صحيفة المرصد: موقف طريف تعرض له سائح سعودي وكاد أن يصرع بعدما حاول لمس أحد حرس الشرف البريطاني.
وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتوتير مقطع فيديو للسائح السعودي التقاط صورة سيلفي مع أحد حرس الشرف البريطاني، وعندما حاول لمس وجه الحارس تفاجأ بصراخ هائل كاد أن يوقعه على الارض بسبب ردة الفعل التي لم يتوقعها.
فيديو: شاهد ماذا حدث لسائح سعودي حاول لمس أحد حرس الشرف البريطاني
صحيفة المرصد: موقف طريف تعرض له سائح سعودي وكاد أن يصرع بعدما حاول لمس أحد حرس الشرف البريطاني.
تعليقات ( 21 )
🍉زائر المساء✋🍉🕟ودك يجيبونه الرياض نلعب عليه شوي
↩🌟ريما Rima 🌟↩اللي كاتب عن الزواج أقسم بالله منتحل لقبي □■خروج
↩🌟ريما Rima 🌟↩هذا كم مدته وهو واقف❗مدري وشلون ماتصيبه حكه أو وجع من الوقوف بدون حركة❗
المنصفلو ضربه ماينلام
عدد التعليقات:4066
بدور😂ملقووووف وصابته خرعه
(ريما Rima)🍎نصيحه للبنات لاتتزوجين الا اجنبي عشان مايفشلك مثل الاخو ذا
قادمليته خاطبه على وجهه هالملقوف
زائرملاقيف مع الاسف شوهو سمعة بلدهم
بن ملجممسكين السعودي طيب واجودي زين ماوقف قلبه من الروعة
طقطقههذولي عار . بايعين لهم كم رخله وإلا كم عارضيه . ودي ومن يحجر عليهم ولايخلي هالأعراب الرمم يسافرون برا فشلونا الله يفشلهم . حدهم الثمامه وتخب عليهم
طريخمالله يفشل هاالاشكال بكل مكان مفشليننا والعالم يعدهم علينا هالرعاع صكوا عليهم بشبك بالربع الخالي من جد تصرفات بعض السعوديين همجية لابعد حد ،، قال المسة
420ليتهم رقدو
عيصواش ودى الاشكال هاذي انجلترا ???? عرفوا الطريق خلاص يروحون يشوهون صورتنا
محمد الحربيناس همج فاضحينا بالداخل والخارج
طحطوحتصرف أرعن وفيه قلة إحترام وتعدي ويترك إنطباع سيء لدى الأخرين.
ااببووححممووددما بقى إلا تأخذه معك لسعودية سفري !!
عدد التعليقات:5334
بسمه😳المسه المسه خييير . بالله اقطعوا عنهم النت عن هذولا موافقين موافقين 😂
قاهرهماعراب
عدد التعليقات:7047
الحرمانههههههه 😂 مدري متي نعقل بس حلوه المس المسه
زمان الصمتودي يكون عطاه بالقديمه ... من جد ناس همج ورعاع .. شوهوا صورتنا في كل مكان ... الله يشوه وجيههم هالهمل
خالدالحارس ما شاء الله شكله جميل