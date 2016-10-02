“موبايلي” و”زين” تؤكدان إيقاف باقات الإنترنت المفتوح.. ومغردون يتوعدون “راح نفلسكم”

صحيفة المرصد:أكدت شركتا “موبايلي” و”زين” إيقاف إصدار أو تجديد باقات الإنترنت اللامحدود مسبقة الدفع، وذلك بعد أيام من إعلان شركة “الاتصالات السعودية” ذلك وصدور بيان هيئة الاتصالات بهذا الخصوص.

وقالت “موبايلي” رداً على مغرد على حسابها بموقع “تويتر” اليوم الأحد: “لقد تم إيقاف خدمة الباقة اللامحدودة لشرائح البيانات، لضمان حصول جميع عملاء البيانات على تجربة عملاء أفضل”.

فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة من خطاب رسمي وجهته شركة “زين” لموظفيها نوهت فيه إلى “أنه سيتم إيقاف بيع وتجديد جميع باقات البيانات اللامحدودة مسبقة الدفع، وذلك عند الساعة (11:59) من مساء أمس السبت في جميع فروع زين”.

بدوره، لم يعلق الحساب الرسمي للشركة بموقع “تويتر” على مغرد طلب التوضيح بشأن صورة للخطاب المتداول.

وكانت شركة “الاتصالات السعودية” أكدت في وقت سابق أنه تم إيقاف باقات الإنترنت اللامحدود مسبقة الدفع، فيما أوضحت هيئة الاتصالات قبل أيام أن الإيقاف يشمل مشتركي الدفع المقدم فقط، ولا يتضمن المشتركين في الباقات المفوترة.

وكان مغردون قد بدأو بالامس في حملة مقاطعة ضد stc ودشن ناشطون هاشتاق #راح_نفلسكم وطلبوا من المتابعين ان تستمر المقاطعة لمدة اسبوع كامل تبدأ عند الساعة 6 الى 9 مساء يومياً. وذلك لتكبيد شركات الاتصالات خسائر بسبب ما تقوم به من ايقاف لبعض الخدمات.