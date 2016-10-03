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بالفيديو:سرقة سيارة لجين عمران في دبي!

3 أكتوبر, 2016 , 13:11 م
بالفيديو:سرقة سيارة لجين عمران في دبي!
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صحيفة المرصد:عبر حسابها على السناب شات، وخلال تواجدها في “داون تاون دبي”، رصدت الإعلامية لجين عمران سيارتها في الشارع مع شخصٍ آخر، ما إستدعى صديقتها التي كانت برفقتها لتقول أنّها مسروقة.

وفي فيديو تمّ تركيبه وجمع مشاهده، كشفت لجين أنّ شقيقتها أسيل هي من سرق سيارتها دون أن تخبرها وذلك لتتنزّه مع أصدقائها، وبموازاة ذلك، ظهرت أسيل في مقاطع فيديو متفرّقة وهي تتحدّث عن أنّها سرقت سيارة شقيقتها لأنّ سيارتها معطلة.

كما وعدت أسيل شقيقتها قائلةً: “رح أفحّط بسيارتك”، مع العلم أنّها من محبّي السرعة وقد تعطّلت سيارتها منذ حوالى الأسبوعين، فقرّرت الإستعانة بشقيقتها التي لا زالت تبحث عن أثاث ومفروشات لمنزلها الجديد.

 



تعليقات ( 58 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 58
    3 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    زائر

    هذي كبيرة مجموعة ممن فاتهن قطار العمر. تائهات . هايتات. يقضين كل أوقاتهن في المقاهي و يبتابعن ما سخف من القول والعمل. ايش رأيك يا قلم الحقيقة تخاويهن.
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  2. 57
    3 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    راصد

    المياعه لها مقياس اذازاددخل في المحضور وهؤلاء تجاوزوا المحضور
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  3. 56
    3 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    زمان العجايب !!!

    للي مايدرون هذا يسمى شغل الماسونيه . وللعلم هناك في دبي مقر للماسونيه ( وإسمه نادي روتاري ) وهؤلاء خرجه وهناك مجمع (وافي) رمز الماسونيه في تلك المدينه
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  4. 55
    3 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    ابوعاطي

    الله لايسعدك لاانت ولا هم يافاسق
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  5. 54
    3 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    بندر

    تعليق 39 صدقت
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  6. 53
    3 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    عاجل مستعجل

    قيمة كل سياره فوق ال نص مليون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 52
    3 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    راصد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 51
    3 أكتوبر, 2016 , 13:55 م
    عدد التعليقات:14130

    قلم الحقيقه

    غدائهم في أرقى المطاعم سكنهم في أفخم الفلل لبسهم آخر شياكه شخصيات مشهورة الكل يشاهدهم باحترام الاالمنبوذين من متصحرين ومتشددين هؤلاء يعادون حتى أنفسهم
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  9. 50
    3 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    احمد

    اللهم اني استغفرك واتوب اليك اللهم اللطف بناورحمنا
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  10. 49
    3 أكتوبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:456

    رهوك

    يسعد لي جوهم هالثنتين
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  11. 48
    3 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    ساهر المجد

    يا قلم الحقيقة تعليق رقم 40 يعني ما عندنا حقوق اتق الله انتا مافي احد يوقفك ويحاسبك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 47
    3 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    راصد

    احيانانقول ان شركة التصالات معاها حق تمنع علينابعض التقنيات والتواصل لان مثل هؤلاء المفلوتين هم السبب والعقاب يأتي على الشرفاء الابرياء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 46
    3 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    زائر

    زمن أحول أغبر مدبر ...!!!! دبي أصبحت مأوى لكل من اختار أن يختصر مشوار الحياة بالطرق الملتوية ويصبح ذو شأن. هؤلاء النسوة هايتات ، وعلى غير هدىً.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 45
    3 أكتوبر, 2016 , 13:51 م
    عدد التعليقات:14130

    قلم الحقيقه

    الله يسعدهم يارب من حقهم طالما هم في وطن يحترم المرأة ويقدرها ويعطيها كامل حقوقها وعلى رأسها قيادتها للسيارة لامتصحر ولامتحجر يمنعها أو يتحرش بها.
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  15. 44
    3 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    ليتك تحسين بجوع وخوف اهلنا بسوريا

    كان ما ترززتي كل شوي على كنبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  16. 43
    3 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    راصد

    لماذا لاتظهرواحقيقة لجين واصلهالماذاتتمسح بوطناالغالي والوطن منها براء وكذالك البولنديه في الكويت
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 42
    3 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    أبو مصلفح الرياض

    لاحول ولاقوة إلا باالله ليه ياأسيل تسرقي سيارة أختك لجين ليه ياأسيل مو عيب عليكي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 41
    3 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    ام محمد

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 40
    3 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    سميني بسمك

    احنا مشغولين بحسم الراتب وانتم فاضين بالسيارات يالله لا تشغلنا الا بطاعتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 39
    3 أكتوبر, 2016 , 13:48 م

    زمن الرويبضة.تف عليك من زمن الكفو صار لاش واللاش صار كفو..
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  21. 38
    3 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    صرخة صمت

    انا اتوقع لوجين اوڤرت كثير بانها تبين انها مبسوطة وعايشة حياتها اتوقع حركاتها هاذي تغيض وتقهرالي يسبونها ويشتمونها حركات حريم وحنا نعرفها مبالغة مرة
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  22. 37
    3 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    موضوع تافه ماله اي فايدة للقارى ياخسارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  23. 36
    3 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    راصد

    على دولة الامارات العزيزه ان تردع مثل هولاءالشياطين وكذالك دولة الكويت ان ترد حليمه البولنديه فقد تجاوزن الحدود
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  24. 35
    3 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    جرهم

    ***مادري واش يدورون عليه !!!! ياغبوني ياوادي القعره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 34
    3 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    راصد

    الاستعراض باموال الناس ليس مجانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 33
    3 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    راصد

    الحروب والقلاقل والفتن المفسدون في الارض هم من سببها لنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 32
    3 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    مريم

    قهر قهر قهر توني جايه للبيت بعد وقفة خمسه وعشرين دقيقه عند باب الندرسه لان اوبر ماعرف من وين يجي مع التحويلات والحفريات الله يلطف بنا ويقهر كل متخلف
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  28. 31
    3 أكتوبر, 2016 , 13:40 م

    القناص2

    مهايط الفن والسيارات ولهجة مكسره تريد طبع انتماء عنوه في زمن الطبع المرتبط بعالم الفن ولمال والوجاه و الوصول لها بطرق اخرى
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  29. 30
    3 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    123

    مخالف
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  30. 29
    3 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    منال

    حسيت اني ولا شي ... طيب واحنا .. كيف يعني .... مستحيل ..... ما في أمل ..... والا كيف ....... انط من الشباك ....... متى اوديك ياماما للسوق بنفسي ...؟؟؟
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  31. 28
    3 أكتوبر, 2016 , 13:39 م
    عدد التعليقات:707

    نصوح

    يبون يسوون سالفة اعلامية مهم عارفين .. اللهم لك الحمد .. اين شرطة دبي عن الاستهتار اللي حاصل !!!!
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  32. 27
    3 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    علوم عسى الله يزينها

    يازمان العجايب .. وش بقا ماظهر ....وياصبر الأرض
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  33. 26
    3 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    ابو عبدالله

    اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وأصلح شباب المسلمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  34. 25
    3 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    المرصد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 24
    3 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    hima

    الحمدلله طلعت الحكاية عائلية,الله يحميكم ويديم الود بينكم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 23
    3 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    ناصر

    طيب والمطلوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    زينة

    ياحظهم متى نسوق مثلهم حرموا سواقة المراة وحللوا ركوبها مع أوبر وكريم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  38. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    دروجبا

    خنبوقه قم شف لجين سلط الله عليك باقي نايم يابو ريحه قم قامت قيامتك اسيل تدور لك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  39. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:60

    Xx5halidxX

    ان شاء الله مصيرها زي كنق النظيم محبة السرعه والتفحيط
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  40. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    مواطن

    مخالف
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  41. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    طبيعي

    لم نكن نسمع بهذه الاحداث ايام البطل ضاحي خلفان البطل المغوار اللي حارب الاستعمار حتى خلاه يدش بالغار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    وش دخل العقول النظيفة

    مو ما أكثر المهايطية من ربع المزايين والمفحطين والدرباوية وكل واحد لحيته مترين. ولا تنسى عفريت قاضي جده وربعه من تغطي يامرة. ومفاطيح والنفايات مليانة!
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  43. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    ابو حسين اوباما

    سالفة مابها ثمرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    هذا

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    مواطن

    ...ولا نبغى نعرف عنهم شئ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    السبيعي

    حسبي الله عليكم... وش دخلنا فيك انتي واختك ابلشتونا في كل مكان ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    صبحي

    سرقوها ولاخلوها ويش يهمنا وثانيا مين لجين هذه حتى نهتم باخبارها ولا اخبار اسيل ترى وحده بوسنيه عندي مثل لجين مليون.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    مرصد

    خبر ماله داعي هياط ولفت انتباه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  49. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    العمده

    فخار يكسر بعضه اعوذبالله من هاللبرالييين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  50. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    ابو فرج

    سالفة بايخة
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  51. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    ابو فارس

    موضوع تافه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  52. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    قلت

    بداء الهياط والدعايه للسيارة المؤقته من يتجراء ويسرقها اولا اعلاميه ثانيا كميرات وحرس اذاكان سيارة الطنوخ تسرق ف سيارة لوجين تسرق لايوجدسارق يتجراء
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  53. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    ناس عايشه حياتها ومبسوطه
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  54. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    من وين لهم فلوس حياتهم ع طول فله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  55. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    خالد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    من صميم

    اقل شي اقوله هو..لو تركنا الشيخ الغامدي وهو زوجته سوف تصل الحاله بالسعوديه مثل ماتشوفون. الليبراليه اذ لم يتم ربطهم بالحبال سوف يهيجون..
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  57. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    السبيعي

    حسبي الله عليكم... وش دخلنا فيك انتي واختك ابلشتونا في كل مكان ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  58. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    زمان الصمت

    هههههههههههه ... الله يقطع أبليسكم دمكم شربات يا هالعيله قطعتم بطني من الضحك .. ياصبر الأرض .. علوم عسى الله يزينها وبس
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