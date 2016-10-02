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العراق : انتقادات لـ”جاستا” ومطالبات بتعويضات لضحايا 2003 – فيديو

2 أكتوبر, 2016 , 18:04 م
العراق : انتقادات لـ”جاستا” ومطالبات بتعويضات لضحايا 2003 – فيديو
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صحيفة المرصد : انتقد سياسيون عراقيون قانون “جاستا” الأميركي، وطالب آخرون بقانون مماثل لتعويض المتضررين العراقيين جراء الانتهاكات التي تعرض لها البعض على يد القوات الأميركية بعد عام 2003.
وفي هذا السياق، قال قيادي في المشروع العربي، ناجح الميزان، إن “المشروع العربي في العراق يطالب مجلس النواب العراقي بتشريع قانون بتشكيل هيئة مستقلة بموجب المادة 108 من الدستور تعني بهذه المسألة باسم الهيئة الوطنية لدعاوى التعويضات وتخصيص ميزانية لها تمكنها من القيام بمهمة استلام الدعاوى المتعلقة بالتعويضات وتشكيل فريق دفاع دولي أو أميركي يتولى رفع مثل هذه القضايا الخاصة بالتعويضات أمام القضاء الأميركي” وفقا لموقع العربية.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    2 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    خالد الجعيد

    فرصة لرفع دعوى على امريكا في معتقل غوانتانامو بكوبا وتعذيب شبابنا من العالم العربي والاسلامي لا نامت اعين الجبناء
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  2. 25
    2 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    زائر70

    16قم وينها عن توراء بوراء
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  3. 24
    2 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    اليوسي

    اللهم رد كيدهم في نحورهم واكشف سرهم وسر من كان السبب في تدمير البرجين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم انزل الخوف والرعب في قلوب أعداء هذا الوطن
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  4. 23
    2 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    اليوسي

    اليهود عليهم لعنة الله هم السبب في هذا القانون للابتزاز السياسي يهدف الى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان المغتصب لفلسطين اللهم انزل الرعب بقلوبهم
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  5. 22
    2 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    عشتار بندر الحمدان

    ههههههههه ، يلزمكم فتوى من السيستاني .فهو من افتى بجواز التعاون مع امريكا .
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  6. 21
    2 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    هذه فرصة للعالم الحر بأن يحاكم أمريكا وحكوماتها على مافعلوه بالعالم والإنسانية ، فجرائم أمريكا وجنودها ومخابراتها وعملائها لم تسلم منه أي دولة أوشعب!
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  7. 20
    2 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    فيتنام وأفغانستان إن شاء الله في الطريق للمطالبة بتعويضات من النصارى الإرهابيون

    أمريكا حفرة حفرة فوقعت فيها يطالب العراقيون التعويض لما لحق بهم من قتل وخراب وكذلك اليابانيون يطالبون بتعويضات عن ضحاياالقنابل النووية في هيروشيما .
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  8. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    من ناجح الميزان

    ناجح الميزان‬: من يعترض على مؤتمر الدوحة هم التبعية الايرانية في العراق
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  9. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    من ناجح الميزان

    انتقد القيادي في كتلة تحالف الكرامة ناجح الميزان رفض الحكومة العراقية تسليح واشنطن للعشائر السنية، داعيا الحكومة إلى عدم الكيل بمكيالين.
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  10. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    عبدالكريم

    اتحدى ان يتخذ العراق هذا الموقف وايران تسيطر على البلد ، لانه قد يغضب الامريكان
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  11. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    محمد

    زائر70 هههه تبي اقولك ياقلم قم ويش دخل ايران والا مايحتاج انت عارف ***
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  12. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    الله يعينكم

    بس الحكومة بيد ايران مع كل الاسف، ربما!
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  13. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    زائر70

    ومادخل ايران في حقوق العراقيين يختارون محامي مخضرم من اي دوله ويطالب في حقوق المتضررين من عدوان امريكا السافر الذي هدفه تدمير العراق بدون اي مبرر
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  14. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعله وبالا عليهم وكل أعداء الاسلام
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  15. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    REALITY

    و الله ما تاخذون فرنك واحد من امريكا
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  16. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    ّّّ@ [email protected]:

    اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ورمل نسأهم وقتل شبابهم ولا تقم لهم راية واغرقهم بالطوفان ودمرهم بالزلازل والبراكين عاجلاً غير اجل انك على كل شي قدير
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  17. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    اهي اهي

    المشكله العراق يطالبون بتعويضات حتى يقدموها في طبق لايران
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  18. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    كلامي صحيح

    اللهم انك تعلم انهم يريدون بالاسلام والمسلمين سوء اللهم اجعل تخطيطهم في نحورهم واضرب عليهم الذلة والمسكنة ولا تقوم لهم قائمة يا عزيز يا قدير
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  19. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    كلامي صحيح

    اللهم دمر امريكا واعوانهم من النصارى واليهود والكفرة اللهم لا تجعل لهم عز ولا تجعل لهم نصر ولا تجعل لهم قائمة اللهم شتت شملهم واملي قلوبهم خوف ورعب
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  20. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    كلامي صحيح

    اللهم يا رب العرش المجيد اللهم يا حي يا قيوم اللهم ياعزيز يا مقتدر اللهم يا ملك الملوك اللهم دمر امريكا وتجعلها اضعف دولة في العالم اللهم لا يعجزك شي
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  21. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    الريم

    جنة على نفسها براقش 😂😂😂
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  22. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 18:14 م
    عدد التعليقات:1385

    بلادي زوينا

    فتحتو عليكم باااب من الجحيم ، سوف تطالكم يا أمريكا و بني صهيوون ،، تعتقدون أن تلتهمون السعودية قبحكم الله ،،
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  23. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    ههههههه باقي اليابان وفيتنام وافغانستان والصومال وكوريا يقول المثل اللي بيت من زجاج مايرمي الناس بحجاره وامريكا بيتها من زجاج من كثر جرايمها
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  24. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    الستيني

    بهذا القانون فتحت أمريكا علي نفسها أبوابا كثيره اذا كان الضحايا جادين في مختلف أنحاء العالم من فيتنام لافغانستان للعراق الي قيرنادا وشيلي الخ.........
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  25. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    من حقهم المطالبة بالتعويض

    ومن باب الانصاف ،، الكويت طالبت العراق بالتعويض عن الاجتياح العراقي ، ودفعت العراق قرابة 60 مليار ، لذلك من حق العراق مطالبة أمريكا بتعويض عن الاجتياح
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  26. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 18:10 م
    عدد التعليقات:1385

    بلادي زوينا

    فتحتو عليكم بااب يا الأمريكاان لن يغلق بسهوله ، المانيا ، اليابان ، فتناام ، كوريا ، الفلبين ، أفغانستان ، الصومال والكثير سوف يقتصون منكم أنشاء الله😂
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