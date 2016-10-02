مؤسسة النقد توجه المصارف بإعادة جدولة قروض عملاء

صحيفة المرصد -واس : وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري وفقاً للتعليمات والضوابط الآتية :
1- الحصول على موافقة العميل على إعادة الجدولة وتضمين ذلك في العقود الجديدة مع الاحتفاظ بالمستندات والوثائق التي تم بناءً عليها حصول العميل على الاستثناء بإعادة الجدولة.
2- إعادة جدولة المديونية دون احتساب رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل، أي دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للعميل التي سبق الاتفاق والتوقيع عليها بموجب عقد التمويل.
3- مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي مع التزاماته في منتجات التمويل الأخرى والأخذ في الحسبان بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء.
4- توضيح وشرح إجمالي أرباح القرض للعميل وأي زيادة سيتم احتسابها نتيجةً لزيادة مدة القرض بعد إعادة جدولة القرض، وأخذ موافقته عليها.
5- التقيد بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية عن 33.33% من الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه البدلات التي تصرف بشكلٍ شهريٍ وثابت.
6- التقيد بالتحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي المبلغة للبنوك في 9 رمضان 1435هـ الموافق 7 يولية 2014م, واستثناءً مما نصت عليه ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة يسمح بالآتي:
7-1 إعادة الجدولة (للمشمولين بهذه التعليمات فقط) دون التقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض خلال خمس سنوات، على أن تحتفظ المصارف بجميع المستندات والوثائق لكل حالة استثناء يتم تطبيق هذه التعليمات عليها. ومراعاة من سوف تؤدي إعادة جدولة مديونياتهم إلى تجاوز سن التقاعد وفترة بقائهم في وظائفهم.
7-2 عدم التقيد بشرط تسديد ما نسبته (20%) من نسبة القرض الممنوح وقت إعادة الجدولة.
وأكدت مؤسسة النقد أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أولوية في المعالجة, كما شددت على المصارف ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك. كما وجّهت مؤسسة النقد المصارف بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية، وسيتم تقييم ما ينبغي اتخاذه بشأن منتجات التمويل الأخرى.
بيان مؤسسة النقد بشأن تعليمات إعادة جدولة القروض الاستهلاكيةhttps://t.co/1228by4L4P
— SAMA (@SAMA_GOV) October 2, 2016
تعليقات ( 22 )
هههههههههههه😂
تشبيه بليغمخالف للنشر
بدرمخالف للنشر
راقعتعليق:15 ... عفاف ... حاولي تأخذين كم دورة في " الإملاء "... أو ريحي القراء ، هداني الله.
هههههههههاللحين يا ***لو كانت محلولة مشكلة السكن فآليا المواطن يحصل على السكن ثانيا كا يجب عليك الاخبار بنظامك الحالي قبل 3 سنوات من تفعيله اما انك ***
عبد اللهمخالف للنشر
متابع عن بعدالله يسهل قضاء أقساطي وأقساط كل مسلم . وعسى الله يسهل لمن هم في طريق الإقتراض بأقساط يسره وبدون فائدة. والله إن دعائي من قلبي لأني عايش مرارتها..
عفاف اللحيانيبصراحه اليومين هذي الدوله أصدرة قرارات جدا حلوه تصب في مصلحة الوطن ولمواطن على المدى القريب ولبعيد لذا يجب على الشباب السعودي التوجه للعمل الحر
الى بدر الصاعديتبينا نقول ويش موظف البنك ذ1 الخطير ؟ ما بنقول لأن اسلوبك اسلوب ****
محمدمخالف للنشر
الفارس الشجاعحسبي الله ونعم الوكيل******
ميرنداليتني ثاني رجل أغنى بالعالم..ﻷسدد جميع مديونيات الشعب السعودي الحلو.. آه يالطفره
سعودة القطاع الخاصتعليق 6 ناسي سجل في اوبرا أو كريم صدقني تطلع الشهر 4000 ريال وبالراحة وخاصة أنه الآن مقتصر على السعوديين فقط
سعودة القطاع الخاصالبنوك لا تنفذ قرارات مؤسسة النقد ولا حتى قرارات مجلس الوزراء لا تنفذها وتضرب بها عرض الحائط
راقعالبنوك لن تعرض نفسها لأي خسارة. والله يعين المقترض لأن كل تعويض سوف يكون من جيبه.
راقعالله يعين المقترضين الجدد فهم الذين سوف يدفعون زيادة كلفة دين الأجل.
ناسيانا راتبي 7000 ادفع منه 5000 بين اجار وقرض سيارة وكهرب عندي 5 اطفال (وش اسوي وش اعمل ا*****
كلمة حقطيب وبنك العقار والتسليف له اعادة جدولة
من حائلمخالف للنشر
عدد التعليقات:254
&بدر الصاعدي&طالما الاقصاد الشهري وراك وراك ماراح يفيد لو نقصوا منه ...بالعكس تطول المده على الفاضي...!
عدد التعليقات:254
&بدر الصاعدي&من حق البنوك ان تزود الاقصاد الشهري مثلها مثل غيرها.اكثر الناس يتذمر من البنوك ولولا الله ثم البنوك مايمديه معه سياره..وترا لازم ياخذون فايده من حقهم
عدد التعليقات:1385
بلادي زويناخبر يثلج الصدور