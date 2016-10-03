  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

مظليو روسيا يتدربون في صحراء مصر على قتال “تنظيمات مسلحة” و30 دولة ستراقبهم

3 أكتوبر, 2016 , 15:40 م
مظليو روسيا يتدربون في صحراء مصر على قتال “تنظيمات مسلحة” و30 دولة ستراقبهم
  • 335
  • 6
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:لأول مرة ستشارك قوات المظليين الروسية في تدريبات مشتركة مع الجيش المصري في القارة الإفريقية.

وأعلنت الدائرة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول، أن هذه التدريبات ستكون الأولى من نوعها في تاريخ قوات المظليين الروسية، إذ سيصل العسكريون الروس إلى إفريقيا بأسلحتهم ومعداتهم الحربية للتدريب على محاربة التنظيمات المسلحة غير الشرعية في مناطق صحراوية.

وذكرت الوزارة أن العسكريين الروس سيبدأون رحلتهم إلى مصر في الشهر الحالي.

ومن الجانب المصري، ستشارك في التدريبات وحدات من قوات المظليين في الجيش المصري، إذ تستهدف الفعاليات المشتركة، حسب وزارة الدفاع الروسية، “وضع مقاربات موحدة فيما يخص التعاون والعمل المشترك لرصد تنظيمات مسلحة غير شرعية والقضاء عليها في مناطق صحراوية.

هذا وسيتابع سير التدريبات المشتركة مراقبون مما يربو عن 30 دولة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في هذا السياق، أن مشاركة المظليين الروس تأتي في إطار اتفاقات مع الجانب المصري وخطة الوزارة للفعاليات الدولية.



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 16:00 م

    عادل الرفاعي

    لإقامة دولة فلسطينية في سيناء والتخلي عن قدس العروبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 15:50 م
    عدد التعليقات:1905

    توووووونسية

    الله يستر لا تنجر مصر وراء المخطط الصهيوني الإيراني الروسي الامريكي لكم الله يا شعب مصر ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 15:50 م

    عادل الرفاعي

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 15:50 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    امريكا انتهى دورها من الشرق الاوسط وستتجه لشرق اسيا حيث الاقتصاد القوي لتبدا رحلتها هناك وسلمت الشرق الاوسط لروسيا بعد ان اطمأنت ع اسرائيل بدمارالعرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    عادل الرفاعي

    ده كله عشان عيون إسرائيل وسيقوموا بتهجير باقي سكان سيناء الحبيبة ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 15:44 م

    شعيل الخامس عشر

    *** وش ناوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم