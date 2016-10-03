النظر في أكبر قضية سطو على البنوك بالسعودية وقعت منذ 15 عامًا تورط فيها ابن دبلوماسي

صحيفة المرصد: بعد مرور 15 عاما ,حددت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة موعدًا للنظر في قضية العصابة الخطيرة، التي تمكنت من السطو المسلح على عدد من البنوك التجارية بمحافظة جدة؛ إذ تمكن أفرادها من سلب قرابة ٣٠٠ ألف ريال من أحد فروع بنك الراجحي، و١٢٠ ألف ريال من البنك الفرنسي.

ووفقا لموقع سبق ,كانت جلسات النظر قد بدأت بالحُكْم على زعيم العصابة بالسجن لمدة ٢٥ عامًا، و١٥ عامًا لكل فرد من أفراد العصابة، الذين كانوا برفقته.

ويُعَدّ ذلك أول حكم بالقضية، وتم نقضها من محكمة التمييز آنذاك؛ لتتولى لجنة قضائية أخرى بالمحكمة العامة إعادة النظر فيها، وإصدار الحكم بقتلهم جميعًا؛ ليتم إرسالها كالمتبع لـ”التمييز”، التي بدورها وافقت على الحكم، وتم رفعه لمجلس القضاء الأعلى آنذاك، الذي قام بدوره بنقض الحكم بسبب أن الدائرة التي صدقت الحكم غير مخولة بذلك، وأعاده لمحكمة الاستئناف، التي أصدرت حكمًا بقتل زعيم العصابة حدًّا، وسجن الثلاثة الآخرين ٢٥ عامًا لكل منهم؛ لتقوم المحكمة العليا بنقض الحكم لعدم ملاءمة الحكم بالجرم. وإثر ذلك تقوم محكمة الاستئناف بإعادة النظر في القضية في اليوم السابع من الشهر الحالي.

وبحسب الموقع ذاته أن العصابة يتزعمها مواطن، ويتكون أفرادها من أخيه غير الشقيق، ووافد من إحدى الجنسيات الآسيوية، وهو من أسرة ثرية، وابن لدبلوماسي سابق بإحدى القنصليات.