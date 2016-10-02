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بالفيديو:الدوريات الأمنية تداهم أكبر مصنع خمور في الرياض

2 أكتوبر, 2016 , 17:04 م
بالفيديو:الدوريات الأمنية تداهم أكبر مصنع خمور في الرياض
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صحيفة المرصد:نشر حساب السناب الامني فيديو لمداهمة أكبر مصنع خمور في الرياض والذي يدار من قبل عمالة وافدة، حيث يظهر مجموعة من العمالة بعد القاء القبض عليهم وهم مقيدين ورجال الشرطة المنتشرين في أرجاء المكان، واوضح المصور في الفيديو أن عدد الأشخاص المقبوض عليهم خمسة أشخاص، كذلك أوضح عدد خزانات الخمر البالغ عددها خمسة وعشرين خزان وبرميل، وثلاثة آلاف و مئتين وخمسة وثلاثين قارورة خمر جاهزة للتوزيع.



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    فاهم اللعبة

    حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم انتبهو ايه الشعي السعودي خاصة والعربي والاسلامي كافة انتم محاربين في دينكم واوطانكم وشبابكم تكاتفو وفقكم الله
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  2. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    ولد بلادي

    الاجانب زادة مشاكلهم في السنوات الاخيره بشكل غير طبيعي والحل مصادرة اموالهم وتسفيرهم وغير كذا ستستمر مشاكلهم وعدم احترامهم للوطن والمواطن
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  3. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    زائرابوفواز

    مخالف للنشر
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  4. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    عزو

    لسرعه التخمر يضعون فئران او سحايا او براز حسبنا الله عليهم القذاره والمرض
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  5. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    الرأي العام

    كلهم مخالفين الانظمة عمال هروب مالقوا نظام يردعهم فعال
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  6. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    خليل

    مخالف للنشر
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  7. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    واضح

    واخرتها مع الاجانب والله عثوا بالارض فساد المفروض يقص بدون محاكمه تحصلهم رفقان والملعم الكبير حقهم سوري او زلمه او لبناني ولهط فلوس وربعنا شرب
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  8. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    دونيس البيشي

    مخالف للنشر
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  9. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 17:13 م
    عدد التعليقات:1749

    عاشق الجورري

    من وجهة نظري صاحب الأستراحه المؤجر مشترك معهم حتى لو لم يعلم بعملهم المشين ،،،، هولاء الوافدين انظرو ماذا يفعلون من تجاوزات في بلدي ،، قصاص لهم
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  10. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    غرغرينا

    المشكلة نسفرهم بعد هذا كله لا والتذكرة على حسابنا !!
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  11. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    hima

    اكيد المقرف عرق.
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