“تعليم الباحة” توضح ملابسات مقطع فيديو دفع المسن- فيديو

صحيفة المرصد : في بيان لها اليوم، كشفت مديرية التعليم بالباحة تفاصيل الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يسجل تعرض مواطن مسن للدفع من قبل مدير تعليم الباحة حتى لا يصل الى وزير التعليم.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الباحة محمد هضبان، أن المواطن الظاهر في مقطع الفيديو سبق وأن تقدم بطلب للوزير عند دخوله المدرسة، ثم لحق به أثناء تكريم أبناء شهداء الواجب وكرر الطلب.

وتابع: “طلبه وجمع من المواطنين بافتتاح مرحلة ثانوية في السويسية كان محل اهتمام الوزير، ووجه مدير عام التعليم بدراسة إمكانية تحقيق رغبة الأهالي في ذلك، والرفع له بالدراسة لإكمال اللازم حيالها”.