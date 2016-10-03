  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: كاتب سعودي شركات الاتصالات لاتستحق الاحترام والمقاطعة الجادة ستجعلها في مهب الريح

3 أكتوبر, 2016 , 9:33 ص
بالفيديو: كاتب سعودي شركات الاتصالات لاتستحق الاحترام والمقاطعة الجادة ستجعلها في مهب الريح
  • 422
  • 7
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: جاء تعليق الكاتب الصحفي فيصل العبدالكريم على قرار شركات الاتصالات بإيقاف خدمات الإنترنت اللامحدود، حيث وصفها بأنها شركات لا تحترم عملاءها ولا تستحق الاحترام، داعياً المستهكلين إلى مقاطعتها بجدية حتى تتراجع عن قرارها.
وبحسب موقع أخبار 24 ,قال العبدالكريم في لقاء تلفزيوني مع برنامج “الراصد” على القناة “الاقتصادية”، أن حملة المقاطعة فيها نوع من الأنانية في المجتمع، حيث ينتشر هاشتاق يطالب بالمقاطعة ثم يظن كل فرد أنه غير مؤثر وبالتالي لا يشارك في الحملة ويعتمد على غيره، وبالتالي لا يحدث أي تأثير.

وطالب المستهلكين بنقل الاشتراك من شركة إلى أخرى حسب جودة الخدمة، فلو شعرت الشركة المسيطرة بفقدان نحو مليون مشترك في شهر واحد فإن هذا سيسبب لها كارثة كبيرة.
وعن حجب بعض التطبيقات التي تتيح الاتصال المرئي في الآونة الأخيرة، أكد العبدالكريم أنه ليس حلاً لأن كل يوم تظهر تطبيقات كثيرة ومئات الآلاف يستخدمونها، مبيناً أن حجب التطبيقات يضر بالمبتعثين الذين يرغبون في التواصل مع ذويهم والمفترض دعمهم معنوياً بدلاً من وضع العوائق أمامهم للتواصل مع ذويهم.



تعليقات ( 7 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 9:57 ص
    عدد التعليقات:2754

    ابن الوطن

    المقاطعه حتى يركعون للمواطن رغمآ عنهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 9:55 ص

    هل كل القرارات مصدرها شركات الاتصالات؟

    الجواب بالتأكيد لا لأن شركات الاتصالات في بعض قراراتها تنفذ توجيهات تصلها من هيئة الاتصالات والتي بدورها تنفذ تعليمات تصلها من جهات اعلى.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 9:55 ص
    عدد التعليقات:2754

    ابن الوطن

    الاتصالات طول عمرها ضاعفت ارصدتها من جيب العميل و لا تزال تبتزه و خدمات سيئه لابد يكون فيه شركات منافسه لهؤلاء المبتزين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 9:43 ص

    لله عظيم الحمد والثناء

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 9:37 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    قلتها وماحد صدقني دام كل واحد بيقول انا اذا قاطعت موب ضارّهم وشهو له أقاطع ومحد درى عني ؟ لا ياشاطر هم يوهمونك بكذا عشان تترك المقاطعة استمروا 🙏🏃🏽
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 9:36 ص

    أ د صالح بن سبعان

    هذي شركات "إبتزاز وليس إتصال "
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 9:34 ص

    معلم متقاعد

    صدق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم