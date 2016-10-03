مظليو روسيا يتدربون في صحراء مصر على قتال “تنظيمات مسلحة” و30 دولة ستراقبهم

صحيفة المرصد:لأول مرة ستشارك قوات المظليين الروسية في تدريبات مشتركة مع الجيش المصري في القارة الإفريقية.

وأعلنت الدائرة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول، أن هذه التدريبات ستكون الأولى من نوعها في تاريخ قوات المظليين الروسية، إذ سيصل العسكريون الروس إلى إفريقيا بأسلحتهم ومعداتهم الحربية للتدريب على محاربة التنظيمات المسلحة غير الشرعية في مناطق صحراوية.

وذكرت الوزارة أن العسكريين الروس سيبدأون رحلتهم إلى مصر في الشهر الحالي.

ومن الجانب المصري، ستشارك في التدريبات وحدات من قوات المظليين في الجيش المصري، إذ تستهدف الفعاليات المشتركة، حسب وزارة الدفاع الروسية، “وضع مقاربات موحدة فيما يخص التعاون والعمل المشترك لرصد تنظيمات مسلحة غير شرعية والقضاء عليها في مناطق صحراوية.

هذا وسيتابع سير التدريبات المشتركة مراقبون مما يربو عن 30 دولة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في هذا السياق، أن مشاركة المظليين الروس تأتي في إطار اتفاقات مع الجانب المصري وخطة الوزارة للفعاليات الدولية.