القتل تعزيراً بحق جانٍ عذب اثيبوبيين في الرياض حتى الموت

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمدينة الرياض ،فيما يلي نص البيان :

أقدم / مناحي بن محمد بن مناحي السعدي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل شخصين من الجنسية الاثيوبية صبراً وذلك باحتجازهما داخل سيارته وإشهاره سكيناً عليهما وربط أيديهما وأرجلهما بعدد من الحبال والأسلاك ومنع الطعام والشراب عنهما حتى فارقا الحياة ورميهما بمنطقة خالية من السكان تخلصاً منهما دون اعتبار لكرامة الميت وحرمته والهرب وتعاطي الحبوب المحظورة وقيادة السيارة تحت تأثيرها .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه ، والحكم عليه بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / مناحي بن محمد بن مناحي السعدي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الاثنين 2 / 1 / 1438هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .