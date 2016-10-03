صحيفة المرصد: قال الشيخ أحمد الغامدي، الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في “مكة”، خلال لقائه على روتانا خليجية، إنه لو دعي إلى حفلة للفنان محمد عبده لقبلها، وقد يحضر معه زوجته.
فيديو..الشيخ الغامدي: لو دعيت لحفلة “محمد عبده” لقبلتها وأحضرت معي زوجتي
صحيفة المرصد: قال الشيخ أحمد الغامدي، الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في “مكة”، خلال لقائه على روتانا خليجية، إنه لو دعي إلى حفلة للفنان محمد عبده لقبلها، وقد يحضر معه زوجته.
تعليقات ( 58 )
مسلم وكفىولما انت محتفظ عن الطقم العراقي النجدي ..يا غامدي...لما لا تلبس ما أحل لك وتقول ما تقول...فا لباس الكهنة ..له قبم مزجة لكل ذي عفل
عاصفة الصحراءرجل مفتون عن الحق
↩🌟ريما Rima 🌟↩الغش اللي يفتي فتوى من رأسه
عدد التعليقات:14098
قلم الحقيقهالشيخ أحمد الغامدي رعاه الله نتمنى عليه أن يكثف من محاضراته في الجوامع والمساجد والبرامج الدينية في جميع تلفزيونات الخليج لأن علمه وفكره منار للاسلام.
قلم الحقيقة بالله فكنا من تعليقاتك الغثيثه ياخي احسك ثقيل دم بشكل لايطاقالغامدي شيخ ونعم فيه الله يحفظه بس انت فكنا من شرك وبربرتك وعطنا مقفاك ورح نم حتى تريح اعصابك ويتفاعل علاج النفسيه
himaلقد قال هذا الشيخ الفاضل,ماسيقوله اي انسان طبيعي يحب الحياة والفرح والسلام,وفقه الله واهله الكرام.
↩🌟ريما Rima 🌟↩جو من اللطميات ✏
محمداخت ريما لما احد ياخذ معرفك ويكتب كلام مضاد لكلامك لا تنسحبي ردي عليه
مشايخنا ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماءلاحول ولاقوة الابالله
قلم الحقيقة بالله فكنا من تعليقاتك الغثيثه ياخي احسك ثقيل دم بشكل لايطاققلم الحقيقة حبيبي رح كمل نومك طلبتك تكمل نومك وتترك القارئ يستمتع بالصحيفه بعيد عن الغث والنفسيات
↩🌟ريما Rima 🌟↩عاد تجيب زوجتك واختلاط بالحفل الغنائي معقوله لهذه الدرجة انت تغيرت❗
محمد*******
💎⭐️عهود⭐️💎أبكيتَ أم حاولتَ أن تتباكى ؟
قلم الحقيقة بالله فكنا من تعليقاتك الغثيثه ياخي احسك ثقيل دم بشكل لايطاقالاخت ساره سابقآ الله يهديك ماخذتي علاج النفسيه هههههه
💎⭐️عهود⭐️💎الشاعر الجميلي / عباس قل لي مالذي أبكاكا ؟
عدد التعليقات:14098
قلم الحقيقهيستحق الشيخ أحمدالغامدي رعاه وحفظه الله أن يصبح أحد كبار هيئةالعلماء في بلادنا وكل صاحب فكر غير متشدد يكون معه وبجانبه يعطون الأحقية والأسبقية في ذلك.
طبيب نفسي وحارس أمنيمر الانسان بحالة نفسية اذا طرد من عمله وقد تكون عقوبه نسأل الله العافية والسلامة بينما اهل الايمان يثبتهم الله والله أعلم
↩🌟ريما Rima 🌟↩حنا نصدق ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وهيئة كبار العلماء حفظهم الله
قلم الحقيقة بالله فكنا من تعليقاتك الغثيثه ياخي احسك ثقيل دم بشكل لايطاقاسطوانتك اللي كل يوم تبربر فيها فكنا منها والغامدي هو حر بمايقول بس انت فكنا من اعاده الكلام وكثر البربره حتى القارئ مايحب تعليقاتك
أم غلامو مشكلة الغامدي شيخ وفيفي أم مثالية اخرررر الزمان
أم غلامو مشكلة الغامدي شيخ وفيفي أم مثالية اخرررر الزمان
↩🌟ريما Rima 🌟↩سبحان الله وجهه الغامدي مافيه نور تغير □
سلماناي شيخ واي جليل يا قلم قم الفساد
عدد التعليقات:14098
قلم الحقيقهبمثل هذا الشيح الجليل أحمد الغامدي يكون الوطن بأمن وأمان ويعيش مجتمعه بحب وسلام ووئآم.انه شيخ الاسلام الحقيقي الاسلام الوسطي لاالاسلام الخاص بالأخونج.
💎⭐️عهود⭐️💎قصيدة شاعر يمني نسيت اسمه تعليقاً على بكاء محمود عباس على براز أقصد بيريز قصيدة رائعة
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
الغامدي موظف سابق بالهئية وليس مفتي حتى ناخذ منه مايقولحدد وجهتك بالغامدي انت ليس بمفتي حتى تشرع ماتريد وتمنع ملتريد
الكودي 2017احسن لك موضي والله تخليك تهز هز حتى البشت بيهز لحالة
💎⭐️عهود⭐️💎بصراحة اللطمة التي صدمتني بكاء ونحيب محمود عباس بشدة على القاتل شمعون بيريز من بعدها لم يعد يصدمني شيء أبداً #مادريتا جاستا #
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه
عدد التعليقات:14098
قلم الحقيقههؤلاء هم منارة ونور الاسلام الحقيقي . هؤلاء هم أهل الهدى والتقى والصلاح وحب الله ودينه ورسوله بصدق لابكذب ونفاق كما الارهابيين تجار الأحزمة الناسفة.
خالداللهم عليك بالمنافقين ونفاقهم من اهل البهتان والكذب والزور والفساد اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم
سعيدوبعدين وش قصته مع حرمته مره يطلعها في التلفزيون ومره يبي يجبها حفلة محمد عبدة ..ياخي قول انا لا احرم الغناء بدون تدخل حرمتك في الموضوع !!
خالداللهم من اراد السوء بالاسلام والمسلمين من اهل النفاق والمنافقين اللهم اجعل دائرة السوء عليه وزلزل الارض من تحت قدمه
موونيربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
عدد التعليقات:14098
قلم الحقيقهلطمة على وجه الأخونجيين المتشددين الارهابيين ستطير وتقتلع كل الريش الكاذب الذي على وجوههم .لله درك ياشيخ أحمد الغامدي لاتأخذك في كلمة الحق لومة لائم.
عدد التعليقات:7057
الحرمانطيب رايك بعدم لبس العقال واطاله الشنب
سلمان العمريههههههههههههههههههههه وخاااااالد عبدالرحمن مهزله
ام بدرالسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعوذبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
سعيدعشاق الشهرة والاضواء مستعدين يقولون ويفعلون اي شيء من اجل تسليط الاضواء عليهم ..
نجدأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
ساميانتو شوفو مع مين قاعد بس الله يخلف ضاع الاسلام وهيبه
💎⭐️عهود⭐️💎ظهر مرةً أخرى هذا المتمشيخ لإشغال الرأي العام عما يحصل فلا تقيموا له انتباهاً ولا تعيروه اهتماماً .. #مادريتا جاستا #
اللهم صل وبارك على محمدا وعلى اله اجمعينقل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا .
سلمان العمريهههههههههههههههه وخالد
خالدان المنافقين في الدرك الاسفل من النار
نجدماقط شفت احد عنده قناة اغاني مسلسلات افلام طلع بنته اخته لو مقابله خفيفه مدري ليش.. اذا كان معروفا فاالأقربون اولى بالمعروف والله أعلم
سعيدميوز السعودية
بنادول( قل يا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون )
ارز 👊 نجدعادي اقوله شيخ بس ماهو شيخ دين ... كل واحد ورايه بعد بتزعلون
نوفاليبراليه هو طريق الصواب
الرمش الطويلقوية الغامدية شكلها
ودي اعرسطيب وبنتك هل تحضر او الزوجة فقط لتوضيح
السلام عليكماصبحنا واصبح الملك لله أعوذبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم