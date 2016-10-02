بالفيديو : قصة والد إعلامي شهير يعمل بالخراطة منذ 60 عاماً

صحيفة المرصد : وثق تقرير أعده الإعلامي السعودي عيد اليحيى مقدم برنامج “على خطى العرب” بقناة “العربية” حياة والده حمد اليحيى، الذي تجاوز الثمانين من عمره، ولا يزال يعمل بورشته المتواضعة، ويكد ويشقى لكسب العيش وتحصيل الرزق.
وأوضح التقرير أن اليحيى بدأ عمله قبل نحو 60 عاماً في ورشة صغيرة لأعمال التصنيع والخراطة، وتنقل بها لاحقاً بين الرياض والقصيم، مضيفا إنه اخترع عدداً من الآلات الزراعية، بينها محاريث وجرافات.
وأضاف أنه اخترع قبل 52 عاماً ماكينة تعمل بالبخار، وعمد إلى تطوير طائرة هليكوبتر بإضافات تساعد الطائرة على الثبات والتحكم، موضحاً أنه لم يتمكن من تطوير هذه الاختراعات لعدم توافر الدعم والإمكانات الكافية، مشيراً أنه لم يتلقَ يوماً راتباً من الدولة، وظل اعتماده الأساسي على عمل يده، داعياً الشباب إلى الإبداع والابتكار، والتكسب عبر طرق العمل الحلال المختلفة.
تعليقات ( 19 )
المنصفجزاك الله خير يا دكتور .. ولكن لماذا تجعله يستمر في العمل في هذا السن المتقدم وانت رجل ثري
( ريما Rima )🍎الأعمال الحره تتونس وانت تعمل تدق وتصلح وماعندك مدير أو رئيس للعمل يؤذيك □لكن الوظيفة اللي مو أعمال حرة هي اللي آمن يمكن تمرض ويجيك راتب تقاعد □■
( ريما Rima )🍎الجيل الأول عنده صبر عكس جيلنا الحاضر يبي على طول رز 💸😂💰
ابوهانيربي يسعده هو وولده شايب وقور وفاهم ماشاءالله فعلا رزقنا على الله مو بالراتب والرزاق حي دايم لايموت
فهد العنزيماشاء الله تبارك الله ، ربنا يطول بعمره
فهد العنزيماشاء الله تبارك الله ، ربنا يطول بعمره
مثال يقتدى بـهالله يعطيه الصحه والعافيه لكن لا مجال العاطفه كم شخص سعودى يقوم بمثل هذه الاعمال الجليلة والافلام الهابطه التى تنفر الشباب من العمل هى السبب
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روبن هود القحطانيالله يوفقك يا دكتور عيد ويرزقك بر والدينك....
ابو تميمحوار ابن مع أبيه كم هو جميل أن يصادق الأب ابنه رحمك الله ياوالدي لقد كنت صديقك عندما كان عمري خمسه سنوات أينما ذهبت اكون معك في حلك وترحالك
سابقما شاءاالله تبارك الله الله يمده بالصحة والعافية ويحسن لناوله الخاتمة هذا مثالا حسنا وقدوة يحتذى به رغم انه بلغ الثمانين الا ان وجهه يشع بالايمان
كشككفو
شقرانالله يطول عمرك يابن يحي انا الشهد ماشاء الله آنك كفو ، نموذج رائع وهو الاحق بالدعم
عدد التعليقات:1385
بلادي زويناليت الشباب يقتدون به في الجد و المثابرة في العمل .
عدد التعليقات:1385
بلادي زوينايعجبني إبداعات القصمان في مجالات كثيرة و من المتابعين لهم لكل جديد ..
عدد التعليقات:1385
بلادي زوينارجل أبدع و أتقن عمله فأحبه ،،، من المفترض يقتدي به شباب الوطن العاطلين ،،،، الله يطيل عمرك في طاعته ،