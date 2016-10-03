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فيديو..الشيخ الغامدي: لو دعيت لحفلة “محمد عبده” لقبلتها وأحضرت معي زوجتي

3 أكتوبر, 2016 , 3:28 ص
فيديو..الشيخ الغامدي: لو دعيت لحفلة “محمد عبده” لقبلتها وأحضرت معي زوجتي
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صحيفة المرصد: قال الشيخ أحمد الغامدي، الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في “مكة”، خلال لقائه على روتانا خليجية، إنه لو دعي إلى حفلة للفنان محمد عبده لقبلها، وقد يحضر معه زوجته.



تعليقات ( 58 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 58
    3 أكتوبر, 2016 , 3:56 ص

    مسلم وكفى

    ولما انت محتفظ عن الطقم العراقي النجدي ..يا غامدي...لما لا تلبس ما أحل لك وتقول ما تقول...فا لباس الكهنة ..له قبم مزجة لكل ذي عفل
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  2. 57
    3 أكتوبر, 2016 , 3:56 ص

    عاصفة الصحراء

    رجل مفتون عن الحق
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  3. 56
    3 أكتوبر, 2016 , 3:55 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الغش اللي يفتي فتوى من رأسه
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  4. 55
    3 أكتوبر, 2016 , 3:55 ص

    قلم الحقيقة وش رايك تقدم أنت وياه على قناة وناسة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 54
    3 أكتوبر, 2016 , 3:55 ص
    عدد التعليقات:14098

    قلم الحقيقه

    الشيخ أحمد الغامدي رعاه الله نتمنى عليه أن يكثف من محاضراته في الجوامع والمساجد والبرامج الدينية في جميع تلفزيونات الخليج لأن علمه وفكره منار للاسلام.
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  6. 53
    3 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص

    قلم الحقيقة بالله فكنا من تعليقاتك الغثيثه ياخي احسك ثقيل دم بشكل لايطاق

    الغامدي شيخ ونعم فيه الله يحفظه بس انت فكنا من شرك وبربرتك وعطنا مقفاك ورح نم حتى تريح اعصابك ويتفاعل علاج النفسيه
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  7. 52
    3 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص

    hima

    لقد قال هذا الشيخ الفاضل,ماسيقوله اي انسان طبيعي يحب الحياة والفرح والسلام,وفقه الله واهله الكرام.
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  8. 51
    3 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    جو من اللطميات ✏
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  9. 50
    3 أكتوبر, 2016 , 3:53 ص

    محمد

    اخت ريما لما احد ياخذ معرفك ويكتب كلام مضاد لكلامك لا تنسحبي ردي عليه
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  10. 49
    3 أكتوبر, 2016 , 3:53 ص

    مشايخنا ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 48
    3 أكتوبر, 2016 , 3:53 ص

    قلم الحقيقة بالله فكنا من تعليقاتك الغثيثه ياخي احسك ثقيل دم بشكل لايطاق

    قلم الحقيقة حبيبي رح كمل نومك طلبتك تكمل نومك وتترك القارئ يستمتع بالصحيفه بعيد عن الغث والنفسيات
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  12. 47
    3 أكتوبر, 2016 , 3:52 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    عاد تجيب زوجتك واختلاط بالحفل الغنائي معقوله لهذه الدرجة انت تغيرت❗
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  13. 46
    3 أكتوبر, 2016 , 3:52 ص

    الغش انواع وليس الغش التجاري فقط
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  14. 45
    3 أكتوبر, 2016 , 3:52 ص

    محمد

    *******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 44
    3 أكتوبر, 2016 , 3:52 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    أبكيتَ أم حاولتَ أن تتباكى ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 43
    3 أكتوبر, 2016 , 3:51 ص

    قلم الحقيقة بالله فكنا من تعليقاتك الغثيثه ياخي احسك ثقيل دم بشكل لايطاق

    الاخت ساره سابقآ الله يهديك ماخذتي علاج النفسيه هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 42
    3 أكتوبر, 2016 , 3:51 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    الشاعر الجميلي / عباس قل لي مالذي أبكاكا ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 41
    3 أكتوبر, 2016 , 3:50 ص
    عدد التعليقات:14098

    قلم الحقيقه

    يستحق الشيخ أحمدالغامدي رعاه وحفظه الله أن يصبح أحد كبار هيئةالعلماء في بلادنا وكل صاحب فكر غير متشدد يكون معه وبجانبه يعطون الأحقية والأسبقية في ذلك.
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  19. 40
    3 أكتوبر, 2016 , 3:50 ص

    طبيب نفسي وحارس أمن

    يمر الانسان بحالة نفسية اذا طرد من عمله وقد تكون عقوبه نسأل الله العافية والسلامة بينما اهل الايمان يثبتهم الله والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 39
    3 أكتوبر, 2016 , 3:49 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    حنا نصدق ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وهيئة كبار العلماء حفظهم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 38
    3 أكتوبر, 2016 , 3:49 ص

    قلم الحقيقة بالله فكنا من تعليقاتك الغثيثه ياخي احسك ثقيل دم بشكل لايطاق

    اسطوانتك اللي كل يوم تبربر فيها فكنا منها والغامدي هو حر بمايقول بس انت فكنا من اعاده الكلام وكثر البربره حتى القارئ مايحب تعليقاتك
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  22. 37
    3 أكتوبر, 2016 , 3:49 ص

    أم غلا

    مو مشكلة الغامدي شيخ وفيفي أم مثالية اخرررر الزمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 36
    3 أكتوبر, 2016 , 3:49 ص

    أم غلا

    مو مشكلة الغامدي شيخ وفيفي أم مثالية اخرررر الزمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 35
    3 أكتوبر, 2016 , 3:48 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    سبحان الله وجهه الغامدي مافيه نور تغير □
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 34
    3 أكتوبر, 2016 , 3:47 ص

    سلمان

    اي شيخ واي جليل يا قلم قم الفساد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 33
    3 أكتوبر, 2016 , 3:46 ص
    عدد التعليقات:14098

    قلم الحقيقه

    بمثل هذا الشيح الجليل أحمد الغامدي يكون الوطن بأمن وأمان ويعيش مجتمعه بحب وسلام ووئآم.انه شيخ الاسلام الحقيقي الاسلام الوسطي لاالاسلام الخاص بالأخونج.
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  27. 32
    3 أكتوبر, 2016 , 3:45 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    قصيدة شاعر يمني نسيت اسمه تعليقاً على بكاء محمود عباس على براز أقصد بيريز قصيدة رائعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 31
    3 أكتوبر, 2016 , 3:45 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 30
    3 أكتوبر, 2016 , 3:45 ص

    الغامدي موظف سابق بالهئية وليس مفتي حتى ناخذ منه مايقول

    حدد وجهتك بالغامدي انت ليس بمفتي حتى تشرع ماتريد وتمنع ملتريد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 29
    3 أكتوبر, 2016 , 3:45 ص

    الكودي 2017

    احسن لك موضي والله تخليك تهز هز حتى البشت بيهز لحالة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 28
    3 أكتوبر, 2016 , 3:44 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    بصراحة اللطمة التي صدمتني بكاء ونحيب محمود عباس بشدة على القاتل شمعون بيريز من بعدها لم يعد يصدمني شيء أبداً #مادريتا جاستا #
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 27
    3 أكتوبر, 2016 , 3:43 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  33. 26
    3 أكتوبر, 2016 , 3:43 ص
    عدد التعليقات:14098

    قلم الحقيقه

    هؤلاء هم منارة ونور الاسلام الحقيقي . هؤلاء هم أهل الهدى والتقى والصلاح وحب الله ودينه ورسوله بصدق لابكذب ونفاق كما الارهابيين تجار الأحزمة الناسفة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 25
    3 أكتوبر, 2016 , 3:41 ص

    خالد

    اللهم عليك بالمنافقين ونفاقهم من اهل البهتان والكذب والزور والفساد اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 24
    3 أكتوبر, 2016 , 3:41 ص

    قال لطمه قال محدش دري عنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 23
    3 أكتوبر, 2016 , 3:40 ص

    سعيد

    وبعدين وش قصته مع حرمته مره يطلعها في التلفزيون ومره يبي يجبها حفلة محمد عبدة ..ياخي قول انا لا احرم الغناء بدون تدخل حرمتك في الموضوع !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 3:40 ص

    خالد

    اللهم من اراد السوء بالاسلام والمسلمين من اهل النفاق والمنافقين اللهم اجعل دائرة السوء عليه وزلزل الارض من تحت قدمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 3:40 ص

    من اي منبر يتحدث بعدها نقيم ونعلق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 3:39 ص

    مووني

    ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 3:39 ص
    عدد التعليقات:14098

    قلم الحقيقه

    لطمة على وجه الأخونجيين المتشددين الارهابيين ستطير وتقتلع كل الريش الكاذب الذي على وجوههم .لله درك ياشيخ أحمد الغامدي لاتأخذك في كلمة الحق لومة لائم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 3:39 ص
    عدد التعليقات:7057

    الحرمان

    طيب رايك بعدم لبس العقال واطاله الشنب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 3:38 ص

    سلمان العمري

    ههههههههههههههههههههه وخاااااالد عبدالرحمن مهزله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 3:38 ص

    ام بدر

    السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعوذبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 3:38 ص

    سعيد

    عشاق الشهرة والاضواء مستعدين يقولون ويفعلون اي شيء من اجل تسليط الاضواء عليهم ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 3:37 ص

    نجد

    أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 3:37 ص

    سامي

    انتو شوفو مع مين قاعد بس الله يخلف ضاع الاسلام وهيبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    ظهر مرةً أخرى هذا المتمشيخ لإشغال الرأي العام عما يحصل فلا تقيموا له انتباهاً ولا تعيروه اهتماماً .. #مادريتا جاستا #
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    اللهم صل وبارك على محمدا وعلى اله اجمعين

    قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    سلمان العمري

    هههههههههههههههه وخالد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 3:35 ص

    خالد

    ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 3:35 ص

    نجد

    ماقط شفت احد عنده قناة اغاني مسلسلات افلام طلع بنته اخته لو مقابله خفيفه مدري ليش.. اذا كان معروفا فاالأقربون اولى بالمعروف والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 3:33 ص

    سعيد

    ميوز السعودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 3:31 ص

    بنادول

    ( قل يا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 3:31 ص

    ارز 👊 نجد

    عادي اقوله شيخ بس ماهو شيخ دين ... كل واحد ورايه بعد بتزعلون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 3:30 ص

    نوف

    اليبراليه هو طريق الصواب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  56. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 3:30 ص

    الرمش الطويل

    قوية الغامدية شكلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 3:30 ص

    ودي اعرس

    طيب وبنتك هل تحضر او الزوجة فقط لتوضيح
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  58. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 3:29 ص

    السلام عليكم

    اصبحنا واصبح الملك لله أعوذبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

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