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ما بعد جاستا.. إعلامي مصري: أموال السعودية مكانها المنطقي هو مصر!-فيديو

3 أكتوبر, 2016 , 16:19 م
ما بعد جاستا.. إعلامي مصري: أموال السعودية مكانها المنطقي هو مصر!-فيديو
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صحيفة المرصد: علق الإعلامي المصري، أحمد المسلماني، على إقرار مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، بأن السعودية قد تسحب أموالها المستثمرة في أمريكا، أو تلغي ما كانت تنوي إرساله إلى واشنطن، وأن “مكان تلك الأموال المنطقي هو مصر.”

وأضاف المسلماني في حلقة لبرنامج “الطبعة الأولى” على قناة “دريم” المصرية: “ليس للعرب إلا العرب وليس للمسلمين إلا المسلمين، وليس لنا إلا أنفسنا، والأموال السعودية التي قد تُسحب من أمريكا أو يتم إلغاء إرسالها إلى أمريكا مكانها المنطقي هو مصر،” متسائلا ما إذا كانت مصر مستعدة لاستقبال الأموال الخليجية، وأجاب أنه لا يعتقد ذلك مبدئيا، معللا ذلك بـ”عدم إصلاح قوانين الاستثمار، وأن الحكومة ليست مستعدة لاجتذاب هذه الأموال،” مؤكدا أن ذلك “ليس استغلالاً للأزمة، إذ تساند مصر السعودية في الأزمة،” معتبرا أن قانون “جاستا” يُشكل “درساً للسعودية وللجميع بأنه ليس لنا إلا بعض،” على حد قوله.

وتابع المسلماني، الذي كان المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، أن على “مصر والسعودية ودول الخليج والمغرب العربي أن يكونوا يداً واحدة”، مستطرداً بأن “مصر لديها فرصة تاريخية لكي تكون المركز الرئيسي لاجتذاب الأموال السعودية،” على حد قوله.
CNN



تعليقات ( 56 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 56
    3 أكتوبر, 2016 , 18:02 م

    عبدالله

    هذا الي ناقص. انا من زمان اقول هم مايحبون السعوديه الا عشان الفلوس. شوف اذا صار وقت الميزانية يجون يركضون
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  2. 55
    3 أكتوبر, 2016 , 17:59 م
    عدد التعليقات:649

    عاشق وطنه

    المصريين خونه ويخونون اوطانهم واهليهم عشان حفنة جنيهات فلذلك من يخون وطنه يخون غيره فلا يصلح أن تعطيهم جنيه واحد ممكن يقلبون عليك في ثواني
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  3. 54
    3 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    لا نكذب على أنفسنا بسحب ارصدة

    للأسف بدل ما يتم دراسة سحب الأموال ، حنا ضخينا قبل فتره أموال ضخمه في السوق الامريكي ، لكن نصيحة مهما حصل يجب سحب اموالنا وتحويلها للصين والهند وتركيا
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  4. 53
    3 أكتوبر, 2016 , 17:48 م

    محق

    الأموال السعودية محلها السعودية
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  5. 52
    3 أكتوبر, 2016 , 17:48 م

    أبوهشام

    يصطاد في الماء العكر ويستغلون أزمات بلدنا ليس لأموال البلد إلا الوطن العرب لا أمان لهم يقلبون في لحظة على الوش الثاني .
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  6. 51
    3 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    سعد

    اموال عديمة الجدوى الافضل دعم الوطن منها في المرحله الحاليه بدل ماتكون الاموال عند الوبي الصهيوني اوالايراني
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  7. 50
    3 أكتوبر, 2016 , 17:44 م
    عدد التعليقات:649

    عاشق وطنه

    خلاص هم عارفين ها الفراعنه انا لهم كعكعه يبون يتناولها
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  8. 49
    3 أكتوبر, 2016 , 17:42 م

    ماني مستغرب

    لنا الله ولا لنا رب سواه قام العرب يبيعو ويشترو فينا ويستغلو الأزمات بينما ضحت حكومتنا من أجلهم كثيرا
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  9. 48
    3 أكتوبر, 2016 , 17:37 م

    ام خالد

    والله ماينفع بلدنا إلا أهلها الي أثبتوا أخلاصهم وجدارتهم في كل مكان من الحد الجنوبي إلى خدمه الحجاج لازم ماعاد نحاول نعتمد او نثق بأي دوله .
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  10. 47
    3 أكتوبر, 2016 , 17:29 م

    الأسود

    مايبني في الديرة الإ حصاها . عندنا الإستثمارات في مكة والمدينة والمدن الكبرى سوق لاينضب وتحتاج إلى مزيدا من المشاريع العقارية والصناعية والتجارية
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  11. 46
    3 أكتوبر, 2016 , 17:29 م

    محمد

    شوفو كيف حاطيين هالمصريين عيونهم على فلوسنا واستثماراتنا من اكبرهم لاصغرهم ***
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  12. 45
    3 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    صالح

    ايه الاعلامي الكذاب صرح العام الماضي رئيس هيئة مكافحة الفساد واسمه جنينة بسرقات ما يقارب 500 مليار جنية في مصر من قبل الفاسدين ووضع بالاقامة الجبرية ب
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  13. 44
    3 أكتوبر, 2016 , 17:26 م

    ام خالد

    طيب واذا جلست في السعوديه وش بيظرنا أموال السعوديه وتبقى في السعوديه والشعب السعودي بإذن الله يد واحده ضد كل الظروف خل مصر تنفع نفسها بالأول
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  14. 43
    3 أكتوبر, 2016 , 17:23 م

    صالح

    مخالف للنشر
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  15. 42
    3 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    أللي جاكم من مليارت الخليج ضيعتوها في ملذاتكم ومراقصكم .
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  16. 41
    3 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    وطن واحد

    انا اشوف تستثمر في الإمارات العربية المتحدة وفي مدينة دبي بالأخص لانها تعتبر المدينة الاقتصادية الأقوى في البلاد العربية ومنها تكون تحت أيدي أمينه
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  17. 40
    3 أكتوبر, 2016 , 17:15 م

    حامد كرزاي

    ما استغرب تسويها حكومتنا😁😀😁
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  18. 39
    3 أكتوبر, 2016 , 17:15 م

    انا مع تعليق 20 اخت زنيفر سبحان الله عقلية جبارة وتستحق ان يضمونها للمنتخب
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  19. 38
    3 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    ابو سليمان

    الثقه حلوه قال مصر ياراجل قل غيرها مثلا تركياء ممكن اصدق
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  20. 37
    3 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    الملاذ الامن للاستثمار هي الصين استقرار سياسي وامني دوله عظمى عندها فيتو و نووي و صناعه ولو تبي 10 مليون عامل يدبرونهم خلال يومين
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  21. 36
    3 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    ملحق الصحافه

    اعتقد ان السعوديه اولى بااموالها وعيالها اولى باموالها *****
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  22. 35
    3 أكتوبر, 2016 , 17:03 م

    ابو امتنان

    أقول كفونا شركم هذه الأموال احق بها السوق السعوديه وليس اي دوله اخرى وإذا أرادت الاستثمار فيه عدة دول تستثمر فيها وعلى سبيل المثال السودان سلة العرب
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  23. 34
    3 أكتوبر, 2016 , 17:02 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    وأيضا مساعدات السعودية للاجئين العراق وأيضا دعم مصر وبأكثر من مكان بالعالم تجد مساعدات السعودية سواء متظررين من فيضانات وغيرها ونجد من يقول عقاب لكم❗
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  24. 33
    3 أكتوبر, 2016 , 16:59 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    السعودية من بداية الأزمة السورية وهي تدعم الاجئين حتى شققهم تسددها وتدعم اليمن بمساعدات غذائية طبية وأموال وحربنا ع الحوثي كلفتنارجال ومال و
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  25. 32
    3 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    الشاعر

    من الضروري وبعد إقرار هذا القانون أن تتم المعاملة بالمثل من جانب كل الدول التي تضررت من جرائم الحكومات الأمريكية، وبذلك نقول جنت على نفسها براقش....)
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  26. 31
    3 أكتوبر, 2016 , 16:54 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    طيب تونس وش سوت للعرب والمسلمين حتى ماعمرنا شفنا رئيس لكم يدافع عن المسلمين بأي شكل من الأشكال يمكن هذا عقاب لتونس بأنها أرض تعاني اقتصاديا
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  27. 30
    3 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    الخالدي

    حسبس عليكم مصاريه تقتلو القتيل وتمشون بجنازته
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  28. 29
    3 أكتوبر, 2016 , 16:52 م
    عدد التعليقات:1415

    بلادي زوينا

    دخل شركة الأتصالات السعودية STC كل سنه أكثر من ميزانية مصر بكبرها 😂
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  29. 28
    3 أكتوبر, 2016 , 16:49 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    نجيب لكم أموالنا ونستثمرها طيب وجزرنا متى ترجع لنا❗نسمع كلام ونشوف العجب😂😡
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  30. 27
    3 أكتوبر, 2016 , 16:49 م

    جبال سدير

    لايخوي فكونا من شركم \ ننحاش من القوم ونطيح في السرية \ راسمين على حليلنا 44000 الف دولار امس مصادرينها من لبناني في المطار وشلون لوشمو المليارات احذر
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  31. 26
    3 أكتوبر, 2016 , 16:49 م
    عدد التعليقات:1415

    بلادي زوينا

    فقط السعودية و الكويت و قطر و الأمارات يخلو أستثماراتهم من امركا يا تذرف دم بدل الدموع و تصبح دوله مفلسه 😂
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  32. 25
    3 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    sar-al-sa

    اقرب واحب الناس هو الاخ لاخيه ومصر هي الكبر والمرتجى لبقيه العرب فهل شاهدت من يسلم زمام ثروته لاخيه ايداعا بل لبنوك نظاميه محترمه وموثوقه
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  33. 24
    3 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    خالد

    عاوز يكوش على الرز بتاعنا !!!
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  34. 23
    3 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    الصريح

    ( مكان تلك الأموال المنطقي هو مصر ) عبارة فيها من الاستغلال و الرقص على الجراح الشيء الكثير . و ابنائنا اولى بأموالنا
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  35. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 16:44 م
    عدد التعليقات:1415

    بلادي زوينا

    يخرب بيتكو مصراويه بياعين هرق 😂😂
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  36. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 16:43 م
    عدد التعليقات:1415

    بلادي زوينا

    أنظرو الى العرب كيف يفكرون بأن أموال الخليج حق من حقوقهم دول الخليج أموالهم لهم فقط طبعا وساع أخوتنا على كيفنا بما تقتضيه الأخوة و الدين ،فهمت يا باشا
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  37. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 16:43 م

    اخو زنيفر

    ***بوجهك ماتفرح بها وين نستثمرها بمصر ! بشارع الهرم
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  38. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 16:38 م

    موحد

    لا يمكن**** السعودية للسعوديين فقط الأوفياء
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  39. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 16:38 م

    جنوبية..🌻🌻

    أهم شي هم أولى ههههههههه شين وقوي عين
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  40. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 16:38 م
    عدد التعليقات:1415

    بلادي زوينا

    😂😂 أخينا في الله يفكر كيف يحتوي الرز من الأن يا باشه حط في بطنك بطيخ صيفي مش حتنالو حباية رز وامركا مش ح تئدر تفعل نزام جاستا لانها ح يتدهور اقتصادها
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  41. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 16:36 م

    77

    ياطبيب طبب نفسك
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  42. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    77

    سلممممملممممم يبغون جنازه ويشبعون فيها لطم
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  43. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 16:34 م

    موحد

    أجمل استثمار للسعودية أن يكون في المواطن السعودي فهو وفي لدينه ووطنة وقد اثبتت الأزمات ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  44. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    متابع المرصد

    " درساً للسعودية وللجميع انه مالنا الا بعض" انت يااعلامي يامحترم تعلمنا الكلام هذا.. علم جماعتك ،حنا افعالنا تسبق اقولنا والاوفياء يشهدون بذلك
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  45. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 16:31 م

    زائر

    ليه ...؟؟!! ما فلحت في إدارة إستثمار ثروة مصر حتى تطلب من الدول تستثمر في إقتصادكم المتهالك. حن أعرف منك أين نضع إستثماراتنا. وفر نصحك لل سيسي...
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  46. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    مقلقل

    حلوه معسل زغلول 😂😂 والفسيخ والرنجه 😂😂 المصريين مازالوا يعيشون في فترة الستينيات والسبعينات 😁😁
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  47. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 16:30 م
    عدد التعليقات:1910

    توووووونسية

    قد يكون قانون جاستا عقاب من رب العالمين حتى يخرب أقصد امريكا الي مقويته بأموال العرب والمسلمين
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  48. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    محمدالجعيد

    الدور جايكم يامصر
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  49. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 16:29 م
    عدد التعليقات:1910

    توووووونسية

    امريكا تستثمر أموال العرب في تقوية اقتصادها حيث تضحك عليهم بالاستثمار البورصة بينما الحقيقة غير والعرب فاهمين لكنهم لا يتكلمون معها أهوة خوفا أو ماذا
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  50. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    رصاصة الحياة

    لا والف لا مصر ناكره للجميل ، عطيناهم اكثر من 100 مليار ووسائل اعلامهم لا زالت تهاجم السعوديه
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  51. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 16:28 م

    مقلقل

    وهايستثمروها فين .في شارع الهرم ولا محمد علي ولا شرم الشيخ. .وهو انتم عندكم استثمار غير في*** 😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 16:27 م
    عدد التعليقات:1910

    توووووونسية

    إذا كان قصده على الأموال المستثمرة بأمريكا فعلا العرب أولى با تستثمر الخليج اموالها فيهم لكن فعلا لابد من تعديل القوانين لديها حتى يكون اامستثمر مرتاح
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  53. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 16:26 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    اللهم انصر المسلمين السنة على المجوس ايران واذنابها والصليبين امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والنصيرية الضاله
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  54. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 16:26 م

    душмандары

    استثمار فول وطعمية وقطن ومعسل زغلول مانبي هذا الاستثمار ياعم
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  55. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 16:24 م

    فيصلاوي

    مال السعودية مكانه السعودية. .فالاوطان لايحميها ويضحي من أجلها غير أبناءها أما أنتم بيعاين كلام مع من غلب
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  56. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 16:21 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    😂😂😂😂 ماخلاص بح أكلتوا كل الرزّ 😂😂😂😂
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