صحيفة المرصد:أعلنت هيئة السوق المالية رفع تعليق تداول سهم شركة الاتصالات السعودية ابتداءً من اليوم الاثنين وذلك عقب إعلان الشركة أثر ما ورد في الأمر السامي الكريم عليها وذلك بحسب صحيفة”الرياض”.

وكان مجلس هيئة السوق المالية أصدر قرار أمس الأحد بتعليق تداول أسهم كل من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (عذيب) وشركة الاتصالات السعودية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الأحد حتى قيام هذه الشركات بالإعلان عن أثر ما ورد في الأمر السامي الكريم عليها.