ما بعد جاستا.. إعلامي مصري: أموال السعودية مكانها المنطقي هو مصر!-فيديو

صحيفة المرصد: علق الإعلامي المصري، أحمد المسلماني، على إقرار مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، بأن السعودية قد تسحب أموالها المستثمرة في أمريكا، أو تلغي ما كانت تنوي إرساله إلى واشنطن، وأن “مكان تلك الأموال المنطقي هو مصر.”
وأضاف المسلماني في حلقة لبرنامج “الطبعة الأولى” على قناة “دريم” المصرية: “ليس للعرب إلا العرب وليس للمسلمين إلا المسلمين، وليس لنا إلا أنفسنا، والأموال السعودية التي قد تُسحب من أمريكا أو يتم إلغاء إرسالها إلى أمريكا مكانها المنطقي هو مصر،” متسائلا ما إذا كانت مصر مستعدة لاستقبال الأموال الخليجية، وأجاب أنه لا يعتقد ذلك مبدئيا، معللا ذلك بـ”عدم إصلاح قوانين الاستثمار، وأن الحكومة ليست مستعدة لاجتذاب هذه الأموال،” مؤكدا أن ذلك “ليس استغلالاً للأزمة، إذ تساند مصر السعودية في الأزمة،” معتبرا أن قانون “جاستا” يُشكل “درساً للسعودية وللجميع بأنه ليس لنا إلا بعض،” على حد قوله.
وتابع المسلماني، الذي كان المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، أن على “مصر والسعودية ودول الخليج والمغرب العربي أن يكونوا يداً واحدة”، مستطرداً بأن “مصر لديها فرصة تاريخية لكي تكون المركز الرئيسي لاجتذاب الأموال السعودية،” على حد قوله.
CNN
تعليقات ( 56 )
عبداللههذا الي ناقص. انا من زمان اقول هم مايحبون السعوديه الا عشان الفلوس. شوف اذا صار وقت الميزانية يجون يركضون
عدد التعليقات:649
عاشق وطنهالمصريين خونه ويخونون اوطانهم واهليهم عشان حفنة جنيهات فلذلك من يخون وطنه يخون غيره فلا يصلح أن تعطيهم جنيه واحد ممكن يقلبون عليك في ثواني
لا نكذب على أنفسنا بسحب ارصدةللأسف بدل ما يتم دراسة سحب الأموال ، حنا ضخينا قبل فتره أموال ضخمه في السوق الامريكي ، لكن نصيحة مهما حصل يجب سحب اموالنا وتحويلها للصين والهند وتركيا
محقالأموال السعودية محلها السعودية
أبوهشاميصطاد في الماء العكر ويستغلون أزمات بلدنا ليس لأموال البلد إلا الوطن العرب لا أمان لهم يقلبون في لحظة على الوش الثاني .
سعداموال عديمة الجدوى الافضل دعم الوطن منها في المرحله الحاليه بدل ماتكون الاموال عند الوبي الصهيوني اوالايراني
عدد التعليقات:649
عاشق وطنهخلاص هم عارفين ها الفراعنه انا لهم كعكعه يبون يتناولها
ماني مستغربلنا الله ولا لنا رب سواه قام العرب يبيعو ويشترو فينا ويستغلو الأزمات بينما ضحت حكومتنا من أجلهم كثيرا
ام خالدوالله ماينفع بلدنا إلا أهلها الي أثبتوا أخلاصهم وجدارتهم في كل مكان من الحد الجنوبي إلى خدمه الحجاج لازم ماعاد نحاول نعتمد او نثق بأي دوله .
الأسودمايبني في الديرة الإ حصاها . عندنا الإستثمارات في مكة والمدينة والمدن الكبرى سوق لاينضب وتحتاج إلى مزيدا من المشاريع العقارية والصناعية والتجارية
محمدشوفو كيف حاطيين هالمصريين عيونهم على فلوسنا واستثماراتنا من اكبرهم لاصغرهم ***
صالحايه الاعلامي الكذاب صرح العام الماضي رئيس هيئة مكافحة الفساد واسمه جنينة بسرقات ما يقارب 500 مليار جنية في مصر من قبل الفاسدين ووضع بالاقامة الجبرية ب
ام خالدطيب واذا جلست في السعوديه وش بيظرنا أموال السعوديه وتبقى في السعوديه والشعب السعودي بإذن الله يد واحده ضد كل الظروف خل مصر تنفع نفسها بالأول
صالحمخالف للنشر
خلك بعيد حبك يزيد 😊أللي جاكم من مليارت الخليج ضيعتوها في ملذاتكم ومراقصكم .
وطن واحدانا اشوف تستثمر في الإمارات العربية المتحدة وفي مدينة دبي بالأخص لانها تعتبر المدينة الاقتصادية الأقوى في البلاد العربية ومنها تكون تحت أيدي أمينه
حامد كرزايما استغرب تسويها حكومتنا😁😀😁
ابو سليمانالثقه حلوه قال مصر ياراجل قل غيرها مثلا تركياء ممكن اصدق
ملحق الصحافهاعتقد ان السعوديه اولى بااموالها وعيالها اولى باموالها *****
ابو امتنانأقول كفونا شركم هذه الأموال احق بها السوق السعوديه وليس اي دوله اخرى وإذا أرادت الاستثمار فيه عدة دول تستثمر فيها وعلى سبيل المثال السودان سلة العرب
↩🌟ريما Rima 🌟↩وأيضا مساعدات السعودية للاجئين العراق وأيضا دعم مصر وبأكثر من مكان بالعالم تجد مساعدات السعودية سواء متظررين من فيضانات وغيرها ونجد من يقول عقاب لكم❗
↩🌟ريما Rima 🌟↩السعودية من بداية الأزمة السورية وهي تدعم الاجئين حتى شققهم تسددها وتدعم اليمن بمساعدات غذائية طبية وأموال وحربنا ع الحوثي كلفتنارجال ومال و
الشاعرمن الضروري وبعد إقرار هذا القانون أن تتم المعاملة بالمثل من جانب كل الدول التي تضررت من جرائم الحكومات الأمريكية، وبذلك نقول جنت على نفسها براقش....)
↩🌟ريما Rima 🌟↩طيب تونس وش سوت للعرب والمسلمين حتى ماعمرنا شفنا رئيس لكم يدافع عن المسلمين بأي شكل من الأشكال يمكن هذا عقاب لتونس بأنها أرض تعاني اقتصاديا
الخالديحسبس عليكم مصاريه تقتلو القتيل وتمشون بجنازته
عدد التعليقات:1415
بلادي زوينادخل شركة الأتصالات السعودية STC كل سنه أكثر من ميزانية مصر بكبرها 😂
↩🌟ريما Rima 🌟↩نجيب لكم أموالنا ونستثمرها طيب وجزرنا متى ترجع لنا❗نسمع كلام ونشوف العجب😂😡
جبال سديرلايخوي فكونا من شركم \ ننحاش من القوم ونطيح في السرية \ راسمين على حليلنا 44000 الف دولار امس مصادرينها من لبناني في المطار وشلون لوشمو المليارات احذر
عدد التعليقات:1415
بلادي زوينافقط السعودية و الكويت و قطر و الأمارات يخلو أستثماراتهم من امركا يا تذرف دم بدل الدموع و تصبح دوله مفلسه 😂
sar-al-saاقرب واحب الناس هو الاخ لاخيه ومصر هي الكبر والمرتجى لبقيه العرب فهل شاهدت من يسلم زمام ثروته لاخيه ايداعا بل لبنوك نظاميه محترمه وموثوقه
خالدعاوز يكوش على الرز بتاعنا !!!
الصريح( مكان تلك الأموال المنطقي هو مصر ) عبارة فيها من الاستغلال و الرقص على الجراح الشيء الكثير . و ابنائنا اولى بأموالنا
عدد التعليقات:1415
بلادي زوينايخرب بيتكو مصراويه بياعين هرق 😂😂
عدد التعليقات:1415
بلادي زويناأنظرو الى العرب كيف يفكرون بأن أموال الخليج حق من حقوقهم دول الخليج أموالهم لهم فقط طبعا وساع أخوتنا على كيفنا بما تقتضيه الأخوة و الدين ،فهمت يا باشا
اخو زنيفر***بوجهك ماتفرح بها وين نستثمرها بمصر ! بشارع الهرم
موحدلا يمكن**** السعودية للسعوديين فقط الأوفياء
جنوبية..🌻🌻أهم شي هم أولى ههههههههه شين وقوي عين
عدد التعليقات:1415
بلادي زوينا😂😂 أخينا في الله يفكر كيف يحتوي الرز من الأن يا باشه حط في بطنك بطيخ صيفي مش حتنالو حباية رز وامركا مش ح تئدر تفعل نزام جاستا لانها ح يتدهور اقتصادها
77ياطبيب طبب نفسك
77سلممممملممممم يبغون جنازه ويشبعون فيها لطم
موحدأجمل استثمار للسعودية أن يكون في المواطن السعودي فهو وفي لدينه ووطنة وقد اثبتت الأزمات ذلك
متابع المرصد" درساً للسعودية وللجميع انه مالنا الا بعض" انت يااعلامي يامحترم تعلمنا الكلام هذا.. علم جماعتك ،حنا افعالنا تسبق اقولنا والاوفياء يشهدون بذلك
زائرليه ...؟؟!! ما فلحت في إدارة إستثمار ثروة مصر حتى تطلب من الدول تستثمر في إقتصادكم المتهالك. حن أعرف منك أين نضع إستثماراتنا. وفر نصحك لل سيسي...
مقلقلحلوه معسل زغلول 😂😂 والفسيخ والرنجه 😂😂 المصريين مازالوا يعيشون في فترة الستينيات والسبعينات 😁😁
عدد التعليقات:1910
توووووونسيةقد يكون قانون جاستا عقاب من رب العالمين حتى يخرب أقصد امريكا الي مقويته بأموال العرب والمسلمين
محمدالجعيدالدور جايكم يامصر
عدد التعليقات:1910
توووووونسيةامريكا تستثمر أموال العرب في تقوية اقتصادها حيث تضحك عليهم بالاستثمار البورصة بينما الحقيقة غير والعرب فاهمين لكنهم لا يتكلمون معها أهوة خوفا أو ماذا
رصاصة الحياةلا والف لا مصر ناكره للجميل ، عطيناهم اكثر من 100 مليار ووسائل اعلامهم لا زالت تهاجم السعوديه
مقلقلوهايستثمروها فين .في شارع الهرم ولا محمد علي ولا شرم الشيخ. .وهو انتم عندكم استثمار غير في*** 😂😂
عدد التعليقات:1910
توووووونسيةإذا كان قصده على الأموال المستثمرة بأمريكا فعلا العرب أولى با تستثمر الخليج اموالها فيهم لكن فعلا لابد من تعديل القوانين لديها حتى يكون اامستثمر مرتاح
الله يحفظ لنا ملكنااللهم انصر المسلمين السنة على المجوس ايران واذنابها والصليبين امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والنصيرية الضاله
душмандарыاستثمار فول وطعمية وقطن ومعسل زغلول مانبي هذا الاستثمار ياعم
فيصلاويمال السعودية مكانه السعودية. .فالاوطان لايحميها ويضحي من أجلها غير أبناءها أما أنتم بيعاين كلام مع من غلب
💎⭐️عهود⭐️💎😂😂😂😂 ماخلاص بح أكلتوا كل الرزّ 😂😂😂😂