاج بيانات؟ ابد حدد لك باقة وخذها ليش الصجه الي بالاساس بدون فايده وتفكر عقيم
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  27. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    روح البنفسج

    في الدراسه 40%من الشعب ينام في الليل يعني بتقنعوني ان حتى اذا نمنا بيفلسون😂😂
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  28. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 17:05 م

    جبال سدير

    المشكلة اساسها هيئة الاتصالات وليست شركات الاتصالات الشركات تنفذ مايطلب منها
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  29. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 17:05 م
    عدد التعليقات:1749

    عاشق الجورري

    تعتبر شركة الأتصالات السعودية STC في قائمة العشر شركات الكبرى في بلدي لضخامة دخلها و لدوله حصه في عائدها ،، نامو قالو تفلس 😂😂😂
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  30. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 17:01 م
    عدد التعليقات:1749

    عاشق الجورري

    شركة الأتصالات السعودية في عديد من دول الشرق الأوسط و أفريقيا و الشرق الأقصى ،،، فمن الصعب إفلاسها دخلها سنوي يتخطاء حاجز ٨٥ مليار ريال ميزانية دول
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  31. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    محمد 266

    لذا اراء ان نقف مع هذا القرار والحد من عبث العماله ولا ننسىء الغاء خدمة الاستقبال المجاني في السفر .. هم الي خربو علينا ولجأوا الى الاتصال بالانترنت
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  32. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    جوري

    الله يحتركم في نار جهنم في كل ظالم يضيك على خلق الله
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  33. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 17:00 م

    hima

    كلو من الاجانب.
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  34. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 16:59 م

    محمد 266

    السالفه كلها من استخدام الاجانب المكالمات عبر برامج التواصل وصار الدخل ضعيف بالمقابل الطرف الآخر هو المستفيد .. شف العمالة كلاً معلق سماعة بذنه وهرج
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  35. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    ههههههههههه مدري تضحكون على نفسكم ايش المقاطعه الي ابو اسبوع بتفلس شركه هههههههه ولا ياليت المقاطعه ايقاف الهاتف والنت لا بس وقت محدد من اليوم. افلقني
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  36. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    هنقر

    واااااي
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  37. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    هنقر

    افا ليه؟؟؟
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