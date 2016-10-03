مظليو روسيا يتدربون في صحراء مصر على قتال “تنظيمات مسلحة” و30 دولة ستراقبهم

صحيفة المرصد:لأول مرة ستشارك قوات المظليين الروسية في تدريبات مشتركة مع الجيش المصري في القارة الإفريقية.
وأعلنت الدائرة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول، أن هذه التدريبات ستكون الأولى من نوعها في تاريخ قوات المظليين الروسية، إذ سيصل العسكريون الروس إلى إفريقيا بأسلحتهم ومعداتهم الحربية للتدريب على محاربة التنظيمات المسلحة غير الشرعية في مناطق صحراوية.
وذكرت الوزارة أن العسكريين الروس سيبدأون رحلتهم إلى مصر في الشهر الحالي.
ومن الجانب المصري، ستشارك في التدريبات وحدات من قوات المظليين في الجيش المصري، إذ تستهدف الفعاليات المشتركة، حسب وزارة الدفاع الروسية، “وضع مقاربات موحدة فيما يخص التعاون والعمل المشترك لرصد تنظيمات مسلحة غير شرعية والقضاء عليها في مناطق صحراوية.
هذا وسيتابع سير التدريبات المشتركة مراقبون مما يربو عن 30 دولة.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في هذا السياق، أن مشاركة المظليين الروس تأتي في إطار اتفاقات مع الجانب المصري وخطة الوزارة للفعاليات الدولية.
تعليقات ( 6 )
عادل الرفاعيلإقامة دولة فلسطينية في سيناء والتخلي عن قدس العروبة
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توووووونسيةالله يستر لا تنجر مصر وراء المخطط الصهيوني الإيراني الروسي الامريكي لكم الله يا شعب مصر ***
عادل الرفاعيحسبنا الله ونعم الوكيل
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرامريكا انتهى دورها من الشرق الاوسط وستتجه لشرق اسيا حيث الاقتصاد القوي لتبدا رحلتها هناك وسلمت الشرق الاوسط لروسيا بعد ان اطمأنت ع اسرائيل بدمارالعرب
عادل الرفاعيده كله عشان عيون إسرائيل وسيقوموا بتهجير باقي سكان سيناء الحبيبة ***
شعيل الخامس عشر*** وش ناوي