صحيفة المرصد-وكالات:أفادت أنباء بمقتل أبو فرج المصري، القيادي بجبهة فتح الشام “النصرة سابقا”، إثر استهدافه بصاروخين من طائرة بدون طيار.
وأكد مسؤول في البنتاغون لـ”رويترز” استهداف عضو بارز في القاعدة بسوريا، حيث تعكف على تقييم نتائج العملية.
وصرح المتحدث باسم البنتاغون كابتن البحرية جيف ديفيز “نستطيع أن نؤكد أننا استهدفنا عنصرا بارزا في تنظيم القاعدة في سوريا، ونجري في الوقت الحالي تقييما لنتائج العملية”.
في غضون ذلك قال مصدران “لرويترز” إن شخصية مصرية قيادية في تنظيم القاعدة انضمت إلى جبهة النصرة وصارت شخصية بارزة في الجماعة المتشددة قُتلت في هجوم بطائرة بدون طيار في محافظة إدلب التي يسيطر عليها المعارضون.
وأضاف المصدران أن أبو الفرج المصري الذي قاتل في أفغانستان لقي حتفه حينما قصفت طائرة مجهولة بدون طيار مركبة كان يتحرك بها في موقع بالقرب من جسر الشغور في إدلب في شمال غربي سوريا.
أبو الفرج المصري واسمه الحقيقي أحمد سلامة مبروك كان عضوا في تنظيم الجهاد والقاعدة لاحقاً خطفته المخابرات الأميركية في أذربيجان وسلمته إلى السلطات المصرية عام 98.
وسُجن مراراً في مصر، إلا أن الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي أطلق سراحه ما دفع الظواهري لإرساله إلى سوريا فوراً، ليكون ذراعه في جبهة النصرة، حيث ظهر إلى جانب أبو محمد الجولاني خلال إعلان انفصال جفش عن القاعدة.
سوريا: تصفية القيادي “ أبو فرج المصري” بصاروخ أمريكي
صحيفة المرصد-وكالات:أفادت أنباء بمقتل أبو فرج المصري، القيادي بجبهة فتح الشام “النصرة سابقا”، إثر استهدافه بصاروخين من طائرة بدون طيار.
تعليقات ( 15 )
wadالله يرحمه قاسم سليماني المطلوب رقم واحد لامريكا او كما يدعون انه مطلوب يسرح ويمرح بسوريا والعراق ولم يتم استهدافه ..؟
-عباس يبكى على شارون / ويمسح عن العين دمعاته /وبشار اصبح مثل فرعون .. والفرس والروس خالاته..وماذا بعد وماذا بعد اللهم الطف بحال هذه الامة يارب العالمين
-اللي يقاوم امريكا والروس والفرس المجوس لتدخلهم في بلاد المسلمين يسمى بنظر الغير ارهابي ؟ لماذا فهموني هل هم على خطا ام صواب
زائرليته آخر الدواعش خوارج العصر .
-اللي يقاوم امريكا والروس والفرس المجوس لتدخلهم في بلاد المسلمين يسمى بنظر الغير ارهابي ؟ لماذا فهموني هل هم على خطا ام صواب
رحمههل تفاجأتم بمشاركة مسؤولين عرب في جنازة شمعون بربريز هههههههههههه
رحمهارهابي من انتاج مرسي
رحمهاللهم لك الحمد والشكر ابو وابو ابو وابو
واينكم من ارهابي المجوسيلاحقون قادة المعارضة السورية السنة .. بينما يساندون الارهابيون من ايران وحزب الله ومليشيات الشيعة .. تآمر واشتراك في الجريمة مع روسيا
كشف التآمر الامريكياستهداف امريكا للنصر ومساعدتها الارهابيون الاكراد يوضح بجلاء التآمر الامريكي مع المجرم بوتين في المجازر الوحشية المروعة بسوريا وأن هدفهم مشترك
عدد التعليقات:1105
نبرااسيعني لو مرسي جلس كم سنه يحكم مصر كم ارهابي بيطلق سراحه،،بالله هذا الوجه له مكان يستحقه غير السجن او تحت انقاض حطام صاروخ.
ابن بالبلدلعنةالله على امريكا وفندت الخلق على مزاجها حتى المملكه كانت صديقة وحليفه واليوم مستهدفه بقانونها جاستا الذي عجزت ا وتجاهلت انت تطبقه عاى ايران لنصحصح
(ريما Rima)🍎يستاهل هذا الاخونجي الله لايرحمه ..انظروا الى الاجرام في وجهه ولحيته ..ارهابي ماعليه حسوفه
(ريما Rima)🍎يستاهل هذا الاخونجي الله لايرحمه ..انظروا الى الاجرام في وجهه ولحيته ..ارهابي ماعليه حسوفه