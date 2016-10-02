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بالصور: سقوط دورية بمنحدر جبلي و مقتل رجل أمن وأصابت آخر بالعارضة

2 أكتوبر, 2016 , 21:27 م
بالصور: سقوط دورية بمنحدر جبلي و مقتل رجل أمن وأصابت آخر بالعارضة
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صحيفة المرصد : لقي رجل أمن مصرعه وأصيب مرافقه في سقوط سيارتهما بمنحدر خطر بجبال العبادل بمحافظة العارضة.
وكانت السيارة تقوم بدورية أمنية في جولة اعتيادية فجر اليوم الأحد عندما سقطت بمنحدر خطر، مما أدى إلى وفاة رئيس رقباء بشرطة العارضة عبده أبو شرحة وإصابة أحد زملائه.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أنه ورد بلاغ عن سقوط مركبة بجبال العبادل بمحافظة العارضة، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن سقوط مركبة من نوع جيب تابع لشرطة العارضة في منحدر شديد الوعورة، واستقرت بوادي المدمع.
وقامت الفرق بعملها بالموقع ونتج عن الحادث وفاة أحد الأفراد وإصابة مرافقه، وقامت الفرق وأفراد الشرطة والمواطنين بجهود كبيرة للوصول لموقع سقوط المركبة ونقل الحالات من موقع الحادث للمستشفى وسلم الحادث بعد الانتهاء لجهة الاختصاص.

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تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    عشتار بندر الحمدان

    أصابة آخر .... مش أصابت !!!
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  2. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    الحقباني

    علم والاة الامر هم الخير اتمن ان يحساب من الشهده الانه ممكن يكون الايكون بسيب حسده بعض المسئولين هم الخير والبركه علم
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  3. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 21:29 م
    عدد التعليقات:4053

    بدور

    الله يرحمه ويغفر له ويشفي المصاب
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