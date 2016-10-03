كيف ردَّ الفنان عبدالله السدحان على الانتقادات التي طالته بسبب حليمة بولند ؟ – فيديو

صحيفة المرصد: قامت المذيعة الكويتية حليمة بولند بزيارة الفنان السعودي عبدالله السدحان في مكتبه وقامت بتصوير عدد من مقاطع الفيديو ، الأمر الذي عرّضه لهجوم كبير من قبل الجمهور السعودي وانتقادات لاذعة بسبب تلك الزيارة ، حيث ظهرت حليمة في مقاطع الفيديو بغاية الدلع وتشير إلى صورة له وهو شاب وتقول له كنت ” مُز” .

السدحان في رده على تلك الانتقادات قال أن حليمة قامت بزيارته في مكتب شركته للتباحث في مشروع فني ، حيث كتب مغرداً :”يقولون جاب العيد .. أي عيد ؟ لأن الفنانه حليمة بولند قامت بزيارة لمؤسسة فن المحلية للقائي وعرض مشروع عمل هذا هو العيد ؟”

كما نشر صورة له تجمعه بحليمة خلال زيارتها له في مكتبه وكتب معلقاً :”المشهد الحقيقي لزيارة الفنانه حليمه بولند لفن المحليه للإنتاج بخصوص مشروع عمل يدور برأسها تحياتي”.

ويبدو أن الانتقادات لم تتوقف رغم تبريرات السدحان للمنتقدين الأمر الذي جعله يقوم بنشر فيديو قديم يجمع الفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية ومحمد في عبده خلال لقائهما منذ سنوات في الكويت في مهرجان “فبراير” ، وقال متسائلاً عبر “تويتر”: كل ها اللجه لأني اجتمعت مع الحبيبه حليمة بولند وبينا متر و 25 سم وفي مكتب ! أجل لو سويت مثل ماسوو وش تبون تسوون بي ؟ .