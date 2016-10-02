بالفيديو :تصادم شاحنتي نقل و سقوط شخص من فوق جسر في بجدة

صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد مقطع فيديو يوثق حادث تصادم بين شاحنتي نقل فوق أحد الجسور بجدة.

وأظهر المقطع سقوط أحد ضحايا ملقى على الأرض بلا حراك نتيجة للحادث بينما ظهرت الشاحنة الأخرى منحرفه عن مسارها من قوة التصادم لتستقر في الاتجاه المعاكس من الجسر.