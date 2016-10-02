فيديو: شاهد ماذا حدث لسائح سعودي حاول لمس أحد حرس الشرف البريطاني

صحيفة المرصد: موقف طريف تعرض له سائح سعودي وكاد أن يصرع بعدما حاول لمس أحد حرس الشرف البريطاني.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتوتير مقطع فيديو للسائح السعودي التقاط صورة سيلفي مع أحد حرس الشرف البريطاني، وعندما حاول لمس وجه الحارس تفاجأ بصراخ هائل كاد أن يوقعه على الارض بسبب ردة الفعل التي لم يتوقعها.