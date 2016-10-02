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بالفيديو :تصادم شاحنتي نقل و سقوط شخص من فوق جسر في بجدة

2 أكتوبر, 2016 , 22:21 م
بالفيديو :تصادم شاحنتي نقل و سقوط شخص من فوق جسر في بجدة
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صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد مقطع فيديو يوثق حادث تصادم بين شاحنتي نقل فوق أحد الجسور بجدة.

وأظهر المقطع سقوط أحد ضحايا ملقى على الأرض بلا حراك نتيجة للحادث بينما ظهرت الشاحنة الأخرى منحرفه عن مسارها من قوة التصادم لتستقر في الاتجاه المعاكس من الجسر.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    محب الصالحين

    من أمن العقوبه أساء الأدب لم يأتي التأمين إلا ب الخراب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  2. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    خالد

    نحن لا نصدق الا المتحدث باسم المرور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    محمد

    جدة تمر بزحمه غير طبيعيه بشوارعها لم يسبق لها?
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 22:41 م
    عدد التعليقات:164

    خواطر...

    الله يكفينا الشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 22:31 م
    عدد التعليقات:7047

    الحرمان

    حادث اليم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 22:29 م
    عدد التعليقات:14187

    هيفاء @

    يارب رحمتك 🙀
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  7. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 22:25 م
    عدد التعليقات:4066

    بدور

    لاحول ولا قوة الا بالله
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