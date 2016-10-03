وفاة المفكر السعودي “صالح المنصور” دهساً في الرياض-صورة

صحيفة المرصد:انتقل إلى رحمة الله اليوم”الإثنين”المثقف السعودي صالح المنصور ، الشهير بالشيوعي الأخير ، وبحسب إعلاميين مقربين فإن المنصور لقى مصرعه بحادث دهس صباح اليوم بالرياض .
واشتهر المفكر “المنصور” بزيه الخاص البدلة والكرافتة الحمراء ومداخلاته المثيرة للجدل لافتاً للأنظار في المجالس والمناسبات الأدبية والثقافية التي يحضرها.ونعاه مغردون عبر “هاشتاق”بعنوان “صالح المنصور”.
ووصفه مشعل الفوازي: “في كل تجمع ثقافي تجده، وإن كان غير فعال به، يميل للوحدة والتأمل وتحافظ ملامحه على حزن دفين مثلما يحافظ على زيّه الأيديولوجي”
ونعاه مدير القناة الثقافية المكلف عبدالعزيز بن فهد العيد عبر حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “انتقل إلى رحمة الله صالح المنصور إثر حادث دهس، وهو الذي لم يغب عن المحاضرات والملتقيات في الرياض عبر عقود من الزمن، ومشاغباته شاهد على ذلك”.
تعليقات ( 33 )
عدد التعليقات:10460
إنسان منصفما أعرفه ,,,لكن ,,ربنا يرحمه
منىالله يرحمه أتمنى من عائلته التحري عن الداهس الإخونجيه مالهم أمان
عشوائيةالله يرحمه ويعفو عنه
الأسودياحقحق اليوم عمل ولا حساب وغد حساب ولا عمل فاعمل في دنياك لآخرتك فكل مجازى بماعمل وقل أمنت بالله ثم استقم .
مفك 45**** فسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه
ولد بلاديالله يرحمه ويعفو عنه راح الى ربه وهو اعلم بما يدور في داخله
خلك بعيد حبك يزيدهاذا المفكر من زمن ***.
رشديمخالف للنشر
ابراهيم***، رحمك الله يا صالح و اسكنك فسيح جناته
عدد التعليقات:14138
قلم الحقيقهنناشد أهل الشهيد من التأكداذا كان من دهسه ذو علامات أخونجية متشدد أم لا والحث على التحقيق معه من قبل السلطات الأمنية خلاف المرورية كيفيه الدهس ودوافعه
ابوعلي 990امره وامرنا عند الله
كونان 2016لن ينفعه الا ما قدم لاخرته . عن كل كلمة بل عن كل حرف سيحاسب ولوحده . لن تنفعوه يامن كنتم تصفقون له بالدنيا وليس امامه الا جنة او نار
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يرحم جميع الموحدين □■خروج
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله كاتب بلقبي الله يرحمه أقسم بالله العظيم مو انا منتحل لقبي
جرهمرحم الله من مات مسلم!! ***
عدي 88نادرا جدا مااسمع مفكر وكاتب سعودي رحمك الله صالح المنصور
نزارالله يرحمه
zoroرحمه الله وتجاوز عنه ورحم جميع موتى المسلمين ملاحظة : يوجد في الصوره الاولى القران الكريم على طاولته جعله الله شفيع له
احمداول مره اسمع فيه . الله يرحمه
عدد التعليقات:14138
قلم الحقيقهفقدت المملكة مفكر من الرواد المثقفين العرب محارب للتطرف والتشدد وللارهابيين المعادين يؤمن بحرية التعايش وحرية المرأة وصاحب رؤى ثاقبة وينادي بالمساواة
(ريما Rima)🍎رحم الله الشهيد صالح المنصور رحمة واسعه ..انا متأكده ان الاخونج لهم علاقه بأستشهاده
yyuyuyuرحمة الله عليه
عدد التعليقات:14138
قلم الحقيقهنعم يجب التأكد 100% أن لايكون حادث الدهس قد ارتكب بطريقة متعمدة قام به أخونجي ارهابي معادي لفكر الرجل فأراد التخلص من هذا المفكر النابغة رحمه ا لله.
الشهاب الاحمراللهم ارحمه يالله قامة علمية كبيرة لم يعط فرصة لتطوير المجتمع للافضل.
جنوبية..🌻🌻حادث جنائي ولا كيف الله يرحمه ويغفر له
عدد التعليقات:14138
قلم الحقيقهرحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته وطيب الله ثراه .بحول الله شهيدآ من الشهداء الأبرار الأخيار كما نتمنى التأكد أن لايكون حادث الدهس جنائي.
عدد التعليقات:1905
توووووونسيةان لله وان اليه راجعون رحم الله جميع أموات المسلمين
كنوالله يرحمه وجميع المسلمين