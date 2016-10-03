  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

قنوات “MBC PRO SPORTS” تكشف عن موعد تشفير دوري جميل للمحترفين

3 أكتوبر, 2016 , 3:02 ص
قنوات “MBC PRO SPORTS” تكشف عن موعد تشفير دوري جميل للمحترفين
  • 611
  • 15
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:أوضحت مصادر أن شبكة قنوات “MBC PRO SPORTS” -الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري جميل للمحترفين- بدأت إجراءات تشفير مباريات البطولة، بعدما قصرت البث رسمياً على القمر الصناعي “عرب سات” وحجبته عن الأقمار الأخرى.

وكشفت تلك المصادر أن التشفير سيبدأ فعلياً اعتباراً من منتصف الموسم الجاري 2016/ 2017، وحال تأخر ذلك سيكون بداية الموسم المقبل 2017/ 2018.

وأشارت تلك المصادر إلى أن شبكة قنوات “MBC PRO SPORTS” تعتقد أن تشفير مباريات بطولة دوري جميل للمحترفين سيحد من مشكلة ضعف الحضور الجماهيري في الملاعب.

جدير بالذكر أن شبكة قنوات “MBC PRO SPORTS” قررت إيقاف باقة قنواتها الحالية على القمر الصناعي “نايل سات” بداية من يوم الجمعة الماضي الموافق 30 سبتمبر 2016م، ونقل باقة قنواتها للبث عبر القمر الصناعي “عرب سات بدر 6″، بدون إبداء أي أسباب حول هذا القرار.



تعليقات ( 15 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص

    ع . الحربي

    ههههههه النت ما ترك شيء مثلها مثل قنوات bein الرياضية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 3:52 ص

    ع . الحربي

    والله من زين الدوري عندنا حتى يتم تشفيره دوري فاشل فاشل فاشل والدليل مستوى المنتخب الفاشل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 3:39 ص

    حمد

    وقفتواالبدلات والعلاوات وخارج الدوام !! وتبي تشفرون الترفيه الوحيد في البلد ............. يعني فقر وغلدمه !!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 3:31 ص

    نواف

    الرأسمالية الطفيلية التي جثمت علي ظهر كرة القدم وكتمت أنفاسها وافرغتها من معانيها السامية وحولتها الي مطية للاثرياء والانتهازيين وأصحاب المصالح...!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 3:30 ص

    حتى الكورة محرومين منها وش باقي لا يكون بياخذون رسوم على اللي يدخل المسجد يصلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 3:27 ص

    بالعافيه عليكم ماحد دافع لكم فلوس من زين هالدوري

    فكه منكم ومن الكوره واللي يشترك ويدفع لكم ماعنده سالفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 3:27 ص

    نواف

    تحولت لعبة الكرةالي سلعة تجارية يتحكم فيها بعض الرأسمالية ويجنون من وراءها أرباح طائلة وقد سرق الأغنياء لعبة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولي في العالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 3:25 ص

    نواف

    كرة القدم لعبة الفقراء التي أسقطها جشع الأغنياء ........
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  9. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 3:23 ص

    لااله الا الله الذي جعل في السماء بروجا وقمرا منيرا سبحان الله العزيز رب العرش العظيم له العزه وله الحمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 3:23 ص

    الشريف

    متى بيشفرون الخبز !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 3:18 ص

    دونيس البيشي

    ياربي يعني مانقدر نشوف حسين عبدالغني يتضارب ولا سالم الدوسري وهو يسحب نفسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 3:17 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    بيتنا تعديلات والكهرباء مقطوعة وحالتنا حالة ماعندي إلّا النت أشوف منه .. أجلُوه للسّنة الجاية على الأقل ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 3:16 ص

    السلام عليكم

    تعتقد ان تشفير مباريات بطولة دوري جميل للمحترفين سيحد من مشكلة ضعف الحضور الجماهيري في الملاعب..هههههه لا تعتقدون العبوا غيرها هدفكم القروووش وبس .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 3:14 ص

    نجد

    شفروا على راحتكم اصلن ماسح هذي القناة من عندي وماراح ادفع ريال واحد عشان كوره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 3:08 ص

    زكي باشاء

    حسبنا الله ونعم الوكيل المواطن ناقصه عشان تشفير اتقوالله يلقي من فين بس حسبي الله ونعم الوكيل مايكفيكم الدعاية لكن الغلط علي هئية الرياضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم