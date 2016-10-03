قنوات “MBC PRO SPORTS” تكشف عن موعد تشفير دوري جميل للمحترفين

صحيفة المرصد:أوضحت مصادر أن شبكة قنوات “MBC PRO SPORTS” -الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري جميل للمحترفين- بدأت إجراءات تشفير مباريات البطولة، بعدما قصرت البث رسمياً على القمر الصناعي “عرب سات” وحجبته عن الأقمار الأخرى.

وكشفت تلك المصادر أن التشفير سيبدأ فعلياً اعتباراً من منتصف الموسم الجاري 2016/ 2017، وحال تأخر ذلك سيكون بداية الموسم المقبل 2017/ 2018.

وأشارت تلك المصادر إلى أن شبكة قنوات “MBC PRO SPORTS” تعتقد أن تشفير مباريات بطولة دوري جميل للمحترفين سيحد من مشكلة ضعف الحضور الجماهيري في الملاعب.

جدير بالذكر أن شبكة قنوات “MBC PRO SPORTS” قررت إيقاف باقة قنواتها الحالية على القمر الصناعي “نايل سات” بداية من يوم الجمعة الماضي الموافق 30 سبتمبر 2016م، ونقل باقة قنواتها للبث عبر القمر الصناعي “عرب سات بدر 6″، بدون إبداء أي أسباب حول هذا القرار.