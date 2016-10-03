بالفيديو: كاتب سعودي شركات الاتصالات لاتستحق الاحترام والمقاطعة الجادة ستجعلها في مهب الريح

صحيفة المرصد: جاء تعليق الكاتب الصحفي فيصل العبدالكريم على قرار شركات الاتصالات بإيقاف خدمات الإنترنت اللامحدود، حيث وصفها بأنها شركات لا تحترم عملاءها ولا تستحق الاحترام، داعياً المستهكلين إلى مقاطعتها بجدية حتى تتراجع عن قرارها.

وبحسب موقع أخبار 24 ,قال العبدالكريم في لقاء تلفزيوني مع برنامج “الراصد” على القناة “الاقتصادية”، أن حملة المقاطعة فيها نوع من الأنانية في المجتمع، حيث ينتشر هاشتاق يطالب بالمقاطعة ثم يظن كل فرد أنه غير مؤثر وبالتالي لا يشارك في الحملة ويعتمد على غيره، وبالتالي لا يحدث أي تأثير.

وطالب المستهلكين بنقل الاشتراك من شركة إلى أخرى حسب جودة الخدمة، فلو شعرت الشركة المسيطرة بفقدان نحو مليون مشترك في شهر واحد فإن هذا سيسبب لها كارثة كبيرة.

وعن حجب بعض التطبيقات التي تتيح الاتصال المرئي في الآونة الأخيرة، أكد العبدالكريم أنه ليس حلاً لأن كل يوم تظهر تطبيقات كثيرة ومئات الآلاف يستخدمونها، مبيناً أن حجب التطبيقات يضر بالمبتعثين الذين يرغبون في التواصل مع ذويهم والمفترض دعمهم معنوياً بدلاً من وضع العوائق أمامهم للتواصل مع ذويهم.