بالفيديو : قصة والد إعلامي شهير يعمل بالخراطة منذ 60 عاماً

صحيفة المرصد : وثق تقرير أعده الإعلامي السعودي عيد اليحيى مقدم برنامج “على خطى العرب” بقناة “العربية” حياة والده حمد اليحيى، الذي تجاوز الثمانين من عمره، ولا يزال يعمل بورشته المتواضعة، ويكد ويشقى لكسب العيش وتحصيل الرزق.

وأوضح التقرير أن اليحيى بدأ عمله قبل نحو 60 عاماً في ورشة صغيرة لأعمال التصنيع والخراطة، وتنقل بها لاحقاً بين الرياض والقصيم، مضيفا إنه اخترع عدداً من الآلات الزراعية، بينها محاريث وجرافات.

وأضاف أنه اخترع قبل 52 عاماً ماكينة تعمل بالبخار، وعمد إلى تطوير طائرة هليكوبتر بإضافات تساعد الطائرة على الثبات والتحكم، موضحاً أنه لم يتمكن من تطوير هذه الاختراعات لعدم توافر الدعم والإمكانات الكافية، مشيراً أنه لم يتلقَ يوماً راتباً من الدولة، وظل اعتماده الأساسي على عمل يده، داعياً الشباب إلى الإبداع والابتكار، والتكسب عبر طرق العمل الحلال المختلفة.