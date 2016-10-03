رئيس جمعية حماية المستهلك: تخفيضات على السلع 50% خلال شهرين

صحيفة المرصد: توقع رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور سليمان السماحي تخفيضات على السلع الاستهلاكية بنحو 50%، خلال شهرين. وقال السماحي إن ترشيد رواتب موظفي الدولة له انعكاسات إيجابية بزيادة وعي المستهلك، داعيا المستهلكين وفقا لصحيفة الوطن إلى مساعدة الدولة على خفض تضخم الأسعار باتباع سياسة استهلاكية مدروسة، ومقاطعة البضائع ذات الأسعار المرتفعة.وأشار السماحي إلى أنه في حال استمرار بعض التجار في البيع بالأسعار المرتفعة غير المبررة يجب على الجهات المعنية التدخل وإجبارهم على خفض أسعار بضائعهم بالقوة.