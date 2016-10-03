بالفيديو:سرقة سيارة لجين عمران في دبي!

صحيفة المرصد:عبر حسابها على السناب شات، وخلال تواجدها في “داون تاون دبي”، رصدت الإعلامية لجين عمران سيارتها في الشارع مع شخصٍ آخر، ما إستدعى صديقتها التي كانت برفقتها لتقول أنّها مسروقة.
وفي فيديو تمّ تركيبه وجمع مشاهده، كشفت لجين أنّ شقيقتها أسيل هي من سرق سيارتها دون أن تخبرها وذلك لتتنزّه مع أصدقائها، وبموازاة ذلك، ظهرت أسيل في مقاطع فيديو متفرّقة وهي تتحدّث عن أنّها سرقت سيارة شقيقتها لأنّ سيارتها معطلة.
كما وعدت أسيل شقيقتها قائلةً: “رح أفحّط بسيارتك”، مع العلم أنّها من محبّي السرعة وقد تعطّلت سيارتها منذ حوالى الأسبوعين، فقرّرت الإستعانة بشقيقتها التي لا زالت تبحث عن أثاث ومفروشات لمنزلها الجديد.
تعليقات ( 58 )
زائرهذي كبيرة مجموعة ممن فاتهن قطار العمر. تائهات . هايتات. يقضين كل أوقاتهن في المقاهي و يبتابعن ما سخف من القول والعمل. ايش رأيك يا قلم الحقيقة تخاويهن.
راصدالمياعه لها مقياس اذازاددخل في المحضور وهؤلاء تجاوزوا المحضور
زمان العجايب !!!للي مايدرون هذا يسمى شغل الماسونيه . وللعلم هناك في دبي مقر للماسونيه ( وإسمه نادي روتاري ) وهؤلاء خرجه وهناك مجمع (وافي) رمز الماسونيه في تلك المدينه
ابوعاطيالله لايسعدك لاانت ولا هم يافاسق
بندرتعليق 39 صدقت
عاجل مستعجلقيمة كل سياره فوق ال نص مليون
راصدمخالف
عدد التعليقات:14130
قلم الحقيقهغدائهم في أرقى المطاعم سكنهم في أفخم الفلل لبسهم آخر شياكه شخصيات مشهورة الكل يشاهدهم باحترام الاالمنبوذين من متصحرين ومتشددين هؤلاء يعادون حتى أنفسهم
احمداللهم اني استغفرك واتوب اليك اللهم اللطف بناورحمنا
عدد التعليقات:456
رهوكيسعد لي جوهم هالثنتين
ساهر المجديا قلم الحقيقة تعليق رقم 40 يعني ما عندنا حقوق اتق الله انتا مافي احد يوقفك ويحاسبك .
راصداحيانانقول ان شركة التصالات معاها حق تمنع علينابعض التقنيات والتواصل لان مثل هؤلاء المفلوتين هم السبب والعقاب يأتي على الشرفاء الابرياء
زائرزمن أحول أغبر مدبر ...!!!! دبي أصبحت مأوى لكل من اختار أن يختصر مشوار الحياة بالطرق الملتوية ويصبح ذو شأن. هؤلاء النسوة هايتات ، وعلى غير هدىً.
عدد التعليقات:14130
قلم الحقيقهالله يسعدهم يارب من حقهم طالما هم في وطن يحترم المرأة ويقدرها ويعطيها كامل حقوقها وعلى رأسها قيادتها للسيارة لامتصحر ولامتحجر يمنعها أو يتحرش بها.
ليتك تحسين بجوع وخوف اهلنا بسورياكان ما ترززتي كل شوي على كنبة
راصدلماذا لاتظهرواحقيقة لجين واصلهالماذاتتمسح بوطناالغالي والوطن منها براء وكذالك البولنديه في الكويت
أبو مصلفح الرياضلاحول ولاقوة إلا باالله ليه ياأسيل تسرقي سيارة أختك لجين ليه ياأسيل مو عيب عليكي
ام محمدحسبنا الله ونعم الوكيل
سميني بسمكاحنا مشغولين بحسم الراتب وانتم فاضين بالسيارات يالله لا تشغلنا الا بطاعتك
صرخة صمتانا اتوقع لوجين اوڤرت كثير بانها تبين انها مبسوطة وعايشة حياتها اتوقع حركاتها هاذي تغيض وتقهرالي يسبونها ويشتمونها حركات حريم وحنا نعرفها مبالغة مرة
راصدعلى دولة الامارات العزيزه ان تردع مثل هولاءالشياطين وكذالك دولة الكويت ان ترد حليمه البولنديه فقد تجاوزن الحدود
جرهم***مادري واش يدورون عليه !!!! ياغبوني ياوادي القعره
راصدالاستعراض باموال الناس ليس مجانا
راصدالحروب والقلاقل والفتن المفسدون في الارض هم من سببها لنا
مريمقهر قهر قهر توني جايه للبيت بعد وقفة خمسه وعشرين دقيقه عند باب الندرسه لان اوبر ماعرف من وين يجي مع التحويلات والحفريات الله يلطف بنا ويقهر كل متخلف
القناص2مهايط الفن والسيارات ولهجة مكسره تريد طبع انتماء عنوه في زمن الطبع المرتبط بعالم الفن ولمال والوجاه و الوصول لها بطرق اخرى
123مخالف
منالحسيت اني ولا شي ... طيب واحنا .. كيف يعني .... مستحيل ..... ما في أمل ..... والا كيف ....... انط من الشباك ....... متى اوديك ياماما للسوق بنفسي ...؟؟؟
عدد التعليقات:707
نصوحيبون يسوون سالفة اعلامية مهم عارفين .. اللهم لك الحمد .. اين شرطة دبي عن الاستهتار اللي حاصل !!!!
علوم عسى الله يزينهايازمان العجايب .. وش بقا ماظهر ....وياصبر الأرض
ابو عبداللهاللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وأصلح شباب المسلمين
المرصدمخالف
himaالحمدلله طلعت الحكاية عائلية,الله يحميكم ويديم الود بينكم.
ناصرطيب والمطلوب
زينةياحظهم متى نسوق مثلهم حرموا سواقة المراة وحللوا ركوبها مع أوبر وكريم
دروجباخنبوقه قم شف لجين سلط الله عليك باقي نايم يابو ريحه قم قامت قيامتك اسيل تدور لك
عدد التعليقات:60
Xx5halidxXان شاء الله مصيرها زي كنق النظيم محبة السرعه والتفحيط
مواطنمخالف
طبيعيلم نكن نسمع بهذه الاحداث ايام البطل ضاحي خلفان البطل المغوار اللي حارب الاستعمار حتى خلاه يدش بالغار
وش دخل العقول النظيفةمو ما أكثر المهايطية من ربع المزايين والمفحطين والدرباوية وكل واحد لحيته مترين. ولا تنسى عفريت قاضي جده وربعه من تغطي يامرة. ومفاطيح والنفايات مليانة!
ابو حسين اوباماسالفة مابها ثمرة
هذامخالف
مواطن...ولا نبغى نعرف عنهم شئ
السبيعيحسبي الله عليكم... وش دخلنا فيك انتي واختك ابلشتونا في كل مكان ..
صبحيسرقوها ولاخلوها ويش يهمنا وثانيا مين لجين هذه حتى نهتم باخبارها ولا اخبار اسيل ترى وحده بوسنيه عندي مثل لجين مليون.
مرصدخبر ماله داعي هياط ولفت انتباه
العمدهفخار يكسر بعضه اعوذبالله من هاللبرالييين
ابو فرجسالفة بايخة
ابو فارسموضوع تافه
قلتبداء الهياط والدعايه للسيارة المؤقته من يتجراء ويسرقها اولا اعلاميه ثانيا كميرات وحرس اذاكان سيارة الطنوخ تسرق ف سيارة لوجين تسرق لايوجدسارق يتجراء
خالدمخالف
من صميماقل شي اقوله هو..لو تركنا الشيخ الغامدي وهو زوجته سوف تصل الحاله بالسعوديه مثل ماتشوفون. الليبراليه اذ لم يتم ربطهم بالحبال سوف يهيجون..
السبيعيحسبي الله عليكم... وش دخلنا فيك انتي واختك ابلشتونا في كل مكان ..
زمان الصمتهههههههههههه ... الله يقطع أبليسكم دمكم شربات يا هالعيله قطعتم بطني من الضحك .. ياصبر الأرض .. علوم عسى الله يزينها وبس