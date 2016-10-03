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مجلس الوزراء: نأمل أن تسود الحكمة ويتجنب الكونجرس الأمريكي العواقب الوخيمة لقانون ” جاستا “

3 أكتوبر, 2016 , 16:36 م
مجلس الوزراء: نأمل أن تسود الحكمة ويتجنب الكونجرس الأمريكي العواقب الوخيمة لقانون ” جاستا “
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صحيفة المرصد-واس: أوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون “جاستا” في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين ، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون ” جاستا “.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    فنان شعبي قديم

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  2. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    حامد كرزاي

    هذه الاموال لو وجدت في بلد واستشمرت بدل امريكا وخرابيطهم.. والان اشقاء العرب حاطين عينهم عليها😂😁😀
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  3. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 17:48 م

    ماني مستغرب

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  4. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    الشهراني

    قانون لتعويض المتضررين من الإرهاب الدولي لاداعي للقلق
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  5. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    الشهراني

    مخالف للنشر
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  6. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    راعي الثانيه

    قانون جاستا يضر امريكا اكثر مايضر السعوديه فجرائم امريكا كثيره اما نحن فمتطرفينا كانو السبب
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  7. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    صالح

    امريكا الي كانت صديقة للسعودية 70 سنة باعت الصداقة بيوم وحطت السعودية براسها لانهاكها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ودينيا ولو عندهم حكمة ما بعونا
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  8. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 17:20 م

    ***قانون جستا
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  9. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 17:20 م

    الرأي العام

    امريكا مالها امان الامان
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  10. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 17:18 م

    خالد

    مخالف للنشر
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  11. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 17:14 م

    فجر

    مخالف للنشر
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  12. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:1415

    بلادي زوينا

    فديتك يا أبى فهد
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  13. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    محمد

    المملكه دوله ذات سياده تحت مظلة الامم المتحدة والقانون الدولي من لديه قضينه الرفع لمحكمة دوليه وليس امام المحاكم الامريكيه لأن الحكم معد مع و مسيس
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