“تعليم الباحة” توضح ملابسات مقطع فيديو دفع المسن- فيديو

صحيفة المرصد : في بيان لها اليوم، كشفت مديرية التعليم بالباحة تفاصيل الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يسجل تعرض مواطن مسن للدفع من قبل مدير تعليم الباحة حتى لا يصل الى وزير التعليم.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الباحة محمد هضبان، أن المواطن الظاهر في مقطع الفيديو سبق وأن تقدم بطلب للوزير عند دخوله المدرسة، ثم لحق به أثناء تكريم أبناء شهداء الواجب وكرر الطلب.
وتابع: “طلبه وجمع من المواطنين بافتتاح مرحلة ثانوية في السويسية كان محل اهتمام الوزير، ووجه مدير عام التعليم بدراسة إمكانية تحقيق رغبة الأهالي في ذلك، والرفع له بالدراسة لإكمال اللازم حيالها”.
تعليقات ( 26 )
عدد التعليقات:1754
عاشق الجورريأنها الغطرسه و شوفت النفس !
عدد التعليقات:1754
عاشق الجورريكبار السن يتم إفهامه و الأبتسامه بوجه ،، لكان استوعب الوضع ومضا في حال سبيله ،، أما تعامله بهذه الطريقه فلا ثم لا ؟
الريملماذا التكبر على خلق الله
عدد التعليقات:1754
عاشق الجورريما كان يجب عليك دفعه ،، بمن بمكانته العمرية ،، رجل مسن ! الرفق به و إفهامه من المفترض ،،،
عبداللهمخالف للنشر
الريمهذا مب مبرر ... بالنهايه شيبه
عدد التعليقات:1754
عاشق الجورريتبرير غير منطقي !
Ymni mahoboمخالف للنشر
منصور الزعيماعرف الشايب والمدير والاثنين ناس طيبين وطبيعي في الاحتفالات يحصل لخبطة خاصة بحضور وزير يعني لاتكبرون الموضوع بالمناسبه السوسية قريه صغيره ماتحتاج ثنوي
حسنطيب ليش يدفه ؟؟؟؟
راشدعيب هذه ماهي اخلاق مسلمين
عدد التعليقات:177
خواطر...أثبتوا مافعلوه بنفسهم!!
داعس رقبة الزيدي الحوثيتصريح مدغم غير واضح
محمدمخالف للنشر
عدد التعليقات:14140
قلم الحقيقهلم تحققو رغبة هذا المسن بالوقوف بجانبكم للحظات معدودة ستحققون رغبته ببناء ثانوية بميزانية مرصودة. لكن مانقول غير يازين كلام الس****
احمدعسيريلاتبرر لو كان المسن والد أحدكما مارضيتما يجب على مديرك ان يرد اعتبار الرجل المسن بدعوته في مكتبه والاعتذار منه ونشر ذلك احترموا تحترموا
AAAMMMمخالف للنشر
عنادمخالف للنشر
himaياحليلو,بس كيف اعطاه قلبو يدفو على وراء,حزني لابس فل يونيفورم.
محمدمخالف للنشر
مسمارمع انه لم يدفع المسن لكن بكلامكم هذا كانكم تثبتون انه دفعه وتبررون له ماحصل بتكحلوها وعميتوها الرجل لم يدفع المسن فقط حال بينه وبين الوزير فلماذ تصرون
عدد التعليقات:177
خواطر...ومهما كان فعله تتعامل معه كذا يالوزير المتعلم الفاهم ان فيه فروق بين الاجيال والبشر !!
عدد التعليقات:177
خواطر...ماينلام لو كرر الطلب يدري ماحوله أحد
فوفوهذا لا يبرر التعامل مع كبار السن بهذه الطريقة