أمانة جدة تغلق مطعم “جان برجر”

صحيفة المرصد : أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، مطعم “جان برجر” بمجمع الأندلس بحي الفيحاء بجدة.وأوضحت الأمانة أن قرار إغلاق مطعم “جان برجر” جاء بسبب عرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد.