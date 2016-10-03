كشف تفاصيل جديدة في قضية نحر طفلة على يد زوجة أبيها بالأحساء

صحيفة المرصد:كشفت مصادر تفاصيل جديدة في حادثة نحر “طفلة الأحساء ” على يد زوجة والدها صباح اليوم ببلدة محاسن التابعة لمحافظة الأحساء.
ووفقاً لموقع “سبق” قالت المصادر : أن زوجة الأب قامت بإخراج الطفلة من المدرسة وأخذتها إلى خلف أحد المنازل القريبة من منزلها “أرض فضاء” وقامت بنحرها بسكين ,وتسبب اصطحاب الطفلة بهذه الطريقة للفتت نظر أحد الاشخاص فاقام بمراقبتها وإبلاغ الجهات الأمنية فور دخول الزوجة منزلها وبعد الانتهاء من جريمتها.
وأضافت المصادر أن والد الطفلة متزوج من 3 نساء بما فيهم القاتلة وجميعهم في منزل واحد، فيما تم تحويلها ظهر اليوم لهيئة التحقيق والادعاء العام بالأحساء لبدء الإجراءات اللازمة.
تعليقات ( 26 )
لا حول ولا قوة إلا باللهجريمة بشعة بكل المقاييس حسبنا الله ونعم الوكيل أتخيل بس منظر الطفلة لحظتها قلبي ينفطر
نبض قلبالمفروض المدرسة لا تخرج البنت الا بعد التأكد من صلة القرابة والأسباب والأهداف وهل الأب والأم منفصلين وهل أحد الوالدين مريض نفسي أو مدمن بعدين تخرجها
احمدهذا التعدد واضراره
حمدالغيرة وماتسوي غيرة المراة قاتلة والمصيبة 3 زوجات في بيت واحد كل يوم بينهم مشاكل وعداوات وغضب وقهر ويمكن الزوج يميل لوحده منهم دون الأخريات وهذه اخرها
قلتطيب الاسباب ثانيا كيف سلمت البنت اعتقد المديرة المسؤله الي اخرجت الطفله وسلمتها لها اعتقد تطقطق اصابعها
صراحةزوجة الأب أقو عدو بالدنيا ،بس الرجال ماتفهم 😢
ابو مجدلاحول ولاقوة الا بالله ،اللي يراقب مايقدر يمنعها لنه يظن انها أمها ،ومايمديه يمنع القتل خلاص ,ويمكن لو جاها تقتله
كجمغلولا حول ولا قوة الا بالله ايش ذنب الطفلة المسكينة رحمها الله تعالى
(ريما Rima)🍎تعليق 12 والله مو تعليقي هذا منتحل معرفي ..الله لايوفقه
راعي الثانيهوالي يراقب ياانه عقله ما ستوعب ياطقته ام الركب ولا شافها من بعيد ثمن شاف الطفله منحوره ولا وش السالفه /؟
(ريما Rima)🍎الاخونجي يتزوج 4أو3نساء ولا يعدل بينهم وهذي النتيجه ..بعدين يحبون النحر اذا قتلوا ..الله لايبلانا بما ابتلاهم
مواطن وطنيلاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم الله يكون بعون الام المكلومة ويخلف لها بخير ويجعلها شفيعة لها في الجنة
↩🌟ريما Rima 🌟↩مثل جريمة داعش قتل القريب ✏□استغفرالله العظيم□■خروج
محمد الزهرانيالله المستعان وعليه التكلان
همساتالله يرحمها ويجبر امها واعرف نساء من الغيره طلبت الطلاق وانسحبن بهدوء بدون جرائم وغضب الرب لاحول ولا قوة الا بالله
مسافرهذي مشكلتنا لانعمل بالاسباب والنتيجه جرايم شنيعة
همساتحسبي الله ونعم الوكيل في ****الي راقبها ولم يمنع الجريمة !! انا لو ضابط تحقيق اعتبره شريك في الجريمة واسجنه عشر سنوات !! ولا تبرير للجريمة بالغيره
Turkiرد رقم 6 حي محاسن أغلب من يسكنه *** و هم من جميع أطياف المجتمع
عدد التعليقات:1415
بلادي زويناحي محاسن يسكنه من ،،،،،،،،،،،، ؟
ابو سعد 1010شكلها تبي تقهر ام الطفلة دامهم في بيت واحد
مسمارهذا يجب معاقبته كيف راقبها وبعد الانتهاء من جريمتها ودخولها المنزل قام بالابلاغ عنها!! لماذا لم يقوم بمنعها وكيف استطاع النظر اليها تقوم بنحرها
بوعبداللهالله يرحمه
نايفهذي من مشاكل التعدد وعدم العدل بينهن والغيرة بين الزوجات تولد التوتر والتفكك والحقد بين افراد الاسرة قال تعالى ( فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة )
عدد التعليقات:1415
بلادي زوينالا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم