«تطبيق» يتيح للمواطنين تصوير « الأراضي البيضاء» وإرسالها لـ «الإسكان»

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن وزراة الإسكان تتجه إلى إشراك المواطنين في حصر «الأراضي البيضاء» داخل النطاق العمراني، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني على منصات الهواتف المحمولة.

و بحسب صحيفة “الحياة” ,فإن التطبيق الذي ستكشف الوزارة عن تفاصيله الأيام المقبلة، سيشمل خيارات لتحديد مواقع الأراضي البيضاء، وإرفاق الصور الخاصة بها.

وتسعى الوزارة، من خلال التطبيق، بحسب المصدر، إلى تكوين قاعدة بيانات ضخمة للأراضي البيضاء في مناطق المملكة، وفي شكل خاص في مدن الرياض وجدة والدمام، وذلك في وقت تبقّى فيه ٧٠ يوماً على نهاية فترة تسجيل الملّاك أراضيهم البيضاء، المقررة في ربيع الأول المقبل. وكان المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم أكد أخيراً أن عدم التسجيل خلال الفترة المحددة بستة أشهر يعني مخالفة أحكام النظام، ما يعرض صاحب الأرض للغرامة، التي تصل إلى 2.5 في المئة من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان شددت على أنها ستطبق رسوم الأراضي البيضاء، من دون أي استثناءات، بعد إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، في حين قدر محللون نسبة الأراضي البيضاء بين 40 و50 في المئة من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسة بالمملكة، مثل الرياض وجدة والدمام.