فيديو..الشيخ الغامدي: لو دعيت لحفلة “محمد عبده” لقبلتها وأحضرت معي زوجتي

صحيفة المرصد: قال الشيخ أحمد الغامدي، الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في “مكة”، خلال لقائه على روتانا خليجية، إنه لو دعي إلى حفلة للفنان محمد عبده لقبلها، وقد يحضر معه زوجته.

