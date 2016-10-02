“موبايلي” و”زين” تؤكدان إيقاف باقات الإنترنت المفتوح.. ومغردون يتوعدون “راح نفلسكم”

صحيفة المرصد:أكدت شركتا “موبايلي” و”زين” إيقاف إصدار أو تجديد باقات الإنترنت اللامحدود مسبقة الدفع، وذلك بعد أيام من إعلان شركة “الاتصالات السعودية” ذلك وصدور بيان هيئة الاتصالات بهذا الخصوص.
وقالت “موبايلي” رداً على مغرد على حسابها بموقع “تويتر” اليوم الأحد: “لقد تم إيقاف خدمة الباقة اللامحدودة لشرائح البيانات، لضمان حصول جميع عملاء البيانات على تجربة عملاء أفضل”.
فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة من خطاب رسمي وجهته شركة “زين” لموظفيها نوهت فيه إلى “أنه سيتم إيقاف بيع وتجديد جميع باقات البيانات اللامحدودة مسبقة الدفع، وذلك عند الساعة (11:59) من مساء أمس السبت في جميع فروع زين”.
بدوره، لم يعلق الحساب الرسمي للشركة بموقع “تويتر” على مغرد طلب التوضيح بشأن صورة للخطاب المتداول.
وكانت شركة “الاتصالات السعودية” أكدت في وقت سابق أنه تم إيقاف باقات الإنترنت اللامحدود مسبقة الدفع، فيما أوضحت هيئة الاتصالات قبل أيام أن الإيقاف يشمل مشتركي الدفع المقدم فقط، ولا يتضمن المشتركين في الباقات المفوترة.
وكان مغردون قد بدأو بالامس في حملة مقاطعة ضد stc ودشن ناشطون هاشتاق #راح_نفلسكم وطلبوا من المتابعين ان تستمر المقاطعة لمدة اسبوع كامل تبدأ عند الساعة 6 الى 9 مساء يومياً. وذلك لتكبيد شركات الاتصالات خسائر بسبب ما تقوم به من ايقاف لبعض الخدمات.
تعليقات ( 37 )
💎⭐️عهود⭐️💎وش اللي صار بالزمن وش جرا له ؟؟ كلن يمشي ماسكن جوّالـه !! -- عهود الأديبة الأريبة -- ودّي اخليها معلقة أسميها(( معلقة المقاطعة ))
💎⭐️عهود⭐️💎اذا الشعب يوماً أراد الحياة .. أبو القاسم الشابّي
💎⭐️عهود⭐️💎صبّ الدلة وصبّ من الشاهي بيالة .. فيذا المغرب يازينها من حالة .. قاطع قاطع قاطع لاتقول لا له
الرأي العامهل استخدامنا صحيح للانترنت خاصة الباقة المفتوحة التي على ابراج الجوال قبل المقاطعة حاسبوا انفسكم ياحقين سنابات الاستقرام الواتسب
💎⭐️عهود⭐️💎وش اللي صار بزمننا وش جرا له .. كلن يمشي وبيده ماسكن جواله .. نسى مقاضي بيته وترك عياله .. قاطع معي زين والاتصالات وموبايله
رحمهيالاه خلاص مقاطعتكم فشلت يالاه امشي انجر على بيتك
عدد التعليقات:5331
بسمهعاشق // بلاش تثبيط العزيمة !!!!اي شي بيكون مؤثر صدقني !!
عفاف اللحيانيإذا قرار إقاف النت المفتوف يصب في مصلحة الوطن ولمواطن مافيه مانع ونؤيده بقوه
اسمرعبرانا مقفل جوالاتي واللي يبغاني يتصل على البيجر
عدد التعليقات:1749
عاشق الجوررييا مقاطع ما دامك في أمس الحاجة للأتصالات فأعلم بانك لا تستغني عن خدماتها فأقول لك حط بطيخه صيفي في بطنك و نم قبل دخول فصل الشتاء 😂😂😂
عدد التعليقات:1749
عاشق الجورريأرى من البعض وتفكيرة الضحل يناطح جبل ،، أنتبه لا تندرم رقبتك يا مناطح ،،، حفظ الله مملكتي من كيد الأعداء الى الأمام يا بلادي .
عدد التعليقات:5331
بسمهوصلوها لنا بالتقسيط ههههههه على دفعات ..كنا معشمين بزين طلع مثلهم حسبي الله عليهم 😏اصبحت حرب ياقوم لاهوادة فيها ⚔نموت لكن ماتموت الكرامة 😡
عدد التعليقات:1749
عاشق الجورريمقاطع لا تفكر شركة في مكانة الأتصالات السعودية تعلن أفلاسها من أجل أنك قاطعتها أو عدة ألاف مثلك ،،
عدد التعليقات:5331
بسمه10/جبال سدير . كلامك سليم فعلاً ..لكن الاستمرار بالمقاطعه مهم ومثل مايقولوا العيار اللي مايصيب يدوووش 👌🏻
علي العمرياليوم. من الساعه ٦. الي. ٩. اف. كل يوم.
الى الله المشتكىالغوا النت وارتاحوا وقيمة الاشتراك حطوها بكل اسبوع طلعه مع ابنائك وترفيه احسن من انك تدفع بنت فاشل واخبار تسد النفس
مقاطعالى عاشق الجوري مصارف كبرى وشركات طيران وشركات عالمية فلست فدوام الحال من المحال
مقاطعثقافة المقاطعة ثقافة رادعة للجشع ويجب علينا تفعيلها وتنظيمها
خالدمخالف للنشر
أجامل أياميمخالف للنشر
عدد التعليقات:1749
عاشق الجورريإستثمار شركة الأتصالات STC في عديد من الدول ،، يعني تبتقنعوني صنت و عزوز و ابو صالح و مشبب يبون يقاطعونها تفلس 😂😂😂😂 الله يحفظ بلدي من كيد الأعداء
خالداسمها شركة يعني عايشين برواتبهم وبشركتهم على المواطنين ولو المواطنين وفلوسهم ودعمهم راح ينخرب بيتهم ويشحدو ويخسروا اذا لما تقاطعوهم راح يخسروان الملان
كشكافا وش السالفة
محمد 266ياخي الواحد يفكر بعقل مع نظر اقتصاديه مبدأية وبعدين تعال كم تحتاج بيانات؟ ابد حدد لك باقة وخذها ليش الصجه الي بالاساس بدون فايده وتفكر عقيم
روح البنفسجفي الدراسه 40%من الشعب ينام في الليل يعني بتقنعوني ان حتى اذا نمنا بيفلسون😂😂
جبال سديرالمشكلة اساسها هيئة الاتصالات وليست شركات الاتصالات الشركات تنفذ مايطلب منها
عدد التعليقات:1749
عاشق الجورريتعتبر شركة الأتصالات السعودية STC في قائمة العشر شركات الكبرى في بلدي لضخامة دخلها و لدوله حصه في عائدها ،، نامو قالو تفلس 😂😂😂
عدد التعليقات:1749
عاشق الجورريشركة الأتصالات السعودية في عديد من دول الشرق الأوسط و أفريقيا و الشرق الأقصى ،،، فمن الصعب إفلاسها دخلها سنوي يتخطاء حاجز ٨٥ مليار ريال ميزانية دول
محمد 266لذا اراء ان نقف مع هذا القرار والحد من عبث العماله ولا ننسىء الغاء خدمة الاستقبال المجاني في السفر .. هم الي خربو علينا ولجأوا الى الاتصال بالانترنت
جوريالله يحتركم في نار جهنم في كل ظالم يضيك على خلق الله
himaكلو من الاجانب.
محمد 266السالفه كلها من استخدام الاجانب المكالمات عبر برامج التواصل وصار الدخل ضعيف بالمقابل الطرف الآخر هو المستفيد .. شف العمالة كلاً معلق سماعة بذنه وهرج
هنقرواااااي
هنقرافا ليه؟؟؟