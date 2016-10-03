بالفيديو : شاحنة كادت تتسبب في كارثة على طريق الدمام – الأحساء .. و سائق ينجو بـ ” أُعجُوبة “

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع يظهر لحظة تفادي سائق من كارثة كادت تودي بحياته على طريق الدمام – الأحساء .
حيث أوضح فيديو وثّقه شاب لحظة قطع شاحنة للطريق دون أي إنذار أو تنبيه سابق ، ليفاجأ بها سائق سيارة كان يقود بسرعة عالية ، ليقوم مباشرة بتفادي الاصطدام بها والابتعاد عنها .
تعليقات ( 7 )
نجدالاخوان في المرور شلونكم عسى ماشر دورياتكم وينهي من حطيتو ساهر الله يوفقكم لكل خير
عاديابو حشيشة :D :D
الصريح جداهذي بسيطه من اصحاب التريلات يسون اعظم وياكم نفس بشريه راحت بسبايب تهورهم وللاسف محد يحاسبهم ولاهامهم احد
نجدماشوف دوريات المرور على الدايري الشرقي والجنوبي من قبل وبعد الفجر التريلات تسوي مناورات نعوذ بالله
نجددور المرور تقريب هذه السيارة واخذ رقم اللوحة معه ركاب ومسرع اما التريلة معد يشوفون دوريات المرور كسابق وصارو ماخذين راحتهم نعوذبالله
نبي قانون صارمالمفروض يعاقب قايد الشاحنة بالغرامة والترحيل وعدم دخوله السعودية لأنه غير مبالي بروح الآخرين.. يعاقب صاحب السيارة الصغيرة بسبب تهوره والسرعة الزيادة