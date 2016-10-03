كيف ردَّ الفنان عبدالله السدحان على الانتقادات التي طالته بسبب حليمة بولند ؟ – فيديو

صحيفة المرصد: قامت المذيعة الكويتية حليمة بولند بزيارة الفنان السعودي عبدالله السدحان في مكتبه وقامت بتصوير عدد من مقاطع الفيديو ، الأمر الذي عرّضه لهجوم كبير من قبل الجمهور السعودي وانتقادات لاذعة بسبب تلك الزيارة ، حيث ظهرت حليمة في مقاطع الفيديو بغاية الدلع وتشير إلى صورة له وهو شاب وتقول له كنت ” مُز” .
السدحان في رده على تلك الانتقادات قال أن حليمة قامت بزيارته في مكتب شركته للتباحث في مشروع فني ، حيث كتب مغرداً :”يقولون جاب العيد .. أي عيد ؟ لأن الفنانه حليمة بولند قامت بزيارة لمؤسسة فن المحلية للقائي وعرض مشروع عمل هذا هو العيد ؟”
كما نشر صورة له تجمعه بحليمة خلال زيارتها له في مكتبه وكتب معلقاً :”المشهد الحقيقي لزيارة الفنانه حليمه بولند لفن المحليه للإنتاج بخصوص مشروع عمل يدور برأسها تحياتي”.
ويبدو أن الانتقادات لم تتوقف رغم تبريرات السدحان للمنتقدين الأمر الذي جعله يقوم بنشر فيديو قديم يجمع الفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية ومحمد في عبده خلال لقائهما منذ سنوات في الكويت في مهرجان “فبراير” ، وقال متسائلاً عبر “تويتر”: كل ها اللجه لأني اجتمعت مع الحبيبه حليمة بولند وبينا متر و 25 سم وفي مكتب ! أجل لو سويت مثل ماسوو وش تبون تسوون بي ؟ .
تعليقات ( 32 )
الشريفهل ترجون خير من الفن وأهله؟
💎⭐️عهود⭐️💎وإذا أردتَ أن تعيش على الهامش ولكن دون تضييق عليك وحصار لك فاخفِ ذكاءكَ عن أعين الناس 😔لتنجو 🙁
💎⭐️عهود⭐️💎إذا أردتَ كسب قلوب وعقول الناس واحترامهم لرأيك فكن غبياً جاهلاً تدّعي الذكاء والعلم . وإن أردتَ تهميش المجتمع لك فكن ذكياً عبقرياً حذقاً
↩🌟ريما Rima 🌟↩الحمدلله □■خروج
💎⭐️عهود⭐️💎أنا أعلم بأن المثقفين الطيبين الناصحين لن يُلتَفت لكلامهم وستسفّه آراؤهم لذلك سيظل السرّ مدفون في صدري رغم تقطعي على حال بلادي
ودي اعرسمدري ليش تتابعونها وتتابعونهم
💎⭐️عهود⭐️💎قبل أن نطلق الزفرة الأخيرة اسمعوا لكلام عهود الأديبة الأريبة ألا هل بلّغت اللهم فاشهد .
اعوذ بالله من الشيطان الرجيمقل أعوذُ بربِ الفلق
السلام عليكمسويت مثل ما سووا وهم وش سووا ؟. هذي حليمه مدري وش اخرتها معاها
ريما Rimaمعطينها أكبر من حجمها اصلا هي فاشله ماتصلح مذيعة
نجدهل الحياة ان اتابع هذا وذاك ارض الله واسعة ماهو جوال وشاشات اذا بشغل النفس في ذا وذاك وش بقى للعبد يسوي من الطاعات
🌸 الملح و القبلة 🌸بو تُركـــي .. ليه كذا كل تغريداتك طاقة سلبيّة وتبريرات لصغاار العقووول .. أبغى أشوف بو تُركـــي الأوّلانـــي .. اللّي يُثيـــر إعجآبـــي 😍 ..
مع داوود الشريانقال .....ناصر القصبي يحاول الانفصال عن طاش وأنا قلتله بالله ياناصر خلينا نسترزق وهو معيّيّ .. السدحان كوب شاي وانكسر لا يمكن اصلاحه
مضيع بدلاتهيقولك التاجر لما يفلس يدور في دفاتره القديمة
كهربائيعبدالله السدحان غاب عن الأضواء ومابقى له غير الجوال ابو كشاف
مضيع بدلاتهايش ياخد الريح من البلاط
زائرابوفوازباقي ايام ويدخل الشتاء الكبري مخرج 13 صلحوه عشان يصرف المويه اهم شي الكبري يحط عشان يعد غيرك عليه وسلم
جلمودعادي جدا اجتمع مع من تحب وتصور وحاول تشتهر مع من تريد. بس نسيناك ولا نرغب بمشاهدتك .. اثبت ناصر القصبي بعدانفصاله عنك انه قامه وناجح حين فشلت انت
زمن الذكرياتحليمه فلست وطفرانه يابنت بولند خافي ربك ربي بناتك زين وتركي عنك الجنان ازعجتينا من الاخر ،،،،باي باي بولند
بن ملجمالحريم بس يكبرون بالسن يخف عقلهم
متابعارحمنا ياتوم كروز انت و مونيكا بلوتشى مانقدر على اسعار تذاكر عملكم الجاي زيد عدد التذلكر وخل الاسعار بمتناول اليد فالسوق السودا بتستغل نفاذ التذاكر
جومنجيلو يجتمع عمل له مع حليمه فهذا هو السقوط الحر في مسيره هذا الفنان الذي يحاول أن يجيد الضحك.الم يعتبر من خروجها من عدة برامج مهزومه وكم برنامج الغي لها
أبو مصلفح الرياضمدري وين المشكلة
هليتونتوقعت انه انقرض بعد فشله حين انفصل عنه ناصر القصيباني بعد ان اشتهر على حسابه واخرتها مع حليمه افاا يالسدحان
سعد بن فهدهاذا هو المطلوب من الجماهير تضخيم الامر الفنانه سوت وهي كذالك لرجوع الى الشهرة
جبال سديرخلاص انتهت صلاحيتها انتهت
خالدما عاش اللي ينتقدك انت تسعدنا و تفرحنا
خالدنتمنى نشاهدك على القناه المفضلة mbc