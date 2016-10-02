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أمانة جدة تغلق مطعم “جان برجر”

2 أكتوبر, 2016 , 22:32 م
أمانة جدة تغلق مطعم “جان برجر”
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صحيفة المرصد : أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، مطعم “جان برجر” بمجمع الأندلس بحي الفيحاء بجدة.وأوضحت الأمانة أن قرار إغلاق مطعم “جان برجر” جاء بسبب عرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد.

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تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 23:21 م
    عدد التعليقات:5334

    بسمه

    المطعم الوحيد اللي الاقبال عليه قليل ..احسن في داهية الوسخين 😖
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  2. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    جنوبية..🌻🌻

    جان برجر أسوأ مطعم همبرغر شفته ودايم عليه ملاحظات والي يطالب نطبخ ترى انتو بالرجال إقبال على المطاعم أكثر منا بالعكس احنا حتى بجمعتنا نطبخ مو مثلكم
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  3. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    لاجديد

    من زمان وأصحاب هذه المزابل وليست مطاعم وهم يمارسون مثل هذا العفن .. بس ماحد حولهم ... يشهد الله يا الأجانب يكرهوننا كره العمى , وأنا تعاملت معهم ,,,
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  4. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    ندى

    الحمد لله احنا تمر علينا الأسابيع وبعض الأحيان شهور مانشتري من المطاعم // أكل البيت صحي ونظيف .
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  5. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    ااببووححمموودد

    من ابسط حقوق المواطن .. أن توضح البلدية سبب إغلاق المنشأة على لافتة الإغلاق .. لكن هذ لا يحصل عادتا !!
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  6. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    برجر كينج

    النسوان خلو عنكم الواتساب والهذره واطبخو لازواجكم وعيالكم وخلو عنكم المطاعم
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  7. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 22:39 م
    عدد التعليقات:4066

    بدور

    حسبي الله عليهم
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  8. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    خالد

    وماخفي كان أعظم
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