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بالفيديو:شاهد..مدير تعليم الباحة يدفع مسناً..و يشعل موجة عضب بـ”تويتر”

3 أكتوبر, 2016 , 13:00 م
بالفيديو:شاهد..مدير تعليم الباحة يدفع مسناً..و يشعل موجة عضب بـ”تويتر”
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مدير تعليم الباحة يدفع مسناً، أثناء جولة مع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بمدينة الباحة ضمن الاحتفالات باليوم الوطني.

ويظهر المقطع وزير التعليم يسلّم أحد الأطفال هدية تذكارية بمناسبة اليوم الوطني، وبجواره يقف مدير تعليم الباحة، بينما يحاول رجل مسن التحدث إلى الدكتور العيسى، فيدفعه مدير التعليم ويمنعه من الوصول للوزير.

وتداول مغردون على موقع “تويتر” المقطع عبر وسم “مدير تعليم الباحة يدفع مسن”، معبرين عن استنكارهم للواقعة، وأنه كان يجب على مدير التعليم ألا يفعل هذا التصرف، مؤكدين ضرورة احترام الكبير.



تعليقات ( 78 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 78
    3 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    لهب الجليد

    حتى تستطيع ان تكون منصف تماماً كل ما عليك فعله تصور ان هذا الرجل الاشيب والدك هل كنت ترضى ان تمتد يد كأن من كان لتعيده للخلف ليكرم طفل ؟؟ الذمم الذمم
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  2. 77
    3 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    07

    اتقوا الله الرجال لا دفعه ولا شيء الوزير كان مشغول وجاء بيسلم عليه ومسكه من يده فمنعه ان يشغله عن تسليم الطالب الهديه وبعد ما بينفصل اللي حاقدين عليه
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  3. 76
    3 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    محمد

    فعلا ان تصرف مدير الباحه غير لائق ولم يحترم الرجل المسن واعتبره انسان احمق الواجب عليه احترام الشيبه وتركه يكلم الوزير
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  4. 75
    3 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    ابوعاطي

    عساها الكسر
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  5. 74
    3 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    أ د صالح بن سبعان

    حين تمعن النظر اليوم في أحوالنا نجد بعض المسؤولون يتعاملون باستهانة مع الموطن وفيما يسند إليهم من مسؤليات صاروا أكثر إصرارا على المظاهر إنه مركب النقص
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  6. 73
    3 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    متقاعد مبكر

    بعض المدارس وصل عدد تلاميذ الصف الأول ابتدائي 40 طالب والتعليم يرسل زيادة . أي تعليم سيكون بهذا العدد؟؟؟؟؟؟ وسبب هذه الأعداد دمج المدارس الغير مدروس
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  7. 72
    3 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    صفخــه

    الشايب بفطرته لايعرف برتكول ولا شئ وهم الخير والبركه بعد الله
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  8. 71
    3 أكتوبر, 2016 , 13:48 م

    عاااااجل 🔴 الدجال خرج الان وعندما تحرك ووقف على اقدامه أطلق صوت مزعج ذات ريحٍ كريه فالتفت واذ بمهدي الرافضة بجانبه وهوا مستمتع بالرائحة مبتسم
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  9. 70
    3 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    الامن المدرسي غير مفعل !

    مع احترامي لو كان اخطأ مدير التعليم ان اول من سببته لكن الشايب متخلف هجم على الوزير اثناء التكريم لمصلحة له يريد تسولها وواسطة
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  10. 69
    3 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    منصور الزعيم

    الأخوه اللي اتهمهم المدعو محمد العتيبي انهم مطبلين لمدير التعليم نقول لهم لا تأخذون عليه هذا من اللي يطير في العجه وانتم ناس لكم احترامكم لرزانتكم
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  11. 68
    3 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    متقاعد مبكر

    ومن يشكك في كلامي يأتي إلى تعليم العاصمة المقدسة وسوف يرى العجب . الأمور تصور بأنها في أحسن حال وفي الحقيقة من سيىء إلى أسوأ ..
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  12. 67
    3 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    غامدي

    يبدوا ان المسن وصل للوزير في وقت غير مناسب حيث انه كان مشغول في التكريم صحيح كان يجب على مدير التعليم التصرف بطريقة لائقة للمسن .
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  13. 66
    3 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    عبدالعزيز//

    اللي صور اعمى وين لادفعه ولا شئ للاسف اصبحت بعض المقاطع كيديه حسبنا الله ونعم الوكيل
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  14. 65
    3 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    غامدي

    يبدوا ان المسن وصل للوزير في وقت غير مناسب حيث انه كان مشغول في التكريم صحيح كان يجب على مدير التعليم التصرف بطريقة لائقة للمسن .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 64
    3 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    غامدي

    يبدوا ان المسن وصل للوزير في وقت غير مناسب حيث انه كان مشغول في التكريم صحيح كان يجب على مدير التعليم التصرف بطريقة لائقة للمسن .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 63
    3 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    منصور الزعيم

    اللي يحبون الأكشن يقولون المدير دفع الشايب والنَّاس المتّزنين الراكدين قالوا الموضوع طبيعي ومافيه دفع فقط ترتيب بعد مادخل الشايب هداه الله بطريقه خاطئة
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  17. 62
    3 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) رواه البخار ومسلم .الرجل المسن يريد مساعده
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  18. 61
    3 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    الامن المدرسي غير مفعل !

    الشياب حقنةفي الاسبوع التمهيدي نفس الطريقة يلبد في المعلمين وعند الهدايا والعرض والالعاب يتدخل في كل شي ويسلم الجوائز وينفخ على المعلمين ..
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  19. 60
    3 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    ط

    واحمد العيسى ويش حضرته مايرد ولا رجعنا لابو شمس شارجه
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  20. 59
    3 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    متقاعد مبكر

    بغض النظر عن هذه الحادثة ومن موقع قريب جدا من التعليم ...أنذر الجميع بكارثة في مجال التربية والتعليم ...الأمور أسندت لغير أهلها وفاقد الشيء لايعطيه .
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  21. 58
    3 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    جرهم

    نعم تعالي من اصحاب المعالي في جميع القطاعات لان المواطن بالنسبه لهم درجه ثالثه يجب احتقارهم من وجهة نظر اصحاب المعالي !!!!
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  22. 57
    3 أكتوبر, 2016 , 13:38 م

    دفع المسن يدل على سوء أدب من مدير التعليم والمفروض أن يكون هناك من ينسق لمن يريد مقابلة الوزير فهي فرصة لعرض مطالبهم .
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  23. 56
    3 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    KAS

    مادفعه ولا شي وش هالخرابيط ياناس .. ناس جايه تشوه سمعته ولا يقطعون رزقه ماهو صحيح هالكلام .. عيدوا المقطع أكثر من مره وشوفوا
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  24. 55
    3 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    جرهم

    نعم تعالي من اصحاب المعالي في جميع القطاعات لان المواطن بالنسبه لهم درجه ثالثه يجب احتقارهم من وجهة نظر اصحاب المعالي !!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 54
    3 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    hima

    قدام الوزير,والوزير ساكت خلاص,شي اذن مسموح به,هما يفهموا لبعض.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 53
    3 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    الكلمه امانه لم نشاهد اي دفع اونهر او خلافه للمسن
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  27. 52
    3 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    منصور الزعيم

    بالمناسبة مدير التعليم رجل محترم وخلوق وانسان عصامي ولكن يواجه حرب قذره من بعض أفراد القبيلة الاخرى في منطقة الباحه يعني بالعربي السالفة عنصرية مقيته
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  28. 51
    3 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    ام روز

    بكره على ليموزين يكد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 50
    3 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    الشريف

    يا رجال لا فيه دفع ولا شي اذكروا الله تابعت المقطع اكثر من مرة
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  30. 49
    3 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    منصور الزعيم

    اهل العقول في راحة ! فيه ناس مرضى نفسيين وهمهم يعملون اثارة حتى لو على حساب دينه والا بالله هذا موقف يستحق الشوشره هذي !!؟فعلاً مجتمع تافه وفاضي
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  31. 48
    3 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    ابن الوطن

    يا محمد العتيبي انا شخص من جده ولست معلم ولا اعرف منطقة الباحه , كيف تتهم الناس بلكذب و النفاق والتلقيم تعلم الادب في الطرح وبلاش تكتب لأنك غير محترم.
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  32. 47
    3 أكتوبر, 2016 , 13:30 م
    عدد التعليقات:3955

    العنيد

    لادفعه ولاشيء ...هو شافه قاعد يزاحم الوزير فوقف بينهم ...هذا كل ما في الامر
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  33. 46
    3 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    القناص2

    كل انسان محاسب بماكتب وبما قال لاعرف هذا الشخص ولكن لم يدفع ولم يقوم بشئ مخالف نقول البعض مدرعم وهذا لايجوز ونقول العنصريه يجب قتلها من نفوس الناس
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  34. 45
    3 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    القناص2

    كل انسان محاسب بماكتب وبما قال لاعرف هذا الشخص ولكن لم يدفع ولم يقوم بشئ مخالف نقول البعض مدرعم وهذا لايجوز ونقول العنصريه يجب قتلها من نفوس الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 44
    3 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    مواطن

    لا فرق بين كبير سن أو صغير سن !! هل التصرف صحيح أم خطأ بغض النظر
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  36. 43
    3 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    محمد العتيبي

    تعليق 17 و 22 اتركوا التطبيل ياكذاب انت وياه
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  37. 42
    3 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    لا الوم الطفل في الاساء اذا مربيه لم يحترم الكبير

    دفعه ومنع وصوله الي الوزير اذا كان راس الهرم مدير تعليم لم يحترم الكبير فهل نلوم ابنائنا اذا اساءُ للمدرس والكبير مثل هؤلاء من افسد ابنائنا
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  38. 41
    3 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    محمد العتيبي

    تعليق 10 اسف فعلا انا مع تدويرهم
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  39. 40
    3 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    اكيد

    لم يدفعه ولكن من الادب ان يعامله افضل
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  40. 39
    3 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    مواطن

    الكل مطالب باحترام الكل (( لاصغير ولا كبير ))
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  41. 38
    3 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    محمد العتيبي

    تعليق 13 و 14 و 15 و 16 عيب اتركوا الكذب تبغون مدير التعليم يرقيكم مافيه ترقيات
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  42. 37
    3 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    القناص2

    لم يدفعه وهذا لايليق بمن صور البعض مع الخيل وهو لايعرف شئ الموضوع يوجد احقاد عنصريه واضحه ومقيته لاتخدم التعليم ولا المنطقه من اناس كتب لهم الحسد
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  43. 36
    3 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    عبدالرحمن المقبل

    اذا كان المسن قابل الوزير فيمابعد انتهى الموضوع وإن لم يقابله فيحاسب الوزير وتهذيب مدير التعليم بمايليق بهذا الموقف لان كل منهما حضر الواقعه وشاهداها
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  44. 35
    3 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    بقايا مشاعر

    قرار اعنف ولاتلتقطها كاميرات الدنيا بل سجلتها كاميرات الاخره ...وكم من حق هضم وظلم منع صاحبه من فاعتذر لك ايها العم المسن مهما كانت اسبابك ..
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  45. 34
    3 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    مواطن

    لكل مقام مقام كبير السن له الاحترام والمقام له احترام والوقت له احترام والزمان له احترام ولكل احترامه كبير أو صغير
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  46. 33
    3 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    طبيعي

    من بداية السنة تقيم الاداء الوظيفي لك يامدير التعليم الباحة غير مرضي وفعلك مستنكر باقي لك سنتين
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  47. 32
    3 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    بقايا مشاعر

    الرجل المسن جاي بصفه رسميه وقد يكون من المدعوين اوالمشاركين عموما الحقيقه في جعبة المسن وتصرف المدير مهما كان السبب غير مبرر وكم من تصرفات من اصحاب يت
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  48. 31
    3 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    عبدالله الناصر / حائل

    امير المنطقه قول لهذا المتغطرس ارحل لبليتك وينتهي الأمر غير جدير بلمسئوليه مع الأسف
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  49. 30
    3 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    موقف طبيعي يمكن علشان تصويرط
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  50. 29
    3 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    هذا

    من ذاك
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  51. 28
    3 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    شدوصل

    ياخرطكم مادفعة ولا شي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  52. 27
    3 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    دحوم1

    الله المستعان ماعد فيه تقدير ولا احترام ولا شايب مسكين بغى يسلم عليهم يقوم يدفه هذا على الهواء كيف وراء الكواليس
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  53. 26
    3 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    محمد العتيبي

    تعليق 10 و 11 و 12 كاذبين وهم موظفي ادارة تعليم الباحه ارسلهم مديرهم لتضليل الرأي العام حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ياملقمين الشايب يسواكم جميعا
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  54. 25
    3 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    ابن الوطن

    والله واللهىثم والله ان سياسة التعليم برمتها خطاء من المبني للمعلم للمسئول للطالب للبيت , عجزنا ان نخرج شئ يفيد البلد و الطالب و المعلم مستواهم هزيل
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  55. 24
    3 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    ابو فارس

    كان الاولى من العسكري منع المسن حتى ينتهي الوزير من التكريم ومن ثم السماح له بالدخول لو سمح لكل الناس بالوصول كما فعل المسن لاصبحت الامور فوضى
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  56. 23
    3 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    صبحي

    ***والتعليم عندنا الفساد فيه للنخاع.
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  57. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    الله المستعان

    العيسى شاهد المسن ولم يلقي له بال هكذا التعالي من قبل أصحاب المعالي لعلها تجد صدى ويقال العيسى ومدير تعليمه
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  58. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    جاسم

    تعليق 4 و 5 خل التطبيل انت وياه الدفع واضح والله لو انه ابوك ماترضى الي صار من حضرته هذا المتغطرس كرسي دوار بيخليه لغيره سامحنا ياوالد مما بدر منه
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  59. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    ابن الوطن

    , يعني بدل ما يحاسب وزير التعليم على قصوره في ازمة الكتب واللخبطه في التسجيل عبر برنامج نور وغيره من ادوات الوزاره
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  60. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    جمعان بن فرغلي

    الوزير مشغول يقدم هدايا والشايب يزاحم يبغى يسلم الصبر طيب والنظام والترتيب شي مطلوب
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  61. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 13:12 م

    مسمار

    وين يدفعه اتقو الله ياناس تحللو ع كيفكم مادفعه ولا شي صحيح انه حال بينه وبين الوزير لكن ليس دفعا خافو الله لاتقطعو ارزاق الناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  62. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    محمد

    ما دفعه ولا شئ اتقو الله ولا تحرضو
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  63. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    السبيعي

    ما دفعه ولا شي يا حبكم لتكبير الموضوع الشايب الله يهديه هو اللي مسك الوزير من ذراعه وشده ومدير التعليم يقول له ابشر بس انتظر ووخر يده عن الوزير
    لا يعجبني(2) اعجبني(11)
  64. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    فرج

    بالفيديو:شاهد..مدير تعليم الباحة يدفع مسناً..و يشعل موجة عضب بـ”تويتر” لا فية دفع ولا شيء من هذا القبيل // الفتنة اشد من القتل
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  65. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    لهب الجليد

    مدير تعليم الباحة يرفع البسطاء ويولي اهمية بالغة لمن يعرف ويسحق غيرهم ادارة تعليم الباحة تكاد مكينة لطحن المتميزين وتدمير ذوي القدرات والكفاءات
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  66. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    ابن الوطن

    والله لا شفنا دفع ولا شئ مهين للشايب , لكن كان المفروض ان الخبر هو دفع وزير التعليم الي خارج الوزاره بسبب نومه هو و وزارته بسبب نقص الكتب المدرسيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  67. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    طقطقه

    ولا دفع ولادف .. الرجال يقول له اصبر شوي .. خل الوزير يوزع الهدايا
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  68. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    محمد الاحمدي

    المفروض تدوير
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  69. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    العمده

    ابغى اعرف مافي البلد الا هالولد هذا لو علي ماعطيته ادارة بوفيه قسم بالله وبعدين هذا من المعمرين فالوزاره اقول جنت على نفسها براقش دعوة جته طيب
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  70. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    حتى الوزير شاهد المسن ولم يعره أي أهتمام
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  71. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    خباز

    خايف يطلع بلاويه للوزير 😈😈😈😈😈😈😈😈
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    زائر

    جاء في الأثر ليس منا من لا يوقر كبيرنا ولا يعطف على صغيرنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  73. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    ساهر المجد

    الله يفضح كل من يمنع مواطن من الوصول للمسؤل
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  74. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 13:07 م
    عدد التعليقات:91

    الشمال

    ياناس اتقوالله الرجال لا دفعه ولاشي الوزير بيعطي الورع هدية والشايب إلا بيدخل بينهم يبي يسال الوزير
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  75. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    عبدالله بن عبدالعزيز المقرن

    الحقيقه لا فيه دفع والا غير بس الشايب الله يهديه يحب الترزز والتصوير والا وشو له يزاحم مدير التعليم
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  76. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    محمد الغامدي

    وش نعلق ونقول والله ضروري من التدوير في الأدارأت الخدماتيه
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  77. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 13:03 م
    عدد التعليقات:60

    Xx5halidxX

    معاه حق المدير يدفع المسن لان الوزير ليس شمس شارقه ههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  78. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    أبو معتز

    لا حول ولا قوة إلا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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