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شمس الكويتية:العرب سيدخلون الجنة بلا حساب .. وهذا هو السبب!

3 أكتوبر, 2016 , 15:29 م
شمس الكويتية:العرب سيدخلون الجنة بلا حساب .. وهذا هو السبب!
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صحيفة المرصد:أثارت الفنّانة الكويتية شمس، الجدل، بتصريحٍ لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قالت إنّ شعوب العرب سيدخلون الجنة من غير حساب؛ لأنهم قضوا حياتهم مخدوعين من رجال اقتصاد ورجال دين، وحتى الفنّانين كذبوا عليهم وفقاً لـ”شمس”.

وفي سلسلة تغريداتٍ قالت “شمس”: “اجتمعت مع شركة فرنسية عشان أعمل إعلانات في السوشيال ميديا لألبومي، واكتشفت بالأوراق والأدلة أنّ 95 في المئة من الفنّانين العرب حساباتهم وهمية.. واكتشفت أنّ 95 في المئة من الفنّانين العرب يشترون نسبة مشاهدة على كليباتهم، عشان كده ولا فنّان عربي عنده إعلان عالمي على قناته في اليوتيوب”.

وأكملت شمس قائلةً: “واكتشفت خير اللهم اجعله خير قال إيه إن لما انستغرام يسوي حملة واليوتيوب على الشراء الوهمي يصير الفنّان بنفس اللحظة يشتري وهم جديد عشان ما ينكشف نداء عاجل على جميع المستمعين والمشاهدين أن يطلبوا من الفنّانين العرب وشركاتهم الفنية تقديم أدلة ورقية على صحة أرقامهم وعدم خداع الناس، عيب.. والله عيب عليكم يا فنّانين وفنّانات العرب المقصودين، ترى حتى لو ضحكتوا على الناس ما قدرتوا تضحكوا على الشركات العالمية، وأرقامكم الحقيقية مفضوحة، شعوب امة العرب على الجنة بإذن الله من غير حساب، لأن قضوا حياتهم مخدوعين من رؤساء وحكومات ورجال اقتصاد ورجال دين، وحتى الفنّانين كذبوا عليهم”.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    الرأي العام

    اول مره تصدق من يوم صارت فنانة خخخخخخخخخخخخخخ
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  2. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    Ymni mahobo

    العرب سيدخلون الجنه بغير حساب هههه ا
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  3. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 15:51 م

    اوباما

    منال تعليقك كذا 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
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  4. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    عاجل مستعجل

    يا ميشو تعال ايسووو
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  5. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 15:48 م

    صرخة صمت

    والفنانات هاذي حياتهم بس يا يتخانقون مع بعض او يتدخلون بالسياسة او بالدين ويفتون كمان اعطي الخباز خبزه ولو اكل نصفة
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  6. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 15:47 م

    Br0ken

    صدقت كلام منطقي جدا
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  7. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 15:47 م
    عدد التعليقات:10460

    إنسان منصف

    فيه داعيه ,,يدعي أن متابعيه ,,,تعدوا ,,8 مليون
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  8. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 15:47 م

    منال

    الله يبشرك ... طيب وانتي بتدخلين معنا ؟؟
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  9. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 15:47 م
    عدد التعليقات:1905

    توووووونسية

    اممممممم لا تعليق
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  10. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    طلال

    أقول سوقيها بلا هبل
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  11. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    كل موحد لله يصلي يدخل الجنة والعاصي تحت المشيئة أما يغفرله ويدخل الجنة أو يدخل النار ثم الجنة ؛إلا الكافر فهو مخلد بنار جهنم
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  12. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    خالد

    الجنة علمها عند الله سبحانه وحده لا شريك له، أعوذ بالله ما هذه الجرأة ؟!!!
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  13. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 15:42 م

    راسي يوجعني

    جميع العرب سيدخلون الجنة بلا حساب *** إلا الذين ظلموا الناس
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  14. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    شوكولاة

    يشوفونك ويشفون ******** وصابرين اكيد راح يدخلو الجنه ههههههههههه
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  15. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    الظاهر تقصد ***؟اعوذبالله الكل صار يفتي وانتي من ظمنهم الفنانين
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  16. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    تقول بإذن الله يعني مو متأكدة ومن انتي وش دليك _ مو متأكده ياشمس أوتدرين لكن ماتبين تعترفين❗□الدليل من القرآن والسنة □أيضا العرب مو كلهم مسلمين □■خروج😕
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  17. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    سعود

    مخالف للنشر
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  18. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    سلووم

    والله الزمان الاحمق حتى شموسه قامت تفتي،،،عجبي..🙃
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  19. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    ام صدام

    توبي انتي لعل الله يدخلك الجنه واتركي الخلق للخالق ياشيخه اخر الزمان
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  20. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    جنوبية..🌻🌻

    وايش دراك يشترون متابعين اكيد انك مثلهم
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  21. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    يوسف

    عليك بالتوبه قبل الموت واعتزال الفن واتركي البربره عنك مسوويه مفتيه
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  22. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 15:31 م

    السبيعي

    تونا خلصنا من لجين واسيل.. وين طلعتي لنا انتي بعد؟ اللهم سكنهم في مساكنهم
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