بالفيديو :تصادم شاحنتي نقل و سقوط شخص من فوق جسر في بجدة

صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد مقطع فيديو يوثق حادث تصادم بين شاحنتي نقل فوق أحد الجسور بجدة.
وأظهر المقطع سقوط أحد ضحايا ملقى على الأرض بلا حراك نتيجة للحادث بينما ظهرت الشاحنة الأخرى منحرفه عن مسارها من قوة التصادم لتستقر في الاتجاه المعاكس من الجسر.
تعليقات ( 7 )
محب الصالحينمن أمن العقوبه أساء الأدب لم يأتي التأمين إلا ب الخراب
خالدنحن لا نصدق الا المتحدث باسم المرور
محمدجدة تمر بزحمه غير طبيعيه بشوارعها لم يسبق لها?
عدد التعليقات:164
خواطر...الله يكفينا الشر
عدد التعليقات:7047
الحرمانحادث اليم
عدد التعليقات:14187
هيفاء @يارب رحمتك 🙀
عدد التعليقات:4066
بدورلاحول ولا قوة الا بالله