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هل يتسبب انهيار بنك “دويتشه ” في تدهور النظام المصرفي العالمي!

3 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص
هل يتسبب انهيار بنك “دويتشه ” في تدهور النظام المصرفي العالمي!
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صحيفة المرصد:يعتبر بنك دويتشه أضخم من نصف حجم الاقتصاد الألماني، لكن أساساته تتزعزع الآن بسبب غرامات ضخمة وانخفاض أرباحه.

ترليوني دولار، هذا هو حجم الميزانية العمومية لبنك دويتشه ، وهو كبير لدرجة أنه أضخم من نصف حجم الاقتصاد الألماني.

وإذا تعرض بنك دويتشه لمشكلة فإن ذلك سيؤثر كثيراً على أكبر أعضاء اليورو.

صندوق النقد الدولي وصف البنك بأنه الخطر المنفرد الأكبر للنظام المصرفي العالمي ، والأمور لا تبدو على ما يرام، فأرباح البنك تتهاوى وأسهمه في انخفاض.

الأزمة الحالية أثيرت بسبب أنباء بأن أمريكا تريد 14 مليار دولار لتسوية تهم سوء إدارة تعود حتى الأزمة المالية العالمية.

بنك دويتشه قال إنه لن يدفع مبلغاً قريباً من ذلك إطلاقاً، لكن الأمر أقلق المستثمرين ودفع الإعلام الألماني إلى الإبلاغ باحتمال وجود خطة إنقاذ وطنية.

لكن البنك وحكومة ميركل نفوا أن يكونوا قد تناقشوا في هكذا خطة ، الأرباح كانت تحت ضغط حتى قبل بداية الأمر.

فالتشريعات الأكثر صرامة قلصت مجال البنك في الاستثمار والصيرفة، وسعر الفائدة جعل الحصول على الأرباح أمراً صعباً وفقاً لموقع cnn.

البنك لم يقف مكتوف الأيدي، فرئيسه التنفيذي الجديد جون كريان بدأ ببيع عمليات وخفض وظائف إضافة إلى تجميد دفع الأرباح.

لكن هل سيكون ذلك كافياً؟ هذا هو سؤال التريليوني دولار.



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    خالد

    ت 4 سلامات البنك الماني ايش دخل ايران لاتحط في ذمتك امور لاتفقه بها
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  2. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    😂 😂 😂

    ت 1.. لاتقول السبب إيران 😂😂😂
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  3. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    زمن الذكريات

    يمحق الله الربا ويربي الصدقات
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  4. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    زمن الذكريات

    يمحق الله الربا ويربي الصدقات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص
    عدد التعليقات:7051

    الحرمان

    مدبره
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