أمانة جدة تغلق مطعم “جان برجر” 2 أكتوبر, 2016 , 22:32 م 1٬497 8 حجم الخط صحيفة المرصد : أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، مطعم “جان برجر” بمجمع الأندلس بحي الفيحاء بجدة.وأوضحت الأمانة أن قرار إغلاق مطعم “جان برجر” جاء بسبب عرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد.
تعليقات ( 8 )
عدد التعليقات:5334
بسمهالمطعم الوحيد اللي الاقبال عليه قليل ..احسن في داهية الوسخين 😖
جنوبية..🌻🌻جان برجر أسوأ مطعم همبرغر شفته ودايم عليه ملاحظات والي يطالب نطبخ ترى انتو بالرجال إقبال على المطاعم أكثر منا بالعكس احنا حتى بجمعتنا نطبخ مو مثلكم
لاجديدمن زمان وأصحاب هذه المزابل وليست مطاعم وهم يمارسون مثل هذا العفن .. بس ماحد حولهم ... يشهد الله يا الأجانب يكرهوننا كره العمى , وأنا تعاملت معهم ,,,
ندىالحمد لله احنا تمر علينا الأسابيع وبعض الأحيان شهور مانشتري من المطاعم // أكل البيت صحي ونظيف .
ااببووححممووددمن ابسط حقوق المواطن .. أن توضح البلدية سبب إغلاق المنشأة على لافتة الإغلاق .. لكن هذ لا يحصل عادتا !!
برجر كينجالنسوان خلو عنكم الواتساب والهذره واطبخو لازواجكم وعيالكم وخلو عنكم المطاعم
عدد التعليقات:4066
بدورحسبي الله عليهم
خالدوماخفي كان أعظم