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كيف ردَّ الفنان عبدالله السدحان على الانتقادات التي طالته بسبب حليمة بولند ؟ – فيديو

3 أكتوبر, 2016 , 1:59 ص
كيف ردَّ الفنان عبدالله السدحان على الانتقادات التي طالته بسبب حليمة بولند ؟ – فيديو
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صحيفة المرصد: قامت المذيعة الكويتية حليمة بولند بزيارة الفنان السعودي عبدالله السدحان في مكتبه وقامت بتصوير عدد من مقاطع الفيديو ، الأمر الذي عرّضه لهجوم كبير من قبل الجمهور السعودي وانتقادات لاذعة بسبب تلك الزيارة ، حيث ظهرت حليمة في مقاطع الفيديو بغاية الدلع وتشير إلى صورة له وهو شاب وتقول له كنت ” مُز” .

السدحان في رده على تلك الانتقادات قال أن حليمة قامت بزيارته في مكتب شركته للتباحث في مشروع فني ، حيث كتب مغرداً :”يقولون جاب العيد .. أي عيد ؟ لأن الفنانه حليمة بولند قامت بزيارة لمؤسسة فن المحلية للقائي وعرض مشروع عمل هذا هو العيد ؟”

كما نشر صورة له تجمعه بحليمة خلال زيارتها له في مكتبه وكتب معلقاً :”المشهد الحقيقي لزيارة الفنانه حليمه بولند لفن المحليه للإنتاج بخصوص مشروع عمل يدور برأسها تحياتي”.

ويبدو أن الانتقادات لم تتوقف رغم تبريرات السدحان للمنتقدين الأمر الذي جعله يقوم بنشر فيديو قديم يجمع الفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية ومحمد في عبده خلال لقائهما منذ سنوات في الكويت في مهرجان “فبراير” ، وقال متسائلاً عبر “تويتر”: كل ها اللجه لأني اجتمعت مع الحبيبه حليمة بولند وبينا متر و 25 سم وفي مكتب ! أجل لو سويت مثل ماسوو وش تبون تسوون بي ؟ .

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تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 32
    3 أكتوبر, 2016 , 3:49 ص

    الشريف

    هل ترجون خير من الفن وأهله؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 31
    3 أكتوبر, 2016 , 3:33 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    وإذا أردتَ أن تعيش على الهامش ولكن دون تضييق عليك وحصار لك فاخفِ ذكاءكَ عن أعين الناس 😔لتنجو 🙁
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  3. 30
    3 أكتوبر, 2016 , 3:31 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    إذا أردتَ كسب قلوب وعقول الناس واحترامهم لرأيك فكن غبياً جاهلاً تدّعي الذكاء والعلم . وإن أردتَ تهميش المجتمع لك فكن ذكياً عبقرياً حذقاً
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  4. 29
    3 أكتوبر, 2016 , 3:30 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الحمدلله □■خروج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 28
    3 أكتوبر, 2016 , 3:29 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    أنا أعلم بأن المثقفين الطيبين الناصحين لن يُلتَفت لكلامهم وستسفّه آراؤهم لذلك سيظل السرّ مدفون في صدري رغم تقطعي على حال بلادي
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  6. 27
    3 أكتوبر, 2016 , 3:28 ص

    ودي اعرس

    مدري ليش تتابعونها وتتابعونهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 26
    3 أكتوبر, 2016 , 3:26 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    قبل أن نطلق الزفرة الأخيرة اسمعوا لكلام عهود الأديبة الأريبة ألا هل بلّغت اللهم فاشهد .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  8. 25
    3 أكتوبر, 2016 , 3:20 ص

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

    قل أعوذُ بربِ الفلق
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  9. 24
    3 أكتوبر, 2016 , 3:20 ص

    السلام عليكم

    سويت مثل ما سووا وهم وش سووا ؟. هذي حليمه مدري وش اخرتها معاها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 23
    3 أكتوبر, 2016 , 3:19 ص

    عجوز قريح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 3:16 ص

    ريما Rima

    معطينها أكبر من حجمها اصلا هي فاشله ماتصلح مذيعة
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  12. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 3:11 ص

    هوا مين ده ومين دي مش فاهم حاجه هما بيمسلو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 3:07 ص

    نجد

    هل الحياة ان اتابع هذا وذاك ارض الله واسعة ماهو جوال وشاشات اذا بشغل النفس في ذا وذاك وش بقى للعبد يسوي من الطاعات
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  14. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 2:51 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    بو تُركـــي .. ليه كذا كل تغريداتك طاقة سلبيّة وتبريرات لصغاار العقووول .. أبغى أشوف بو تُركـــي الأوّلانـــي .. اللّي يُثيـــر إعجآبـــي 😍 ..
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  15. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 2:45 ص

    يقولون انك اعتزلت الفن والآن حليمه بولندتسوي معك مقابله يا راجل شفيق ياراجل انت راجل ستيني اعتكف بالمسجد وبلاش فن بلاش
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  16. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 2:41 ص

    مع داوود الشريان

    قال .....ناصر القصبي يحاول الانفصال عن طاش وأنا قلتله بالله ياناصر خلينا نسترزق وهو معيّيّ .. السدحان كوب شاي وانكسر لا يمكن اصلاحه
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  17. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 2:39 ص

    مضيع بدلاته

    يقولك التاجر لما يفلس يدور في دفاتره القديمة
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  18. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 2:38 ص

    كهربائي

    عبدالله السدحان غاب عن الأضواء ومابقى له غير الجوال ابو كشاف
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  19. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 2:36 ص

    مضيع بدلاته

    ايش ياخد الريح من البلاط
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  20. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 2:36 ص

    زائرابوفواز

    باقي ايام ويدخل الشتاء الكبري مخرج 13 صلحوه عشان يصرف المويه اهم شي الكبري يحط عشان يعد غيرك عليه وسلم
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  21. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 2:32 ص

    جلمود

    عادي جدا اجتمع مع من تحب وتصور وحاول تشتهر مع من تريد. بس نسيناك ولا نرغب بمشاهدتك .. اثبت ناصر القصبي بعدانفصاله عنك انه قامه وناجح حين فشلت انت
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  22. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 2:31 ص

    زمن الذكريات

    حليمه فلست وطفرانه يابنت بولند خافي ربك ربي بناتك زين وتركي عنك الجنان ازعجتينا من الاخر ،،،،باي باي بولند
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  23. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 2:31 ص

    بن ملجم

    الحريم بس يكبرون بالسن يخف عقلهم
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  24. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 2:28 ص

    متابع

    ارحمنا ياتوم كروز انت و مونيكا بلوتشى مانقدر على اسعار تذاكر عملكم الجاي زيد عدد التذلكر وخل الاسعار بمتناول اليد فالسوق السودا بتستغل نفاذ التذاكر
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  25. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 2:26 ص

    الله يحسن خاتمته ، مسكين يبي يرجع الاضواء لنفسه ما لقى الا انه يطلع مع حليمه
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  26. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 2:25 ص

    جومنجي

    لو يجتمع عمل له مع حليمه فهذا هو السقوط الحر في مسيره هذا الفنان الذي يحاول أن يجيد الضحك.الم يعتبر من خروجها من عدة برامج مهزومه وكم برنامج الغي لها
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  27. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 2:20 ص

    أبو مصلفح الرياض

    مدري وين المشكلة
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  28. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 2:18 ص

    هليتون

    توقعت انه انقرض بعد فشله حين انفصل عنه ناصر القصيباني بعد ان اشتهر على حسابه واخرتها مع حليمه افاا يالسدحان
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  29. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 2:11 ص

    سعد بن فهد

    هاذا هو المطلوب من الجماهير تضخيم الامر الفنانه سوت وهي كذالك لرجوع الى الشهرة
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  30. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 2:11 ص

    جبال سدير

    خلاص انتهت صلاحيتها انتهت
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  31. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 2:08 ص

    خالد

    ما عاش اللي ينتقدك انت تسعدنا و تفرحنا
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  32. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 2:03 ص

    خالد

    نتمنى نشاهدك على القناه المفضلة mbc
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