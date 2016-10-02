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بالفيديو : قصة والد إعلامي شهير يعمل بالخراطة منذ 60 عاماً

2 أكتوبر, 2016 , 17:53 م
بالفيديو : قصة والد إعلامي شهير يعمل بالخراطة منذ 60 عاماً
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صحيفة المرصد : وثق تقرير أعده الإعلامي السعودي عيد اليحيى مقدم برنامج “على خطى العرب” بقناة “العربية” حياة والده حمد اليحيى، الذي تجاوز الثمانين من عمره، ولا يزال يعمل بورشته المتواضعة، ويكد ويشقى لكسب العيش وتحصيل الرزق.

وأوضح التقرير أن اليحيى بدأ عمله قبل نحو 60 عاماً في ورشة صغيرة لأعمال التصنيع والخراطة، وتنقل بها لاحقاً بين الرياض والقصيم، مضيفا إنه اخترع عدداً من الآلات الزراعية، بينها محاريث وجرافات.

وأضاف أنه اخترع قبل 52 عاماً ماكينة تعمل بالبخار، وعمد إلى تطوير طائرة هليكوبتر بإضافات تساعد الطائرة على الثبات والتحكم، موضحاً أنه لم يتمكن من تطوير هذه الاختراعات لعدم توافر الدعم والإمكانات الكافية، مشيراً أنه لم يتلقَ يوماً راتباً من الدولة، وظل اعتماده الأساسي على عمل يده، داعياً الشباب إلى الإبداع والابتكار، والتكسب عبر طرق العمل الحلال المختلفة.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    المنصف

    جزاك الله خير يا دكتور .. ولكن لماذا تجعله يستمر في العمل في هذا السن المتقدم وانت رجل ثري
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  2. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    ( ريما Rima )🍎

    الأعمال الحره تتونس وانت تعمل تدق وتصلح وماعندك مدير أو رئيس للعمل يؤذيك □لكن الوظيفة اللي مو أعمال حرة هي اللي آمن يمكن تمرض ويجيك راتب تقاعد □■
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  3. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    ( ريما Rima )🍎

    الجيل الأول عنده صبر عكس جيلنا الحاضر يبي على طول رز 💸😂💰
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  4. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    قال صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ
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  5. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    ابوهاني

    ربي يسعده هو وولده شايب وقور وفاهم ماشاءالله فعلا رزقنا على الله مو بالراتب والرزاق حي دايم لايموت
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  6. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    فهد العنزي

    ماشاء الله تبارك الله ، ربنا يطول بعمره
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  7. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    فهد العنزي

    ماشاء الله تبارك الله ، ربنا يطول بعمره
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  8. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    مثال يقتدى بـه

    الله يعطيه الصحه والعافيه لكن لا مجال العاطفه كم شخص سعودى يقوم بمثل هذه الاعمال الجليلة والافلام الهابطه التى تنفر الشباب من العمل هى السبب
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  9. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    منال

    مخالف للنشر
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  10. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    روبن هود القحطاني

    الله يوفقك يا دكتور عيد ويرزقك بر والدينك....
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  11. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    ابو تميم

    حوار ابن مع أبيه كم هو جميل أن يصادق الأب ابنه رحمك الله ياوالدي لقد كنت صديقك عندما كان عمري خمسه سنوات أينما ذهبت اكون معك في حلك وترحالك
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  12. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    سابق

    ما شاءاالله تبارك الله الله يمده بالصحة والعافية ويحسن لناوله الخاتمة هذا مثالا حسنا وقدوة يحتذى به رغم انه بلغ الثمانين الا ان وجهه يشع بالايمان
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  13. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    كشك

    كفو
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  14. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    شقران

    الله يطول عمرك يابن يحي انا الشهد ماشاء الله آنك كفو ، نموذج رائع وهو الاحق بالدعم
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  15. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    والله والنعم فيك يا دكتور انت وابوك الله يحفظه ويطول بعمره على طاعة الله
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  16. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 18:02 م
    عدد التعليقات:1385

    بلادي زوينا

    ليت الشباب يقتدون به في الجد و المثابرة في العمل .
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  17. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 18:02 م

    بقدر الكـد تكسـب المعالــي***ومن طلب العلا سهر الليـالـي ومن طلـب العلـى بغيـر كدٍ***أضاع العمر في طلب المحالٍ
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  18. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 18:01 م
    عدد التعليقات:1385

    بلادي زوينا

    يعجبني إبداعات القصمان في مجالات كثيرة و من المتابعين لهم لكل جديد ..
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  19. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 18:00 م
    عدد التعليقات:1385

    بلادي زوينا

    رجل أبدع و أتقن عمله فأحبه ،،، من المفترض يقتدي به شباب الوطن العاطلين ،،،، الله يطيل عمرك في طاعته ،
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