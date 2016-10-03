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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

3 أكتوبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين
  • 1٬031
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-مفرح الزيادي

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-عبد الله المرزوق

7

الجزيرة-رشيد السليم

8

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

10

الرياض-ربيع

11

الرياض-عبد السلام الهليل

12

الرياض-كاريكاتير

13

الوطن-هنداوي

14

الوطن-خالد

 



تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 45
    3 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص
    عدد التعليقات:165

    خواطر...

    ياصباااح الخير للجميع ..
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  2. 44
    3 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص
    عدد التعليقات:5333

    المنتصر بالله

    سارووونهه ماخذه مني موقف اقشر بدون تبرير ليش يا اختنا العزيزة 🔫👺🔫👺
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  3. 43
    3 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص
    عدد التعليقات:5333

    المنتصر بالله

    سارووونهه غيري نظرتك لي أنا طيب وكل الحاره يتصورون معي سيلفي من كثر إعجابهم فيني 👺 وطول خشمي 👺
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  4. 42
    3 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص
    عدد التعليقات:5333

    المنتصر بالله

    أشكرك الأخ حقاني أما سارونه وش ذا الشر إللي عندي أي شر هذا ههههههه 👺
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  5. 41
    3 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص
    عدد التعليقات:5450

    سـارونھَہّ

    ْ ْ گلـن علـئ نيتہَ ربـي يـجآزيہّ/ ۆگلنَ علئ شينَ طبعّہ يلقي جزآتہ..
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  6. 40
    3 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    " AjwAA" "🌸 ₳ℱ"

    كيف كتب لنا ان نتحمل اوجاعهم ∵وكيف قدر لهذا القلــ⎋♡➷ـب أن يطيق م لـا  يطيق فـ صبراً فيا نفس"صبرً في مجــال القــﮩرِ صبراً سبحانگ اللهم وبحمدگ استغفرك
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  7. 39
    3 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص
    عدد التعليقات:5450

    سـارونھَہّ

    ربي يسعدك..
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  8. 38
    3 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    حقاااني...

    ‏الرزق ليس دائما شيئا محسوسا .. أحيانا يأتي على هيئة طمأنينة وسكينة أو علم ومعرفة أو شفاء من مرض أو توفيق لطاعة..أو دوووام صحة وعااافية
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  9. 37
    3 أكتوبر, 2016 , 11:30 ص
    عدد التعليقات:5450

    سـارونھَہّ

    يطيح نجم و نجم يبقى مكانه... وتغيب ناس وناس تنسى بعضھا .... ياقلبي اللي ظن و الظن خانه... محد يدوم وربك اللي فرضھا .!
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  10. 36
    3 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    حقاااني...

    سـارونھَہّ يسلمو اخي حقاني من ذوقك وطيب اصلك ربي يسعدك.../ ما عليك زووود وانا اخووك الطيب من طيبكم وحسن تعاااملكم
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  11. 35
    3 أكتوبر, 2016 , 11:25 ص

    حقاااني...

    اخي كن واثقا أن الله يعطيك ما دام قلبك لم يمل الطلب وإن كرم الله أوسع من خيالك وأكبر من حاجتك وأرحب من أمانيك 🕊..
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  12. 34
    3 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:5450

    سـارونھَہّ

    يذهب كُل شيء ، فيبقى الله ، ويُغني عن كُل شيء 🌿...
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  13. 33
    3 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:5450

    سـارونھَہّ

    أخْلاقُك هِي مِفتَاح قُبولِك لدَى الأخَرِين، وعمَليِة تجّمِيل أخْلاقُك هِي إتِبَاع سِيرَة الحَبِيَب ﷺ...
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  14. 32
    3 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:5450

    سـارونھَہّ

    يسلمو اخي حقاني من ذوقك وطيب اصلك ربي يسعدك...
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  15. 31
    3 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص

    88

    النفط الى فى الصوره 91 او 95
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  16. 30
    3 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    حقاااني...

    أسعد الله جميع أوقاااتك اختي العزيزة سااااارة حيااااك الله يا مبدعة
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  17. 29
    3 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    حقاااني...

    وعليكم السلااام ورحمة الله وبركاااته اخووي المنتصر ..صباااحك اجمل ...انا من ضمن المحبين لك أسعدك الله
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  18. 28
    3 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:5450

    سـارونھَہّ

    وآلفقر يَ عٓـرب مآهو بفقر آلجيوب/ آلفقر فقر آلعقول و قلــه آخلآقهآ !
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  19. 27
    3 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    لحود

    الهليل اتمنى ان تغيروه بواحد افضل منه لانه لا يحاكي الواقع
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  20. 26
    3 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:5450

    سـارونھَہّ

    إفعل آلجَميل .. لـ يبقى ذكرك أجمَل 💛.
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  21. 25
    3 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    حقاااني...

    شكرا لك اختي المتألقة المحترمة المزن على مرورك العطر والاضافة الجميلة والتعليق المميز ..فليس غريبا من شخصك الكريم فقد اعتدنا منك كل ما هو رااائع
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  22. 24
    3 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:5450

    سـارونھَہّ

    ت20 الكل بيحبك بس لو تترك عنك الشر الي جواتك هه
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  23. 23
    3 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:5450

    سـارونھَہّ

    اللهمّ عافيةً في بدن أمّي وطمأنينةً في قلب أمي وسعادةً في روح أمي وعيشاً طويلاً في ظلّ أمي ”🌿. َ َ
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  24. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    المزن

    🌺يارب بارك لنا في يومنا هذا ، واجعله شاهداً لنا لا علينا ،ومتعنا براحة البال وصلاح الحال ،وارزقنا صحة في الابدان 🌺
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  25. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    حقاااني...

    عندما يكون حديثك او إبداء رأيك واجب لا تتخذ الصمت حكمة فالصمت لا يكون حكمة إلا حينما تدرك أن الحديث لا فائدة منه او ربما يزيد الطينة بلة 🌹
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  26. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:5333

    المنتصر بالله

    من يعرف كم عدد من يحبوني في ذا المرصد من الأعضاء والزوار والمتابعين والقراء هل هم 1 أو 2 أو 3 نأمل الإجابه 👺
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  27. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    المزن

    🌺الاحتفاظ بمتعلقات أشخاص لهم معنى في حياتك رحلوا عن الدنيا ،له تأثير على النفس صحيح مملوء بالشجن ولكنه يبعث احساس بالارتياح في داخل القلب شعورغريب 🌺
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  28. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:5333

    المنتصر بالله

    حسيبك الله أبشري طليت علاكم 👺 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد وخاصه ⚘🌷💝💔💖
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  29. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:5450

    سـارونھَہّ

    اسعد الله اوقاتكم بكل خير...
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  30. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    المزن

    🌺وعليكم السلام أستاذ حقاااني /كلامك صحيح في تربية الأبناء.ليت الآباء والامهات يستوعبون أن التربية هي عطاء معنوي ومادي وحزم ولين وثواب وعقاب .🌺
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  31. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    حقاااني...

    بر الوالدين باب من أبواب الجنة فلا تتوااانى و حث الخطى لبلوغه حال حياتهما و بعد مماتهما فكل إحسان يصل إليهما...صاحبهما واستمتع في برهما. 🌹
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  32. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص

    88

    كما قالت ام كلثوم نار يا حبيبي نار
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  33. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص
    عدد التعليقات:5450

    سـارونھَہّ

    الصبـح من دونـك حبيبـي ولاشـي ...انت الصباح وشوفتك هي صباحي... ياساكـن مابيـن عينـي ورمشـي ...طلت صباحك غايتي وانشراحـي....💞
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  34. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    المزن

    🌺لما تتأمل حياتك والمحيطين بك ستجد قلوب تغمرك بالحب الصادق ودفء المشاعر وتمدك بسعادة تسكن روحك كل ماعليك ان تقف مع نفسك و مثلما تأخذ أَعْط 🌺
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  35. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    حقاااني...

    ‏صباحكم كروعة قلوبكم صباح ممزوج بالتفاؤل وتفاصيل الأمل المترنم بالأماني صباح أجمل بذكرالله وحفظه صباح الخير والورد 🌹
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  36. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    حقاااني...

    عط عمرك الراحه وريح ضميرك لايهمك اللي في تعثرك يسعون حقك ابد مايخذه شخص غيرك كان انكتب لك حظ والله لـ يبطون
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  37. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    حقاااني...

    ‏أحيانا نحتفظ بـأشياء قديمة رغم تهالكها ليس لشئ سوى أنها تخص من سطروا أروع الذكريات في حياتنا..فالذكريااات والعلاقااات الجميلة محفورة في القلب لا تن
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  38. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    المزن

    🌸في حياتنا قد ننحرم ممانحب ،ونتأذى من مرارة القدر ،فيتوجب علينا أن نتأمل قول الله سبحانه ( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهوخير لكم ). 🌸
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  39. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص

    حقاااني...

    كثير من الآباء يعتقدون أن ما يوفروه من مال ورفاهية للأبناء يعوضهم عن غيابه!!وهذا سبب ما نراه من ضياع بعض الأبناء والبنات.. كن قريبا من ابناءك
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  40. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    المزن

    🍁تشرق شمس الصباح كرواية جميلة، تحكي لناأن الأماني مهماتأجلت سيأتي فجرهايوم من الأيام لتشرق من جديدوتتحقق بأذن الله ،فقط!!كن على ثقة بالله🍁
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  41. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    88

    مخالف للنشر
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  42. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    حقاااني...

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. صباااح الخيراااات على الجميييع
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  43. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    المزن

    🌺سبحان الله، والحمد لله، ولااله الا الله، والله اكبر.ولاحول ولاقوة الا بالله🌺
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  44. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    حسيبك الله....

    الصبح ما هو طلعت الشمس للكون // واليوم ما هو يوم لو مر دونك .. *** 🌅 تدري لو أن الأمر بيدي وش يكون // أعلن صباح الناس : طلة عيونك .. ***
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  45. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    المزن

    🌺بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولافي السماء وهو السميع العليم 🌺
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