بالفيديو:الدوريات الأمنية تداهم أكبر مصنع خمور في الرياض

صحيفة المرصد:نشر حساب السناب الامني فيديو لمداهمة أكبر مصنع خمور في الرياض والذي يدار من قبل عمالة وافدة، حيث يظهر مجموعة من العمالة بعد القاء القبض عليهم وهم مقيدين ورجال الشرطة المنتشرين في أرجاء المكان، واوضح المصور في الفيديو أن عدد الأشخاص المقبوض عليهم خمسة أشخاص، كذلك أوضح عدد خزانات الخمر البالغ عددها خمسة وعشرين خزان وبرميل، وثلاثة آلاف و مئتين وخمسة وثلاثين قارورة خمر جاهزة للتوزيع.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
28
3٬937
مند 14 ساعة
24
16٬810
مند 22 ساعة
المرصد الرياضي
الأهلي يقيل غوميز ويكشف عن اسم المدرب الجديد
56
9٬603
مند 2 يومين
47
14٬131
مند 2 يومين
10
2٬469
مند 2 يومين
اخبار منوعة
فيديو: الفنانة الفلسطينية “منال موسى” تثير غيرة الفتيات بطول شعرها!
71
6٬436
مند 4 ساعات
170
17٬604
مند 22 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو:شاهد..شاب يصيب “عقال عريس” بطلقة طائشة
30
2٬459
مند 2 ساعتين
30
5٬633
مند 15 ساعة
اخبار فنية
صابرين بعد أن خلعت حجابها تصدم جمهورها بهذه المعلومة عن زوجها!
36
21٬057
مند 3 أيام
82
32٬916
مند 4 أيام
82
28٬761
مند 6 أيام
111
17٬436
مند 6 أيام
اخبار ثقافية
صديق المفكر “القصيمي” يكشف أسراره ويوضح حقيقة نسبه وسبب رفضه العودة للمملكة
96
12٬647
مند 2 يومين
46
3٬504
مند أسبوع واحد
48
7٬378
مند أسبوع واحد
اخبار صحية
إغلي الموز واشربه.. وهذا ما يحدث لجسمك
72
27٬845
مند 2 يومين
51
23٬801
مند 4 أيام
24
12٬463
مند 4 أيام
اخبار اقتصادية
مصرفيون يحذرون من انسحاب السعودية من الأسواق الأمريكية
44
7٬500
مند 2 يومين
3
4٬795
مند 4 أيام
20
4٬126
مند 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف على تفاصيل أول رحلة بالطائرة للملك عبد العزيز – صور
11
5٬555
مند أسبوع واحد
الاخيرة
11
1٬121
مند 7 ساعات
26
4٬073
مند 2 يومين
17
3٬200
مند 3 أيام
تعليقات ( 11 )
فاهم اللعبةحسبنا الله ونعم الوكيل عليكم انتبهو ايه الشعي السعودي خاصة والعربي والاسلامي كافة انتم محاربين في دينكم واوطانكم وشبابكم تكاتفو وفقكم الله
ولد بلاديالاجانب زادة مشاكلهم في السنوات الاخيره بشكل غير طبيعي والحل مصادرة اموالهم وتسفيرهم وغير كذا ستستمر مشاكلهم وعدم احترامهم للوطن والمواطن
زائرابوفوازمخالف للنشر
عزولسرعه التخمر يضعون فئران او سحايا او براز حسبنا الله عليهم القذاره والمرض
الرأي العامكلهم مخالفين الانظمة عمال هروب مالقوا نظام يردعهم فعال
خليلمخالف للنشر
واضحواخرتها مع الاجانب والله عثوا بالارض فساد المفروض يقص بدون محاكمه تحصلهم رفقان والملعم الكبير حقهم سوري او زلمه او لبناني ولهط فلوس وربعنا شرب
دونيس البيشيمخالف للنشر
عدد التعليقات:1749
عاشق الجورريمن وجهة نظري صاحب الأستراحه المؤجر مشترك معهم حتى لو لم يعلم بعملهم المشين ،،،، هولاء الوافدين انظرو ماذا يفعلون من تجاوزات في بلدي ،، قصاص لهم
غرغريناالمشكلة نسفرهم بعد هذا كله لا والتذكرة على حسابنا !!
himaاكيد المقرف عرق.