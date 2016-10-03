الفاسد الأول في العراق “نوري المالكي” ما زال يحتفظ بكل امتيازاته و 100ألف دولار مرتباً شهرياً

صحيفة المرصد:على الرغم من تشدقه باجتثاث الفساد في رده على اتهامات وزير المالية المُقال هوشيار زيباري الذي أكد تحويل شخص مقرب من المالكي 6.5 مليار دولار لأحد حساباته بالخارج، كشفت تقارير حكومية عراقية، أن رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان نائب الرئيس العراقي المقال، نوري المالكي، ما زال يتقاضى مخصصات شهرية كاملة رغم إلغاء منصبي نائبي رئيس الجمهورية ونائبي رئيس الوزراء، رغم قطعها عن نائب رئيس الجمهورية الثاني، أسامة النجيفي، بشهر واحد.
ووفقاً لموقع”وطن”قال مسؤول رفيع في وزارة المالية العراقية إن“مخصصات نوري المالكي ما تزال قائمة، كما أنه لم يسلم القصر الرئاسي الذي يقيم فيه، وما زال نجله (أحمد) وابنته الكبرى (إسراء) يسكنان في منازل داخل المنطقة الخضراء وتدفع الحكومة ثمن استئجارها، فضلا عن تكاليف الحماية، واستخدامهم سيارات الدولة“.
وأضاف أن “مخصصات المالكي الشهرية ما زالت كما هي بواقع 125 مليون دينار (نحو 100 ألف دولار أميركي)، منها 36 مليونا مرتبا شخصيا له، والباقي مخصصات أفراد حمايته، البالغ عددهم 30 فردا، عدا فوج من الجيش العراقي تم تفريغه لحمايته، ويتقاضى هذا الفوج العسكري مرتباته من وزارة الدفاع، ومن ضمن هذا المبلغ أيضا ملايين الدينارات مخصصات الضيافة والخطورة والسفر، وبمعدل سنوي يبلغ مليار ونصف المليار دينار عراقي نحو (مليون وربع المليون دولار)”، مؤكدا عدم قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي على سحب تلك الامتيازات، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية.
وكان الادعاء العام العراقي قد طالب وزير المالية المقال، هوشيار زيباري، بالكشف عن هوية الشخص مقرب من المالكي قال إنه “تمكن من تهريب 6.5 مليارات دولار لحسابه“خلال تصريح لتلفزيون محلي عراقي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، عبد الستار بيرقدار، إنّ “الادعاء العام يطلب رسمياً من زيباري إيضاح أقواله بخصوص اسم الشخص الذي ذكره في إحدى وسائل الإعلام المحلية بأنه حوّل 6.5 مليارات ونصف المليار دولار إلى حسابه الشخصي، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه“، في حين كشفت تقارير صادرة عن لجنة النزاهة البرلمانية تحدثت، في وقت سابق، عن أن حجم الأموال العراقية التي تم تهريبها إلى خارج البلاد منذ تسلم المالكي حكومته الأولى وحتى العام 2013، تصل إلى 130 مليار دولار.
تعليقات ( 22 )
ابوفيصل 1اوسخ انسان على الكره الارضيه واوسخ من الشيطان .
سعودي💚🇸🇦💚وافتخر١٠٠ الف دولار ليه لوتوزنه بالكيلو مايجيب قيمه كيس شعير على ماذا الراتب المرتفع لانه يحمل هندسه بيع الخواتم وتسويقها عند الحسينيات صعلوك مجوسي وثني
راكانهذا عميل وخائن لوطنه وهو من الذين أتوا بالمحتل ليحتل بلده الذي قسم الى أقاليم مثل اقليم كردستان(لغة كرديةفقط)القابل للاستقلال التام وبتروله ليس
بندرشكله فاسد وسيرته فاسدة ومستقبله فاسد ابن الفاسد
القحطانينسأل الله القوي العزيز أن يميته أسوأ ميته ويخزيه هو وقاسم سليماني وأوس الخفاجي وخامنئي الدجال قولوا يالله
↩🌟ريما Rima 🌟↩الحمدلله أن الحروف 150لو اكثر دوخه من يستطيع قرأتها كلها وأيضا راح يتأخر عرض رساءلنا😍
ابو امتنانهذا المجوسي يجب سحب الجنسيه العراقيه منه وكذلك الأموال التي سرقها وترحيله على اقرب طراد لدولته حتى ينظف العراق من هذه الاشكال
↩🌟ريما Rima 🌟↩هذه القومية العربية مع كل خائن وطاغية كالقذافي وصدام والسبب لأنه عربي❗□
↩🌟ريما Rima 🌟↩هذاك اليوم اتوقع أنها رسالة تونسية قالت عن عباس بعد مارفض كيري مصافحته قالت زي كذا بما معناه انا حزينة على عباس حتى لو خائن لأنه عربي هذه ⬅
↩🌟ريما Rima 🌟↩اي شخص يهدد أرضنا ويقتل ويطلق صواريخ ويهددنا بالكيماوي سنظل عدوينه حتى نموت وكل من يعادينا ايضا بهذا الزمن
↩🌟ريما Rima 🌟↩لو صدام كان مهدد تونس بالكيماوي واطلق عليهم 🚀وقتلهم كان ماذكرتيه بكل وقت وترحمتي عليه 😡
الحرفياولا العراق من عقود مرة المد والجزر لم يكن هناك اي استقرار اذا حصل بعض الاستقرار يكون محفوف بالمخاطر واذا استقر يكون ماجود حاكم دكتاتور فقط واذا استعرضت هذه الدوله منذؤ وجود الصحابه رضي الله عليهم وجدة اوضاع لأيسمى استقرار بالمعنى الصحيح واخر حاكم كان الحجاج وابنه وبعدهم بدأت الصراعات الداميه واستقر الوضع نوعا ماء في عهد الملكيه وبعد القتل لهم قام الحكم العسكري وكل واحد ينظر انه ياخذ الحكم حتى وصل الى اللي دمر البلاد حتى هذا الوقت اللي تم الاكتوى لجميع الدول العربيه 0 والوقت الحاضر جاءات الرويبضه من ارباب الوثنيه المجوس صافي بصافي مدارس قم وتولى العراق الوثني المالكي اللي كان في دمشق يبيع الحفايظ والكلاسين وتولى رياسة الدوله التي لم يكن في يوم من الايام يحلم بها ولعب ودمر القوات المسلحه التي اغلب قادتها من السنه وضحى بالهتلري هدام فكيف تريد منه التنازل عن مستحقاته والله الهادي000
↩🌟ريما Rima 🌟↩تخلصنا من الطاغية صدام وعقبال المالكي وامثاله
عليومالاذناب تبقى اذناب لاكن ما علينا من اذناب الخارج يوجد من هو مثله لدبنا وهم مت يقتلون رجال امننا
محمد الزهرانيهب يا وجه البومه باقي عايش وتسرق مثل ***الي تتكلم عن الشرف
↩🌟ريما Rima 🌟↩المالكي لازال ينهب أموال شعب العراق وأقول تستاهلون هذه نتيجة رضاكم بإيران المجوسية يالشيعة نهب الاموال ومن المجوس واذنابهم من الرءيس وحكومته وغيرهم □■
عدد التعليقات:1910
توووووونسيةهاكي كلب ابن كلب وجهه يجيب التقيؤ اصلا الله يلعنو ويلعن الكلاب الخونة معه العراق ستعود غصب عنكم يا كلاب الفرس
صقر الجنوبهؤلاء الرويبضة , حثالة من أذناب الرافضة في العراق العربي الحر , رحمة الله عليك أبا عدي .
عدد التعليقات:1910
توووووونسيةكلب من كلاب العراق وعملاء الفرس اغتالو شهيد العيد والحج الاكبر سيدهم صدام لتدمير العراق لأجل عيون إيران لعنة الله عليكم يا خونة وعلى إيران معكم
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إنسان منصفهو أصلا ,,فيه ,,عراق,,