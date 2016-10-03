قنوات “MBC PRO SPORTS” تكشف عن موعد تشفير دوري جميل للمحترفين

صحيفة المرصد:أوضحت مصادر أن شبكة قنوات “MBC PRO SPORTS” -الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري جميل للمحترفين- بدأت إجراءات تشفير مباريات البطولة، بعدما قصرت البث رسمياً على القمر الصناعي “عرب سات” وحجبته عن الأقمار الأخرى.
وكشفت تلك المصادر أن التشفير سيبدأ فعلياً اعتباراً من منتصف الموسم الجاري 2016/ 2017، وحال تأخر ذلك سيكون بداية الموسم المقبل 2017/ 2018.
وأشارت تلك المصادر إلى أن شبكة قنوات “MBC PRO SPORTS” تعتقد أن تشفير مباريات بطولة دوري جميل للمحترفين سيحد من مشكلة ضعف الحضور الجماهيري في الملاعب.
جدير بالذكر أن شبكة قنوات “MBC PRO SPORTS” قررت إيقاف باقة قنواتها الحالية على القمر الصناعي “نايل سات” بداية من يوم الجمعة الماضي الموافق 30 سبتمبر 2016م، ونقل باقة قنواتها للبث عبر القمر الصناعي “عرب سات بدر 6″، بدون إبداء أي أسباب حول هذا القرار.
تعليقات ( 15 )
ع . الحربيههههههه النت ما ترك شيء مثلها مثل قنوات bein الرياضية
ع . الحربيوالله من زين الدوري عندنا حتى يتم تشفيره دوري فاشل فاشل فاشل والدليل مستوى المنتخب الفاشل
حمدوقفتواالبدلات والعلاوات وخارج الدوام !! وتبي تشفرون الترفيه الوحيد في البلد ............. يعني فقر وغلدمه !!!!!
نوافالرأسمالية الطفيلية التي جثمت علي ظهر كرة القدم وكتمت أنفاسها وافرغتها من معانيها السامية وحولتها الي مطية للاثرياء والانتهازيين وأصحاب المصالح...!!
بالعافيه عليكم ماحد دافع لكم فلوس من زين هالدوريفكه منكم ومن الكوره واللي يشترك ويدفع لكم ماعنده سالفه
نوافتحولت لعبة الكرةالي سلعة تجارية يتحكم فيها بعض الرأسمالية ويجنون من وراءها أرباح طائلة وقد سرق الأغنياء لعبة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولي في العالم
نوافكرة القدم لعبة الفقراء التي أسقطها جشع الأغنياء ........
الشريفمتى بيشفرون الخبز !
دونيس البيشيياربي يعني مانقدر نشوف حسين عبدالغني يتضارب ولا سالم الدوسري وهو يسحب نفسه
🌸 الملح و القبلة 🌸بيتنا تعديلات والكهرباء مقطوعة وحالتنا حالة ماعندي إلّا النت أشوف منه .. أجلُوه للسّنة الجاية على الأقل ..
السلام عليكمتعتقد ان تشفير مباريات بطولة دوري جميل للمحترفين سيحد من مشكلة ضعف الحضور الجماهيري في الملاعب..هههههه لا تعتقدون العبوا غيرها هدفكم القروووش وبس .
نجدشفروا على راحتكم اصلن ماسح هذي القناة من عندي وماراح ادفع ريال واحد عشان كوره
زكي باشاءحسبنا الله ونعم الوكيل المواطن ناقصه عشان تشفير اتقوالله يلقي من فين بس حسبي الله ونعم الوكيل مايكفيكم الدعاية لكن الغلط علي هئية الرياضه