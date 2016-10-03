شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

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تعليقات ( 45 )
عدد التعليقات:165
خواطر...ياصباااح الخير للجميع ..
عدد التعليقات:5333
المنتصر باللهسارووونهه ماخذه مني موقف اقشر بدون تبرير ليش يا اختنا العزيزة 🔫👺🔫👺
عدد التعليقات:5333
المنتصر باللهسارووونهه غيري نظرتك لي أنا طيب وكل الحاره يتصورون معي سيلفي من كثر إعجابهم فيني 👺 وطول خشمي 👺
عدد التعليقات:5333
المنتصر باللهأشكرك الأخ حقاني أما سارونه وش ذا الشر إللي عندي أي شر هذا ههههههه 👺
عدد التعليقات:5450
سـارونھَہّْ ْ گلـن علـئ نيتہَ ربـي يـجآزيہّ/ ۆگلنَ علئ شينَ طبعّہ يلقي جزآتہ..
" AjwAA" "🌸 ₳ℱ"كيف كتب لنا ان نتحمل اوجاعهم ∵وكيف قدر لهذا القلــ⎋♡➷ـب أن يطيق م لـا يطيق فـ صبراً فيا نفس"صبرً في مجــال القــﮩرِ صبراً سبحانگ اللهم وبحمدگ استغفرك
عدد التعليقات:5450
سـارونھَہّربي يسعدك..
حقاااني...الرزق ليس دائما شيئا محسوسا .. أحيانا يأتي على هيئة طمأنينة وسكينة أو علم ومعرفة أو شفاء من مرض أو توفيق لطاعة..أو دوووام صحة وعااافية
عدد التعليقات:5450
سـارونھَہّيطيح نجم و نجم يبقى مكانه... وتغيب ناس وناس تنسى بعضھا .... ياقلبي اللي ظن و الظن خانه... محد يدوم وربك اللي فرضھا .!
حقاااني...سـارونھَہّ يسلمو اخي حقاني من ذوقك وطيب اصلك ربي يسعدك.../ ما عليك زووود وانا اخووك الطيب من طيبكم وحسن تعاااملكم
حقاااني...اخي كن واثقا أن الله يعطيك ما دام قلبك لم يمل الطلب وإن كرم الله أوسع من خيالك وأكبر من حاجتك وأرحب من أمانيك 🕊..
عدد التعليقات:5450
سـارونھَہّيذهب كُل شيء ، فيبقى الله ، ويُغني عن كُل شيء 🌿...
عدد التعليقات:5450
سـارونھَہّأخْلاقُك هِي مِفتَاح قُبولِك لدَى الأخَرِين، وعمَليِة تجّمِيل أخْلاقُك هِي إتِبَاع سِيرَة الحَبِيَب ﷺ...
عدد التعليقات:5450
سـارونھَہّيسلمو اخي حقاني من ذوقك وطيب اصلك ربي يسعدك...
88النفط الى فى الصوره 91 او 95
حقاااني...أسعد الله جميع أوقاااتك اختي العزيزة سااااارة حيااااك الله يا مبدعة
حقاااني...وعليكم السلااام ورحمة الله وبركاااته اخووي المنتصر ..صباااحك اجمل ...انا من ضمن المحبين لك أسعدك الله
عدد التعليقات:5450
سـارونھَہّوآلفقر يَ عٓـرب مآهو بفقر آلجيوب/ آلفقر فقر آلعقول و قلــه آخلآقهآ !
لحودالهليل اتمنى ان تغيروه بواحد افضل منه لانه لا يحاكي الواقع
عدد التعليقات:5450
سـارونھَہّإفعل آلجَميل .. لـ يبقى ذكرك أجمَل 💛.
حقاااني...شكرا لك اختي المتألقة المحترمة المزن على مرورك العطر والاضافة الجميلة والتعليق المميز ..فليس غريبا من شخصك الكريم فقد اعتدنا منك كل ما هو رااائع
عدد التعليقات:5450
سـارونھَہّت20 الكل بيحبك بس لو تترك عنك الشر الي جواتك هه
عدد التعليقات:5450
سـارونھَہّاللهمّ عافيةً في بدن أمّي وطمأنينةً في قلب أمي وسعادةً في روح أمي وعيشاً طويلاً في ظلّ أمي ”🌿. َ َ
المزن🌺يارب بارك لنا في يومنا هذا ، واجعله شاهداً لنا لا علينا ،ومتعنا براحة البال وصلاح الحال ،وارزقنا صحة في الابدان 🌺
حقاااني...عندما يكون حديثك او إبداء رأيك واجب لا تتخذ الصمت حكمة فالصمت لا يكون حكمة إلا حينما تدرك أن الحديث لا فائدة منه او ربما يزيد الطينة بلة 🌹
عدد التعليقات:5333
المنتصر باللهمن يعرف كم عدد من يحبوني في ذا المرصد من الأعضاء والزوار والمتابعين والقراء هل هم 1 أو 2 أو 3 نأمل الإجابه 👺
المزن🌺الاحتفاظ بمتعلقات أشخاص لهم معنى في حياتك رحلوا عن الدنيا ،له تأثير على النفس صحيح مملوء بالشجن ولكنه يبعث احساس بالارتياح في داخل القلب شعورغريب 🌺
عدد التعليقات:5333
المنتصر باللهحسيبك الله أبشري طليت علاكم 👺 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد وخاصه ⚘🌷💝💔💖
عدد التعليقات:5450
سـارونھَہّاسعد الله اوقاتكم بكل خير...
المزن🌺وعليكم السلام أستاذ حقاااني /كلامك صحيح في تربية الأبناء.ليت الآباء والامهات يستوعبون أن التربية هي عطاء معنوي ومادي وحزم ولين وثواب وعقاب .🌺
حقاااني...بر الوالدين باب من أبواب الجنة فلا تتوااانى و حث الخطى لبلوغه حال حياتهما و بعد مماتهما فكل إحسان يصل إليهما...صاحبهما واستمتع في برهما. 🌹
88كما قالت ام كلثوم نار يا حبيبي نار
عدد التعليقات:5450
سـارونھَہّالصبـح من دونـك حبيبـي ولاشـي ...انت الصباح وشوفتك هي صباحي... ياساكـن مابيـن عينـي ورمشـي ...طلت صباحك غايتي وانشراحـي....💞
المزن🌺لما تتأمل حياتك والمحيطين بك ستجد قلوب تغمرك بالحب الصادق ودفء المشاعر وتمدك بسعادة تسكن روحك كل ماعليك ان تقف مع نفسك و مثلما تأخذ أَعْط 🌺
حقاااني...صباحكم كروعة قلوبكم صباح ممزوج بالتفاؤل وتفاصيل الأمل المترنم بالأماني صباح أجمل بذكرالله وحفظه صباح الخير والورد 🌹
حقاااني...عط عمرك الراحه وريح ضميرك لايهمك اللي في تعثرك يسعون حقك ابد مايخذه شخص غيرك كان انكتب لك حظ والله لـ يبطون
حقاااني...أحيانا نحتفظ بـأشياء قديمة رغم تهالكها ليس لشئ سوى أنها تخص من سطروا أروع الذكريات في حياتنا..فالذكريااات والعلاقااات الجميلة محفورة في القلب لا تن
المزن🌸في حياتنا قد ننحرم ممانحب ،ونتأذى من مرارة القدر ،فيتوجب علينا أن نتأمل قول الله سبحانه ( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهوخير لكم ). 🌸
حقاااني...كثير من الآباء يعتقدون أن ما يوفروه من مال ورفاهية للأبناء يعوضهم عن غيابه!!وهذا سبب ما نراه من ضياع بعض الأبناء والبنات.. كن قريبا من ابناءك
المزن🍁تشرق شمس الصباح كرواية جميلة، تحكي لناأن الأماني مهماتأجلت سيأتي فجرهايوم من الأيام لتشرق من جديدوتتحقق بأذن الله ،فقط!!كن على ثقة بالله🍁
88مخالف للنشر
حقاااني...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. صباااح الخيراااات على الجميييع
المزن🌺سبحان الله، والحمد لله، ولااله الا الله، والله اكبر.ولاحول ولاقوة الا بالله🌺
حسيبك الله....الصبح ما هو طلعت الشمس للكون // واليوم ما هو يوم لو مر دونك .. *** 🌅 تدري لو أن الأمر بيدي وش يكون // أعلن صباح الناس : طلة عيونك .. ***
المزن🌺بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولافي السماء وهو السميع العليم 🌺