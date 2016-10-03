شمس الكويتية:العرب سيدخلون الجنة بلا حساب .. وهذا هو السبب!

صحيفة المرصد:أثارت الفنّانة الكويتية شمس، الجدل، بتصريحٍ لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قالت إنّ شعوب العرب سيدخلون الجنة من غير حساب؛ لأنهم قضوا حياتهم مخدوعين من رجال اقتصاد ورجال دين، وحتى الفنّانين كذبوا عليهم وفقاً لـ”شمس”.
وفي سلسلة تغريداتٍ قالت “شمس”: “اجتمعت مع شركة فرنسية عشان أعمل إعلانات في السوشيال ميديا لألبومي، واكتشفت بالأوراق والأدلة أنّ 95 في المئة من الفنّانين العرب حساباتهم وهمية.. واكتشفت أنّ 95 في المئة من الفنّانين العرب يشترون نسبة مشاهدة على كليباتهم، عشان كده ولا فنّان عربي عنده إعلان عالمي على قناته في اليوتيوب”.
وأكملت شمس قائلةً: “واكتشفت خير اللهم اجعله خير قال إيه إن لما انستغرام يسوي حملة واليوتيوب على الشراء الوهمي يصير الفنّان بنفس اللحظة يشتري وهم جديد عشان ما ينكشف نداء عاجل على جميع المستمعين والمشاهدين أن يطلبوا من الفنّانين العرب وشركاتهم الفنية تقديم أدلة ورقية على صحة أرقامهم وعدم خداع الناس، عيب.. والله عيب عليكم يا فنّانين وفنّانات العرب المقصودين، ترى حتى لو ضحكتوا على الناس ما قدرتوا تضحكوا على الشركات العالمية، وأرقامكم الحقيقية مفضوحة، شعوب امة العرب على الجنة بإذن الله من غير حساب، لأن قضوا حياتهم مخدوعين من رؤساء وحكومات ورجال اقتصاد ورجال دين، وحتى الفنّانين كذبوا عليهم”.
تعليقات ( 22 )
الرأي العاماول مره تصدق من يوم صارت فنانة خخخخخخخخخخخخخخ
Ymni mahoboالعرب سيدخلون الجنه بغير حساب هههه ا
اوبامامنال تعليقك كذا 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
عاجل مستعجليا ميشو تعال ايسووو
صرخة صمتوالفنانات هاذي حياتهم بس يا يتخانقون مع بعض او يتدخلون بالسياسة او بالدين ويفتون كمان اعطي الخباز خبزه ولو اكل نصفة
Br0kenصدقت كلام منطقي جدا
عدد التعليقات:10460
إنسان منصففيه داعيه ,,يدعي أن متابعيه ,,,تعدوا ,,8 مليون
منالالله يبشرك ... طيب وانتي بتدخلين معنا ؟؟
عدد التعليقات:1905
توووووونسيةاممممممم لا تعليق
طلالأقول سوقيها بلا هبل
خالدالجنة علمها عند الله سبحانه وحده لا شريك له، أعوذ بالله ما هذه الجرأة ؟!!!
راسي يوجعنيجميع العرب سيدخلون الجنة بلا حساب *** إلا الذين ظلموا الناس
شوكولاةيشوفونك ويشفون ******** وصابرين اكيد راح يدخلو الجنه ههههههههههه
↩🌟ريما Rima 🌟↩تقول بإذن الله يعني مو متأكدة ومن انتي وش دليك _ مو متأكده ياشمس أوتدرين لكن ماتبين تعترفين❗□الدليل من القرآن والسنة □أيضا العرب مو كلهم مسلمين □■خروج😕
سعودمخالف للنشر
سلووموالله الزمان الاحمق حتى شموسه قامت تفتي،،،عجبي..🙃
ام صدامتوبي انتي لعل الله يدخلك الجنه واتركي الخلق للخالق ياشيخه اخر الزمان
جنوبية..🌻🌻وايش دراك يشترون متابعين اكيد انك مثلهم
يوسفعليك بالتوبه قبل الموت واعتزال الفن واتركي البربره عنك مسوويه مفتيه
السبيعيتونا خلصنا من لجين واسيل.. وين طلعتي لنا انتي بعد؟ اللهم سكنهم في مساكنهم