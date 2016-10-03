بالفيديو:شاهد..مدير تعليم الباحة يدفع مسناً..و يشعل موجة عضب بـ”تويتر”

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مدير تعليم الباحة يدفع مسناً، أثناء جولة مع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بمدينة الباحة ضمن الاحتفالات باليوم الوطني.
ويظهر المقطع وزير التعليم يسلّم أحد الأطفال هدية تذكارية بمناسبة اليوم الوطني، وبجواره يقف مدير تعليم الباحة، بينما يحاول رجل مسن التحدث إلى الدكتور العيسى، فيدفعه مدير التعليم ويمنعه من الوصول للوزير.
وتداول مغردون على موقع “تويتر” المقطع عبر وسم “مدير تعليم الباحة يدفع مسن”، معبرين عن استنكارهم للواقعة، وأنه كان يجب على مدير التعليم ألا يفعل هذا التصرف، مؤكدين ضرورة احترام الكبير.
تعليقات ( 78 )
لهب الجليدحتى تستطيع ان تكون منصف تماماً كل ما عليك فعله تصور ان هذا الرجل الاشيب والدك هل كنت ترضى ان تمتد يد كأن من كان لتعيده للخلف ليكرم طفل ؟؟ الذمم الذمم
07اتقوا الله الرجال لا دفعه ولا شيء الوزير كان مشغول وجاء بيسلم عليه ومسكه من يده فمنعه ان يشغله عن تسليم الطالب الهديه وبعد ما بينفصل اللي حاقدين عليه
محمدفعلا ان تصرف مدير الباحه غير لائق ولم يحترم الرجل المسن واعتبره انسان احمق الواجب عليه احترام الشيبه وتركه يكلم الوزير
ابوعاطيعساها الكسر
أ د صالح بن سبعانحين تمعن النظر اليوم في أحوالنا نجد بعض المسؤولون يتعاملون باستهانة مع الموطن وفيما يسند إليهم من مسؤليات صاروا أكثر إصرارا على المظاهر إنه مركب النقص
متقاعد مبكربعض المدارس وصل عدد تلاميذ الصف الأول ابتدائي 40 طالب والتعليم يرسل زيادة . أي تعليم سيكون بهذا العدد؟؟؟؟؟؟ وسبب هذه الأعداد دمج المدارس الغير مدروس
صفخــهالشايب بفطرته لايعرف برتكول ولا شئ وهم الخير والبركه بعد الله
الامن المدرسي غير مفعل !مع احترامي لو كان اخطأ مدير التعليم ان اول من سببته لكن الشايب متخلف هجم على الوزير اثناء التكريم لمصلحة له يريد تسولها وواسطة
منصور الزعيمالأخوه اللي اتهمهم المدعو محمد العتيبي انهم مطبلين لمدير التعليم نقول لهم لا تأخذون عليه هذا من اللي يطير في العجه وانتم ناس لكم احترامكم لرزانتكم
متقاعد مبكرومن يشكك في كلامي يأتي إلى تعليم العاصمة المقدسة وسوف يرى العجب . الأمور تصور بأنها في أحسن حال وفي الحقيقة من سيىء إلى أسوأ ..
غامدييبدوا ان المسن وصل للوزير في وقت غير مناسب حيث انه كان مشغول في التكريم صحيح كان يجب على مدير التعليم التصرف بطريقة لائقة للمسن .
عبدالعزيز//اللي صور اعمى وين لادفعه ولا شئ للاسف اصبحت بعض المقاطع كيديه حسبنا الله ونعم الوكيل
غامدييبدوا ان المسن وصل للوزير في وقت غير مناسب حيث انه كان مشغول في التكريم صحيح كان يجب على مدير التعليم التصرف بطريقة لائقة للمسن .
غامدييبدوا ان المسن وصل للوزير في وقت غير مناسب حيث انه كان مشغول في التكريم صحيح كان يجب على مدير التعليم التصرف بطريقة لائقة للمسن .
منصور الزعيماللي يحبون الأكشن يقولون المدير دفع الشايب والنَّاس المتّزنين الراكدين قالوا الموضوع طبيعي ومافيه دفع فقط ترتيب بعد مادخل الشايب هداه الله بطريقه خاطئة
الامن المدرسي غير مفعل !الشياب حقنةفي الاسبوع التمهيدي نفس الطريقة يلبد في المعلمين وعند الهدايا والعرض والالعاب يتدخل في كل شي ويسلم الجوائز وينفخ على المعلمين ..
طواحمد العيسى ويش حضرته مايرد ولا رجعنا لابو شمس شارجه
متقاعد مبكربغض النظر عن هذه الحادثة ومن موقع قريب جدا من التعليم ...أنذر الجميع بكارثة في مجال التربية والتعليم ...الأمور أسندت لغير أهلها وفاقد الشيء لايعطيه .
جرهمنعم تعالي من اصحاب المعالي في جميع القطاعات لان المواطن بالنسبه لهم درجه ثالثه يجب احتقارهم من وجهة نظر اصحاب المعالي !!!!
KASمادفعه ولا شي وش هالخرابيط ياناس .. ناس جايه تشوه سمعته ولا يقطعون رزقه ماهو صحيح هالكلام .. عيدوا المقطع أكثر من مره وشوفوا
جرهمنعم تعالي من اصحاب المعالي في جميع القطاعات لان المواطن بالنسبه لهم درجه ثالثه يجب احتقارهم من وجهة نظر اصحاب المعالي !!!!
himaقدام الوزير,والوزير ساكت خلاص,شي اذن مسموح به,هما يفهموا لبعض.
عبدالعزيز العقيلي الهذليالكلمه امانه لم نشاهد اي دفع اونهر او خلافه للمسن
منصور الزعيمبالمناسبة مدير التعليم رجل محترم وخلوق وانسان عصامي ولكن يواجه حرب قذره من بعض أفراد القبيلة الاخرى في منطقة الباحه يعني بالعربي السالفة عنصرية مقيته
ام روزبكره على ليموزين يكد
الشريفيا رجال لا فيه دفع ولا شي اذكروا الله تابعت المقطع اكثر من مرة
منصور الزعيماهل العقول في راحة ! فيه ناس مرضى نفسيين وهمهم يعملون اثارة حتى لو على حساب دينه والا بالله هذا موقف يستحق الشوشره هذي !!؟فعلاً مجتمع تافه وفاضي
ابن الوطنيا محمد العتيبي انا شخص من جده ولست معلم ولا اعرف منطقة الباحه , كيف تتهم الناس بلكذب و النفاق والتلقيم تعلم الادب في الطرح وبلاش تكتب لأنك غير محترم.
عدد التعليقات:3955
العنيدلادفعه ولاشيء ...هو شافه قاعد يزاحم الوزير فوقف بينهم ...هذا كل ما في الامر
القناص2كل انسان محاسب بماكتب وبما قال لاعرف هذا الشخص ولكن لم يدفع ولم يقوم بشئ مخالف نقول البعض مدرعم وهذا لايجوز ونقول العنصريه يجب قتلها من نفوس الناس
القناص2كل انسان محاسب بماكتب وبما قال لاعرف هذا الشخص ولكن لم يدفع ولم يقوم بشئ مخالف نقول البعض مدرعم وهذا لايجوز ونقول العنصريه يجب قتلها من نفوس الناس
مواطنلا فرق بين كبير سن أو صغير سن !! هل التصرف صحيح أم خطأ بغض النظر
محمد العتيبيتعليق 17 و 22 اتركوا التطبيل ياكذاب انت وياه
لا الوم الطفل في الاساء اذا مربيه لم يحترم الكبيردفعه ومنع وصوله الي الوزير اذا كان راس الهرم مدير تعليم لم يحترم الكبير فهل نلوم ابنائنا اذا اساءُ للمدرس والكبير مثل هؤلاء من افسد ابنائنا
محمد العتيبيتعليق 10 اسف فعلا انا مع تدويرهم
اكيدلم يدفعه ولكن من الادب ان يعامله افضل
مواطنالكل مطالب باحترام الكل (( لاصغير ولا كبير ))
محمد العتيبيتعليق 13 و 14 و 15 و 16 عيب اتركوا الكذب تبغون مدير التعليم يرقيكم مافيه ترقيات
القناص2لم يدفعه وهذا لايليق بمن صور البعض مع الخيل وهو لايعرف شئ الموضوع يوجد احقاد عنصريه واضحه ومقيته لاتخدم التعليم ولا المنطقه من اناس كتب لهم الحسد
عبدالرحمن المقبلاذا كان المسن قابل الوزير فيمابعد انتهى الموضوع وإن لم يقابله فيحاسب الوزير وتهذيب مدير التعليم بمايليق بهذا الموقف لان كل منهما حضر الواقعه وشاهداها
بقايا مشاعرقرار اعنف ولاتلتقطها كاميرات الدنيا بل سجلتها كاميرات الاخره ...وكم من حق هضم وظلم منع صاحبه من فاعتذر لك ايها العم المسن مهما كانت اسبابك ..
مواطنلكل مقام مقام كبير السن له الاحترام والمقام له احترام والوقت له احترام والزمان له احترام ولكل احترامه كبير أو صغير
طبيعيمن بداية السنة تقيم الاداء الوظيفي لك يامدير التعليم الباحة غير مرضي وفعلك مستنكر باقي لك سنتين
بقايا مشاعرالرجل المسن جاي بصفه رسميه وقد يكون من المدعوين اوالمشاركين عموما الحقيقه في جعبة المسن وتصرف المدير مهما كان السبب غير مبرر وكم من تصرفات من اصحاب يت
عبدالله الناصر / حائلامير المنطقه قول لهذا المتغطرس ارحل لبليتك وينتهي الأمر غير جدير بلمسئوليه مع الأسف
هذامن ذاك
شدوصلياخرطكم مادفعة ولا شي
دحوم1الله المستعان ماعد فيه تقدير ولا احترام ولا شايب مسكين بغى يسلم عليهم يقوم يدفه هذا على الهواء كيف وراء الكواليس
محمد العتيبيتعليق 10 و 11 و 12 كاذبين وهم موظفي ادارة تعليم الباحه ارسلهم مديرهم لتضليل الرأي العام حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ياملقمين الشايب يسواكم جميعا
ابن الوطنوالله واللهىثم والله ان سياسة التعليم برمتها خطاء من المبني للمعلم للمسئول للطالب للبيت , عجزنا ان نخرج شئ يفيد البلد و الطالب و المعلم مستواهم هزيل
ابو فارسكان الاولى من العسكري منع المسن حتى ينتهي الوزير من التكريم ومن ثم السماح له بالدخول لو سمح لكل الناس بالوصول كما فعل المسن لاصبحت الامور فوضى
صبحي***والتعليم عندنا الفساد فيه للنخاع.
الله المستعانالعيسى شاهد المسن ولم يلقي له بال هكذا التعالي من قبل أصحاب المعالي لعلها تجد صدى ويقال العيسى ومدير تعليمه
جاسمتعليق 4 و 5 خل التطبيل انت وياه الدفع واضح والله لو انه ابوك ماترضى الي صار من حضرته هذا المتغطرس كرسي دوار بيخليه لغيره سامحنا ياوالد مما بدر منه
ابن الوطن, يعني بدل ما يحاسب وزير التعليم على قصوره في ازمة الكتب واللخبطه في التسجيل عبر برنامج نور وغيره من ادوات الوزاره
جمعان بن فرغليالوزير مشغول يقدم هدايا والشايب يزاحم يبغى يسلم الصبر طيب والنظام والترتيب شي مطلوب
مسماروين يدفعه اتقو الله ياناس تحللو ع كيفكم مادفعه ولا شي صحيح انه حال بينه وبين الوزير لكن ليس دفعا خافو الله لاتقطعو ارزاق الناس
محمدما دفعه ولا شئ اتقو الله ولا تحرضو
السبيعيما دفعه ولا شي يا حبكم لتكبير الموضوع الشايب الله يهديه هو اللي مسك الوزير من ذراعه وشده ومدير التعليم يقول له ابشر بس انتظر ووخر يده عن الوزير
فرجبالفيديو:شاهد..مدير تعليم الباحة يدفع مسناً..و يشعل موجة عضب بـ”تويتر” لا فية دفع ولا شيء من هذا القبيل // الفتنة اشد من القتل
لهب الجليدمدير تعليم الباحة يرفع البسطاء ويولي اهمية بالغة لمن يعرف ويسحق غيرهم ادارة تعليم الباحة تكاد مكينة لطحن المتميزين وتدمير ذوي القدرات والكفاءات
ابن الوطنوالله لا شفنا دفع ولا شئ مهين للشايب , لكن كان المفروض ان الخبر هو دفع وزير التعليم الي خارج الوزاره بسبب نومه هو و وزارته بسبب نقص الكتب المدرسيه
طقطقهولا دفع ولادف .. الرجال يقول له اصبر شوي .. خل الوزير يوزع الهدايا
محمد الاحمديالمفروض تدوير
العمدهابغى اعرف مافي البلد الا هالولد هذا لو علي ماعطيته ادارة بوفيه قسم بالله وبعدين هذا من المعمرين فالوزاره اقول جنت على نفسها براقش دعوة جته طيب
خبازخايف يطلع بلاويه للوزير 😈😈😈😈😈😈😈😈
زائرجاء في الأثر ليس منا من لا يوقر كبيرنا ولا يعطف على صغيرنا
ساهر المجدالله يفضح كل من يمنع مواطن من الوصول للمسؤل
عدد التعليقات:91
الشمالياناس اتقوالله الرجال لا دفعه ولاشي الوزير بيعطي الورع هدية والشايب إلا بيدخل بينهم يبي يسال الوزير
عبدالله بن عبدالعزيز المقرنالحقيقه لا فيه دفع والا غير بس الشايب الله يهديه يحب الترزز والتصوير والا وشو له يزاحم مدير التعليم
محمد الغامديوش نعلق ونقول والله ضروري من التدوير في الأدارأت الخدماتيه
عدد التعليقات:60
Xx5halidxXمعاه حق المدير يدفع المسن لان الوزير ليس شمس شارقه ههههههه
أبو معتزلا حول ولا قوة إلا بالله