القتل تعزيراً بحق جانٍ عذب اثيبوبيين في الرياض حتى الموت

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمدينة الرياض ،فيما يلي نص البيان :
أقدم / مناحي بن محمد بن مناحي السعدي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل شخصين من الجنسية الاثيوبية صبراً وذلك باحتجازهما داخل سيارته وإشهاره سكيناً عليهما وربط أيديهما وأرجلهما بعدد من الحبال والأسلاك ومنع الطعام والشراب عنهما حتى فارقا الحياة ورميهما بمنطقة خالية من السكان تخلصاً منهما دون اعتبار لكرامة الميت وحرمته والهرب وتعاطي الحبوب المحظورة وقيادة السيارة تحت تأثيرها .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه ، والحكم عليه بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / مناحي بن محمد بن مناحي السعدي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الاثنين 2 / 1 / 1438هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .
تعليقات ( 30 )
إستشاري صحالله يعز حكومتنا ...فمثل هذا العقوبات التي تصدر بحق المجرمين وتنصف الضعفاء ترضي الله سبحانه ثم تجعل من دولتنا دولة إنصاف وحق أمام العالم .
عبيدتترحم على مجرم لو انهم اخوانك هل تترحم على قاتلهم ق****** تعلمو اصول دينكم واعرفو عقاب القاتل بغير حق
عنادمخالف للنشر
طبيعيمن بيان وزارة الداخلية واضح انهم عصابة بياعين مخدرات واختلفوا وقاموا بتصفية بعض وهذي نتيجة طبيعية للتجار الحبوب والمخدرات
زائرالله لا ترحمه قاتل بطريقة حتى اليهود ما يسوونها ليه الإثيوبي مو بشر والي يترحم على القاتل الله يحرشك معه في نار جهنم العنصرية بدكم حتى مع الظلم
عناد23 / طيب واذا كان المجرم ناوي الاعتداء**** هل تستنى النظام والاجراءات ؟
رحيميالدولة حفظها الله لا تسمح أن يمارس أيا كان دور الدولة حتى ولو كان مظلوم هناك نظام وقضاء وجهات اختصاص شغل الفوضى والعنترة وأخذ الحق باليد ما يمشي هنا
موجمخالف للنشر
رحيميللأسف أكثر المعلقين يترحموا على ظالم وياسفوا لاعدامه ادخلت النار امرأة في قطه حبستها لا اطعمتها ولا تركتها لكن أسأل الله أن يحشر المترحمين عليه معه
عناد18 / ياليت ايها القوطي الفضائي تزويدنا ببعض ماعندكم علا وعسى أن نستفيد منكم ونتدارك الكوارث التي تحصل عندنا
88باحتجازهما داخل سيارته وإشهاره سكيناً عليهما وربط أيديهما وأرجلهما بعدد من الحبال والأسلاك ومنع الطعام والشراب عنهما حتى فارقا الحياة ورميهما بمنطقة خ
كائن فضائيعندنا في الفضاء يتم التحقيق ومعرفة دوافع القتل وبعدها نحيل الأمر الى من يخافون الآله ويحكمون وفق الأسباب والدوافع
ناصرالله يرحمك يالسعدي قالوا وش حدك على المر قال اللي امر منه
أفريقيإعتبروا أيها الأفارقه وتجنبوا هالأشكال تراهم ما يرونكم شي
عنادالاثيوبي واليمني وكل مجهول يدخلون البلد بطرق غير نظاميه ويخرجون منها وجرائم السرقات والقتل والاعتداء *****!!!
راشدالله يرحمك يامناحي السعدي****
سالمطيب وش الدوافع اللي خلته يسوي هالشي لان مافيه دخان بدون نار
عنادبلطجة وجرائم الافريقيين في كل مكان في هذا الوطن بأعداد كبيره جداً نرجو تطبيق شرع الله العادل والمنصف بعيداً عن الاجتهادات والمبررات التي تبرر الجريمه!
عنادوتذكرت سالفة الطالب ***اللي تم اختطافه من عند المدرسه بدافع الاعتداء على عرضه وتم قتل الاثيوبي بقوة الله التي سخرها له وقتها والان محكوم قصاص !
عناداسأل الله ان يرحمك يالسعدي ويغفر لك وانا لله وانا اليه راجعون
عنادتذكرت سالفة المدرس اللي في مكة قتل الاثيوبي اللي دخل وسط بيته آخر الليل بدافع السرقه وفي النهايه حكم عليه بالقصاص وتم خروجه بالفديه
عنادلا اعتراض على قدر الله انما الاعتراض على وجود العماله السايبه وتمردها على النظام والامن والامان وانتشار الجرائم و****!
احمدالحمدلله على تطبيق شرع الله .. اللهم اعز هذه البلاد وحكامها يارب
احمدستبقى راية لااله الا الله محمد رسول الله خفاقة حتى تقوم الساعه باذن الله
احمدنحكم بشرع الله رغم انف كل حاقد وحاسد على هذا البلد
احمدالحمدلله الذي سخر لهذا البلد حكام يحكمون بشرع الله
احمدالقانون في هذي البلد يطبق على الجميع سعودي وغير سعودي