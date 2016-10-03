كشف تفاصيل جديدة في قضية نحر طفلة على يد زوجة أبيها بالأحساء

صحيفة المرصد:كشفت مصادر تفاصيل جديدة في حادثة نحر “طفلة الأحساء ” على يد زوجة والدها صباح اليوم ببلدة محاسن التابعة لمحافظة الأحساء.

ووفقاً لموقع “سبق” قالت المصادر : أن زوجة الأب قامت بإخراج الطفلة من المدرسة وأخذتها إلى خلف أحد المنازل القريبة من منزلها “أرض فضاء” وقامت بنحرها بسكين ,وتسبب اصطحاب الطفلة بهذه الطريقة للفتت نظر أحد الاشخاص فاقام بمراقبتها وإبلاغ الجهات الأمنية فور دخول الزوجة منزلها وبعد الانتهاء من جريمتها.

وأضافت المصادر أن والد الطفلة متزوج من 3 نساء بما فيهم القاتلة وجميعهم في منزل واحد، فيما تم تحويلها ظهر اليوم لهيئة التحقيق والادعاء العام بالأحساء لبدء الإجراءات اللازمة.