وفاة المفكر السعودي “صالح المنصور” دهساً في الرياض-صورة

صحيفة المرصد:انتقل إلى رحمة الله اليوم”الإثنين”المثقف السعودي صالح المنصور ، الشهير بالشيوعي الأخير ، وبحسب إعلاميين مقربين فإن المنصور لقى مصرعه بحادث دهس صباح اليوم بالرياض .

واشتهر المفكر “المنصور” بزيه الخاص البدلة والكرافتة الحمراء ومداخلاته المثيرة للجدل لافتاً للأنظار في المجالس والمناسبات الأدبية والثقافية التي يحضرها.ونعاه مغردون عبر “هاشتاق”بعنوان “صالح المنصور”.

‏ووصفه مشعل الفوازي: “في كل تجمع ثقافي تجده، وإن كان غير فعال به، يميل للوحدة والتأمل وتحافظ ملامحه على حزن دفين مثلما يحافظ على زيّه الأيديولوجي”

ونعاه مدير القناة الثقافية المكلف عبدالعزيز بن فهد العيد عبر حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “انتقل إلى رحمة الله صالح المنصور إثر حادث دهس، وهو الذي لم يغب عن المحاضرات والملتقيات في الرياض عبر عقود من الزمن، ومشاغباته شاهد على ذلك”.