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القتل تعزيراً بحق جانٍ عذب اثيبوبيين في الرياض حتى الموت

3 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص
القتل تعزيراً بحق جانٍ عذب اثيبوبيين في الرياض حتى الموت
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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمدينة الرياض ،فيما يلي نص البيان :

أقدم / مناحي بن محمد بن مناحي السعدي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل شخصين من الجنسية الاثيوبية صبراً وذلك باحتجازهما داخل سيارته وإشهاره سكيناً عليهما وربط أيديهما وأرجلهما بعدد من الحبال والأسلاك ومنع الطعام والشراب عنهما حتى فارقا الحياة ورميهما بمنطقة خالية من السكان تخلصاً منهما دون اعتبار لكرامة الميت وحرمته والهرب وتعاطي الحبوب المحظورة وقيادة السيارة تحت تأثيرها .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه ، والحكم عليه بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / مناحي بن محمد بن مناحي السعدي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الاثنين 2 / 1 / 1438هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 30
    3 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  2. 29
    3 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    إستشاري صح

    الله يعز حكومتنا ...فمثل هذا العقوبات التي تصدر بحق المجرمين وتنصف الضعفاء ترضي الله سبحانه ثم تجعل من دولتنا دولة إنصاف وحق أمام العالم .
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  3. 28
    3 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    عبيد

    تترحم على مجرم لو انهم اخوانك هل تترحم على قاتلهم ق****** تعلمو اصول دينكم واعرفو عقاب القاتل بغير حق
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  4. 27
    3 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    عناد

    مخالف للنشر
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  5. 26
    3 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    طبيعي

    من بيان وزارة الداخلية واضح انهم عصابة بياعين مخدرات واختلفوا وقاموا بتصفية بعض وهذي نتيجة طبيعية للتجار الحبوب والمخدرات
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  6. 25
    3 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    زائر

    الله لا ترحمه قاتل بطريقة حتى اليهود ما يسوونها ليه الإثيوبي مو بشر والي يترحم على القاتل الله يحرشك معه في نار جهنم العنصرية بدكم حتى مع الظلم
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  7. 24
    3 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    عناد

    23 / طيب واذا كان المجرم ناوي الاعتداء**** هل تستنى النظام والاجراءات ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  8. 23
    3 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص

    رحيمي

    الدولة حفظها الله لا تسمح أن يمارس أيا كان دور الدولة حتى ولو كان مظلوم هناك نظام وقضاء وجهات اختصاص شغل الفوضى والعنترة وأخذ الحق باليد ما يمشي هنا
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  9. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    موج

    مخالف للنشر
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  10. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    رحيمي

    للأسف أكثر المعلقين يترحموا على ظالم وياسفوا لاعدامه ادخلت النار امرأة في قطه حبستها لا اطعمتها ولا تركتها لكن أسأل الله أن يحشر المترحمين عليه معه
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  11. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص

    عناد

    18 / ياليت ايها القوطي الفضائي تزويدنا ببعض ماعندكم علا وعسى أن نستفيد منكم ونتدارك الكوارث التي تحصل عندنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص

    88

    باحتجازهما داخل سيارته وإشهاره سكيناً عليهما وربط أيديهما وأرجلهما بعدد من الحبال والأسلاك ومنع الطعام والشراب عنهما حتى فارقا الحياة ورميهما بمنطقة خ
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  13. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 11:36 ص

    كائن فضائي

    عندنا في الفضاء يتم التحقيق ومعرفة دوافع القتل وبعدها نحيل الأمر الى من يخافون الآله ويحكمون وفق الأسباب والدوافع
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  14. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص

    ناصر

    الله يرحمك يالسعدي قالوا وش حدك على المر قال اللي امر منه
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  15. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 11:25 ص

    أفريقي

    إعتبروا أيها الأفارقه وتجنبوا هالأشكال تراهم ما يرونكم شي
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  16. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص

    عناد

    الاثيوبي واليمني وكل مجهول يدخلون البلد بطرق غير نظاميه ويخرجون منها وجرائم السرقات والقتل والاعتداء *****!!!
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  17. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    راشد

    الله يرحمك يامناحي السعدي****
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  18. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    الحمد لله ان جعل الاحكام عقابا وردعا وتطهيرا انا ممن حضر القصاص وكان ذلك في ساحة قصر الحكم بالديرة الساعه 9صباحا
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  19. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص

    ليش يقتلونه الاثيوبيين عاثو في الارض فسادا
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  20. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    سالم

    طيب وش الدوافع اللي خلته يسوي هالشي لان مافيه دخان بدون نار
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  21. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص

    عناد

    بلطجة وجرائم الافريقيين في كل مكان في هذا الوطن بأعداد كبيره جداً نرجو تطبيق شرع الله العادل والمنصف بعيداً عن الاجتهادات والمبررات التي تبرر الجريمه!
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  22. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص

    عناد

    وتذكرت سالفة الطالب ***اللي تم اختطافه من عند المدرسه بدافع الاعتداء على عرضه وتم قتل الاثيوبي بقوة الله التي سخرها له وقتها والان محكوم قصاص !
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  23. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    عناد

    اسأل الله ان يرحمك يالسعدي ويغفر لك وانا لله وانا اليه راجعون
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  24. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    عناد

    تذكرت سالفة المدرس اللي في مكة قتل الاثيوبي اللي دخل وسط بيته آخر الليل بدافع السرقه وفي النهايه حكم عليه بالقصاص وتم خروجه بالفديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  25. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    عناد

    لا اعتراض على قدر الله انما الاعتراض على وجود العماله السايبه وتمردها على النظام والامن والامان وانتشار الجرائم و****!
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  26. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    احمد

    الحمدلله على تطبيق شرع الله .. اللهم اعز هذه البلاد وحكامها يارب
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  27. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    احمد

    ستبقى راية لااله الا الله محمد رسول الله خفاقة حتى تقوم الساعه باذن الله
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  28. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص

    احمد

    نحكم بشرع الله رغم انف كل حاقد وحاسد على هذا البلد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    احمد

    الحمدلله الذي سخر لهذا البلد حكام يحكمون بشرع الله
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  30. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص

    احمد

    القانون في هذي البلد يطبق على الجميع سعودي وغير سعودي
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