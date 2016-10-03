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رئيس جمعية حماية المستهلك: تخفيضات على السلع 50% خلال شهرين

3 أكتوبر, 2016 , 19:12 م
رئيس جمعية حماية المستهلك: تخفيضات على السلع 50% خلال شهرين
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صحيفة المرصد: توقع رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور سليمان السماحي تخفيضات على السلع الاستهلاكية بنحو 50%، خلال شهرين. وقال السماحي إن ترشيد رواتب موظفي الدولة له انعكاسات إيجابية بزيادة وعي المستهلك، داعيا المستهلكين وفقا لصحيفة الوطن إلى مساعدة الدولة على خفض تضخم الأسعار باتباع سياسة استهلاكية مدروسة، ومقاطعة البضائع ذات الأسعار المرتفعة.وأشار السماحي إلى أنه في حال استمرار بعض التجار في البيع بالأسعار المرتفعة غير المبررة يجب على الجهات المعنية التدخل وإجبارهم على خفض أسعار بضائعهم بالقوة.



تعليقات ( 46 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 46
    3 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    الهمداني

    اللي يقول قاطعوا قاطعوا وش نقاطق نقاطع كل شي محتاجين كل شي كيف نقاطع بعدين ابشرك قاطعنا غصب مافي فلوس باقي نشحذ ونفلت وراعينا على الاشارات يشحذون
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  2. 45
    3 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    زائر70

    مخالف للنشر
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  3. 44
    3 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    ابو عرب

    قاطعو محلات الخضار سوق الأغنام والأسماك التي لا تخفض اسعارها خلاص انتهت الأسعار الفلكية حتى تنزل الأسعار
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  4. 43
    3 أكتوبر, 2016 , 19:51 م
    عدد التعليقات:1754

    عاشق الجورري

    ما أعتقد بأن المواد الغذائية و السلع سوف تنخفظ ما دام التاجر هو من يقنن السعر على حسب هواه ..
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  5. 42
    3 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    الهمداني

    يارجال صرنا نخاف من جرس الباب اذا دق نفكر خلف الباب ضيف ماعاد نقدر نستقبل ضيوف وش نضيفهم (((اندومي)))؟!؟
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  6. 41
    3 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    بندر

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  7. 40
    3 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    ابو عرب

    قاطعو البقالات السوبر ماركت الهايبرات التي لا تخفض اسعارها حاولو من تقليل المشتريات لا تنخدعو من المسابقات التي يضعونها فعلو المقاطعة وراح تشوفون
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  8. 39
    3 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    فنان شعبي قديم

    طيب احلف
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  9. 38
    3 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    ****** اينكم عن تجار الرز حيث ان الدولة دعمت تجار الرز عدة مرات واسعارها لم تتغير وغيرها
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  10. 37
    3 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

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  11. 36
    3 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    الروق

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  12. 35
    3 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    غرم الله

    المطاعم ***ماخفضوا شي الافغاني يشتري الدجاجه بسته ريال ويبيعها شوايه ب١٨ ريال مكسب ضعف الضعف ونفر الرز ب ٥ ريال وكل الاجانب الي في المطاعم نفسه
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  13. 34
    3 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    يا نايم على المستهلك

    التجار بعكس العالم. اذا قلت المشتريات عوضوها برفع الاسعار واذا زاد الطلب هم بعد زادوا الاسعار. والحين طالع وتتكلم بإسم حماية المستهلك وانت ***عنه..!
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  14. 33
    3 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    Ymni mahobo

    مادام الرواتب انخفضت اكيد كل شي بينخفض.،.،.،.
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  15. 32
    3 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    ابو عرب

    يا ناس قاطعو المطاعم من مندي وبخاري ومثلوثة أعيدوا تصحيح الأسعار الى وضعها الطبيعي ولى عصر الا استغلال والغش فعلو المقاطعة التي لا تلتزم بالا أسعار
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  16. 31
    3 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    فـهــــــد

    مخالف للنشر
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  17. 30
    3 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    من ناحيتي انا

    اللي مايتعلم المقاطعة راح تعلمه القرارات جاية رسوم جديدة راح تخليكم تمر وموية وحليب وشاي وقهوة اما اللحمة مع الراتب كيلو فقط . حياة طبية بدون ترف .
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  18. 29
    3 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    بن ملجم

    تبون الجد قاطعوا التعليق على كلامه لانه ليس عايش معكم شكله يتكلم من مكان اخر في زمن اخر والله ****
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  19. 28
    3 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    محمد العمري

    مخالف للنشر
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  20. 27
    3 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    زائرابوفواز

    يمكن ليش لا واحد يقول لأيام القادمه كلها طيبه وقلت وشلون قال اذا شريت دجاجه يجي معها ديك مجاني *******
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  21. 26
    3 أكتوبر, 2016 , 19:36 م
    عدد التعليقات:177

    خواطر...

    ماظنتي تنزل مالها علاقه بالرواتب وخصوصا المستورده لان رسوم جمارك وغيره وغيره
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  22. 25
    3 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    كنت اعتقد

    ان فيه ناس تختشي 🤔
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  23. 24
    3 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    الروق

    انا عاجبني شماغه , ممكن نعرف ماركته ياالحبيب
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  24. 23
    3 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    اقول بس

    خلك مع ربع كفاية دلع
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  25. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    الروق

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  26. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    احمدعسيري

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  27. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    عناد

    14/ ابشرك الشنب سالم بيحتاج تخفيف
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  28. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

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  29. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    الروق

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  30. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    يقال

    التجار يتوعدون بزياده في الاسعار لان رسوم البلديه زادت ورسوم استحدثت من البلديه لم تكن موجوده بالسابق ولهذا اما ان يعلنو افلاسهم او يعوظوها من الناس
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  31. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

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  32. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    محق

    لابد من عمل جدول حملات شعبية لمقاطعة جميع السلع الغذائية والصيدليات وقطع الغيار والسباكه الكهرباءوالبناء والورش والعطارين والأسواق والمولات والأثاث
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  33. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    الروق

    احلق نص شنبي واخلي النص الثاني , اذا انخفضت الأسعار بهالطريقه ,لوقلت 10 في الميه , قلنا يمكن , اما 50 في الميه فقويه ولايمكن ابدا ابدا ابدا
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  34. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    قلت

    انا ك مواطن لاستطيع المقاطعه لان ليس الدي تاك الثقافه والاغلب في العناد وعدم التعاون مثل محصل وفشلت مقاطعة الاتصالات الكل يعتمدعلى التدخل الحكومي فقط
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  35. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    عناد

    أول كلمة في الخبر ( توقع ) توقعوا يا اخوان
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  36. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    و ينكم انتم عن حماية المواطن لماذا انشئت وسميت حماية المستهلك و الا بعكس اسمها تحمي التاجر و الشركات ثم الاستنجاد على عيون الشعب
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  37. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 19:25 م
    عدد التعليقات:14196

    هيفاء @

    طالما كل شخص حريص يجيب ايفون ٧ لو يتسلف ماراح تنزل الاسعار 😂😂
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  38. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    خذو رقمه

    الرز والدجاج وحليب الاطفال واللحم الاحمر
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  39. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    أبو محمد

    التركيز علي الاساسيات وترك الكماليات .
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  40. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    القناص2

    نتمنى ان يكون هناك حماية المستهلك لها صلاحيات قانونيه في محاكمة التجار وليس اسم بدون مسمى فعلا لماذا هذا السكوت على هذا الجشع حتى اصبح اسوق بدون رقيب
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  41. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    hima

    مادري بس احس انه مو معانا في كوكب الارض,لو فيه اجبار للتاجر او للهامور بألاصح ماكان اتهربدت حالتنا كدا,وبعدين البدائل الرخيصه كلها تجيب امراض.
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  42. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    خذو رقمه

    قابلني اذا نزلت 50 % لئن الغلا عالمي ليس له علاقة بزيادة الرواتب ولا نقصها..بعدين يقول قاطعوهم يعني بالله عليك كيف نقدر نقاطع استهلاكات ضروريه لنا مثل
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  43. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    بن ملجم

    رئيس جمعية حماية المستهلك: تخفيضات على السلع 50% خلال شهرين/قابلني بعد شهرين كل من جا صبرنا اليوم انا بالسوق كل السلع زاد سعرها واولهم , سمك لحم, طماط
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  44. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    يتوقع الرجال ما قال اكيد

    ندعي الله انها تتخفض ما نقول لا لكن *********.!
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  45. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    sar-al-sa

    قد يتم ويتحقق هذا المطلب اذا ما حدد سعر الربح بالا يزيد على ٥٪‏ وان يكون التاجر بالجمله والتاجر القطاعي مجبرين على عرض الاستهلاكيه وبيعها
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  46. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    قعيطي

    لا أشتري غير الضرورية خخخههه
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