رئيس جمعية حماية المستهلك: تخفيضات على السلع 50% خلال شهرين

صحيفة المرصد: توقع رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور سليمان السماحي تخفيضات على السلع الاستهلاكية بنحو 50%، خلال شهرين. وقال السماحي إن ترشيد رواتب موظفي الدولة له انعكاسات إيجابية بزيادة وعي المستهلك، داعيا المستهلكين وفقا لصحيفة الوطن إلى مساعدة الدولة على خفض تضخم الأسعار باتباع سياسة استهلاكية مدروسة، ومقاطعة البضائع ذات الأسعار المرتفعة.وأشار السماحي إلى أنه في حال استمرار بعض التجار في البيع بالأسعار المرتفعة غير المبررة يجب على الجهات المعنية التدخل وإجبارهم على خفض أسعار بضائعهم بالقوة.
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تعليقات ( 46 )
الهمدانياللي يقول قاطعوا قاطعوا وش نقاطق نقاطع كل شي محتاجين كل شي كيف نقاطع بعدين ابشرك قاطعنا غصب مافي فلوس باقي نشحذ ونفلت وراعينا على الاشارات يشحذون
زائر70مخالف للنشر
ابو عربقاطعو محلات الخضار سوق الأغنام والأسماك التي لا تخفض اسعارها خلاص انتهت الأسعار الفلكية حتى تنزل الأسعار
عدد التعليقات:1754
عاشق الجورريما أعتقد بأن المواد الغذائية و السلع سوف تنخفظ ما دام التاجر هو من يقنن السعر على حسب هواه ..
الهمدانييارجال صرنا نخاف من جرس الباب اذا دق نفكر خلف الباب ضيف ماعاد نقدر نستقبل ضيوف وش نضيفهم (((اندومي)))؟!؟
بندرمخالف للنشر
ابو عربقاطعو البقالات السوبر ماركت الهايبرات التي لا تخفض اسعارها حاولو من تقليل المشتريات لا تنخدعو من المسابقات التي يضعونها فعلو المقاطعة وراح تشوفون
فنان شعبي قديمطيب احلف
داعس رقبة الزيدي الحوثيمخالف للنشر
الروقمخالف للنشر
غرم اللهالمطاعم ***ماخفضوا شي الافغاني يشتري الدجاجه بسته ريال ويبيعها شوايه ب١٨ ريال مكسب ضعف الضعف ونفر الرز ب ٥ ريال وكل الاجانب الي في المطاعم نفسه
يا نايم على المستهلكالتجار بعكس العالم. اذا قلت المشتريات عوضوها برفع الاسعار واذا زاد الطلب هم بعد زادوا الاسعار. والحين طالع وتتكلم بإسم حماية المستهلك وانت ***عنه..!
Ymni mahoboمادام الرواتب انخفضت اكيد كل شي بينخفض.،.،.،.
ابو عربيا ناس قاطعو المطاعم من مندي وبخاري ومثلوثة أعيدوا تصحيح الأسعار الى وضعها الطبيعي ولى عصر الا استغلال والغش فعلو المقاطعة التي لا تلتزم بالا أسعار
فـهــــــدمخالف للنشر
من ناحيتي انااللي مايتعلم المقاطعة راح تعلمه القرارات جاية رسوم جديدة راح تخليكم تمر وموية وحليب وشاي وقهوة اما اللحمة مع الراتب كيلو فقط . حياة طبية بدون ترف .
بن ملجمتبون الجد قاطعوا التعليق على كلامه لانه ليس عايش معكم شكله يتكلم من مكان اخر في زمن اخر والله ****
محمد العمريمخالف للنشر
زائرابوفوازيمكن ليش لا واحد يقول لأيام القادمه كلها طيبه وقلت وشلون قال اذا شريت دجاجه يجي معها ديك مجاني *******
عدد التعليقات:177
خواطر...ماظنتي تنزل مالها علاقه بالرواتب وخصوصا المستورده لان رسوم جمارك وغيره وغيره
كنت اعتقدان فيه ناس تختشي 🤔
الروقانا عاجبني شماغه , ممكن نعرف ماركته ياالحبيب
اقول بسخلك مع ربع كفاية دلع
الروقمخالف للنشر
احمدعسيريمخالف للنشر
عناد14/ ابشرك الشنب سالم بيحتاج تخفيف
داعس رقبة الزيدي الحوثيمخالف للنشر
الروقمخالف للنشر
يقالالتجار يتوعدون بزياده في الاسعار لان رسوم البلديه زادت ورسوم استحدثت من البلديه لم تكن موجوده بالسابق ولهذا اما ان يعلنو افلاسهم او يعوظوها من الناس
داعس رقبة الزيدي الحوثيمخالف للنشر
محقلابد من عمل جدول حملات شعبية لمقاطعة جميع السلع الغذائية والصيدليات وقطع الغيار والسباكه الكهرباءوالبناء والورش والعطارين والأسواق والمولات والأثاث
الروقاحلق نص شنبي واخلي النص الثاني , اذا انخفضت الأسعار بهالطريقه ,لوقلت 10 في الميه , قلنا يمكن , اما 50 في الميه فقويه ولايمكن ابدا ابدا ابدا
قلتانا ك مواطن لاستطيع المقاطعه لان ليس الدي تاك الثقافه والاغلب في العناد وعدم التعاون مثل محصل وفشلت مقاطعة الاتصالات الكل يعتمدعلى التدخل الحكومي فقط
عنادأول كلمة في الخبر ( توقع ) توقعوا يا اخوان
داعس رقبة الزيدي الحوثيو ينكم انتم عن حماية المواطن لماذا انشئت وسميت حماية المستهلك و الا بعكس اسمها تحمي التاجر و الشركات ثم الاستنجاد على عيون الشعب
عدد التعليقات:14196
هيفاء @طالما كل شخص حريص يجيب ايفون ٧ لو يتسلف ماراح تنزل الاسعار 😂😂
خذو رقمهالرز والدجاج وحليب الاطفال واللحم الاحمر
أبو محمدالتركيز علي الاساسيات وترك الكماليات .
القناص2نتمنى ان يكون هناك حماية المستهلك لها صلاحيات قانونيه في محاكمة التجار وليس اسم بدون مسمى فعلا لماذا هذا السكوت على هذا الجشع حتى اصبح اسوق بدون رقيب
himaمادري بس احس انه مو معانا في كوكب الارض,لو فيه اجبار للتاجر او للهامور بألاصح ماكان اتهربدت حالتنا كدا,وبعدين البدائل الرخيصه كلها تجيب امراض.
خذو رقمهقابلني اذا نزلت 50 % لئن الغلا عالمي ليس له علاقة بزيادة الرواتب ولا نقصها..بعدين يقول قاطعوهم يعني بالله عليك كيف نقدر نقاطع استهلاكات ضروريه لنا مثل
بن ملجمرئيس جمعية حماية المستهلك: تخفيضات على السلع 50% خلال شهرين/قابلني بعد شهرين كل من جا صبرنا اليوم انا بالسوق كل السلع زاد سعرها واولهم , سمك لحم, طماط
يتوقع الرجال ما قال اكيدندعي الله انها تتخفض ما نقول لا لكن *********.!
sar-al-saقد يتم ويتحقق هذا المطلب اذا ما حدد سعر الربح بالا يزيد على ٥٪ وان يكون التاجر بالجمله والتاجر القطاعي مجبرين على عرض الاستهلاكيه وبيعها
قعيطيلا أشتري غير الضرورية خخخههه