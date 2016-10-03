  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

“تعليم الباحة” توضح ملابسات مقطع فيديو دفع المسن- فيديو

3 أكتوبر, 2016 , 19:24 م
“تعليم الباحة” توضح ملابسات مقطع فيديو دفع المسن- فيديو
  • 1٬491
  • 26
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : في بيان لها اليوم، كشفت مديرية التعليم بالباحة تفاصيل الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يسجل تعرض مواطن مسن للدفع من قبل مدير تعليم الباحة حتى لا يصل الى وزير التعليم.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الباحة محمد هضبان، أن المواطن الظاهر في مقطع الفيديو سبق وأن تقدم بطلب للوزير عند دخوله المدرسة، ثم لحق به أثناء تكريم أبناء شهداء الواجب وكرر الطلب.

وتابع: “طلبه وجمع من المواطنين بافتتاح مرحلة ثانوية في السويسية كان محل اهتمام الوزير، ووجه مدير عام التعليم بدراسة إمكانية تحقيق رغبة الأهالي في ذلك، والرفع له بالدراسة لإكمال اللازم حيالها”.



تعليقات ( 26 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    3 أكتوبر, 2016 , 20:03 م
    عدد التعليقات:1754

    عاشق الجورري

    أنها الغطرسه و شوفت النفس !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 25
    3 أكتوبر, 2016 , 20:00 م
    عدد التعليقات:1754

    عاشق الجورري

    كبار السن يتم إفهامه و الأبتسامه بوجه ،، لكان استوعب الوضع ومضا في حال سبيله ،، أما تعامله بهذه الطريقه فلا ثم لا ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 24
    3 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    الريم

    لماذا التكبر على خلق الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 23
    3 أكتوبر, 2016 , 19:57 م
    عدد التعليقات:1754

    عاشق الجورري

    ما كان يجب عليك دفعه ،، بمن بمكانته العمرية ،، رجل مسن ! الرفق به و إفهامه من المفترض ،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    عبدالله

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    **** وان طلب الوزير عند الدخول ؟؟****؟؟ طيب ماذا طلب لو كنمتم صادقين ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    الريم

    هذا مب مبرر ... بالنهايه شيبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 19:52 م
    عدد التعليقات:1754

    عاشق الجورري

    تبرير غير منطقي !
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  9. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    Ymni mahobo

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    منصور الزعيم

    اعرف الشايب والمدير والاثنين ناس طيبين وطبيعي في الاحتفالات يحصل لخبطة خاصة بحضور وزير يعني لاتكبرون الموضوع بالمناسبه السوسية قريه صغيره ماتحتاج ثنوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    حسن

    طيب ليش يدفه ؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    راشد

    عيب هذه ماهي اخلاق مسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 19:41 م
    عدد التعليقات:177

    خواطر...

    أثبتوا مافعلوه بنفسهم!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  14. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    تصريح مدغم غير واضح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    محمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 19:40 م
    عدد التعليقات:14140

    قلم الحقيقه

    لم تحققو رغبة هذا المسن بالوقوف بجانبكم للحظات معدودة ستحققون رغبته ببناء ثانوية بميزانية مرصودة. لكن مانقول غير يازين كلام الس****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    بستثناء كل شىء,معاملة المسن تكشف مدى تعامل مدير التعليم,فهل ماكان يجب ان يكون, وعدم تدخل الوزير,دليل على الفجوه الكبيرة من القائمين على التعليم,
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    احمدعسيري

    لاتبرر لو كان المسن والد أحدكما مارضيتما يجب على مديرك ان يرد اعتبار الرجل المسن بدعوته في مكتبه والاعتذار منه ونشر ذلك احترموا تحترموا
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  19. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    AAAMMM

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    عناد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    hima

    ياحليلو,بس كيف اعطاه قلبو يدفو على وراء,حزني لابس فل يونيفورم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    محمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    مسمار

    مع انه لم يدفع المسن لكن بكلامكم هذا كانكم تثبتون انه دفعه وتبررون له ماحصل بتكحلوها وعميتوها الرجل لم يدفع المسن فقط حال بينه وبين الوزير فلماذ تصرون
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  24. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 19:33 م
    عدد التعليقات:177

    خواطر...

    ومهما كان فعله تتعامل معه كذا يالوزير المتعلم الفاهم ان فيه فروق بين الاجيال والبشر !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  25. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 19:32 م
    عدد التعليقات:177

    خواطر...

    ماينلام لو كرر الطلب يدري ماحوله أحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    فوفو

    هذا لا يبرر التعامل مع كبار السن بهذه الطريقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم