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معقد!

عادل التويجري 3 أكتوبر, 2016 , 9:51 ص
عادل التويجري

بقلم : عادل التويجري

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الهلال والأهلي يقيلان جهازيهما الفنيين! l
الموسم في أوله! l
قرارات تتحملها إدارتا الفريقين! l
ماتوساس (لخبط) كثيرا! l
خبص) أكثر!
وأراد الرحيل! l
فكان له ما أراد! l
الإدارة الهلالية (تأخرت) l
حتى الآن في البديل!
تأخر (قد) يكلف كثيرا! l
الخيارات (محدودة) جدا! l
الأهلي يعيد جروس! l
فهل يعود الأهلي! l
التصفية) منذ البداية تعني ) l
أن (القرارات) خاطئة!
وهذا (أكلف) و(أخطر) ما l
في القضية!
الدوري سيعود في 14 من الشهر الحالي! l
لم يعد هناك وقت كثير (للتفاوض)! l
جروس يعرف الأهلي. l
ومدرب الهلال حتى الآن غير معروف! l
وهنا ستكون المعادلة (أصعب)! l
سألوا الفشار كيف سيكون وضع الهلال! l
استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (معقد)!

نقلا عن مكة



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