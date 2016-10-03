مجلس الوزراء: نأمل أن تسود الحكمة ويتجنب الكونجرس الأمريكي العواقب الوخيمة لقانون ” جاستا “

صحيفة المرصد-واس: أوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون “جاستا” في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين ، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون ” جاستا “.
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تعليقات ( 13 )
فنان شعبي قديممخالف للنشر
حامد كرزايهذه الاموال لو وجدت في بلد واستشمرت بدل امريكا وخرابيطهم.. والان اشقاء العرب حاطين عينهم عليها😂😁😀
ماني مستغربمخالف للنشر
الشهرانيقانون لتعويض المتضررين من الإرهاب الدولي لاداعي للقلق
الشهرانيمخالف للنشر
راعي الثانيهقانون جاستا يضر امريكا اكثر مايضر السعوديه فجرائم امريكا كثيره اما نحن فمتطرفينا كانو السبب
صالحامريكا الي كانت صديقة للسعودية 70 سنة باعت الصداقة بيوم وحطت السعودية براسها لانهاكها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ودينيا ولو عندهم حكمة ما بعونا
الرأي العامامريكا مالها امان الامان
خالدمخالف للنشر
فجرمخالف للنشر
عدد التعليقات:1415
بلادي زوينافديتك يا أبى فهد
محمدالمملكه دوله ذات سياده تحت مظلة الامم المتحدة والقانون الدولي من لديه قضينه الرفع لمحكمة دوليه وليس امام المحاكم الامريكيه لأن الحكم معد مع و مسيس