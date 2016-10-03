فيديو .. أردوغان يكشف عن ترتيبات سعودية تركية إزاء قانون جاستا .. ويؤكد :هناك تطورات وقحة ضد الإسلام

صحيفة المرصد:قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه: “وجه وزير الخارجية ووزير العدل بالوقوف إلى جانب المملكة”.
جاء ذلك في حديثه لقناة “روتانا خليجية” مساء أمس (الأحد) أجراه مع الاعلامي جمال خاشقجي، وأضاف أن السعودية و تركيا مستهدفتان مع العديد من دول العالم الإسلامي.
وقال: “سنقوم بدراسة جاستا مع السعودية من الناحية القانونية، وبعد ذلك سنقوم بتقييم مشترك لاتخاذ الخطوات اللازمة”.
وأضاف أن الغرب يتهرب من مسؤوليته تجاه اللاجئين ويغلق أبوابه أمامهم رغم عددهم القليل، مشيراً إلى أن تركيا تستضيف 3 ملايين لاجئ.
واستنكر الاتهامات الموجهة لتركيا أن لها أهداف توسعية في المنطقة، قائلاً: “لا يمكن إلا أن نضحك لمن يقول إن لتركيا أهدافا توسعية، فليست لدينا أهداف ولا نريد للإمبريالية أن تجتاح المنطقة”.
تعليقات ( 15 )
عليوميكرهونه المجوس واذناب الخميني لانه قهرهم وحاربهم وأسقط طائراتهم ودخل سوريا معقلهم ودمر جنودهم من قطعان داعش سلمان يدعسه في الجنوب واردوغان في الشمال
فارس الزهرانيتعليق رقم 9 كلامك يدل على رجاحة عقلك بيض الله وجهك
فارس الزهرانيالرئيس رجب طيب اردوغان ذلك الرجل الذي خرج دفاعا عن شرعيته من مؤيدين ومعارضين صفا واحدا لمواجهة دبابات العسكر الانقلابيين الخونه
فارس الزهرانيهناك من يدخل بمعرفات وهو معروف لدى الجميع
فارس الزهرانيالتحالف مع تركيا افضل بكثير من التحالف مع بعض رؤساء الدول العربيه الجشعين الذين لا هم لديهم الا الأعطيات
فارس الزهرانيتعليق 2 نعم لست في حاجته انت فحاجتك لدى اهل الخمس اما نحن فبحاجة الشرفاء امثال الرئيس التركي
من قراء الكاتبتركيا هي الحليف الوحيد بعد الله للسعودية ويجب التمسك بالعلاقة قوية معها شعب سني مسلم صاحب مبداء ويجب دعمه بقوة والاعتماد عليه بعد ان خذلة الأمريكان .
ماهو رأي مرضى الاخوان فوبيازعيم يدافع عن القضايا الاسلامية والعربية وصادق في كلماته وحبه للمملكة .. نتمنى ان يتحفنا الراشد والانصاري وشلتهم برأيهم حيال ماصرح به لنحكم عليه
هملتونلدينا اساليبنا في اخضاع اكبر تجمع صهيوايراني لن تستمر مهازلكم ولن نركع الا لله.. الله ابو هالشوارب انتم امام الرياض
كلامي صحيحاللهم عزك دينك الذي ارسلت له نبينا وحبيبنا محمد صل الله عليه وسلم وانصر المسلمين في كل مكان واجمع كلمتهم
عابر سبيلالروافض فرحانين ههههه لا يهمكم ماراح نتقرب من خمسكم تبع الخميني
عليومكفووووو اردوغان رجل شريف نزيه له نظره بعيده مهتم بمصالح الاسلام والمسلمين وليس مثل بعص الدول اصحاب مطارات الفضائيين
خالدالان يطلع و احد و يقول ايران ان بعض اظن اثم
زايد الوايليلسنا في حاجتك يا اخونجي
ابو شنبونعم في الزعيم التركي