صحيفة المرصد: قام سائق سيارة أجرة يعمل لصالح شركة أوبر في هوليوود بولاية كاليفورنيا بأمريكا بطرد راكبة بالقوة؛ بعدما دخلت معه في مشادة كلامية حادة بسبب رفضه التوقف عن كتابة الرسائل النصية على هاتفه المحمول أثناء القيادة. ونشر الفيديو الذي تظهر فيه تانيلي بيبرز (30 عاماً) رفض مغادرة السيارة مراراً ، خاصة بعد أن وجه لها شتائم وإهانات عنصرية.وقامت تانيلي بالإبلاغ عن الواقعة لشركة أوبر، وطالبت بالحصول على تعويضات بعد أن توجهت إلى المستشفى للعلاج على خلفية مهاجمة السائق لها.وفي بيان لها أكدت شركة أوبر أن سلامة الركاب والسائقين في مقدمة أولويات الشركة، ولضمان حماية أفضل للجميع دعت الجميع إلى الامتثال للقانون.
شاهد فيديو.. طرد سائق “أوبر” لراكبة أمريكية
صحيفة المرصد: قام سائق سيارة أجرة يعمل لصالح شركة أوبر في هوليوود بولاية كاليفورنيا بأمريكا بطرد راكبة بالقوة؛ بعدما دخلت معه في مشادة كلامية حادة بسبب رفضه التوقف عن كتابة الرسائل النصية على هاتفه المحمول أثناء القيادة. ونشر الفيديو الذي تظهر فيه تانيلي بيبرز (30 عاماً) رفض مغادرة السيارة مراراً ، خاصة بعد أن وجه لها شتائم وإهانات عنصرية.وقامت تانيلي بالإبلاغ عن الواقعة لشركة أوبر، وطالبت بالحصول على تعويضات بعد أن توجهت إلى المستشفى للعلاج على خلفية مهاجمة السائق لها.وفي بيان لها أكدت شركة أوبر أن سلامة الركاب والسائقين في مقدمة أولويات الشركة، ولضمان حماية أفضل للجميع دعت الجميع إلى الامتثال للقانون.
تعليقات ( 7 )
بن ملجمهذا مشروع ليس جيد السيارة سيارتك ويوخذ منك عمولة واذا خربت سيارتك انت تتحمل غير المشاكل وعوار الراس من بعض الزبائن وخذ الذي ريحتهم تجيب المرض الخ الخ
عدد التعليقات:7047
الحرمانايوالله البلشه
اوبرمن صوتها عرفت أنها نقرو .... والأكيد أنها عفنت بسيارته المسيكين .. وشكلها مو طبيعيه .. وإلا وش لزوم العباطه خلاص قال لك أنزلي وقدمي شكوى فيه
خالدخخخخخ بجيك عمر السميري يقول ليه راكبه بدون محرم
خالديا لبيك تعالي عمري فداك اعطيك يا روحي
مخالف للنشروالله انه رجال لو انه من مشجعين الكوره ابو وجه ميت كان ما نزلها عزالله انك رجل يالامريكي