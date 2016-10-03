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«تطبيق» يتيح للمواطنين تصوير « الأراضي البيضاء» وإرسالها لـ «الإسكان»

3 أكتوبر, 2016 , 9:04 ص
«تطبيق» يتيح للمواطنين تصوير « الأراضي البيضاء» وإرسالها لـ «الإسكان»
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن وزراة الإسكان تتجه إلى إشراك المواطنين في حصر «الأراضي البيضاء» داخل النطاق العمراني، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني على منصات الهواتف المحمولة.
و بحسب صحيفة “الحياة” ,فإن التطبيق الذي ستكشف الوزارة عن تفاصيله الأيام المقبلة، سيشمل خيارات لتحديد مواقع الأراضي البيضاء، وإرفاق الصور الخاصة بها.
وتسعى الوزارة، من خلال التطبيق، بحسب المصدر، إلى تكوين قاعدة بيانات ضخمة للأراضي البيضاء في مناطق المملكة، وفي شكل خاص في مدن الرياض وجدة والدمام، وذلك في وقت تبقّى فيه ٧٠ يوماً على نهاية فترة تسجيل الملّاك أراضيهم البيضاء، المقررة في ربيع الأول المقبل. وكان المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم أكد أخيراً أن عدم التسجيل خلال الفترة المحددة بستة أشهر يعني مخالفة أحكام النظام، ما يعرض صاحب الأرض للغرامة، التي تصل إلى 2.5 في المئة من قيمة الأرض.
وكانت وزارة الإسكان شددت على أنها ستطبق رسوم الأراضي البيضاء، من دون أي استثناءات، بعد إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، في حين قدر محللون نسبة الأراضي البيضاء بين 40 و50 في المئة من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسة بالمملكة، مثل الرياض وجدة والدمام.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 23
    3 أكتوبر, 2016 , 9:58 ص

    منصور

    فيه ارض بين مخرجي 16 و17غرب الدائري الشرقي بالرياض عبارة عن حي كامل ووسط الرياض ولاينقصه أي خدمات ومعطل ويسكن اكثرمن 5000عائلةبخدماتهم جميعاوكلكم نظر
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  2. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 9:50 ص

    من نسج الخيال

    اذكروا الله قولو ماشاء الله تبارك الله على وزارة الاسكان ترى العين حق ¿¿
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  3. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص

    ينبع البحر

    يجب اصدار حقوق ملكية لهذه التقنية الحديثة والفريدة من نوعها وبيعها لبقية دول العالم
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  4. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص

    منصور

    ياوزارة الاسكان خلاص الاسعاربتنزل ليه تلاحقونهم وماالفائدةمن جني الضرائب على الاموات
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  5. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 9:44 ص

    علياء

    ماشاء الله على التطور ،،،، للمعلومية فيه إختراع إسمه قوقل إيرث برو ليس المجاني بل المدفوع
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  6. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 9:41 ص

    عزوبي للأبد

    يا وزارة الإسكان سووا وحدات تمليك للعزاب إللي ما فيه أمل يتزوجون لو يلحسون السماء بلسانهم الإيجار ذبحنا وجميع دول العالم يوجد بها وحدات تمليك للعزاب
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  7. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 9:40 ص

    ابو نوره

    باوزير الناس قطعت ارضيها ودورهم
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  8. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 9:37 ص

    عبوره

    بلد عسل
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  9. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 9:35 ص

    الدب العاقل

    مخالف للنشر
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  10. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 9:34 ص

    konoz

    مادام هذا مستوى تفكيركم الله يخلف علينا !
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  11. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 9:33 ص

    مهنا

    عندك من منفذ الطوال الى منفذ الحديثة ارض بيضاء
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  12. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 9:31 ص

    مهنا

    السعودية كلها ارض بيضاء نسبة المشغول فيها لا يتجاوز عشرة في المية يعني بنرسلك خريطة المملكة كاملة
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  13. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص

    عناد

    مخالف للنشر
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  14. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 9:27 ص

    عناد

    مخالف للنشر
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  15. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 9:25 ص

    عناد

    مخالف للنشر
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  16. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 9:23 ص

    القناص2

    ابعاد بعض اهل المصالح عن الحلول التى يجب اتخاذها وعدم عرقلة حلول قد تسبب لهم خسائر كبيره ولكن يجب احتساب الربح فى السنوات الماضيه واتخاذ الحل بموجبه
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  17. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 9:20 ص

    القناص2

    المعضله فى حل قضية الاسكان ان المصالح الفرديه تغلب على المصالح الجماعيه اي تشخيص المشكله وحلها يجب ان يكون بعيد عن المصلحه الفرديه وتشريعاته وحلوله
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  18. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 9:17 ص

    عناد

    كل واحد يبلس على الثاني عن طريق التطبيق والبرامج !!!!!!!
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  19. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 9:14 ص

    الكنق

    مشكله وزارة الاسكان لاتعرف من اين تبدأ ..التركة ثقيله والوزير يفكر .اجمل مافيه كل اسبوع تنزل خبر , يكون مثل البندول للناس ويتم تداوله حتى الخبر القادم
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  20. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 9:11 ص

    الكنق

    التصوير هل هو سليفي مع الارض .. او تصوير الارض لوحدهاا ؟؟؟
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  21. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 9:08 ص

    اسمرعبر

    ثم الإسكان يدرس الصور سنتين ويتحقق منها ثم يحيلها للوزير الذي تعين بديل الوزير السابق ليعيد دراستها 5 سنوات وهكذا إلى مالا نهاية
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  22. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 9:06 ص

    رؤية 2060

    انتم اخبر مني طيب ودوركم انتم المفترض الاستفسار عن طريق البلدية او كتابة العدل
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  23. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 9:06 ص

    مجرة التبانة

    اجل ماتدرون عن الاراضي البيضاء داخل المدن وين عايشين معنا والا برا؟ طيب خذوا مريت بجده وشفت صحراء حول استاد الامير عبدالله الفيصل تسكن 100 الف اسرة.
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