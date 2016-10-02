بالفيديو:الدوريات الأمنية تداهم أكبر مصنع خمور في الرياض

صحيفة المرصد:نشر حساب السناب الامني فيديو لمداهمة أكبر مصنع خمور في الرياض والذي يدار من قبل عمالة وافدة، حيث يظهر مجموعة من العمالة بعد القاء القبض عليهم وهم مقيدين ورجال الشرطة المنتشرين في أرجاء المكان، واوضح المصور في الفيديو أن عدد الأشخاص المقبوض عليهم خمسة أشخاص، كذلك أوضح عدد خزانات الخمر البالغ عددها خمسة وعشرين خزان وبرميل، وثلاثة آلاف و مئتين وخمسة وثلاثين قارورة خمر جاهزة للتوزيع.