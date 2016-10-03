بالفيديو : شاحنة كادت تتسبب في كارثة على طريق الدمام – الأحساء .. و سائق ينجو بـ ” أُعجُوبة “

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع يظهر لحظة تفادي سائق من كارثة كادت تودي بحياته على طريق الدمام – الأحساء .

حيث أوضح فيديو وثّقه شاب لحظة قطع شاحنة للطريق دون أي إنذار أو تنبيه سابق ، ليفاجأ بها سائق سيارة كان يقود بسرعة عالية ، ليقوم مباشرة بتفادي الاصطدام بها والابتعاد عنها .