احتجاز الفنان وائل جسار بمطار القاهرة .. و 44 ألف دولار تُخلي سبيله

صحيفة المرصد – وكالات:أوضحت مصادر أمنية في مطار القاهرة الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول 2016، إن سلطات المطار أخلت سبيل المغني اللبناني وائل جسار، بعد احتجازه عدة ساعات، لمحاولته السفر إلى بيروت وبحوزته مبلغ من المال أكبر من المسموح به قانوناً، مشيرةً أنه تنازل عن 44 ألف دولار.

وقال مصدر لوكالة رويترز إن “جسار كان يحمل حقيبة بها 54 ألف دولار بينماً يُسمح لكل راكب بحيازة عشرة آلاف دولار أو ما يعادل هذا المبلغ من العملات الأجنبية في الطائرة”.

وأضاف المصدر أن السلطات أخلت سبيل المغني اللبناني وسمحت بسفره بعد أن تنازل عن 44 ألف دولار تزيد على الحد المسموح بحيازته على الطائرة.