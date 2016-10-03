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بالفيديو : شاحنة كادت تتسبب في كارثة على طريق الدمام – الأحساء .. و سائق ينجو بـ ” أُعجُوبة “

3 أكتوبر, 2016 , 1:36 ص
بالفيديو : شاحنة كادت تتسبب في كارثة على طريق الدمام – الأحساء .. و سائق ينجو بـ ” أُعجُوبة “
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع يظهر لحظة تفادي سائق من كارثة كادت تودي بحياته على طريق الدمام – الأحساء .

حيث أوضح فيديو وثّقه شاب لحظة قطع شاحنة للطريق دون أي إنذار أو تنبيه سابق ، ليفاجأ بها سائق سيارة كان يقود بسرعة عالية ، ليقوم مباشرة بتفادي الاصطدام بها والابتعاد عنها .

 

 



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 1:53 ص

    نجد

    الاخوان في المرور شلونكم عسى ماشر دورياتكم وينهي من حطيتو ساهر الله يوفقكم لكل خير
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  2. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 1:50 ص

    ايس فيه سأودي انتا مايشوف دوريه مرور فيه سرعه مناوره ماخز راحتي
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  3. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 1:49 ص

    عادي

    ابو حشيشة :D :D
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  4. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 1:47 ص

    الصريح جدا

    هذي بسيطه من اصحاب التريلات يسون اعظم وياكم نفس بشريه راحت بسبايب تهورهم وللاسف محد يحاسبهم ولاهامهم احد
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  5. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 1:47 ص

    نجد

    ماشوف دوريات المرور على الدايري الشرقي والجنوبي من قبل وبعد الفجر التريلات تسوي مناورات نعوذ بالله
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  6. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 1:45 ص

    نجد

    دور المرور تقريب هذه السيارة واخذ رقم اللوحة معه ركاب ومسرع اما التريلة معد يشوفون دوريات المرور كسابق وصارو ماخذين راحتهم نعوذبالله
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  7. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 1:44 ص

    نبي قانون صارم

    المفروض يعاقب قايد الشاحنة بالغرامة والترحيل وعدم دخوله السعودية لأنه غير مبالي بروح الآخرين.. يعاقب صاحب السيارة الصغيرة بسبب تهوره والسرعة الزيادة
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