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فيديو: شاهد ماذا حدث لسائح سعودي حاول لمس أحد حرس الشرف البريطاني

2 أكتوبر, 2016 , 22:59 م
فيديو: شاهد ماذا حدث لسائح سعودي حاول لمس أحد حرس الشرف البريطاني
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صحيفة المرصد: موقف طريف تعرض له سائح سعودي وكاد أن يصرع بعدما حاول لمس أحد حرس الشرف البريطاني.
وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتوتير مقطع فيديو للسائح السعودي التقاط صورة سيلفي مع أحد حرس الشرف البريطاني، وعندما حاول لمس وجه الحارس تفاجأ بصراخ هائل كاد أن يوقعه على الارض بسبب ردة الفعل التي لم يتوقعها.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    2 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    ودك يجيبونه الرياض نلعب عليه شوي
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  2. 20
    2 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اللي كاتب عن الزواج أقسم بالله منتحل لقبي □■خروج
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  3. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    هذا كم مدته وهو واقف❗مدري وشلون ماتصيبه حكه أو وجع من الوقوف بدون حركة❗
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  4. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    المنصف

    لو ضربه ماينلام
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  5. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 23:33 م
    عدد التعليقات:4066

    بدور

    😂ملقووووف وصابته خرعه
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  6. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    (ريما Rima)🍎

    نصيحه للبنات لاتتزوجين الا اجنبي عشان مايفشلك مثل الاخو ذا
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  7. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    قادم

    ليته خاطبه على وجهه هالملقوف
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  8. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    زائر

    ملاقيف مع الاسف شوهو سمعة بلدهم
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  9. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    بن ملجم

    مسكين السعودي طيب واجودي زين ماوقف قلبه من الروعة
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  10. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    طقطقه

    هذولي عار . بايعين لهم كم رخله وإلا كم عارضيه . ودي ومن يحجر عليهم ولايخلي هالأعراب الرمم يسافرون برا فشلونا الله يفشلهم . حدهم الثمامه وتخب عليهم
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  11. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    طريخم

    الله يفشل هاالاشكال بكل مكان مفشليننا والعالم يعدهم علينا هالرعاع صكوا عليهم بشبك بالربع الخالي من جد تصرفات بعض السعوديين همجية لابعد حد ،، قال المسة
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  12. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    420

    ليتهم رقدو
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  13. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    عيصو

    اش ودى الاشكال هاذي انجلترا ???? عرفوا الطريق خلاص يروحون يشوهون صورتنا
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  14. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    محمد الحربي

    ناس همج فاضحينا بالداخل والخارج
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  15. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    طحطوح

    تصرف أرعن وفيه قلة إحترام وتعدي ويترك إنطباع سيء لدى الأخرين.
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  16. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    ااببووححمموودد

    ما بقى إلا تأخذه معك لسعودية سفري !!
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  17. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 23:10 م
    عدد التعليقات:5334

    بسمه

    😳المسه المسه خييير . بالله اقطعوا عنهم النت عن هذولا موافقين موافقين 😂
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  18. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    قاهرهم

    اعراب
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  19. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 23:03 م
    عدد التعليقات:7047

    الحرمان

    ههههههه 😂 مدري متي نعقل بس حلوه المس المسه
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  20. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    زمان الصمت

    ودي يكون عطاه بالقديمه ... من جد ناس همج ورعاع .. شوهوا صورتنا في كل مكان ... الله يشوه وجيههم هالهمل
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  21. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    خالد

    الحارس ما شاء الله شكله جميل
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