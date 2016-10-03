صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن وزراة الإسكان تتجه إلى إشراك المواطنين في حصر «الأراضي البيضاء» داخل النطاق العمراني، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني على منصات الهواتف المحمولة.
و بحسب صحيفة “الحياة” ,فإن التطبيق الذي ستكشف الوزارة عن تفاصيله الأيام المقبلة، سيشمل خيارات لتحديد مواقع الأراضي البيضاء، وإرفاق الصور الخاصة بها.
وتسعى الوزارة، من خلال التطبيق، بحسب المصدر، إلى تكوين قاعدة بيانات ضخمة للأراضي البيضاء في مناطق المملكة، وفي شكل خاص في مدن الرياض وجدة والدمام، وذلك في وقت تبقّى فيه ٧٠ يوماً على نهاية فترة تسجيل الملّاك أراضيهم البيضاء، المقررة في ربيع الأول المقبل. وكان المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم أكد أخيراً أن عدم التسجيل خلال الفترة المحددة بستة أشهر يعني مخالفة أحكام النظام، ما يعرض صاحب الأرض للغرامة، التي تصل إلى 2.5 في المئة من قيمة الأرض.
وكانت وزارة الإسكان شددت على أنها ستطبق رسوم الأراضي البيضاء، من دون أي استثناءات، بعد إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، في حين قدر محللون نسبة الأراضي البيضاء بين 40 و50 في المئة من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسة بالمملكة، مثل الرياض وجدة والدمام.
«تطبيق» يتيح للمواطنين تصوير « الأراضي البيضاء» وإرسالها لـ «الإسكان»
صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن وزراة الإسكان تتجه إلى إشراك المواطنين في حصر «الأراضي البيضاء» داخل النطاق العمراني، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني على منصات الهواتف المحمولة.
تعليقات ( 23 )
منصورفيه ارض بين مخرجي 16 و17غرب الدائري الشرقي بالرياض عبارة عن حي كامل ووسط الرياض ولاينقصه أي خدمات ومعطل ويسكن اكثرمن 5000عائلةبخدماتهم جميعاوكلكم نظر
من نسج الخيالاذكروا الله قولو ماشاء الله تبارك الله على وزارة الاسكان ترى العين حق ¿¿
ينبع البحريجب اصدار حقوق ملكية لهذه التقنية الحديثة والفريدة من نوعها وبيعها لبقية دول العالم
منصورياوزارة الاسكان خلاص الاسعاربتنزل ليه تلاحقونهم وماالفائدةمن جني الضرائب على الاموات
علياءماشاء الله على التطور ،،،، للمعلومية فيه إختراع إسمه قوقل إيرث برو ليس المجاني بل المدفوع
عزوبي للأبديا وزارة الإسكان سووا وحدات تمليك للعزاب إللي ما فيه أمل يتزوجون لو يلحسون السماء بلسانهم الإيجار ذبحنا وجميع دول العالم يوجد بها وحدات تمليك للعزاب
ابو نورهباوزير الناس قطعت ارضيها ودورهم
عبورهبلد عسل
الدب العاقلمخالف للنشر
konozمادام هذا مستوى تفكيركم الله يخلف علينا !
مهناعندك من منفذ الطوال الى منفذ الحديثة ارض بيضاء
مهناالسعودية كلها ارض بيضاء نسبة المشغول فيها لا يتجاوز عشرة في المية يعني بنرسلك خريطة المملكة كاملة
عنادمخالف للنشر
عنادمخالف للنشر
عنادمخالف للنشر
القناص2ابعاد بعض اهل المصالح عن الحلول التى يجب اتخاذها وعدم عرقلة حلول قد تسبب لهم خسائر كبيره ولكن يجب احتساب الربح فى السنوات الماضيه واتخاذ الحل بموجبه
القناص2المعضله فى حل قضية الاسكان ان المصالح الفرديه تغلب على المصالح الجماعيه اي تشخيص المشكله وحلها يجب ان يكون بعيد عن المصلحه الفرديه وتشريعاته وحلوله
عنادكل واحد يبلس على الثاني عن طريق التطبيق والبرامج !!!!!!!
الكنقمشكله وزارة الاسكان لاتعرف من اين تبدأ ..التركة ثقيله والوزير يفكر .اجمل مافيه كل اسبوع تنزل خبر , يكون مثل البندول للناس ويتم تداوله حتى الخبر القادم
الكنقالتصوير هل هو سليفي مع الارض .. او تصوير الارض لوحدهاا ؟؟؟
اسمرعبرثم الإسكان يدرس الصور سنتين ويتحقق منها ثم يحيلها للوزير الذي تعين بديل الوزير السابق ليعيد دراستها 5 سنوات وهكذا إلى مالا نهاية
رؤية 2060انتم اخبر مني طيب ودوركم انتم المفترض الاستفسار عن طريق البلدية او كتابة العدل
مجرة التبانةاجل ماتدرون عن الاراضي البيضاء داخل المدن وين عايشين معنا والا برا؟ طيب خذوا مريت بجده وشفت صحراء حول استاد الامير عبدالله الفيصل تسكن 100 الف اسرة.