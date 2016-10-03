فيديو .. أردوغان يكشف عن ترتيبات سعودية تركية إزاء قانون جاستا .. ويؤكد :هناك تطورات وقحة ضد الإسلام

صحيفة المرصد:قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه: “وجه وزير الخارجية ووزير العدل بالوقوف إلى جانب المملكة”.

جاء ذلك في حديثه لقناة “روتانا خليجية” مساء أمس (الأحد) أجراه مع الاعلامي جمال خاشقجي، وأضاف أن السعودية و تركيا مستهدفتان مع العديد من دول العالم الإسلامي.

وقال: “سنقوم بدراسة جاستا مع السعودية من الناحية القانونية، وبعد ذلك سنقوم بتقييم مشترك لاتخاذ الخطوات اللازمة”.

وأضاف أن الغرب يتهرب من مسؤوليته تجاه اللاجئين ويغلق أبوابه أمامهم رغم عددهم القليل، مشيراً إلى أن تركيا تستضيف 3 ملايين لاجئ.

واستنكر الاتهامات الموجهة لتركيا أن لها أهداف توسعية في المنطقة، قائلاً: “لا يمكن إلا أن نضحك لمن يقول إن لتركيا أهدافا توسعية، فليست لدينا أهداف ولا نريد للإمبريالية أن تجتاح المنطقة”.