بالفيديو:شاهد..مدير تعليم الباحة يدفع مسناً..و يشعل موجة عضب بـ”تويتر”

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مدير تعليم الباحة يدفع مسناً، أثناء جولة مع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بمدينة الباحة ضمن الاحتفالات باليوم الوطني.

ويظهر المقطع وزير التعليم يسلّم أحد الأطفال هدية تذكارية بمناسبة اليوم الوطني، وبجواره يقف مدير تعليم الباحة، بينما يحاول رجل مسن التحدث إلى الدكتور العيسى، فيدفعه مدير التعليم ويمنعه من الوصول للوزير.

وتداول مغردون على موقع “تويتر” المقطع عبر وسم “مدير تعليم الباحة يدفع مسن”، معبرين عن استنكارهم للواقعة، وأنه كان يجب على مدير التعليم ألا يفعل هذا التصرف، مؤكدين ضرورة احترام الكبير.