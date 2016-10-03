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كشف تفاصيل جديدة في قضية نحر طفلة على يد زوجة أبيها بالأحساء

3 أكتوبر, 2016 , 16:54 م
كشف تفاصيل جديدة في قضية نحر طفلة على يد زوجة أبيها بالأحساء
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صحيفة المرصد:كشفت مصادر تفاصيل جديدة في حادثة نحر “طفلة الأحساء ” على يد زوجة والدها صباح اليوم ببلدة محاسن التابعة لمحافظة الأحساء.

ووفقاً لموقع “سبق” قالت المصادر : أن زوجة الأب قامت بإخراج الطفلة من المدرسة وأخذتها إلى خلف أحد المنازل القريبة من منزلها “أرض فضاء” وقامت بنحرها بسكين ,وتسبب اصطحاب الطفلة بهذه الطريقة للفتت نظر أحد الاشخاص فاقام بمراقبتها وإبلاغ الجهات الأمنية فور دخول الزوجة منزلها وبعد الانتهاء من جريمتها.

وأضافت المصادر أن والد الطفلة متزوج من 3 نساء بما فيهم القاتلة وجميعهم في منزل واحد، فيما تم تحويلها ظهر اليوم لهيئة التحقيق والادعاء العام بالأحساء لبدء الإجراءات اللازمة.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    3 أكتوبر, 2016 , 17:56 م

    لا حول ولا قوة إلا بالله

    جريمة بشعة بكل المقاييس حسبنا الله ونعم الوكيل أتخيل بس منظر الطفلة لحظتها قلبي ينفطر
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  2. 25
    3 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    نبض قلب

    المفروض المدرسة لا تخرج البنت الا بعد التأكد من صلة القرابة والأسباب والأهداف وهل الأب والأم منفصلين وهل أحد الوالدين مريض نفسي أو مدمن بعدين تخرجها
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  3. 24
    3 أكتوبر, 2016 , 17:52 م

    احمد

    هذا التعدد واضراره
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  4. 23
    3 أكتوبر, 2016 , 17:41 م

    حمد

    الغيرة وماتسوي غيرة المراة قاتلة والمصيبة 3 زوجات في بيت واحد كل يوم بينهم مشاكل وعداوات وغضب وقهر ويمكن الزوج يميل لوحده منهم دون الأخريات وهذه اخرها
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  5. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 17:41 م

    قلت

    طيب الاسباب ثانيا كيف سلمت البنت اعتقد المديرة المسؤله الي اخرجت الطفله وسلمتها لها اعتقد تطقطق اصابعها
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  6. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 17:41 م

    صراحة

    زوجة الأب أقو عدو بالدنيا ،بس الرجال ماتفهم 😢
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  7. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 17:39 م

    بكرة يتنازل الزوج حسبي الله والله يصبر أمها ودامة حاطهم في بيت واحد اكيد انه ظالم
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  8. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 17:36 م

    ابو مجد

    لاحول ولاقوة الا بالله ،اللي يراقب مايقدر يمنعها لنه يظن انها أمها ،ومايمديه يمنع القتل خلاص ,ويمكن لو جاها تقتله
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  9. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 17:35 م

    والمدرسه باي حق تسلمها لغير امها ؟؟؟؟
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  10. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 17:35 م

    كجمغلو

    لا حول ولا قوة الا بالله ايش ذنب الطفلة المسكينة رحمها الله تعالى
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  11. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 17:30 م

    (ريما Rima)🍎

    تعليق 12 والله مو تعليقي هذا منتحل معرفي ..الله لايوفقه
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  12. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 17:30 م

    راعي الثانيه

    والي يراقب ياانه عقله ما ستوعب ياطقته ام الركب ولا شافها من بعيد ثمن شاف الطفله منحوره ولا وش السالفه /؟
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  13. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    (ريما Rima)🍎

    الاخونجي يتزوج 4أو3نساء ولا يعدل بينهم وهذي النتيجه ..بعدين يحبون النحر اذا قتلوا ..الله لايبلانا بما ابتلاهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(10)
  14. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 17:27 م

    مواطن وطني

    لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم الله يكون بعون الام المكلومة ويخلف لها بخير ويجعلها شفيعة لها في الجنة
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  15. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 17:24 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    مثل جريمة داعش قتل القريب ✏□استغفرالله العظيم□■خروج
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  16. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 17:18 م

    محمد الزهراني

    الله المستعان وعليه التكلان
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  17. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 17:14 م

    همسات

    الله يرحمها ويجبر امها واعرف نساء من الغيره طلبت الطلاق وانسحبن بهدوء بدون جرائم وغضب الرب لاحول ولا قوة الا بالله
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  18. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 17:14 م

    مسافر

    هذي مشكلتنا لانعمل بالاسباب والنتيجه جرايم شنيعة
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  19. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    همسات

    حسبي الله ونعم الوكيل في ****الي راقبها ولم يمنع الجريمة !! انا لو ضابط تحقيق اعتبره شريك في الجريمة واسجنه عشر سنوات !! ولا تبرير للجريمة بالغيره
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  20. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 17:08 م

    Turki

    رد رقم 6 حي محاسن أغلب من يسكنه *** و هم من جميع أطياف المجتمع
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  21. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 17:03 م
    عدد التعليقات:1415

    بلادي زوينا

    حي محاسن يسكنه من ،،،،،،،،،،،، ؟
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  22. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 17:02 م

    ابو سعد 1010

    شكلها تبي تقهر ام الطفلة دامهم في بيت واحد
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  23. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    مسمار

    هذا يجب معاقبته كيف راقبها وبعد الانتهاء من جريمتها ودخولها المنزل قام بالابلاغ عنها!! لماذا لم يقوم بمنعها وكيف استطاع النظر اليها تقوم بنحرها
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  24. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    بوعبدالله

    الله يرحمه
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  25. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 17:00 م

    نايف

    هذي من مشاكل التعدد وعدم العدل بينهن والغيرة بين الزوجات تولد التوتر والتفكك والحقد بين افراد الاسرة قال تعالى ( فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة )
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  26. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 16:58 م
    عدد التعليقات:1415

    بلادي زوينا

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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