بالفيديو .. شاهد كيف سخر كوميدي أمريكي من مناظرة ترامب وكلينتون

صحيفة المرصد – أورينت:عاد الممثل أليك بالدوين إلى برنامج “ساترداي نايت لايف” الكوميدي فقدم فقرة أدى خلالها دور المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب خلال مناظرته مع منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون الأسبوع الماضي.

وبدأ البرنامج الكوميدي الشهير الذي يذاع في وقت متأخر من الليل على قناة “أن.بي.سي” موسمه الـ42 أمس السبت بفقرة مطولة عن المناظرة الانتخابية، بدا خلالها ترامب متجهما ومغرورا في مواجهة كلينتون التي أدت دورها الممثلة كيت مكينون وبدت واعية لما تقول وماكرة.

وقال بالدوين متقمصا شخصية ترامب في بداية الفقرة “سأكون رائعا الليلة” قبل أن يقدم ردودا روتينية عن قضايا الوظائف والاقتصاد. وأضاف “خلاصة الكلام أني فزت بالمناظرة. تحليت بالهدوء مثلما وعدت وانتهى الموضوع. تصبحون على خير”.

وقال الشخص الذي أدار المناظرة بالفقرة الكوميدية لبالدوين إنه لا تزال هناك 88 دقيقة أمامه، فقال “لقد انكسر الميكروفون الخاص بي. لقد كسرته (كلينتون) … مع أوباما” في إشارة للرئيس باراك أوباما.

وردا على سؤال عن رأيها في أسلوب ترامب غير المتماسك، قالت مكينون المتقمصة دور كلينتون “أعتقد أنني سأصبح رئيسة” فصفق جمهور البرنامج الذي يذاع على الهواء مباشرة بحماس.