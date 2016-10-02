صحيفة المرصد : انتقد سياسيون عراقيون قانون “جاستا” الأميركي، وطالب آخرون بقانون مماثل لتعويض المتضررين العراقيين جراء الانتهاكات التي تعرض لها البعض على يد القوات الأميركية بعد عام 2003.
وفي هذا السياق، قال قيادي في المشروع العربي، ناجح الميزان، إن “المشروع العربي في العراق يطالب مجلس النواب العراقي بتشريع قانون بتشكيل هيئة مستقلة بموجب المادة 108 من الدستور تعني بهذه المسألة باسم الهيئة الوطنية لدعاوى التعويضات وتخصيص ميزانية لها تمكنها من القيام بمهمة استلام الدعاوى المتعلقة بالتعويضات وتشكيل فريق دفاع دولي أو أميركي يتولى رفع مثل هذه القضايا الخاصة بالتعويضات أمام القضاء الأميركي” وفقا لموقع العربية.
العراق : انتقادات لـ”جاستا” ومطالبات بتعويضات لضحايا 2003 – فيديو
صحيفة المرصد : انتقد سياسيون عراقيون قانون “جاستا” الأميركي، وطالب آخرون بقانون مماثل لتعويض المتضررين العراقيين جراء الانتهاكات التي تعرض لها البعض على يد القوات الأميركية بعد عام 2003.
تعليقات ( 26 )
خالد الجعيدفرصة لرفع دعوى على امريكا في معتقل غوانتانامو بكوبا وتعذيب شبابنا من العالم العربي والاسلامي لا نامت اعين الجبناء
زائر7016قم وينها عن توراء بوراء
اليوسياللهم رد كيدهم في نحورهم واكشف سرهم وسر من كان السبب في تدمير البرجين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم انزل الخوف والرعب في قلوب أعداء هذا الوطن
اليوسياليهود عليهم لعنة الله هم السبب في هذا القانون للابتزاز السياسي يهدف الى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان المغتصب لفلسطين اللهم انزل الرعب بقلوبهم
عشتار بندر الحمدانههههههههه ، يلزمكم فتوى من السيستاني .فهو من افتى بجواز التعاون مع امريكا .
فيتنام وأفغانستان إن شاء الله في الطريق للمطالبة بتعويضات من النصارى الإرهابيونأمريكا حفرة حفرة فوقعت فيها يطالب العراقيون التعويض لما لحق بهم من قتل وخراب وكذلك اليابانيون يطالبون بتعويضات عن ضحاياالقنابل النووية في هيروشيما .
من ناجح الميزانناجح الميزان: من يعترض على مؤتمر الدوحة هم التبعية الايرانية في العراق
من ناجح الميزانانتقد القيادي في كتلة تحالف الكرامة ناجح الميزان رفض الحكومة العراقية تسليح واشنطن للعشائر السنية، داعيا الحكومة إلى عدم الكيل بمكيالين.
عبدالكريماتحدى ان يتخذ العراق هذا الموقف وايران تسيطر على البلد ، لانه قد يغضب الامريكان
محمدزائر70 هههه تبي اقولك ياقلم قم ويش دخل ايران والا مايحتاج انت عارف ***
الله يعينكمبس الحكومة بيد ايران مع كل الاسف، ربما!
زائر70ومادخل ايران في حقوق العراقيين يختارون محامي مخضرم من اي دوله ويطالب في حقوق المتضررين من عدوان امريكا السافر الذي هدفه تدمير العراق بدون اي مبرر
REALITYو الله ما تاخذون فرنك واحد من امريكا
ّّّ@ [email protected]:اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ورمل نسأهم وقتل شبابهم ولا تقم لهم راية واغرقهم بالطوفان ودمرهم بالزلازل والبراكين عاجلاً غير اجل انك على كل شي قدير
اهي اهيالمشكله العراق يطالبون بتعويضات حتى يقدموها في طبق لايران
كلامي صحيحاللهم انك تعلم انهم يريدون بالاسلام والمسلمين سوء اللهم اجعل تخطيطهم في نحورهم واضرب عليهم الذلة والمسكنة ولا تقوم لهم قائمة يا عزيز يا قدير
كلامي صحيحاللهم دمر امريكا واعوانهم من النصارى واليهود والكفرة اللهم لا تجعل لهم عز ولا تجعل لهم نصر ولا تجعل لهم قائمة اللهم شتت شملهم واملي قلوبهم خوف ورعب
كلامي صحيحاللهم يا رب العرش المجيد اللهم يا حي يا قيوم اللهم ياعزيز يا مقتدر اللهم يا ملك الملوك اللهم دمر امريكا وتجعلها اضعف دولة في العالم اللهم لا يعجزك شي
الريمجنة على نفسها براقش 😂😂😂
عدد التعليقات:1385
بلادي زوينافتحتو عليكم باااب من الجحيم ، سوف تطالكم يا أمريكا و بني صهيوون ،، تعتقدون أن تلتهمون السعودية قبحكم الله ،،
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرههههههه باقي اليابان وفيتنام وافغانستان والصومال وكوريا يقول المثل اللي بيت من زجاج مايرمي الناس بحجاره وامريكا بيتها من زجاج من كثر جرايمها
الستينيبهذا القانون فتحت أمريكا علي نفسها أبوابا كثيره اذا كان الضحايا جادين في مختلف أنحاء العالم من فيتنام لافغانستان للعراق الي قيرنادا وشيلي الخ.........
من حقهم المطالبة بالتعويضومن باب الانصاف ،، الكويت طالبت العراق بالتعويض عن الاجتياح العراقي ، ودفعت العراق قرابة 60 مليار ، لذلك من حق العراق مطالبة أمريكا بتعويض عن الاجتياح
عدد التعليقات:1385
بلادي زوينافتحتو عليكم بااب يا الأمريكاان لن يغلق بسهوله ، المانيا ، اليابان ، فتناام ، كوريا ، الفلبين ، أفغانستان ، الصومال والكثير سوف يقتصون منكم أنشاء الله😂