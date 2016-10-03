الهلال والأهلي يقيلان جهازيهما الفنيين! l

الموسم في أوله! l

قرارات تتحملها إدارتا الفريقين! l

ماتوساس (لخبط) كثيرا! l

خبص) أكثر!

وأراد الرحيل! l

فكان له ما أراد! l

الإدارة الهلالية (تأخرت) l

حتى الآن في البديل!

تأخر (قد) يكلف كثيرا! l

الخيارات (محدودة) جدا! l

الأهلي يعيد جروس! l

فهل يعود الأهلي! l

التصفية) منذ البداية تعني ) l

أن (القرارات) خاطئة!

وهذا (أكلف) و(أخطر) ما l

في القضية!

الدوري سيعود في 14 من الشهر الحالي! l

لم يعد هناك وقت كثير (للتفاوض)! l

جروس يعرف الأهلي. l

ومدرب الهلال حتى الآن غير معروف! l

وهنا ستكون المعادلة (أصعب)! l

سألوا الفشار كيف سيكون وضع الهلال! l

استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (معقد)!

نقلا عن مكة