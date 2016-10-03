بالفيديو:سرقة سيارة لجين عمران في دبي!

صحيفة المرصد:عبر حسابها على السناب شات، وخلال تواجدها في “داون تاون دبي”، رصدت الإعلامية لجين عمران سيارتها في الشارع مع شخصٍ آخر، ما إستدعى صديقتها التي كانت برفقتها لتقول أنّها مسروقة.

وفي فيديو تمّ تركيبه وجمع مشاهده، كشفت لجين أنّ شقيقتها أسيل هي من سرق سيارتها دون أن تخبرها وذلك لتتنزّه مع أصدقائها، وبموازاة ذلك، ظهرت أسيل في مقاطع فيديو متفرّقة وهي تتحدّث عن أنّها سرقت سيارة شقيقتها لأنّ سيارتها معطلة.

كما وعدت أسيل شقيقتها قائلةً: “رح أفحّط بسيارتك”، مع العلم أنّها من محبّي السرعة وقد تعطّلت سيارتها منذ حوالى الأسبوعين، فقرّرت الإستعانة بشقيقتها التي لا زالت تبحث عن أثاث ومفروشات لمنزلها الجديد.