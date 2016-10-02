شاهد فيديو.. طرد سائق “أوبر” لراكبة أمريكية

صحيفة المرصد: قام سائق سيارة أجرة يعمل لصالح شركة أوبر في هوليوود بولاية كاليفورنيا بأمريكا بطرد راكبة بالقوة؛ بعدما دخلت معه في مشادة كلامية حادة بسبب رفضه التوقف عن كتابة الرسائل النصية على هاتفه المحمول أثناء القيادة. ونشر الفيديو الذي تظهر فيه تانيلي بيبرز (30 عاماً) رفض مغادرة السيارة مراراً ، خاصة بعد أن وجه لها شتائم وإهانات عنصرية.وقامت تانيلي بالإبلاغ عن الواقعة لشركة أوبر، وطالبت بالحصول على تعويضات بعد أن توجهت إلى المستشفى للعلاج على خلفية مهاجمة السائق لها.وفي بيان لها أكدت شركة أوبر أن سلامة الركاب والسائقين في مقدمة أولويات الشركة، ولضمان حماية أفضل للجميع دعت الجميع إلى الامتثال للقانون.

