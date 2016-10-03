بالفيديو: كاتب سعودي شركات الاتصالات لاتستحق الاحترام والمقاطعة الجادة ستجعلها في مهب الريح

صحيفة المرصد: جاء تعليق الكاتب الصحفي فيصل العبدالكريم على قرار شركات الاتصالات بإيقاف خدمات الإنترنت اللامحدود، حيث وصفها بأنها شركات لا تحترم عملاءها ولا تستحق الاحترام، داعياً المستهكلين إلى مقاطعتها بجدية حتى تتراجع عن قرارها.
وبحسب موقع أخبار 24 ,قال العبدالكريم في لقاء تلفزيوني مع برنامج “الراصد” على القناة “الاقتصادية”، أن حملة المقاطعة فيها نوع من الأنانية في المجتمع، حيث ينتشر هاشتاق يطالب بالمقاطعة ثم يظن كل فرد أنه غير مؤثر وبالتالي لا يشارك في الحملة ويعتمد على غيره، وبالتالي لا يحدث أي تأثير.
وطالب المستهلكين بنقل الاشتراك من شركة إلى أخرى حسب جودة الخدمة، فلو شعرت الشركة المسيطرة بفقدان نحو مليون مشترك في شهر واحد فإن هذا سيسبب لها كارثة كبيرة.
وعن حجب بعض التطبيقات التي تتيح الاتصال المرئي في الآونة الأخيرة، أكد العبدالكريم أنه ليس حلاً لأن كل يوم تظهر تطبيقات كثيرة ومئات الآلاف يستخدمونها، مبيناً أن حجب التطبيقات يضر بالمبتعثين الذين يرغبون في التواصل مع ذويهم والمفترض دعمهم معنوياً بدلاً من وضع العوائق أمامهم للتواصل مع ذويهم.
تعليقات ( 7 )
عدد التعليقات:2754
ابن الوطنالمقاطعه حتى يركعون للمواطن رغمآ عنهم
هل كل القرارات مصدرها شركات الاتصالات؟الجواب بالتأكيد لا لأن شركات الاتصالات في بعض قراراتها تنفذ توجيهات تصلها من هيئة الاتصالات والتي بدورها تنفذ تعليمات تصلها من جهات اعلى.
عدد التعليقات:2754
ابن الوطنالاتصالات طول عمرها ضاعفت ارصدتها من جيب العميل و لا تزال تبتزه و خدمات سيئه لابد يكون فيه شركات منافسه لهؤلاء المبتزين
لله عظيم الحمد والثناءحسبنا الله ونعم الوكيل
💎⭐️عهود⭐️💎قلتها وماحد صدقني دام كل واحد بيقول انا اذا قاطعت موب ضارّهم وشهو له أقاطع ومحد درى عني ؟ لا ياشاطر هم يوهمونك بكذا عشان تترك المقاطعة استمروا 🙏🏃🏽
أ د صالح بن سبعانهذي شركات "إبتزاز وليس إتصال "
معلم متقاعدصدق