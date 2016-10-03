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وفاة المفكر السعودي “صالح المنصور” دهساً في الرياض-صورة

3 أكتوبر, 2016 , 14:30 م
وفاة المفكر السعودي “صالح المنصور” دهساً في الرياض-صورة
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صحيفة المرصد:انتقل إلى رحمة الله اليوم”الإثنين”المثقف السعودي صالح المنصور ، الشهير بالشيوعي الأخير ، وبحسب إعلاميين مقربين فإن المنصور لقى مصرعه بحادث دهس صباح اليوم بالرياض .

واشتهر المفكر “المنصور” بزيه الخاص البدلة والكرافتة الحمراء ومداخلاته المثيرة للجدل لافتاً للأنظار في المجالس والمناسبات الأدبية والثقافية التي يحضرها.ونعاه مغردون عبر “هاشتاق”بعنوان  “صالح المنصور”.

‏ووصفه مشعل الفوازي: “في كل تجمع ثقافي تجده، وإن كان غير فعال به، يميل للوحدة والتأمل وتحافظ ملامحه على حزن دفين مثلما يحافظ على زيّه الأيديولوجي”

ونعاه مدير القناة الثقافية المكلف عبدالعزيز بن فهد العيد عبر حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “انتقل إلى رحمة الله صالح المنصور إثر حادث دهس، وهو الذي لم يغب عن المحاضرات والملتقيات في الرياض عبر عقود من الزمن، ومشاغباته شاهد على ذلك”.

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تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 33
    3 أكتوبر, 2016 , 15:49 م
    عدد التعليقات:10460

    إنسان منصف

    ما أعرفه ,,,لكن ,,ربنا يرحمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 32
    3 أكتوبر, 2016 , 15:48 م

    منى

    الله يرحمه أتمنى من عائلته التحري عن الداهس الإخونجيه مالهم أمان
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  3. 31
    3 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    عشوائية

    الله يرحمه ويعفو عنه
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  4. 30
    3 أكتوبر, 2016 , 15:33 م

    الأسود

    ياحقحق اليوم عمل ولا حساب وغد حساب ولا عمل فاعمل في دنياك لآخرتك فكل مجازى بماعمل وقل أمنت بالله ثم استقم .
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  5. 29
    3 أكتوبر, 2016 , 15:31 م

    مفك 45

    **** فسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 28
    3 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    ولد بلادي

    الله يرحمه ويعفو عنه راح الى ربه وهو اعلم بما يدور في داخله
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  7. 27
    3 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    خلك بعيد حبك يزيد

    هاذا المفكر من زمن ***.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 26
    3 أكتوبر, 2016 , 15:23 م

    رشدي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 25
    3 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    ابراهيم

    ***، رحمك الله يا صالح و اسكنك فسيح جناته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 24
    3 أكتوبر, 2016 , 15:14 م
    عدد التعليقات:14138

    قلم الحقيقه

    نناشد أهل الشهيد من التأكداذا كان من دهسه ذو علامات أخونجية متشدد أم لا والحث على التحقيق معه من قبل السلطات الأمنية خلاف المرورية كيفيه الدهس ودوافعه
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  11. 23
    3 أكتوبر, 2016 , 15:12 م

    ابوعلي 990

    امره وامرنا عند الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    كونان 2016

    لن ينفعه الا ما قدم لاخرته . عن كل كلمة بل عن كل حرف سيحاسب ولوحده . لن تنفعوه يامن كنتم تصفقون له بالدنيا وليس امامه الا جنة او نار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله يرحم جميع الموحدين □■خروج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 15:07 م

    الشيوعى الاخير..إييييه ما دايم الا وجه الله عز وجل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 15:06 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله كاتب بلقبي الله يرحمه أقسم بالله العظيم مو انا منتحل لقبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    جرهم

    رحم الله من مات مسلم!! ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    عدي 88

    نادرا جدا مااسمع مفكر وكاتب سعودي رحمك الله صالح المنصور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    نزار

    الله يرحمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    الله يرحمه..مفكر عظيم ونابغة وإنسان مثقف يتوفى بحادث دهس أكيد مسببه شاب عالة على المجتمع ومستهتر وعاطل ووجوده وعدمه واحد..يجب أن يحاسب حساب عسير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    zoro

    رحمه الله وتجاوز عنه ورحم جميع موتى المسلمين ملاحظة : يوجد في الصوره الاولى القران الكريم على طاولته جعله الله شفيع له
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    احمد

    اول مره اسمع فيه . الله يرحمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  22. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    منسم والعقبى لقلم يمهل ولا يهمل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  23. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 14:55 م
    عدد التعليقات:14138

    قلم الحقيقه

    فقدت المملكة مفكر من الرواد المثقفين العرب محارب للتطرف والتشدد وللارهابيين المعادين يؤمن بحرية التعايش وحرية المرأة وصاحب رؤى ثاقبة وينادي بالمساواة
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  24. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    (ريما Rima)🍎

    رحم الله الشهيد صالح المنصور رحمة واسعه ..انا متأكده ان الاخونج لهم علاقه بأستشهاده
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  25. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 14:52 م

    yyuyuyu

    رحمة الله عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 14:49 م
    عدد التعليقات:14138

    قلم الحقيقه

    نعم يجب التأكد 100% أن لايكون حادث الدهس قد ارتكب بطريقة متعمدة قام به أخونجي ارهابي معادي لفكر الرجل فأراد التخلص من هذا المفكر النابغة رحمه ا لله.
    لا يعجبني(10) اعجبني(5)
  27. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    الشهاب الاحمر

    اللهم ارحمه يالله قامة علمية كبيرة لم يعط فرصة لتطوير المجتمع للافضل.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  28. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 14:45 م

    جنوبية..🌻🌻

    حادث جنائي ولا كيف الله يرحمه ويغفر له
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    رحم الله كل مسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    الله يرحمه ويتجاوز عنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 14:39 م
    عدد التعليقات:14138

    قلم الحقيقه

    رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته وطيب الله ثراه .بحول الله شهيدآ من الشهداء الأبرار الأخيار كما نتمنى التأكد أن لايكون حادث الدهس جنائي.
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  32. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 14:37 م
    عدد التعليقات:1905

    توووووونسية

    ان لله وان اليه راجعون رحم الله جميع أموات المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  33. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    كنو

    الله يرحمه وجميع المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

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